Обновление PostgreSQL с устранением уязвимостей

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:45, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Надеюсь на третий раз ты все-таки смог настроить фаервол?

3.4 , клавиатур ( ? ), 13:01, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эксперт на линии?

На что ты там надеешся сугубо твои проблемы.

4.7 , anonymous ( ?? ), 13:17, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Я надеюсь (наверное, напрасно), что люди учатся на своих ошибках. Но нет, человечество продолжает не разочаровывать в своей тупости.

5.9 , клавиатур ( ? ), 13:38, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понимаю, ты тут один умный из всего человечества.

Продолжай надеятся и разочаровыватся, это самое важное.

6.10 , anonymous ( ?? ), 14:12, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Понимаю, ты тут один умный из всего человечества. Верно подмечено, смелый юнлинг, видно в ваших академиях не только риторике учат, но и иногда заставляют голову включать!

7.12 , клавиатур ( ? ), 14:38, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как ведь ни гадай, все равно не угадаешь, кто я и что.

Тебе не хватает внимания?

Чат рулетки для этого больше годятся, рекомендую.

8.15 , anonymous ( ?? ), 14:54, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Зачем угадывать, и так видно, кто ты, мелкое трепло из интернета ... 3.6 , Урри ( ok ), 13:13, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А не подскажете настройку файрвола, которая отличает нормального клиента от хакера?

4.8 , anonymous ( ?? ), 13:23, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – iptables -F

iptables -A INPUT -p 22 --src $TRUST_NETWORK -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p 5432 --src $POSTGRES_CLIENT -j ACCEPT

iptables -P INPUT DENY

5.16 , Аноним ( 16 ), 14:57, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А нахрена позволять цепляться к Постгресу из инета вообще кому-либо? Для своих доступ через VPN только.

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:45, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пароль не пробовал нормальный придумать для суперюзера или доступ ему закрыть из внешней сети?

3.5 , клавиатур ( ? ), 13:02, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не пробовал не писать тупые комменты?

4.11 , HeavyMetal ( ? ), 14:36, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой вброс такие и комментарии.

Ваша претензия к PostgreSQL ничем не менее весомая, как претензия к админу(это же 100% не Вы, а Ваш знакомый?;-), который позволил такое. Даже если учесть, что сервис безопасен, почему не сделать в дополнение к этому ещё одну ступень езопасности, как фаервол, как писали коллеги выше.

5.17 , Аноним ( 17 ), 15:09, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Автор исходной кулстори явно забыл указать "мелкие подробности", в числе которых практически наверняка имели место:

- бубунта искаропки с дефолтными настройками

- слоник аналогично, и наверняка ещё докидали учёток с админскими правами уже в нём

- слоник не менее наверняка крутился под рутом

В общем, типовой такой васяно-одминский локалхост.

А ну да, про файрвол уже тоже намекнули ему, а заодно про саму идею достуна к слонику откуда-то из инета без vpn-а.

6.18 , Другой_Анон ( ? ), 15:48, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, дефолтная постгря на дефолтной Ubuntu не будет светить голой жопой в интернеты

То есть там была сознательная настройка на вывешивание беспарольной Постгри в инет с доступом для любых адресов

2.13 , Аноним ( 13 ), 14:41, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне интесно было бы узнать подробности (я не тролю или что-то такое).

Скажите пожалуйста - а были ли там настроены ограничени доступа по IP в hba.conf?

3.14 , Аноним ( 14 ), 14:51, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С ограничениями новомодное веб-приложение не работало, забили по-быстренькому 0.0.0.0 all.

