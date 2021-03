Шестнадцатое обновление прошивки Ubuntu Touch

Проект UBports, который взял в свои руки разработку мобильной платформы Ubuntu Touch, после того как от неё отстранилась компания Canonical, опубликовал обновление прошивки OTA-16 (over-the-air). Проектом также развивается экспериментальный порт рабочего стола Unity 8, который переименован в Lomiri. Обновление Ubuntu Touch OTA-16 сформировано для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4/PRO 5, VollaPhone, Bq Aquaris E5/E4.5/M10, Sony Xperia X/XZ, OnePlus 3/3T, Xiaomi Redmi 4X, Huawei Nexus 6P, Sony Xperia Z4 Tablet, Google Pixel 3a, OnePlus Two, F(x)tec Pro1/Pro1 X, Xiaomi Redmi Note 7 и Samsung Galaxy Note 4, а также по сравнению с прошлым выпуском началось формирование стабильных сборок для устройств Xiaomi Mi A2 и Samsung Galaxy S3 Neo+ (GT-I9301I. Отдельно, без метки "OTA-16", будут подготовлены обновления для устройств Pine64 PinePhone и PineTab. По словам разработчиков OTA-16 стал одним из крупнейших релизов в истории проекта, уступив по значительности изменений только OTA-4, перешедшему с Ubuntu 15.04 на 16.04. Фреймворк Qt обновлён до версии 5.12.9 (ранее поставлялся выпуск 5.9.5), что повело за собой изменение примерно трети бинарных пакетов, в том числе в связи с обновлением пакетов, от которых зависят компоненты Qt или которые завязаны на устаревшие возможности старых веток Qt. Переход на новый выпуск Qt позволяет разработчикам переключиться на реализацию следующего значительного этапа - обновлению базового окружения с Ubuntu 16.04 до Ubuntu 20.04. Обновление Qt также позволило получить функциональность, необходимую для интеграции gst-droid, GStreamer-плагина для Android. Указанный плагин дал возможность задействовать аппаратное ускорение в приложении для работы с камерой (viewfinder) на устройствах PinePhone и обеспечил поддержку записи видео на 32-разрядных устройствах, изначально поставляемых с платформой Android 7, таких как Sony Xperia X. Ещё одним важным новшеством стало включение по умолчанию инсталлятора окружения Anbox, предоставляющего возможность запуска Android-приложений. Среди устройств, на которых поддерживается установка Anbox: Meizu PRO 5, Fairphone 2, OnePlus One, Nexus 5, BQ Aquaris M10 HD и BQ Aquaris M10 FHD. Установка окружения Anbox осуществляется без изменения корневой файловой системы Ubuntu Touch и без привязки к выпускам Ubuntu Touch. Значительно обновлён предлагаемый по умолчанию web-браузер Morph, в котором полностью переделана работа с загрузками. Вместо блокирующего интерфейс диалога, выводимого при начале и окончании загрузки, в панели реализован индикатор, отражающий прогресс выполнения загрузки. Кроме общего списка загрузок добавлена панель "Recent Downloads", в которой отображены только загрузки, запущенные в текущем сеансе. На экран управления вкладками добавлена кнопка для повторного открытия недавно закрытых вкладок. Возвращена возможность настройки идентификатора, передаваемого в заголовке User Agent. Добавлена опция для постоянного блокирования доступа к данным о местоположении. Решены проблемы с настройками масштабирования. Упрощено использование Morph на планшетах и рабочих столах. Прекращена поддержка устаревшего web-движка Oxide (на базе QtQuick WebView, не обновлялся с 2017 года), на смену которому уже давно пришёл движок на базе QtWebEngine, на который переведены все базовые приложения Ubuntu Touch. Из-за удаления Oxide перестанут функционировать приложения, использующие устаревший движок.