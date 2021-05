Выпуск Wine 6.8

2.5 , n00by ( ok ), 08:57, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю, как это делается правильно, но вот так запускает: $ cat hello.vbs

MsgBox("Hello World") $ wine64 /usr/lib64/wine-staging-6.7/wine/cscript.exe hello.vbs и так $ wine cscript.exe hello.vbs о, и даже вот так: $ wine hello.vbs

Ну, всё...







Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")

IE.Navigate "https://www.opennet.ru" Do While (IE.Busy)

WScript.Sleep 200

Loop IE.Visible = 1