Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.2

|
|
|
|
|
|3.9, sirDranik (ok), 16:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Мощностей нашей команды разработки пока не хватает на исправление этого важного изъяна движка! Команде нужны крепкие рабочие руки программистов.
P.S. И художников с режиссерами тоже. )
|
|1.3, A.Stahl (ok), 16:10, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Молодцы, но многие игроки ждут масштабирования изображения(особенно integer-мастабирования). Это очень важный момент.
|
|
|
|2.4, sirDranik (ok), 16:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
|
Пока стараемся функционал самой игры допилить до оригинала. А потом уже можно будет украшать движок масштабированиями и прочим. Терпение... :)
Постарайтесь пока не ставить высокие разрешения. А в оконном режиме fheroes2 уже можно растягивать.
|
|
|
|3.28, sirDranik (ok), 20:36, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не вижу смысла прикручивать фильтры, пока сама игра не готова. Вот, когда мы уберем все баги и причешем весь код - тогда и займемся.
У нас пока не "лес", к сожалению, поэтому ребят не хватает на все "хотелки". Со временем будет
|
|
|
|4.34, Аноним (34), 22:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это я про о том что ожидающие масштабирование могли бы и сами его приделать.
|
|
|
|5.37, Аноним (37), 22:52, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Внезапно, не все умеют программировать, как то предполагает ге пе ель.
|
|1.5, village_coder (ok), 16:32, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хорошо бы еще для больших разрешений растянули. Или хотя бы адекватное отображение на мониторах с большим разрешением сделали.
|
|1.10, Аноним (10), 17:26, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
|
Парни, но зачем, если есть Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss?
|
|
|
|2.15, A.Stahl (ok), 18:02, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Парни, но зачем, если есть Heroes of Might and Magic III: Horn
> of the Abyss?
А зачем С&C если есть DOOM?
|
|
|
|3.24, Аноним (24), 19:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Многим нравится играть и в четвёртых, и в пятых. Лично я был бы очень рад, если бы для четвёрки запилили открытыйсдвижок с доработанным ИИ.
|
|2.35, Ilya Indigo (ok), 22:26, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Horn of the Abyss?
horn of the SHIT!
Лучше бы этой рвоты не существовало!
Я бы не потратил столько нервов и времени на её говнокомпании с картами на основе кишечника и с запрещёнными порталами, полётами, дверями и даже хождение по воде учится только через грамотность.
Было интереснее взламывать файл сохранения чем играть в это убожество на 200%.
|
|1.12, YetAnotherOnanym (ok), 17:29, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
О, кстати, давно хотел спросить за одну особенность, которая неимоверно бесила в HMMII.
Если я теряю опытного героя (проигрывает битву и не успевает сбежать) - он больше никогда не приходит ко мне наниматься. Если компьютер теряет опытного героя - в первый же понедельник он снова появляется у этого же игрока. И вообще опытные герои к человеку наниматься не приходят. Вот, сцк, почему так? Это у них где-то в коде прописано или просто мне не везло? Кто-нибудь тут есть, кто копался в оригинальной игрушке?
|
|
|
|
|
|3.14, YetAnotherOnanym (ok), 17:52, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Наверное, "Рандом" вам не благоволил в те времена. :)
Да как-то очень уж стабильно это было.
Только в самом конце, когда остался один противник и я подпёр его последнего героя в последнем замке (например, чтобы спокойно обойти все обелиски) - только тогда начинают приходить опытные герои. До этого - только новички.
|
|2.16, Lex (??), 18:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Типы довольно часто не погибают, а сдаются( по итогу чего доступны при найме ).
Иногда весьма забавно получалось, когда вражеские персонажи неплохого уровня оказывались доступны для найма в тавернах моей фракции, но это, скорее всего, после смерти и уже случайного распределения или в промежутке, когда вражеский герой сдался( т.е не погиб ), но последний город был захвачен и героев не осталось( т.е наняться в своем городе он уже не может ).
|
|
|
|2.18, sirDranik (ok), 18:23, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
fheroes2 - это Движок.
Для запуска вам понадобится оригинальная английская версия или бесплатная демо (Скрипт в помощь для скачивания которой прилагается в архиве).
|
|
|
|
|
|3.23, myhand (ok), 19:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы чего, еще и по Стар Треку что-то собрались реанимировать? :-)
|
|1.39, biomassa (?), 22:55, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Из чистого любопытства скомпилил под генту, собралось на раз-два, всё работает. Теперь надо научиться играть, а то первые же гоблины мне надрали задницу :)
|