Выпуск Wine 6.8

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|1.1, flexagoon (ok), 08:21, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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> LibreOffice 5.1.0
Скорее всего это я что-то не так понял, но кому понадобилось запускать ЛибреОфис через Вайн?
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|2.4, n00by (ok), 08:40, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Беда в том, что желающие запускать условный MSO под WinE почему-то не прикладывают к просьбам лицензионный ключик. Потому тестируют на том, что есть.
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|3.6, Аноним (6), 09:05, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну да, триала ведь у MSO не бывает в принципе.
А к играм тоже лицензионные ключики надо прикладывать?
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|4.9, n00by (ok), 09:29, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пользователь форума 4PDA RussianNeuromancer купил какой-то планшет в Windows. При установке Linux там что-то не работало. Он купил точно такой же второй планшет и отправил Hans de Goede.
А Аноним с Опеннет вуалирует попрошайничество и передёргивает.
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|5.20, Аноним (20), 11:17, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не понимаю таких людей! Покупают дepмо, да в 2-ом количестве! А вот купить изначально нормальное железо видимо не разу не дошло...
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|6.26, Аноним (26), 11:53, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я не понимаю таких анонимов с синдромом "свиньи под дубом".
Человек нашёл в железяке проблему и мотивировал данным подарком разработчика эту проблему починить. То есть по сути - проплатил багфикс, от чего выиграет не только он сам, но и остальные пользователи подобного железа.
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|6.33, n00by (ok), 12:38, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я не понимаю таких людей!
Именно благодаря таким людям (одни писали код, а вторые труд первых оплачивали) появилось СПО и развилось до приемлемого уровня.
Потом пришли ушлые персонажи с липкими ручонками (т.н. "корпорации"), которые применяют поливающих чужой труд дерьмом демагогов вроде тебя, что бы повернуть развитие в нужное им русло.
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|2.23, Аноним (23), 11:47, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Wine просто должен уметь запускать ЛЮБОЕ Windows-приложение. Если не работает это приложение, то, вероятно, из-за этого же бага не работают какие-либо ещё приложения, написанные похожим образом. Починив запуск этого приложения, вероятно, починили и запуск многих других, устроенных аналогично, у которых нет нативной версии.
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|1.3, Аноним (3), 08:38, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В реализации JavaScript добавлена поддержка объекта Map.
А че, вайн теперь и JavaScript может запускать? Типа для вантузного JScript или че?
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|2.5, n00by (ok), 08:57, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, как это делается правильно, но вот так запускает:
$ cat hello.vbs
MsgBox("Hello World")
$ wine64 /usr/lib64/wine-staging-6.7/wine/cscript.exe hello.vbs
и так
$ wine cscript.exe hello.vbs
о, и даже вот так:
$ wine hello.vbs
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|2.12, n00by (ok), 10:11, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Протоне разве нет? Не обязательно же запускать steam под WinE $)
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|4.15, Аноним (15), 10:27, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня работают, но только с dumbxinputemu и только в фулскрине. Почему-то конфигурилка вайна видит, а игры нет. Ах да. сам вайн при этом ещё с сдл собирать надо.
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|5.16, Аноним (15), 10:28, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но подсказки управления в играх будут клавиатурные. Я так понял в вайне не будут это исправлять.
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|6.17, Анонин (?), 10:37, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так на клавиатуре и надо играть или использовать всякие antimicro.
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|2.35, n00by (ok), 12:59, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В той ОС есть Windows Scripting Host (WSH, не относится к Win32 API). Для запуска сценариев на VBScript и JScript (по поводу совместимости с JavaScript ничего не моргу сказать, формально называется иначе) используются WScript.exe (или CScript.exe для вывода текста в консоль).
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|2.22, Аноним (23), 11:46, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Wine просто должен уметь запускать ЛЮБОЕ Windows-приложение. Если не работает это приложение, то, вероятно, из-за этого же бага не работают какие-либо ещё приложения, написанные похожим образом. Починив запуск этого приложения, вероятно, починили и запуск многих других, устроенных аналогично, у которых нет натичной версии.
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|3.32, Аноним (32), 12:27, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Wine просто должен уметь запускать ЛЮБОЕ Windows-приложение.
Почему сидящая в юзерспейсе прослойка должна уметь то, на что не способна даже полноценная ОС?
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|1.21, Аноним (21), 11:30, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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А зачем "опенсоурсникам" использовать библиотеки ненавистного Виндовс? Ведь вы же фактически будете использовать и платные программы и игры ведь тоже платные пиратки. У вас же должно быть 100% все бесплатное.
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|2.25, шляпа (?), 11:50, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бесплатного ни чего нет только при социализме.За электричество и амортизацию ПК платить то надо все равно.А человеко часы ни чего не стоят хочеш сказать которые тратяться на ковырянение в не доделаном коде.
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|2.34, Beta Version (ok), 12:39, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С чего вы взяли, что на Линуксе всё должно быть бесплатным? Открытым, да, хорошо бы, но за качественный востребованный продукт можно и заплатить, когда нет бесплатных аналогов.
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|2.41, Fractal cucumber (ok), 15:24, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>У вас же должно быть 100% все бесплатное
Сфига?!
Я, наоборот, иногда доначу на то что бесплатно. Да игр у меня много. Во многие купленные даже не играю - они больше для коллекции.
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|1.37, Zenitur (ok), 13:15, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тем временем, вышел Wine 5.0.5. В этой версии не добавлено ни одного изменения, только одну строку кода переместили на 5 строчек выше. Wine готов?
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|2.38, Аноним (15), 13:27, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не использует легаси версии, в этом смысле готов примерно как и 1 ветка.
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|3.40, Аноним (40), 15:19, 08/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использую 4.1 и не считаю ее устаревшей, мне хватает за глаза...))) Улучшения в Вулканах и прочих Айпони технологиях используйте сами.
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