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Выпуск Wine 6.8

08.05.2021 08:17

Состоялся выпуск открытой реализации WinAPI из экспериментальной ветки - Wine 6.8. С момента выпуска версии 6.7 было закрыто 35 отчётов об ошибках и внесено 359 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Обеспечена установка библиотек в подкаталоги, специфичные для разных аппаратных архитектур.
  • В формат исполняемых файлов PE преобразована библиотека Secur32.
  • В реализации JavaScript добавлена поддержка объекта Map.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Crysis Wars Dedicated Server, Stone Giant, Sins of a Solar Empire: Rebellion, Sims Complete Collection, Age of Empires II (SafeDisc 1.x), FIFA 11, Sacred Gold, Diablo 1, Swtor, Royal Quest, Star Citizen.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Proteus 8, GroupMail 5.x, Explorer++, Double Commander, Qvodplayer 3.5, Visual C++ 2005 Express SP1, LibreOffice 5.1.0, CUEcards 2000 2.37, Samsung Dex, Powershell, Solid Edge 2021 Academic Edition.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск Wine 6.7 и VKD3D-Proton 2.3
  4. OpenNews: Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр
  5. OpenNews: Обновление драйвера Wayland для Wine
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.8, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55102-wine
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, flexagoon (ok), 08:21, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > LibreOffice 5.1.0

    Скорее всего это я что-то не так понял, но кому понадобилось запускать ЛибреОфис через Вайн?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:30, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Разработчикам
     
  • 2.4, n00by (ok), 08:40, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Беда в том, что желающие запускать условный MSO под WinE почему-то не прикладывают к просьбам лицензионный ключик. Потому тестируют на том, что есть.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:05, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну да, триала ведь у MSO не бывает в принципе.
    А к играм тоже лицензионные ключики надо прикладывать?
     
     
  • 4.9, n00by (ok), 09:29, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользователь форума 4PDA RussianNeuromancer купил какой-то планшет в Windows. При установке Linux там что-то не работало. Он купил точно такой же второй планшет и отправил Hans de Goede.

    А Аноним с Опеннет вуалирует попрошайничество и передёргивает.

     
     
  • 5.20, Аноним (20), 11:17, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не понимаю таких людей! Покупают дepмо, да в 2-ом количестве! А вот купить изначально нормальное железо видимо не разу не дошло...
     
     
  • 6.26, Аноним (26), 11:53, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я не понимаю таких анонимов с синдромом "свиньи под дубом".
    Человек нашёл в железяке проблему и мотивировал данным подарком разработчика эту проблему починить. То есть по сути - проплатил багфикс, от чего выиграет не только он сам, но и остальные пользователи подобного железа.
     
  • 6.33, n00by (ok), 12:38, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я не понимаю таких людей!

    Именно благодаря таким людям (одни писали код, а вторые труд первых оплачивали) появилось СПО и развилось до приемлемого уровня.

    Потом пришли ушлые персонажи с липкими ручонками (т.н. "корпорации"), которые применяют поливающих чужой труд дерьмом демагогов вроде тебя, что бы повернуть развитие в нужное им русло.

     
  • 2.23, Аноним (23), 11:47, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Wine просто должен уметь запускать ЛЮБОЕ Windows-приложение. Если не работает это приложение, то, вероятно, из-за этого же бага не работают какие-либо ещё приложения, написанные похожим образом. Починив запуск этого приложения, вероятно, починили и запуск многих других, устроенных аналогично, у которых нет нативной версии.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:38, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В реализации JavaScript добавлена поддержка объекта Map.

    А че, вайн теперь и JavaScript может запускать? Типа для вантузного JScript или че?

     
     
  • 2.5, n00by (ok), 08:57, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, как это делается правильно, но вот так запускает:

    $ cat hello.vbs
    MsgBox("Hello World")

    $ wine64 /usr/lib64/wine-staging-6.7/wine/cscript.exe hello.vbs

    и так

    $ wine cscript.exe hello.vbs

    о, и даже вот так:

    $ wine hello.vbs

     
     
  • 3.7, n00by (ok), 09:18, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, всё...



    Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
    IE.Navigate "https://www.opennet.ru"

    Do While (IE.Busy)
        WScript.Sleep 200
    Loop

    IE.Visible = 1



     

  • 1.10, Анонин (?), 09:38, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда нормальная поддержка геймпадов будет?
     
