Обновление Firefox 89.0.1

2.16 , Аноним ( 16 ), 23:43, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Достало. Логи. Лаги.

С предпоследним апдейтом вообще стартовать отказывается.

[GFX1-]: More than 1 GPU from same vendor detected via PCI, cannot deduce device

Взял профиль FF, скормил его PaleMoon - всё работает. Оставил PM.

В общем, замудрились FF сами себя где-то нае***и.