Семнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-17 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri. Обновление Ubuntu Touch OTA-17 сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, VollaPhone, Bq Aquaris E5/E4.5/M10, Sony Xperia X/XZ, OnePlus 3/3T, Xiaomi Redmi 4X, Huawei Nexus 6P, Sony Xperia Z4 Tablet, Google Pixel 3a, OnePlus Two, F(x)tec Pro1/Pro1 X, Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy Note 4, Xiaomi Mi A2 и Samsung Galaxy S3 Neo+ (GT-I9301I). Отдельно, без метки "OTA-17", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab. По сравнению с прошлым выпуском началось формирование стабильных сборок для устройств Xiaomi Redmi Note 7 Pro и Xiaomi Redmi 3s/3x/3sp. Ubuntu Touch OTA-17 по-прежнему основан на Ubuntu 16.04, но в последнее время усилия разработчиков сосредоточены на подготовке к переходу на Ubuntu 20.04. Из новшеств в OTA-17 отмечается обновление дисплейного сервера Mir до версии 1.8.1 (ранее использовался выпуск 1.2.0) и реализация поддержки NFC в большинстве устройств, изначально поставляемых с платформой Android 9, таких как Pixel 3a и Volla Phone. В том числе приложения теперь могут читать и записывать метки NFC и взаимодействовать с другими устройствами при помощи данного протокола. На многих поддерживаемых устройствах, включая смартфон OnePlus One, решены проблемы с камерой, касающиеся вспышки, масштабирования, вращения и фокусировки. На устройствах OnePlus 3 налажена корректная настройка контейнеров для запуска обычных десктоп-приложений при помощи менеджера приложений Libertine. В Pixel 3a налажена генерация миниатюр, решены проблемы с вибросигналом и оптимизировано потребление энергии. В Nexus 4 и Nexus 7 устранено зависание при использовании функций trust-store и online-accounts. В Volla Phone решены проблемы с автоматической настройкой яркости экрана.