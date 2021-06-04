Выпуск cache-bench 0.1.0 для исследования эффективности кэширования файлов при нехватке памяти

2.6 , Аноним ( 6 ), 16:47, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если это жава, возможно, поможет uksm и openj9 -- в теории, потребление памяти упадёт очень значительно, и своп будет использоваться более эффективно.

3.7 , быдлоюзер ( ? ), 16:49, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Платформа sierrachart сделана на чистом c++ для винды, работает через wine

4.18 , НяшМяш ( ok ), 18:45, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может быть утекает сам wine. Один раз столкнулся с утечкой GDI объектов - программа просто переставала перерисовываться и замечали это не сразу, а в логах сыпались ошибки. Пофиксили с помощью winetricks gdiplus. Может и с этим софтом тоже похожая история приключилась.

2.10 , foo ( ? ), 17:26, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Поможет ли мне этот скрипт подобрать правильные значения vm.swappiness, vm.watermark_scale_factor, Multigenerational LRU Framework и прочих? Да, поможет. Впрочем, скажу тебе и так: - ставь swappiness не ниже 100 при использовании zram - если система на HDD, то можно swappiness и в 150-190 выкрутить (начиная с ядер 5.8) см актуальную док https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/admin-guide/sysctl

2.11 , Амоним ( ? ), 17:30, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Копать в сторону drop cache и memory compaction / fragmentation. Дело вовсе не в нехватке памяти, а в её фрагментации. Теоретически ядро с этим само справляется, фактически приходится ему помогать - принудительно сбрасывать (файловый) кэш и утрабмовывать (дефрагментировать) свободную память. Смотреть в /proc/buddyinfo

3.13 , Амоним ( ? ), 17:36, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правильнее будет сказать - дело не только в нехватке памяти, но и в её фрагментации.

3.14 , foo ( ? ), 17:38, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При наличии zram основной причиной тормозов при своппинге как раз является истощение чистых файловых кэшей - приходится часто дёргать медленный диск на каждый чих. Тут как раз поможет именно увеличение своппинес, чтоб ценный кэш не выбрасывался из памяти.

2.19 , Аноним ( 19 ), 18:46, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуй вот этот

https://gist.github.com/iavael/f64f392d61d452f247c87b90f5b4be1e#file-swap-hw-s Только учитывай, что запускать его нужно в системе после некоторой работы под штатной нагрузкой, но в которой еще не заканчивалась доступная оперативная память (в которой active память еще не вытеснялась в своп).

