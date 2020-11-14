Обновление PostgreSQL с устранением уязвимостей

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|3.8, Lex (??), 12:48, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С ростом доли SSD в хостинге, для простых сайтов стандартом вновь может стать SQLite
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|3.10, Аноним (2), 13:06, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А тогда почему не в одном хостинге я не видел ничего отличного от MySQL? Ни SQLite ни Сабж? Может кто подскажет кошерный хостинг?
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|5.18, And (??), 14:07, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... Вы где вообще нашли MySql. Maria DB давно уже вместо него. :)
Старый у Вас софт.
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|4.15, Аноним (15), 13:53, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А тогда почему не в одном хостинге я не видел ничего отличного от MySQL? Ни SQLite ни Сабж? Может кто подскажет кошерный хостинг?
Наверное, потому что вы работаете только с очень простыми сайтами.
За пределами ниши "домашняя страничка Васи, для которой хватило бы и статики" и "типа магазин, у которого один покупатель в неделю", MySQL практически не встречается.
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|5.20, Lex (??), 14:34, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень даже встречается
Не встречается он, обычно, в конторах( если уж зашла речь о торговле ) с десятками-сотнями-тысячами торговых точек и эпической системой, связывающей все это + закупки + аналитику итп. Но там из реальных вариантов или MSSQL, или Postgres, поскольку базы реально огромны
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|1.5, Анонимленьлогиниться (?), 12:37, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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13 как падала на создании GIST индексов по триграмам, так и 13.1 ровно в том же месте падает :-(
Остаемся на 12, она стабильная..
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|1.11, Аноним (2), 13:10, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Почему не в одном хостинге я не видел САБЖ? Один лишь MySQL, прямо какой-то заговор
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|2.12, Аноним (12), 13:28, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что сабж плохо управляем в целом, да и производительность из-за постоянной необходимости вакуума (ну, если не хочешь хранить гигабайты ненужных удалённых строк) у него так себе.
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|3.21, Аноним (19), 15:24, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это было до 8.1, когда не было автовакуума. сейчас все пучком даже на больших нагрузках
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|2.16, Аноним (15), 13:55, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему не в одном хостинге я не видел САБЖ? Один лишь MySQL, прямо какой-то заговор
Потому что хостинг - это самый дешевый вариант, для сайтов с крайне малой нагрузкой.
Что-то более-менее заметное живет на VPS, дедике и колокации.
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|3.22, BSA (?), 15:57, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VPS из той же ниши, что и хостинг. Серьезную нагрузку не тянет, а если загрузить на сколько тянет, то хостер будет возмущаться, что ты слишком много ресурсов потребляешь.
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|2.17, Иван (??), 13:56, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например?
У меня ровно наоборот. Забыл когда последний раз видел mysql/mariadb.
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|1.23, Ilya Indigo (ok), 16:25, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Оказывается VACUUM теперь не только к тормознутости приводит (сам git-подобный движок хранения, которому он нужен), но ещё и к проблеме с безопасностью.
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