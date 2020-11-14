Обновление PostgreSQL с устранением уязвимостей

Сформированы корректирующие обновления для всех поддерживаемых веток PostgreSQL: 13.1, 12.5, 11.10, 10.15, 9.6.20 и 9.5.24. Обновления для ветки 9.5 будут формироваться до февраля 2021 г., 9.6 - до ноября 2021 года, 10 - до ноября 2022 года, 11 - до ноября 2023 года, 12 - до ноября 2024 года, 13 до ноября 2025 года. Всем пользователям рекомендовано срочно установить обновление, в связи с устранением уязвимости CVE-2020-25695, которая позволяет выполнить произвольные функции SQL с правами администратора, при наличии доступа к созданию не временных объектов в любой схеме хранения. При невозможности выполнить обновление в качестве обходного пути блокирования проблемы можно отключить autovacuum и не запускать вручную операции ANALYZE, CLUSTER, REINDEX, CREATE INDEX, VACUUM FULL и REFRESH MATERIALIZED VIEW, а также не выполнять восстановление БД на основе вывода команды pg_dump. Выполнение VACUUM без опции FULL признано безопасным, как и выполнение любых команд при работе с объектами, принадлежащими пользователю. Дополнительно устранены ещё две уязвимости: CVE-2020-25694 - позволяет откатить клиентское соединение до менее безопасного состояния (без флагов channel_binding, sslmode, requirepeer и gssencmode), например, для отключения шифрования с целью организации MITM-атаки. Проблема проявляется только для соединений с сервером приложений clusterdb, pg_dump, pg_restore, psql, reindexdb и vacuumdb.

CVE-2020-25696 - команда \gset в psql позволяет переопределить специальные переменные и организовать выполнение кода с правами процесса psql при обращении при помощи команды \gset к серверу, подконтрольному злоумышленнику.



