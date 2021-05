Обновление PostgreSQL с устранением уязвимостей

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 13.3, 12.7, 11.12, 10.17 и 9.6.22. Обновления для ветки 9.6 будут формироваться до ноября 2021 года, 10 - до ноября 2022 года, 11 - до ноября 2023 года, 12 - до ноября 2024 года, 13 до ноября 2025 года. В новых выпусках устранены три уязвимости и исправлены накопившиеся ошибки. Уязвимость CVE-2021-32027 может привести к записи данных за границы буфера из-за целочисленного переполнения при вычислениях индексов массивов. Через манипуляцию со значениями массивов в SQL-запросах атакующий, имеющий доступ к выполнению запросов SQL, может записать любые данные в произвольную область памяти процесса и добиться выполнения своего кода с правами сервера СУБД. Две другие уязвимости (CVE-2021-32028, CVE-2021-32029) приводят у течке содержимого памяти процесса при манипуляции с запросами "INSERT ... ON CONFLICT ... DO UPDATE" и "UPDATE ... RETURNING". Из не связанных с уязвимостями исправлений можно выделить: Устранение некорректных вычислений при выполнении "UPDATE ... RETURNING" для обновления объединённых сегментированных таблиц.

Устранение сбоя команды "ALTER TABLE ... ALTER CONSTRAINT" при наличии ограничений для внешних ключей в сочетании с использованием сегментированных таблиц.

Налажена работа функциональности "COMMIT AND CHAIN".

Для новых выпусков FreeBSD обеспечено выставление по умолчанию режима fdatasync в thatwal_sync_method.

Отключён по умолчанию параметр vacuum_cleanup_index_scale_factor.

Исправлены утечки памяти, проявляющиеся при инициализации TLS -соединений.

В pg_upgrade добавлены дополнительные проверки на наличие в пользовательских таблицах типов данных, не подлежащих обновлению.