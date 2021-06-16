Обновление Firefox 89.0.1

2.7 , Аноным ( ok ), 22:45, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вяленого на Нвидии считай нет

3.10 , Аноним ( 1 ), 23:10, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кеды почти нормально работают (без иксов), только проблемы с контекстными меню и гтк софтом (в том числе браузерами, которые только через xwayland работают и это не то). И с mpv. Mpv можно подкрутить и будет почти нормально, но производительность хуже чем на иксах и кадры выпадают. Поскольку композитинг на вейланде не отключается, я не знаю как это будет работать. С композитингом есть проблемы со статтерингом и синхронизацией на видео, поэтому он отключается на фулскрине. В игрушках ещё и фреймрейт падает (иногда ощутимо например с 30 до 15 фпс).

