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Шестнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

15.03.2021 22:38

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-16 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri.

Обновление Ubuntu Touch OTA-16 сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, VollaPhone, Bq Aquaris E5/E4.5/M10, Sony Xperia X/XZ, OnePlus 3/3T, Xiaomi Redmi 4X, Huawei Nexus 6P, Sony Xperia Z4 Tablet, Google Pixel 3a, OnePlus Two, F(x)tec Pro1/Pro1 X, Xiaomi Redmi Note 7 и Samsung Galaxy Note 4, а также по сравнению с прошлым выпуском началось формирование стабильных сборок для устройств Xiaomi Mi A2 и Samsung Galaxy S3 Neo+ (GT-I9301I. Отдельно, без метки "OTA-16", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab.

По словам разработчиков OTA-16 стал одним из крупнейших релизов в истории проекта, уступив по значительности изменений только OTA-4, перешедшему с Ubuntu 15.04 на 16.04. Фреймворк Qt обновлён до версии 5.12.9 (ранее поставлялся выпуск 5.9.5), что повело за собой изменение примерно трети бинарных пакетов, в том числе в связи с обновлением пакетов, от которых зависят компоненты Qt или которые завязаны на устаревшие возможности старых веток Qt. Переход на новый выпуск Qt позволяет разработчикам переключиться на реализацию следующего значительного этапа - обновлению базового окружения с Ubuntu 16.04 до Ubuntu 20.04.

Обновление Qt также позволило получить функциональность, необходимую для интеграции gst-droid, GStreamer-плагина для Android. Указанный плагин дал возможность задействовать аппаратное ускорение в приложении для работы с камерой (viewfinder) на устройствах PinePhone и обеспечил поддержку записи видео на 32-разрядных устройствах, изначально поставляемых с платформой Android 7, таких как Sony Xperia X.

Ещё одним важным новшеством стало включение по умолчанию инсталлятора окружения Anbox, предоставляющего возможность запуска Android-приложений. Среди устройств, на которых поддерживается установка Anbox: Meizu PRO 5, Fairphone 2, OnePlus One, Nexus 5, BQ Aquaris M10 HD и BQ Aquaris M10 FHD. Установка окружения Anbox осуществляется без изменения корневой файловой системы Ubuntu Touch и без привязки к выпускам Ubuntu Touch.

Значительно обновлён предлагаемый по умолчанию web-браузер Morph, в котором полностью переделана работа с загрузками. Вместо блокирующего интерфейс диалога, выводимого при начале и окончании загрузки, в панели реализован индикатор, отражающий прогресс выполнения загрузки. Кроме общего списка загрузок добавлена панель "Recent Downloads", в которой отображены только загрузки, запущенные в текущем сеансе. На экран управления вкладками добавлена кнопка для повторного открытия недавно закрытых вкладок. Возвращена возможность настройки идентификатора, передаваемого в заголовке User Agent. Добавлена опция для постоянного блокирования доступа к данным о местоположении. Решены проблемы с настройками масштабирования. Упрощено использование Morph на планшетах и рабочих столах.

Прекращена поддержка устаревшего web-движка Oxide (на базе QtQuick WebView, не обновлялся с 2017 года), на смену которому уже давно пришёл движок на базе QtWebEngine, на который переведены все базовые приложения Ubuntu Touch. Из-за удаления Oxide перестанут функционировать приложения, использующие устаревший движок.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubports.com/blog/ubpor...)
  2. OpenNews: Пятнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Pro1 X - смартфон с выдвижной клавиатурой, совместимый с Ubuntu Touch и Android
  4. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: Доступен для заказа планшет PineTab, поставляемый с Ubuntu Touch
  6. OpenNews: Сanonical предложил Anbox Cloud, облачную платформу для запуска Android-приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54762-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, touch
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:42, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Очень полезный и нужный проект! (нет)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:46, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Опять очередной осел с opennet решает за весь мир, что кому нужно, а кому нет.
     
