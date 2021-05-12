The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Семнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

12.05.2021 22:32

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-17 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-17 сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, VollaPhone, Bq Aquaris E5/E4.5/M10, Sony Xperia X/XZ, OnePlus 3/3T, Xiaomi Redmi 4X, Huawei Nexus 6P, Sony Xperia Z4 Tablet, Google Pixel 3a, OnePlus Two, F(x)tec Pro1/Pro1 X, Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy Note 4, Xiaomi Mi A2 и Samsung Galaxy S3 Neo+ (GT-I9301I). Отдельно, без метки "OTA-17", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab. По сравнению с прошлым выпуском началось формирование стабильных сборок для устройств Xiaomi Redmi Note 7 Pro и Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp.

Ubuntu Touch OTA-17 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из новшеств в OTA-17 отмечается обновление дисплейного сервера Mir до версии 1.8.1 (ранее использовался выпуск 1.2.0) и реализация поддержки NFC в большинстве устройств, изначально поставляемых с платформой Android 9, таких как Pixel 3a и Volla Phone. В том числе приложения теперь могут читать и записывать метки NFC и взаимодействовать с другими устройствами при помощи данного протокола.

На многих поддерживаемых устройствах, включая смартфон OnePlus One, решены проблемы с камерой, касающиеся вспышки, масштабирования, вращения и фокусировки. На устройствах OnePlus 3 налажена корректная настройка контейнеров для запуска обычных десктоп-приложений при помощи менеджера приложений Libertine. В Pixel 3a налажена генерация миниатюр, решены проблемы с вибросигналом и оптимизировано потребление энергии. В Nexus 4 и Nexus 7 устранено зависание при использовании функций trust-store и online-accounts. В Volla Phone решены проблемы с автоматической настройкой яркости экрана.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Шестнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Pro1 X - смартфон с выдвижной клавиатурой, совместимый с Ubuntu Touch и Android
  4. OpenNews: Доступен для заказа планшет PineTab, поставляемый с Ubuntu Touch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55137-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, touch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 22:44, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто этим пользуется?
     
     
  • 2.5, AlexYeCu_not_logged (?), 23:03, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто этим пользуется?

    Я вот посматриваю с интересом: есть устаревший планшет. На него последние выпуски  Андроида вообще никак не накатить, пред (пред) последние можно накатить и получить дикие тормоза. А последняя сносно работающая версия потихоньку со сцены уходит — под неё постепенно софт перестают собирать. При всём при этом планшет вполне справляется с задачами вида «почитать книжку на диване», «полазить в интернете», «посмотреть видео до fullhd включительно/ послушать музыку в командировке». Проекты вроде Ubuntu Touch вполне могли бы дать таким устройствам вторую жизнь. Жаль только надежд на работу модуля сотовой связи немного.

    И нет, покупка нового устройства не вариант. Во-первых, мне не нравится идея «выбрасывать» вполне рабочее устройство, во-вторых, мало-мальски пригодные для использования планшеты делали Asus И HTC. Больше не делают, увы. В продаже осталась насмерть залоченая китайчатина м Samsung с knox-ом и заводскими бэкдорами. А, ну ещё гик-игрушки весьма невнятного качества за полторы — две цены.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:28, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iPad же есть!
     
  • 2.8, Синий попугай (ok), 23:12, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ставил на OnePlus 3T, поиграть - прикольно, сама система наиболее привлекательная из всего, что мне удавалось водрузить на 3Т. Прикольно работал календарь, интересная система переключания между приложениями.
    Но, увы, повседневно ей на том этапе (где-то год - полтора назад) пользоваться было нельзя - входящие вызовы не будили экран и не звонили, камера не понимала своего разрешения и раболата для какого-то квадратного дефолта, который равномерно растягивался на весь экран ломая пропорции. В половине приложений не вызывалась экранная клавиатура без танцев с бубном вида "зафокусить там где вызывается, а потом резко переключить приложение и заблокировать экран а потом разблокировать и вуаля", аккум сажала за вечер, когда линейдж могла до двух дней жить.
    В общем было не готово, надеюсь, что сейчас лучше и надеюсь что когда нибудь смогу попробовать еще раз
     

  • 1.4, FortyTwo (ok), 22:46, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто ставил на телефон? Как оно в использовании?
     
     
  • 2.6, Онаним Тот Самый (?), 23:04, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставил на redmi 4x. В использовании как зеиля
     
     
  • 3.7, Онаним Тот Самый (?), 23:05, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *земля
     
  • 3.11, Аноним 4X (?), 23:29, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что посоветуешь на Redmi 4X?
     

  • 1.9, мирмик (?), 23:21, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проект очень интересный. Жаль, что он буксует.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    A-Real
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру