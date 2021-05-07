Mozilla представила платформу Rally для исследований предпочтений пользователей

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|1.1, Аноним (1), 21:12, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Все, что однажды было оцифровано, рано или поздно (но скорее рано) будет бесконтрольно доступно в сети, и удалить его будет нельзя никогда.
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|3.24, нах. (?), 22:04, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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агащас - попробуй вон быстро съесть свой ssd, пока товарищмайор выпиливают дверь!
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|4.28, Псевдоним (??), 22:23, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там только ректальный криптоанализ поможет и то при условии что я помню пароль
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|5.29, нах. (?), 22:27, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там только ректальный криптоанализ поможет и то при условии что я помню
> пароль
естественно, поможет - ты не то что пароль, а все содержимое до байта вспомнишь и сам запишешь как надо. И распишешься.
А вовремя съеденная нелегальная листовка все еще позволяет убедительно соврать разок-другой, что ничего кроме речи фюрера национальному собранию ты отродясь на столе не держал.
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|4.44, онанимус (?), 23:59, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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шифруешь диск LUKS'ом с длинным рандомным паролем, пароль записываешь на бумажку, при каждом включении системы вводишь пароль с бумажки.
при стуке тащмайора в дверь бумажку разжёвываешь и проглатываешь;
если начинаешь запоминать пароль после его многочисленных вводов - меняешь и записываешь новый пароль на новую бумажку.
терморектальный криптоанализ не поможет, т.к. пароль ты не знаешь и вспомнить не сможешь;
брутфорс заголовка раздела не поможет, т.к. пароль длинный.
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|2.6, timur.davletshin (ok), 21:21, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мечтайте. Всё цифровое дохнет сразу, как пропадает возможность коммерциализировать информацию. Не говоря уже о том, что хранение информации требует постоянных затрат, нельзя закинуть HDD на полку с надеждой, что через 200 лет его смогут прочитать. С бумажными носителями такой фокус прокатывает. А с глиняными табличками и на 3-4 тыщи лет можно закинуть запросто )))
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|3.20, нах. (?), 21:57, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё цифровое дохнет сразу, как пропадает возможность коммерциализировать информацию.
увы, да. Я вот не понимаю, кому я храню свои запасы. Я и так это помню. А окружающим они явно не нужны.
> Не говоря уже о том, что хранение информации требует постоянных затрат
только хранение - разьве что эпизодических. Раз в 20 лет переписать на носитель помоднее.
Или плюнуть и не переписывать. Я недавно развлекался - диски 96го года еще вполне читаются.
Ну и чего их копировать - они явно еще лет десять пролежат. А я сам - не факт.
Вот сделать информацию ДОСТУПНОЙ - и сохранить доступность - это проблема посложнее фауста гете.
Вон флэш запретили, и все flv видео сразу накрылись медным тазом. То есть я-то посмотрю, но, повторяю, мне не особо и надо, я еще не настолько ослаб памятью.
Обычному человек - недоступно, ему хер покажут.
> С бумажными носителями такой фокус прокатывает.
да нет, такая же точно херня. Либо плесень, либо грибок, либо просто листы рассыпаются в пыль. Да, _профессионалы_ могут такое прочесть. Ну так они и твой диск mfm формата прочтут - в крайнем случае сняв данные тотальным сканом поверхности, медленно но верно.
Только опять же им вряд ли надо, а обычному человеку не уберечь. Ну то есть 200 лет - уже за гранью надежного хранения и для бумаги.
Глиняные таблички или гравировка по вольфрамовой пластине - это да, на века. Таблички, правда, еще правильно запечь надо. А то тоже крошатся и стираются.
Но так ничего сложнее слова %$@ не передашь, а его и на заборе будут аккуратно подновлять за тобой, если человечество вообще просуществует те 200 лет.
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|3.22, Лекс (?), 21:58, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно все сразу дохнет. Расскажи это на ютубе про ролики двадцатилетней давности. Которые сейчас можно посмотреть. И особых больших просмотров они не хватают. А значит монетизация на них никакая. Думаю для крупных корпораций эти HDD как для тебя листок бумаги. Заполнил и сложил в архив.
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|4.25, нах. (?), 22:08, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Расскажи это на ютубе про ролики двадцатилетней давности. Которые сейчас можно посмотреть.
какие-то можно. В основном ненужные никому.
А какие-то нельзя, потому что "this content has been deleted".
И чем дальше в лес - тем чаще по старым ссылкам открывается это.
> А значит монетизация на них никакая.
на них расходы никакие - удалить и то дороже выйдет (чтоб не зацепить при этом ненароком приносящий копеечку точно такой же на вид контент).
