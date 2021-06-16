The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Firefox 89.0.1

16.06.2021 22:17

Доступен корректирующий выпуск Firefox 89.0.1, в котором предложено несколько исправлений:

  • Устранена проблема с некорректной работой полос прокрутки на платформе Linux, проявляющаяся при использовании некоторых тем оформления GTK.
  • Решены проблемы с производительностью и стабильностью работы системы композитинга WebRender на платформе Linux.
  • Устранены регрессивные изменения, связанных со шрифтами. По умолчанию включена настройка gfx.e10s.font-list.shared, позволяющая сэкономить около 500 КБ памяти для каждого процесса обработки контента.
  • В macOS решена проблема с мерцанием экрана при прокрутке страниц на внешнем мониторе.
  • В версии для Windows решена проблема с некорректной работой экранных ридеров.
  • Устранена уязвимость (CVE-2021-29968), приводящая к чтению данных из области за границей буфера при отрисовке текстовых символов в элементе Canvas. Проблема проявляется только на платформе Windows при отключённом WebRender.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 89 с переработанным интерфейсом
  3. OpenNews: Mozilla обобщила планы по поддержке в Firefox третьей версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: Mozilla подготовила для Firefox дополнение с системой машинного перевода
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила режим строгой изоляции сайтов для Firefox
  6. OpenNews: В Firefox 89 будет удалено меню адресной строки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55343-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:24, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вейланд на нвидии уже починили? А то он жёстко на мезу завязан был и пытался загружать nouveau которого нет. Проблема в том, что сессия уничтожается, когда фф не может запуститься. Поэтому я не могу проверить.
     
     
  • 2.7, Аноным (ok), 22:45, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вяленого на Нвидии считай нет
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 23:10, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды почти нормально работают (без иксов), только проблемы с контекстными меню и гтк софтом (в том числе браузерами, которые только через xwayland работают и это не то). И с mpv. Mpv можно подкрутить и будет почти нормально, но производительность хуже чем на иксах и кадры выпадают. Поскольку композитинг на вейланде не отключается, я не знаю как это будет работать. С композитингом есть проблемы со статтерингом и синхронизацией на видео, поэтому он отключается на фулскрине. В игрушках ещё и фреймрейт падает (иногда ощутимо например с 30 до 15 фпс).
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 22:26, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Решены проблемы с производительностью и стабильностью работы системы композитинга WebRender на платформе Linux

    Странно, у меня по ощущениям наоборот последние две версии FF как-то резко летать начал и прокрутка очень плавной стала.

     
     
  • 2.5, Аномнимен (?), 22:34, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже, раньше приходилось ставить firefox-nightly что бы 240 гц в браузере работали, сейчас в стейбл лисе все гуд
     
  • 2.12, Kuromi (ok), 23:21, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти два бага про НЕ x86 системы и случаи когда GPU нету вообще. Довольно специыические конфигурации.
     

  • 1.3, deeaitch (ok), 22:27, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не интересно. Интерфейс в норму видно возвращать не собираются.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:43, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да кому это надо? Главное телеметрии побольше затолкать.
     
  • 2.15, Kuromi (ok), 23:26, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не собираются. Даже более того, через пару релизов выключаетль Протона уберут. Да, они знаю что это вызовет изрядное раздражение но...
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:33, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кнопки закрыть/свернуть в правом верхнем углу по прежнему вырваны из тем оформления…
     
     
  • 2.9, абонабанан (?), 23:04, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это вы что ж такое используете, что у вас фф вне времен^W тем оформления?
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:01, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    огонь
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:20, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проблема проявляется только на платформе Windows при отключённом WebRender.

    Вот что раст животворящий делает!

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 23:25, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасает от уязвимостей наши заблудшие души!
     

  • 1.13, BlackRot (ok), 23:22, 16/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как достало эти логи читать
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:43, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достало. Логи. Лаги.
    С предпоследним апдейтом вообще стартовать отказывается.
    [GFX1-]: More than 1 GPU from same vendor detected via PCI, cannot deduce device
    Взял профиль FF, скормил его PaleMoon - всё работает. Оставил PM.
    В общем, замудрились FF сами себя где-то нае***и.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру