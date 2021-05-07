Mozilla представила платформу Rally для исследований предпочтений пользователей

2.2 , Аноным ( ok ), 21:13, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Очень много цифрового сдохло

2.4 , Аноним ( 4 ), 21:19, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Цифра гораздо безопаснее, нежели бумага

3.24 , нах. ( ? ), 22:04, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – агащас - попробуй вон быстро съесть свой ssd, пока товарищмайор выпиливают дверь!

4.26 , Аноним ( 26 ), 22:18, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лайхфак - храните ссд по краям двери.

4.28 , Псевдоним ( ?? ), 22:23, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там только ректальный криптоанализ поможет и то при условии что я помню пароль

5.29 , нах. ( ? ), 22:27, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Там только ректальный криптоанализ поможет и то при условии что я помню

> пароль естественно, поможет - ты не то что пароль, а все содержимое до байта вспомнишь и сам запишешь как надо. И распишешься. А вовремя съеденная нелегальная листовка все еще позволяет убедительно соврать разок-другой, что ничего кроме речи фюрера национальному собранию ты отродясь на столе не держал. 4.44 , онанимус ( ? ), 23:59, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – шифруешь диск LUKS'ом с длинным рандомным паролем, пароль записываешь на бумажку, при каждом включении системы вводишь пароль с бумажки.

при стуке тащмайора в дверь бумажку разжёвываешь и проглатываешь;

если начинаешь запоминать пароль после его многочисленных вводов - меняешь и записываешь новый пароль на новую бумажку. терморектальный криптоанализ не поможет, т.к. пароль ты не знаешь и вспомнить не сможешь;

брутфорс заголовка раздела не поможет, т.к. пароль длинный.

2.6 , timur.davletshin ( ok ), 21:21, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мечтайте. Всё цифровое дохнет сразу, как пропадает возможность коммерциализировать информацию. Не говоря уже о том, что хранение информации требует постоянных затрат, нельзя закинуть HDD на полку с надеждой, что через 200 лет его смогут прочитать. С бумажными носителями такой фокус прокатывает. А с глиняными табличками и на 3-4 тыщи лет можно закинуть запросто )))

3.20 , нах. ( ? ), 21:57, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Всё цифровое дохнет сразу, как пропадает возможность коммерциализировать информацию. увы, да. Я вот не понимаю, кому я храню свои запасы. Я и так это помню. А окружающим они явно не нужны. > Не говоря уже о том, что хранение информации требует постоянных затрат только хранение - разьве что эпизодических. Раз в 20 лет переписать на носитель помоднее.

Или плюнуть и не переписывать. Я недавно развлекался - диски 96го года еще вполне читаются.

Ну и чего их копировать - они явно еще лет десять пролежат. А я сам - не факт. Вот сделать информацию ДОСТУПНОЙ - и сохранить доступность - это проблема посложнее фауста гете.

Вон флэш запретили, и все flv видео сразу накрылись медным тазом. То есть я-то посмотрю, но, повторяю, мне не особо и надо, я еще не настолько ослаб памятью. Обычному человек - недоступно, ему хер покажут. > С бумажными носителями такой фокус прокатывает. да нет, такая же точно херня. Либо плесень, либо грибок, либо просто листы рассыпаются в пыль. Да, _профессионалы_ могут такое прочесть. Ну так они и твой диск mfm формата прочтут - в крайнем случае сняв данные тотальным сканом поверхности, медленно но верно. Только опять же им вряд ли надо, а обычному человеку не уберечь. Ну то есть 200 лет - уже за гранью надежного хранения и для бумаги.

Глиняные таблички или гравировка по вольфрамовой пластине - это да, на века. Таблички, правда, еще правильно запечь надо. А то тоже крошатся и стираются. Но так ничего сложнее слова %$@ не передашь, а его и на заборе будут аккуратно подновлять за тобой, если человечество вообще просуществует те 200 лет. 3.22 , Лекс ( ? ), 21:58, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Конечно все сразу дохнет. Расскажи это на ютубе про ролики двадцатилетней давности. Которые сейчас можно посмотреть. И особых больших просмотров они не хватают. А значит монетизация на них никакая. Думаю для крупных корпораций эти HDD как для тебя листок бумаги. Заполнил и сложил в архив.

4.25 , нах. ( ? ), 22:08, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Расскажи это на ютубе про ролики двадцатилетней давности. Которые сейчас можно посмотреть. какие-то можно. В основном ненужные никому.

А какие-то нельзя, потому что "this content has been deleted".

И чем дальше в лес - тем чаще по старым ссылкам открывается это. > А значит монетизация на них никакая. на них расходы никакие - удалить и то дороже выйдет (чтоб не зацепить при этом ненароком приносящий копеечку точно такой же на вид контент). А как только окажется что их дороже сохранить (просто при миграции на новую версию хранилки, ну, например) - так сразу же "has been deleted". Тем более по новым правилам гугль разрешил себе удалять не приносящий ему денег контент. 4.31 , Псевдоним ( ?? ), 22:28, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С таким же успехом можно деньги за холодильником хранить. Вдруг за 20 лет никто там пыль не протрет.

4.36 , Total Anonimus ( ? ), 22:57, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Щас . Труба уже предупредила , что ролики , которые не смотрят - будут удаляться . Даже у них сервера забиты . А может не хотят хранить то - на чём не заработаешь (рекламу то тоже не смотрят) .

2.10 , Dzen Python ( ok ), 21:25, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Мы - цифропоиск.

Давай к нам. Мы ищем редкие ролики, редкие фильмы, редкие книги - вообщем все то, что может представлять хоть какую-то культурную ценность и быть отражением эпохи. Так вот, мой юный друг, тебе нужно найти старый штатовский сериал для детей "Бухта Кэндл". Да, из бордовских крипипаст. Её прототип хоть и не снискал такой славы, но все же был выложен в интернет. Твоя задача - найти его.

Если твой пост верен, то найти его будет хоть и сложно, но можно. Вперед, друг, на поиски новых данных.

3.38 , Аноним ( 38 ), 23:27, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За вами выехали

2.13 , Аноним ( 13 ), 21:35, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Оно само удалится. Некому хостить и присматривать, и всё, приплыли. Очень много информации окончательно исчезнет когда archive.org прикроют (но и сейчас там лишь малая толика). Другое дело, что данные всегда у кого-то останутся, если они представляют какой-то интерес. И будут бесконтрольно использованы/проданы неограниченное число раз. Просто в интернете их не будет.

2.42 , Грамотный человек ( ? ), 23:48, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отсюда вывод, нам не надо ничего оцифровать, нам нужны аналоговые сервизы

