Обновление PostgreSQL с устранением уязвимостей

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|1.1, клавиатур (?), 12:24, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дважды наблюдал как пробивали за короткий срок постгрес выставленный опой наружу в инет с последующим заражением убунты. Навешивали майнер + брутфорс паролей по ссш на другие машины в подсети.
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|2.2, Аноним (2), 12:45, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надеюсь на третий раз ты все-таки смог настроить фаервол?
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|4.7, anonymous (??), 13:17, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я надеюсь (наверное, напрасно), что люди учатся на своих ошибках. Но нет, человечество продолжает не разочаровывать в своей тупости.
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|5.9, клавиатур (?), 13:38, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понимаю, ты тут один умный из всего человечества.
Продолжай надеятся и разочаровыватся, это самое важное.
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|6.10, anonymous (??), 14:12, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Понимаю, ты тут один умный из всего человечества.
Верно подмечено, смелый юнлинг, видно в ваших академиях не только риторике учат, но и иногда заставляют голову включать!
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|7.12, клавиатур (?), 14:38, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как ведь ни гадай, все равно не угадаешь, кто я и что.
Тебе не хватает внимания?
Чат рулетки для этого больше годятся, рекомендую.
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|3.6, Урри (ok), 13:13, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А не подскажете настройку файрвола, которая отличает нормального клиента от хакера?
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|4.8, anonymous (??), 13:23, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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iptables -F
iptables -A INPUT -p 22 --src $TRUST_NETWORK -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p 5432 --src $POSTGRES_CLIENT -j ACCEPT
iptables -P INPUT DENY
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|5.16, Аноним (16), 14:57, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А нахрена позволять цепляться к Постгресу из инета вообще кому-либо? Для своих доступ через VPN только.
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|2.3, Аноним (3), 12:45, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пароль не пробовал нормальный придумать для суперюзера или доступ ему закрыть из внешней сети?
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|4.11, HeavyMetal (?), 14:36, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой вброс такие и комментарии.
Ваша претензия к PostgreSQL ничем не менее весомая, как претензия к админу(это же 100% не Вы, а Ваш знакомый?;-), который позволил такое. Даже если учесть, что сервис безопасен, почему не сделать в дополнение к этому ещё одну ступень езопасности, как фаервол, как писали коллеги выше.
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|5.17, Аноним (17), 15:09, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор исходной кулстори явно забыл указать "мелкие подробности", в числе которых практически наверняка имели место:
- бубунта искаропки с дефолтными настройками
- слоник аналогично, и наверняка ещё докидали учёток с админскими правами уже в нём
- слоник не менее наверняка крутился под рутом
В общем, типовой такой васяно-одминский локалхост.
А ну да, про файрвол уже тоже намекнули ему, а заодно про саму идею достуна к слонику откуда-то из инета без vpn-а.
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|6.18, Другой_Анон (?), 15:48, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, дефолтная постгря на дефолтной Ubuntu не будет светить голой жопой в интернеты
То есть там была сознательная настройка на вывешивание беспарольной Постгри в инет с доступом для любых адресов
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|2.13, Аноним (13), 14:41, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне интесно было бы узнать подробности (я не тролю или что-то такое).
Скажите пожалуйста - а были ли там настроены ограничени доступа по IP в hba.conf?
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|3.14, Аноним (14), 14:51, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С ограничениями новомодное веб-приложение не работало, забили по-быстренькому 0.0.0.0 all.
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