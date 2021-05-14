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Обновление PostgreSQL с устранением уязвимостей

14.05.2021 11:44

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 13.3, 12.7, 11.12, 10.17 и 9.6.22. Обновления для ветки 9.6 будут формироваться до ноября 2021 года, 10 - до ноября 2022 года, 11 - до ноября 2023 года, 12 - до ноября 2024 года, 13 до ноября 2025 года. В новых выпусках устранены три уязвимости и исправлены накопившиеся ошибки.

Уязвимость CVE-2021-32027 может привести к записи данных за границы буфера из-за целочисленного переполнения при вычислениях индексов массивов. Через манипуляцию со значениями массивов в SQL-запросах атакующий, имеющий доступ к выполнению запросов SQL, может записать любые данные в произвольную область памяти процесса и добиться выполнения своего кода с правами сервера СУБД. Две другие уязвимости (CVE-2021-32028, CVE-2021-32029) приводят у течке содержимого памяти процесса при манипуляции с запросами "INSERT ... ON CONFLICT ... DO UPDATE" и "UPDATE ... RETURNING".

Из не связанных с уязвимостями исправлений можно выделить:

  • Устранение некорректных вычислений при выполнении "UPDATE ... RETURNING" для обновления объединённых сегментированных таблиц.
  • Устранение сбоя команды "ALTER TABLE ... ALTER CONSTRAINT" при наличии ограничений для внешних ключей в сочетании с использованием сегментированных таблиц.
  • Налажена работа функциональности "COMMIT AND CHAIN".
  • Для новых выпусков FreeBSD обеспечено выставление по умолчанию режима fdatasync в thatwal_sync_method.
  • Отключён по умолчанию параметр vacuum_cleanup_index_scale_factor.
  • Исправлены утечки памяти, проявляющиеся при инициализации TLS -соединений.
  • В pg_upgrade добавлены дополнительные проверки на наличие в пользовательских таблицах типов данных, не подлежащих обновлению.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Обновление PostgreSQL с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 13
  4. OpenNews: Для PostgreSQL подготовлено дополнение AGE для хранения данных в форме графа
  5. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
  6. OpenNews: Обновление PostgreSQL с устранением уязвимости. Выпуск системы репликации pgcat
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55148-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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  • 1.1, клавиатур (?), 12:24, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дважды наблюдал как пробивали за короткий срок постгрес выставленный опой наружу в инет с последующим заражением убунты. Навешивали майнер + брутфорс паролей по ссш на другие машины в подсети.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:45, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надеюсь на третий раз ты все-таки смог настроить фаервол?
     
     
  • 3.4, клавиатур (?), 13:01, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперт на линии?
    На что ты там надеешся сугубо твои проблемы.
     
     
  • 4.7, anonymous (??), 13:17, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я надеюсь (наверное, напрасно), что люди учатся на своих ошибках. Но нет, человечество продолжает не разочаровывать в своей тупости.
     
     
  • 5.9, клавиатур (?), 13:38, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понимаю, ты тут один умный из всего человечества.
    Продолжай надеятся и разочаровыватся, это самое важное.
     
     
  • 6.10, anonymous (??), 14:12, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Понимаю, ты тут один умный из всего человечества.

    Верно подмечено, смелый юнлинг, видно в ваших академиях не только риторике учат, но и иногда заставляют голову включать!

     
     
  • 7.12, клавиатур (?), 14:38, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ведь ни гадай, все равно не угадаешь, кто я и что.
    Тебе не хватает внимания?
    Чат рулетки для этого больше годятся, рекомендую.
     
     
  • 8.15, anonymous (??), 14:54, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем угадывать, и так видно, кто ты, мелкое трепло из интернета ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.6, Урри (ok), 13:13, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А не подскажете настройку файрвола, которая отличает нормального клиента от хакера?
     
     
  • 4.8, anonymous (??), 13:23, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    iptables -F
    iptables -A INPUT -p 22 --src $TRUST_NETWORK -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p 5432 --src $POSTGRES_CLIENT -j ACCEPT
    iptables -P INPUT DENY
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 14:57, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нахрена позволять цепляться к Постгресу из инета вообще кому-либо? Для своих доступ через VPN только.
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:45, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароль не пробовал нормальный придумать для суперюзера или доступ ему закрыть из внешней сети?
     
     
  • 3.5, клавиатур (?), 13:02, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пробовал не писать тупые комменты?
     
     
  • 4.11, HeavyMetal (?), 14:36, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой вброс такие и комментарии.
    Ваша претензия к PostgreSQL ничем не менее весомая, как претензия к админу(это же 100% не Вы, а Ваш знакомый?;-), который позволил такое. Даже если учесть, что сервис  безопасен, почему не сделать в дополнение к этому ещё одну ступень езопасности, как фаервол, как писали коллеги выше.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 15:09, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор исходной кулстори явно забыл указать "мелкие подробности", в числе которых практически наверняка имели место:
    - бубунта искаропки с дефолтными настройками
    - слоник аналогично, и наверняка ещё докидали учёток с админскими правами уже в нём
    - слоник не менее наверняка крутился под рутом
    В общем, типовой такой васяно-одминский локалхост.
    А ну да, про файрвол уже тоже намекнули ему, а заодно про саму идею достуна к слонику откуда-то из инета без vpn-а.
     
     
  • 6.18, Другой_Анон (?), 15:48, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, дефолтная постгря на дефолтной Ubuntu не будет светить голой жопой в интернеты
    То есть там была сознательная настройка на вывешивание беспарольной Постгри в инет с доступом для любых адресов
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:41, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне интесно было бы узнать подробности (я не тролю или что-то такое).
    Скажите пожалуйста - а были ли там настроены ограничени доступа по IP в hba.conf?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:51, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ограничениями новомодное веб-приложение не работало, забили по-быстренькому 0.0.0.0 all.
     
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