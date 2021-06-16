Обновление Firefox 89.0.1

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|1.1, Аноним (1), 22:24, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вейланд на нвидии уже починили? А то он жёстко на мезу завязан был и пытался загружать nouveau которого нет. Проблема в том, что сессия уничтожается, когда фф не может запуститься. Поэтому я не могу проверить.
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|3.10, Аноним (1), 23:10, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кеды почти нормально работают (без иксов), только проблемы с контекстными меню и гтк софтом (в том числе браузерами, которые только через xwayland работают и это не то). И с mpv. Mpv можно подкрутить и будет почти нормально, но производительность хуже чем на иксах и кадры выпадают. Поскольку композитинг на вейланде не отключается, я не знаю как это будет работать. С композитингом есть проблемы со статтерингом и синхронизацией на видео, поэтому он отключается на фулскрине. В игрушках ещё и фреймрейт падает (иногда ощутимо например с 30 до 15 фпс).
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|1.2, Fracta1L (ok), 22:26, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Решены проблемы с производительностью и стабильностью работы системы композитинга WebRender на платформе Linux
Странно, у меня по ощущениям наоборот последние две версии FF как-то резко летать начал и прокрутка очень плавной стала.
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|2.5, Аномнимен (?), 22:34, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тоже, раньше приходилось ставить firefox-nightly что бы 240 гц в браузере работали, сейчас в стейбл лисе все гуд
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|2.12, Kuromi (ok), 23:21, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти два бага про НЕ x86 системы и случаи когда GPU нету вообще. Довольно специыические конфигурации.
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|2.15, Kuromi (ok), 23:26, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не собираются. Даже более того, через пару релизов выключаетль Протона уберут. Да, они знаю что это вызовет изрядное раздражение но...
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|1.4, Аноним (4), 22:33, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кнопки закрыть/свернуть в правом верхнем углу по прежнему вырваны из тем оформления…
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|1.11, Аноним (11), 23:20, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проблема проявляется только на платформе Windows при отключённом WebRender.
Вот что раст животворящий делает!
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|2.16, Аноним (16), 23:43, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Достало. Логи. Лаги.
С предпоследним апдейтом вообще стартовать отказывается.
[GFX1-]: More than 1 GPU from same vendor detected via PCI, cannot deduce device
Взял профиль FF, скормил его PaleMoon - всё работает. Оставил PM.
В общем, замудрились FF сами себя где-то нае***и.
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