     
  • 2.12, n00by (ok), 10:11, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Протоне разве нет? Не обязательно же запускать steam под WinE $)
     
     
  • 3.13, Анонин (?), 10:16, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Вайне тоже есть, но работает через раз.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:27, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня работают, но только с dumbxinputemu и только в фулскрине. Почему-то конфигурилка вайна видит, а игры нет. Ах да. сам вайн при этом ещё с сдл собирать надо.
     
     
  • 5.16, Аноним (15), 10:28, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но подсказки управления в играх будут клавиатурные. Я так понял в вайне не будут это исправлять.
     
     
  • 6.17, Анонин (?), 10:37, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на клавиатуре и надо играть или использовать всякие antimicro.
     
     
  • 7.27, заминированный тапок (ok), 12:01, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть замечательный QJoyPad
    иногда играюсь в TonyHawksHD через него
     
  • 2.29, Zenitur (ok), 12:16, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собери с поддержкой SDL2. Она там - для поддержки геймпадов.
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:50, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда консоль в 64-битном цигвине починят?
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:23, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В WinAPI есть встроенный JavaScript?
     
     
  • 2.35, n00by (ok), 12:59, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В той ОС есть Windows Scripting Host (WSH, не относится к Win32 API). Для запуска сценариев на VBScript и JScript (по поводу совместимости с JavaScript ничего не моргу сказать, формально называется иначе) используются WScript.exe (или CScript.exe для вывода текста в консоль).
     

  • 1.18, Пользователь (?), 10:54, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Double Commander

    Нативный чем не понравился?

     
     
  • 2.22, Аноним (23), 11:46, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Wine просто должен уметь запускать ЛЮБОЕ Windows-приложение. Если не работает это приложение, то, вероятно, из-за этого же бага не работают какие-либо ещё приложения, написанные похожим образом. Починив запуск этого приложения, вероятно, починили и запуск многих других, устроенных аналогично, у которых нет натичной версии.
     
     
  • 3.24, Аноним (26), 11:49, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По этой же причине я пишу багрепорты на цигвин64
     
  • 3.32, Аноним (32), 12:27, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Wine просто должен уметь запускать ЛЮБОЕ Windows-приложение.

    Почему сидящая в юзерспейсе прослойка должна уметь то, на что не способна даже полноценная ОС?

     
  • 2.31, Аноним (32), 12:20, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нативный не поддерживает плагины от Total Commander.
     

  • 1.21, Аноним (21), 11:30, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    А зачем "опенсоурсникам" использовать библиотеки ненавистного Виндовс? Ведь вы же фактически будете использовать и платные программы и игры ведь тоже платные пиратки. У вас же должно быть 100% все бесплатное.
     
     
  • 2.25, шляпа (?), 11:50, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бесплатного ни чего нет только при социализме.За электричество и амортизацию ПК платить то надо все равно.А человеко часы ни чего не стоят хочеш сказать которые тратяться на ковырянение в не доделаном коде.
     
  • 2.34, Beta Version (ok), 12:39, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С чего вы взяли, что на Линуксе всё должно быть бесплатным? Открытым, да, хорошо бы, но за качественный востребованный продукт можно и заплатить, когда нет бесплатных аналогов.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 13:28, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все бесплатные аналоги на трекерах.
     
  • 2.36, Аноним (39), 13:13, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Про бородатого ничего не слыхать? Затих?
     
  • 2.41, Fractal cucumber (ok), 15:24, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У вас же должно быть 100% все бесплатное

    Сфига?!

    Я, наоборот, иногда доначу на то что бесплатно. Да игр у меня много. Во многие купленные даже не играю - они больше для коллекции.

     

  • 1.37, Zenitur (ok), 13:15, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем, вышел Wine 5.0.5. В этой версии не добавлено ни одного изменения, только одну строку кода переместили на 5 строчек выше. Wine готов?
     
     
  • 2.38, Аноним (15), 13:27, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не использует легаси версии, в этом смысле готов примерно как и 1 ветка.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 15:19, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую 4.1 и не считаю ее устаревшей, мне хватает за глаза...))) Улучшения в Вулканах и прочих Айпони технологиях используйте сами.
     
     
  • 4.42, Fractal cucumber (ok), 15:27, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wine --version
    wine-1.8.7 (Debian 1.8.7-2)
     

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