Mozilla представила платформу Rally для исследований предпочтений пользователей

Хрен они клали на пользователей, в багзилле постоянный батхерт по поводу дегенерации браузера, то то выпилили, то это... и не собираются менять. Я уже писал в 89ой появился просто убищный UI. Куча народа возмущается и им похрен.

А в самом браузере сбор фидбека сделан так:

Please check back soon

We've paused submissions to this form so that we can improve how we collect feedback.

Looking for support for Firefox or another product from Mozilla?

Just head to Support.Mozilla.org

Если и нужна им телеметрия, то точно не для улучшения FF.