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Обновление PostgreSQL с устранением уязвимостей

14.11.2020 11:17

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 13.1, 12.5, 11.10, 10.15, 9.6.20 и 9.5.24. Обновления для ветки 9.5 будут формироваться до февраля 2021 г., 9.6 - до ноября 2021 года, 10 - до ноября 2022 года, 11 - до ноября 2023 года, 12 - до ноября 2024 года, 13 до ноября 2025 года.

Всем пользователям рекомендовано срочно установить обновление, в связи с устранением уязвимости CVE-2020-25695, которая позволяет выполнить произвольные функции SQL с правами администратора, при наличии доступа к созданию не временных объектов в любой схеме хранения. При невозможности выполнить обновление в качестве обходного пути блокирования проблемы можно отключить autovacuum и не запускать вручную операции ANALYZE, CLUSTER, REINDEX, CREATE INDEX, VACUUM FULL и REFRESH MATERIALIZED VIEW, а также не выполнять восстановление БД на основе вывода команды pg_dump. Выполнение VACUUM без опции FULL признано безопасным, как и выполнение любых команд при работе с объектами, принадлежащими пользователю.

Дополнительно устранены ещё две уязвимости:

  • CVE-2020-25694 - позволяет откатить клиентское соединение до менее безопасного состояния (без флагов channel_binding, sslmode, requirepeer и gssencmode), например, для отключения шифрования с целью организации MITM-атаки. Проблема проявляется только для соединений с сервером приложений clusterdb, pg_dump, pg_restore, psql, reindexdb и vacuumdb.
  • CVE-2020-25696 - команда \gset в psql позволяет переопределить специальные переменные и организовать выполнение кода с правами процесса psql при обращении при помощи команды \gset к серверу, подконтрольному злоумышленнику.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.postgresql.org/abo...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 13
  3. OpenNews: Для PostgreSQL подготовлено дополнение AGE для хранения данных в форме графа
  4. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
  5. OpenNews: Обновление PostgreSQL с устранением уязвимости. Выпуск системы репликации pgcat
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54088-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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  • 1.1, InuYasha (??), 11:25, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Патченный слоник - хороший слоник.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:36, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –18 +/
    Решетo, а вообще везде MySQL стандарт.
     
     
  • 2.3, Иваня (?), 12:00, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    MySQL тож решэто :(
     
  • 2.4, zo0M (ok), 12:02, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    толсто
     
  • 2.6, Catwoolfii (ok), 12:41, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    для простых сайтиков - да, стандарт
     
     
  • 3.8, Lex (??), 12:48, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С ростом доли SSD в хостинге, для простых сайтов стандартом вновь может стать SQLite
     
  • 3.10, Аноним (2), 13:06, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А тогда почему не в одном хостинге я не видел ничего отличного от MySQL? Ни SQLite ни Сабж? Может кто подскажет кошерный хостинг?
     
     
  • 4.13, Catwoolfii (ok), 13:30, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть потому, что популярные CMS поддерживают только mysql?
     
     
  • 5.18, And (??), 14:07, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Вы где вообще нашли MySql. Maria DB давно уже вместо него. :)
    Старый у Вас софт.
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:53, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А тогда почему не в одном хостинге я не видел ничего отличного от MySQL? Ни SQLite ни Сабж? Может кто подскажет кошерный хостинг?

    Наверное, потому что вы работаете только с очень простыми сайтами.
    За пределами ниши "домашняя страничка Васи, для которой хватило бы и статики" и "типа магазин, у которого один покупатель в неделю", MySQL практически не встречается.

     
     
  • 5.20, Lex (??), 14:34, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень даже встречается
    Не встречается он, обычно, в конторах( если уж зашла речь о торговле ) с десятками-сотнями-тысячами торговых точек и эпической системой, связывающей все это + закупки + аналитику итп. Но там из реальных вариантов или MSSQL, или Postgres, поскольку базы реально огромны
     

  • 1.5, Анонимленьлогиниться (?), 12:37, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    13 как падала на создании GIST индексов по триграмам, так и 13.1 ровно в том же месте падает :-(

    Остаемся на 12, она стабильная..

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:46, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Число нехорошее, по-видимому :|
     
  • 2.9, Аанон (?), 12:50, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А багу зарегали?
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:33, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    номер репорта есть ?
     

  • 1.11, Аноним (2), 13:10, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему не в одном хостинге я не видел САБЖ? Один лишь MySQL, прямо какой-то заговор
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:28, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что сабж плохо управляем в целом, да и производительность из-за постоянной необходимости вакуума (ну, если не хочешь хранить гигабайты ненужных удалённых строк) у него так себе.
     
     
  • 3.21, Аноним (19), 15:24, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это было до 8.1, когда не было автовакуума. сейчас все пучком даже на больших нагрузках
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:38, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не заговор, а не востребован.
     
  • 2.16, Аноним (15), 13:55, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему не в одном хостинге я не видел САБЖ? Один лишь MySQL, прямо какой-то заговор

    Потому что хостинг - это самый дешевый вариант, для сайтов с крайне малой нагрузкой.
    Что-то более-менее заметное живет на VPS, дедике и колокации.

     
     
  • 3.22, BSA (?), 15:57, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VPS из той же ниши, что и хостинг. Серьезную нагрузку не тянет, а если загрузить на сколько тянет, то хостер будет возмущаться, что ты слишком много ресурсов потребляешь.
     
  • 2.17, Иван (??), 13:56, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например?
    У меня ровно наоборот. Забыл когда последний раз видел mysql/mariadb.
     

  • 1.23, Ilya Indigo (ok), 16:25, 14/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оказывается VACUUM теперь не только к тормознутости приводит (сам git-подобный движок хранения, которому он нужен), но ещё и к проблеме с безопасностью.
     
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