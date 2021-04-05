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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.2

05.04.2021 15:35

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.2, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Добавлены заклинания просмотра карты мира (View Heroes/Towns/Artifacts/Mines/Resources/All). Это были последние недостающие заклинания в проекте.
  • На поле боя теперь должны появляться препятствия занимающие большую площадь, которых не было в предыдущих реализациях движка.
  • ИИ теперь умеет пользоваться высокоуровневыми заклинаниями. А также проводит оценку необходимости их использования.
  • Добавлена возможность переиграть быструю битву вручную при помощи кнопки "Restart"
  • Реализована поддержка PlayStation Vita
  • Исправлено свыше 100 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.1
  3. OpenNews: Возрождение проекта Free Heroes of Might and Magic II
  4. OpenNews: Вышел VCMI 0.97, открытый игровой движок, совместимый с Heroes of Might and Magic III
  5. OpenNews: Открыт код игры Heroes of Might and Magic 3.5: In the Wake of Gods
  6. OpenNews: Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр
Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54905-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, FortyTwo (ok), 16:08, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Объявлен месяц исправлений.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:50, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда исправят работу команды 32167? :)
     
     
  • 3.9, sirDranik (ok), 16:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мощностей нашей команды разработки пока не хватает на исправление этого важного изъяна движка! Команде нужны крепкие рабочие руки программистов.
    P.S. И художников с режиссерами тоже. )
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 20:26, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если бы работали над третьими героями, был бы лес рук
     

  • 1.2, ryoken (ok), 16:09, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Потыкать сборку на PowerMac-е что ли... :)
     
  • 1.3, A.Stahl (ok), 16:10, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Молодцы, но многие игроки ждут масштабирования изображения(особенно integer-мастабирования). Это очень важный момент.
     
     
  • 2.4, sirDranik (ok), 16:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Пока стараемся функционал самой игры допилить до оригинала. А потом уже можно будет украшать движок масштабированиями и прочим. Терпение... :)
    Постарайтесь пока не ставить высокие разрешения. А в оконном режиме fheroes2 уже можно растягивать.
     
  • 2.25, Аноним (25), 19:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и прикрутить. Там не сложно приделать фильтр.
     
     
  • 3.28, sirDranik (ok), 20:36, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не вижу смысла прикручивать фильтры, пока сама игра не готова. Вот, когда мы уберем все баги и причешем весь код - тогда и займемся.
    У нас пока не "лес", к сожалению, поэтому ребят не хватает на все "хотелки". Со временем будет
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 22:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я про о том что ожидающие масштабирование могли бы и сами его приделать.
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 22:52, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно, не все умеют программировать, как то предполагает ге пе ель.
     
     
  • 6.38, Аноним (34), 22:54, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный повод научиться
     
  • 2.40, Аноним (34), 22:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С xBRZ оно лучше выглядит
    https://ibb.co/pR4gzvx

    Только не понимаю как его приделать 😰
    К тому же у них лицензия несовместимая

     

  • 1.5, village_coder (ok), 16:32, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо бы еще для больших разрешений растянули. Или хотя бы адекватное отображение на мониторах с большим разрешением сделали.
     
     
  • 2.6, village_coder (ok), 16:35, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, уже есть. Где-то проспал выпуск...
     

  • 1.7, Аноним (8), 16:49, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эх завидно, двиг стабильнее vcmi :)
     
  • 1.10, Аноним (10), 17:26, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Парни, но зачем, если есть Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss?
     
     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 18:02, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Парни, но зачем, если есть Heroes of Might and Magic III: Horn
    > of the Abyss?

    А зачем С&C если есть DOOM?


     
  • 2.21, eugener (ok), 18:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это разные игры. Многим нравится играть именно во вторых.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 19:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многим нравится играть и в четвёртых, и в пятых. Лично я был бы очень рад, если бы для четвёрки запилили открытыйсдвижок с доработанным ИИ.
     
  • 2.35, Ilya Indigo (ok), 22:26, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Horn of the Abyss?

    horn of the SHIT!
    Лучше бы этой рвоты не существовало!
    Я бы не потратил столько нервов и времени на её говнокомпании с картами на основе кишечника и с запрещёнными порталами, полётами, дверями и даже хождение по воде учится только через грамотность.
    Было интереснее взламывать файл сохранения чем играть в это убожество на 200%.

     

  • 1.11, Аноним (11), 17:27, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    PlayStation Vita  уже умерла
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 19:29, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам соболезную. А моя жива, например.
     

  • 1.12, YetAnotherOnanym (ok), 17:29, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О, кстати, давно хотел спросить за одну особенность, которая неимоверно бесила в HMMII.
    Если я теряю опытного героя (проигрывает битву и не успевает сбежать) - он больше никогда не приходит ко мне наниматься. Если компьютер теряет опытного героя - в первый же понедельник он снова появляется у этого же игрока. И вообще опытные герои к человеку наниматься не приходят. Вот, сцк, почему так? Это у них где-то в коде прописано или просто мне не везло? Кто-нибудь тут есть, кто копался в оригинальной игрушке?
     
     
  • 2.13, sirDranik (ok), 17:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, "Рандом" вам не благоволил в те времена. :)
     
     
  • 3.14, YetAnotherOnanym (ok), 17:52, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Наверное, "Рандом" вам не благоволил в те времена. :)

    Да как-то очень уж стабильно это было.
    Только в самом конце, когда остался один противник и я подпёр его последнего героя в последнем замке (например, чтобы спокойно обойти все обелиски) - только тогда начинают приходить опытные герои. До этого - только новички.

     
  • 2.16, Lex (??), 18:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типы довольно часто не погибают, а сдаются( по итогу чего доступны при найме ).
    Иногда весьма забавно получалось, когда вражеские персонажи неплохого уровня оказывались доступны для найма в тавернах моей фракции, но это, скорее всего, после смерти и уже случайного распределения или в промежутке, когда вражеский герой сдался( т.е не погиб ), но последний город был захвачен и героев не осталось( т.е наняться в своем городе он уже не может ).
     

  • 1.17, pisyandrik (ok), 18:14, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это движок или отдельная игра?
     
     
  • 2.18, sirDranik (ok), 18:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fheroes2 - это Движок.
    Для запуска вам понадобится оригинальная английская версия или бесплатная демо (Скрипт в помощь для скачивания которой прилагается в архиве).
     

  • 1.19, Аноним (19), 18:29, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Live long and prosper!

    Вторые герои - самые лучшие.

     
     
  • 2.20, sirDranik (ok), 18:32, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы - наша целевая аудитория. :D
     
     
  • 3.23, myhand (ok), 19:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы чего, еще и по Стар Треку что-то собрались реанимировать? :-)
     

  • 1.26, Аноним (25), 19:59, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы разработчики
     
  • 1.30, Аноним (34), 21:44, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как включить полноэкранный режим?
     
     
  • 2.32, Аноним (34), 21:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    F4
     

  • 1.31, Аноним (31), 21:55, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сделать что то своё и покрасивее нельзя?
     
     
  • 2.33, тоже Аноним (ok), 22:15, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сколько времени вы уже ждете разрешения?
     

  • 1.36, Аноним (36), 22:45, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О мамам мия! И герои свободные???
     
  • 1.39, biomassa (?), 22:55, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из чистого любопытства скомпилил под генту, собралось на раз-два, всё работает. Теперь надо научиться играть, а то первые же гоблины мне надрали задницу :)
     

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