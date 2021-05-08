Выпуск Wine 6.8

2.2 , Аноним ( 2 ), 08:30, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Разработчикам

2.4 , n00by ( ok ), 08:40, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Беда в том, что желающие запускать условный MSO под WinE почему-то не прикладывают к просьбам лицензионный ключик. Потому тестируют на том, что есть.

3.6 , Аноним ( 6 ), 09:05, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Ну да, триала ведь у MSO не бывает в принципе.

А к играм тоже лицензионные ключики надо прикладывать?

4.9 , n00by ( ok ), 09:29, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Пользователь форума 4PDA RussianNeuromancer купил какой-то планшет в Windows. При установке Linux там что-то не работало. Он купил точно такой же второй планшет и отправил Hans de Goede. А Аноним с Опеннет вуалирует попрошайничество и передёргивает.

5.20 , Аноним ( 20 ), 11:17, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я не понимаю таких людей! Покупают дepмо, да в 2-ом количестве! А вот купить изначально нормальное железо видимо не разу не дошло...

6.26 , Аноним ( 26 ), 11:53, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Я не понимаю таких анонимов с синдромом "свиньи под дубом".

Человек нашёл в железяке проблему и мотивировал данным подарком разработчика эту проблему починить. То есть по сути - проплатил багфикс, от чего выиграет не только он сам, но и остальные пользователи подобного железа.

6.33 , n00by ( ok ), 12:38, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Я не понимаю таких людей! Именно благодаря таким людям (одни писали код, а вторые труд первых оплачивали) появилось СПО и развилось до приемлемого уровня. Потом пришли ушлые персонажи с липкими ручонками (т.н. "корпорации"), которые применяют поливающих чужой труд дерьмом демагогов вроде тебя, что бы повернуть развитие в нужное им русло.

2.23 , Аноним ( 23 ), 11:47, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Wine просто должен уметь запускать ЛЮБОЕ Windows-приложение. Если не работает это приложение, то, вероятно, из-за этого же бага не работают какие-либо ещё приложения, написанные похожим образом. Починив запуск этого приложения, вероятно, починили и запуск многих других, устроенных аналогично, у которых нет нативной версии.

