Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.2

2.15 , A.Stahl ( ok ), 18:02, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Парни, но зачем, если есть Heroes of Might and Magic III: Horn

> of the Abyss? А зачем С&C если есть DOOM?

2.21 , eugener ( ok ), 18:34, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это разные игры. Многим нравится играть именно во вторых.

3.24 , Аноним ( 24 ), 19:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Многим нравится играть и в четвёртых, и в пятых. Лично я был бы очень рад, если бы для четвёрки запилили открытыйсдвижок с доработанным ИИ.

2.35 , Ilya Indigo ( ok ), 22:26, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Horn of the Abyss? horn of the SHIT!

Лучше бы этой рвоты не существовало!

Я бы не потратил столько нервов и времени на её говнокомпании с картами на основе кишечника и с запрещёнными порталами, полётами, дверями и даже хождение по воде учится только через грамотность.

Было интереснее взламывать файл сохранения чем играть в это убожество на 200%.