     
  • 3.5, A.Stahl (ok), 22:48, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очередной рыцарь в сияющих доспехах, защищающий очень важный и нужный проект.
     
     
  • 4.7, Аноним (3), 22:52, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тоже такой же осел, как и автор первого комментария этой темы.
     
     
  • 5.26, Аноним (-), 00:15, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты как второй
     
     
  • 6.30, Аноним (30), 00:26, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы все прекрасны!
     
  • 2.4, Аноним (-), 22:48, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот зачем здесь этот комментарий? Оставь место для людей, пользующихся и интересующихся проектом. Почему ты вобще считаешь, что целая операционная система БЕСПОЛЕЗНА только потому, что не нужна тебе? Есть другие люди, с другими интересами, не мешайся.

    Это нужно хотябы для того, чтобы разбавить канитель андроид/иос; жалко что слишком малый спектр девайсов поддерживается...

     
     
  • 3.10, Аноним (3), 23:01, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Вот зачем здесь этот комментарий?

    Что хочу, то и пишу.
    Ты понял?
    Ты понял????

     
  • 2.14, Dzen Python (ok), 23:05, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Без сарказма - нужный.
    К сожалению, нужный.
    Черт...
    Такую MeeGo профукали.
     
  • 2.28, Аноним (28), 00:23, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удваиваю.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:45, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы запилили возможност ставить нормальный линукс на все эти телефоны.. свистоперделки не нужны
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:02, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    PostmarketOS. C разморозкой!
     
     
  • 3.19, acroobar (?), 23:29, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и название...
     

  • 1.6, Денис Попов (?), 22:49, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда можно будет этим пользоваться так же удобно, как андроидом и айосью?
     
     
  • 2.16, InuYasha (??), 23:10, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хе! Какие низкие стандарты! Вот когда будет уровень Winbows Modile...
     
  • 2.17, user90 (?), 23:14, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > так же удобно, как андроидом

    Угу. Зайти на банковские форумы да почитать, как там народ стонет, когда со счета магическим образом уплывает бобло. Но наверно им тоже было удобно))

     
  • 2.21, Аноним (21), 23:34, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так ведь удобно. Только приложений мало... но это тоже удобно (— А у вас есть наше зондоприложение? Ну установииитее! — У меня Ubuntu).
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:34, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UI надо развивать, особенно общую отзывчивость. Qt позволяет, но это видимо не в приоритете
     

  • 1.8, acroobar (?), 22:59, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игрушка, не более
     
  • 1.9, user90 (?), 22:59, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И как всегда ни один из комментаторов не видел сабж вживую ;)
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:33, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никто не видел, но все защищают, доказывают ее нужность!
     
     
  • 3.24, user90 (?), 23:39, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не защищает. Но например ведроид я не юзаю вообще, а это может быть и пошло бы с пефком. А может нет, проверить не на чем.
     

  • 1.12, Sunderland93 (ok), 23:04, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Жаль только что Anbox больше не развивается, а автор ушёл пилить его проприетарную версию, по заказу Canonical
     
  • 1.13, Sunderland93 (ok), 23:05, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаль нет версии под Redmi Note 6 Pro. И PostmarketOS тоже, хотя на модели до  и после версии есть. Весьма странно
     
  • 1.15, InuYasha (??), 23:09, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 32-разрядных устройствах, изначально поставляемых с платформой Android 7, таких как Sony Xperia X.

    Pogo-дите, почему это X 32-разрядная? В плане сенсора камеры или дисплея что-ли?

     
     
  • 2.23, Аноним (22), 23:36, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реально, там же 650 квал
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:16, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минцифры предложило разрешить торговлю обезличенными персональными данными россиян.
    https://habr.com/ru/news/t/545402/
     
     
  • 2.25, Анонимъ (?), 23:42, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Казалось бы, при чём тут Rust.
     
  • 2.27, Аноним (-), 00:21, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любимое государство как всегда заботится о нас
     
  • 2.29, Аноним (28), 00:24, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И при чём здесь это? +5 хрювен
     
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