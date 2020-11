Обновление PostgreSQL с устранением уязвимостей

2.3 , Иваня ( ? ), 12:00, 14/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – MySQL тож решэто :(

zo0M, 12:02, 14/11/2020: толсто

Catwoolfii, 12:41, 14/11/2020: для простых сайтиков - да, стандарт

Lex, 12:48, 14/11/2020: С ростом доли SSD в хостинге, для простых сайтов стандартом вновь может стать SQLite

Аноним, 13:06, 14/11/2020: А тогда почему не в одном хостинге я не видел ничего отличного от MySQL? Ни SQLite ни Сабж? Может кто подскажет кошерный хостинг?

Catwoolfii, 13:30, 14/11/2020: Может быть потому, что популярные CMS поддерживают только mysql?

And, 14:07, 14/11/2020: Хм... Вы где вообще нашли MySql. Maria DB давно уже вместо него. :)

Старый у Вас софт.

Аноним, 13:53, 14/11/2020: > А тогда почему не в одном хостинге я не видел ничего отличного от MySQL? Ни SQLite ни Сабж? Может кто подскажет кошерный хостинг? Наверное, потому что вы работаете только с очень простыми сайтами.

За пределами ниши "домашняя страничка Васи, для которой хватило бы и статики" и "типа магазин, у которого один покупатель в неделю", MySQL практически не встречается.

Lex, 14:34, 14/11/2020: Очень даже встречается

Не встречается он, обычно, в конторах( если уж зашла речь о торговле ) с десятками-сотнями-тысячами торговых точек и эпической системой, связывающей все это + закупки + аналитику итп. Но там из реальных вариантов или MSSQL, или Postgres, поскольку базы реально огромны