Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.2

2.4 , sirDranik ( ok ), 16:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – Пока стараемся функционал самой игры допилить до оригинала. А потом уже можно будет украшать движок масштабированиями и прочим. Терпение... :)

Постарайтесь пока не ставить высокие разрешения. А в оконном режиме fheroes2 уже можно растягивать.

2.25 , Аноним ( 25 ), 19:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и прикрутить. Там не сложно приделать фильтр.

3.28 , sirDranik ( ok ), 20:36, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не вижу смысла прикручивать фильтры, пока сама игра не готова. Вот, когда мы уберем все баги и причешем весь код - тогда и займемся.

У нас пока не "лес", к сожалению, поэтому ребят не хватает на все "хотелки". Со временем будет

4.34 , Аноним ( 34 ), 22:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это я про о том что ожидающие масштабирование могли бы и сами его приделать.

5.37 , Аноним ( 37 ), 22:52, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Внезапно, не все умеют программировать, как то предполагает ге пе ель.

6.38 , Аноним ( 34 ), 22:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отличный повод научиться

2.40 , Аноним ( 34 ), 22:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С xBRZ оно лучше выглядит

https://ibb.co/pR4gzvx Только не понимаю как его приделать 😰

К тому же у них лицензия несовместимая

