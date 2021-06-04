Выпуск cache-bench 0.1.0 для исследования эффективности кэширования файлов при нехватке памяти

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|1.4, быдлоюзер (?), 16:38, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня 26гб озу. За две недели работы платформы отображающей много графиков цен криптовалют, своп распух до 78гб.
Вроде всё устраивает, но иногда при начале "тяжелого свопинга" платформа не отвечает несколько минут, рвётся связь с серверами и у меня получаются пропуски на граффиках цен. Установив zram "дело улучшилось раза скажем в два с половиной".
Поможет ли мне этот скрипт подобрать правильные значения vm.swappiness, vm.watermark_scale_factor, Multigenerational LRU Framework и прочих? Чтобы устранить "эффект недоступности" платформы во время "тяжёлого свопинга"
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|2.6, Аноним (6), 16:47, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если это жава, возможно, поможет uksm и openj9 -- в теории, потребление памяти упадёт очень значительно, и своп будет использоваться более эффективно.
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|3.7, быдлоюзер (?), 16:49, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Платформа sierrachart сделана на чистом c++ для винды, работает через wine
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|4.18, НяшМяш (ok), 18:45, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может быть утекает сам wine. Один раз столкнулся с утечкой GDI объектов - программа просто переставала перерисовываться и замечали это не сразу, а в логах сыпались ошибки. Пофиксили с помощью winetricks gdiplus. Может и с этим софтом тоже похожая история приключилась.
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|2.11, Амоним (?), 17:30, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Копать в сторону drop cache и memory compaction / fragmentation. Дело вовсе не в нехватке памяти, а в её фрагментации. Теоретически ядро с этим само справляется, фактически приходится ему помогать - принудительно сбрасывать (файловый) кэш и утрабмовывать (дефрагментировать) свободную память. Смотреть в /proc/buddyinfo
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|3.13, Амоним (?), 17:36, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильнее будет сказать - дело не только в нехватке памяти, но и в её фрагментации.
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|3.14, foo (?), 17:38, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При наличии zram основной причиной тормозов при своппинге как раз является истощение чистых файловых кэшей - приходится часто дёргать медленный диск на каждый чих. Тут как раз поможет именно увеличение своппинес, чтоб ценный кэш не выбрасывался из памяти.
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|1.8, Аноним (8), 17:01, 04/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О каждом своём наколеночном скрипте теперь буду новость на опеннете писать.
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|2.9, foo (?), 17:08, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если полезный скрипт - почему бы и нет?
Например, с помощью cache-bench установлено, например, что Multigenerational LRU Framework, недавно опубликованный гуглом, не вполне корректно работает со swappiness, точнее то, что swappiness (от 1 до 200) очень слабо влияет на результат, в отличие от тестов с применением классического LRU.
cache-bench позволяет наглядно демострировать влияние swappiness на скорость некоторых файловых операций при нехватке памяти.
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|3.12, Аноним (8), 17:36, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Например, с помощью cache-bench установлено, например, что Multigenerational LRU Framework, недавно опубликованный гуглом, не вполне корректно работает со swappiness, точнее то, что swappiness (от 1 до 200) очень слабо влияет на результат, в отличие от тестов с применением классического LRU.
С помощью скрипта, которому меньше дня? Может стоило новость написать про ошибки в Multigenerational LRU Framework лучше, чем одноразовый скрипт пиарить?
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|4.16, foo (?), 17:42, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>новость написать про ошибки в Multigenerational LRU Framework лучше, чем одноразовый скрипт пиарить?
Разрепорчу в лкмл, потом и сюда новость кину
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