А как только окажется что их дороже сохранить (просто при миграции на новую версию хранилки, ну, например) - так сразу же "has been deleted". Тем более по новым правилам гугль разрешил себе удалять не приносящий ему денег контент.
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|4.31, Псевдоним (??), 22:28, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С таким же успехом можно деньги за холодильником хранить. Вдруг за 20 лет никто там пыль не протрет.
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|4.36, Total Anonimus (?), 22:57, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Щас . Труба уже предупредила , что ролики , которые не смотрят - будут удаляться . Даже у них сервера забиты . А может не хотят хранить то - на чём не заработаешь (рекламу то тоже не смотрят) .
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|2.10, Dzen Python (ok), 21:25, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мы - цифропоиск.
Давай к нам. Мы ищем редкие ролики, редкие фильмы, редкие книги - вообщем все то, что может представлять хоть какую-то культурную ценность и быть отражением эпохи. Так вот, мой юный друг, тебе нужно найти старый штатовский сериал для детей "Бухта Кэндл". Да, из бордовских крипипаст. Её прототип хоть и не снискал такой славы, но все же был выложен в интернет. Твоя задача - найти его.
Если твой пост верен, то найти его будет хоть и сложно, но можно. Вперед, друг, на поиски новых данных.
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|2.13, Аноним (13), 21:35, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оно само удалится. Некому хостить и присматривать, и всё, приплыли. Очень много информации окончательно исчезнет когда archive.org прикроют (но и сейчас там лишь малая толика). Другое дело, что данные всегда у кого-то останутся, если они представляют какой-то интерес. И будут бесконтрольно использованы/проданы неограниченное число раз. Просто в интернете их не будет.
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|3.11, Аноним (4), 21:28, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть разные телеметрии.
Есть злостные и неотключаемые, а есть добровольные, которые позитивно повлияют на итоговый продукт.
Телеметрия сама по себе не является чем-то плохим, это нужный инструмент, важен стиль его использования.
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|4.14, Аноним (14), 21:37, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, установка браузера - это и есть твое добровольное согласие быть оттелеметрированым.
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|2.34, penetrator (?), 22:47, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это типа сарказм?
Хрен они клали на пользователей, в багзилле постоянный батхерт по поводу дегенерации браузера, то то выпилили, то это... и не собираются менять. Я уже писал в 89ой появился просто убищный UI. Куча народа возмущается и им похрен.
А в самом браузере сбор фидбека сделан так:
Please check back soon
We've paused submissions to this form so that we can improve how we collect feedback.
Looking for support for Firefox or another product from Mozilla?
Just head to Support.Mozilla.org
Если и нужна им телеметрия, то точно не для улучшения FF.
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|1.7, Гентушник (ok), 21:21, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на серверах хранятся в защищённых системах, доступ к которым ограничен
Херня это всё. Лучше при сборе данных сразу предупреждать пользователя что эти данные будут доступны публично.
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|1.12, Аноним (12), 21:33, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на серверах хранятся в защищённых системах, доступ к которым ограничен
Да-да, как у фейсбука... за что сахарного мальчика уже раз в квартал вызывают на ковёр в конгресс.
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|1.15, нах. (?), 21:46, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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qwerty, ты ж где?
Как оно там... "мозила не следит за пользователем, она "исследует его предпочтения"! (почти c)
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|2.18, Dzen Python (ok), 21:51, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ладно, побуду немного qwertyимитатором.
Но ведь мозила не следит за пользователем, она "исследует его предпочтения"!
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|1.21, Аноним (21), 21:58, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> и возможность детально отслеживать какие данные передаются для анализа, кто получит к ним доступ и как долго информация будет храниться.
Верю верю. Конечно.
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|1.23, Аноним (21), 21:59, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А так то я и так могу сказать что пользователи предпочитают.
1) Нормальный интерфейс пользователя а не это вырвиглазное гамбургерство.
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|1.32, Аноним (32), 22:36, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мне тоже нравится ралли. Не знал, что представители СПО любят гонки по пересечёнке.
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|1.35, пох. (?), 22:51, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Предпочтения ненормального человека: пони, blm и Arch.
Предпочтения нормального человека: бабы, пиво и Debian!
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|1.37, Ilya Indigo (ok), 23:18, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А есть расширение, которое будет предлагать использовать случайные, глубоко запрятанные фичи, например компактный режим значков?
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|1.45, Аноним (45), 00:00, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так у них есть жеж система исследований предпочтений пользователей. Баг-трекер называется. Где пользователь пишет - верните взад возможность отключить увеличе ние адресной строки, или вернуть компактный режим, а там тебе отвечают что иди ты, пользователь лесом.
Подозреваю что и эта система выслушает пожелания пользователя и мы вам перезвоним. А тем времее данные всплывут после очередного факапа
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