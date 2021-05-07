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Mozilla представила платформу Rally для исследований предпочтений пользователей

07.05.2021 21:00

Компания Mozilla представила проект Rally, предоставляющий платформу для проведения исследований поведения и предпочтений пользователей, позволяющую пользователям контролировать передаваемые данные. В отличие от бесконтрольного сбора данных о пользователе, Rally подразумевает необходимость получения явного согласия на участие в эксперименте (opt-in) и возможность детально отслеживать какие данные передаются для анализа, кто получит к ним доступ и как долго информация будет храниться.

Каждое исследование оформляется в форме браузерного дополнения для Firefox (позднее обещают добавить поддержку и других браузеров), которое предлагается установить пользователям, подключившимся к Rally. Участие добровольное и пользователь волен выбирать в каких исследованиях принять участие, а в каких нет. При согласии на участие в исследовании пользователю показываются детали эксперимента и какая информация о его действиях будет передаваться. Пользователь в любое время может прекратить участие в исследовании и, если сбор данных ещё не завершён, то уже накопленная информация будет удалена, а браузерное дополнение отключено.

Исследования могут охватывать разные направления, включая изучение поведения в Web и сбор информации для усовершенствования технологий обработки большого объёма данных и систем искусственного интеллекта. Например, первое исследование посвящено определению того, сколько люди проводят времени в online, какие сайты в основном используют и сколько времени проводят на этих сайтах. В большинстве случаев данные будут собираться в фоновом режиме, но некоторые исследования могут периодически выводить уведомления. Доступ к Rally пока открыт только для пользователей из США, которым исполнилось 19 лет. Предполагается, что платформа поможет командам исследователей получить данные о пользователях, не нарушая этические нормы, обеспечивая прозрачность процессов и сохраняя конфиденциальность.

При сборе данных применяется концепция бережного отношения к данным (Lean Data), суть которой в том, что собирается только минимум действительно необходимых данных, не больше, и делается всё возможное, чтобы защитить собранные данные. Перед отправкой данные шифруются, а на серверах хранятся в защищённых системах, доступ к которым ограничен. Связанные с платформой исходные тексты распространяются под лицензией Apache 2.0 и доступны для аудита.

Исследователи получают доступ только к информации, касающейся их исследования, и обязуются соблюдать процедуры по безопасной работе с данными. Для участия допускаются только хорошо зарекомендовавшие себя группы исследователей, заслуживающие доверия, имеющие должную квалификацию и подписавшие специальное соглашение с Mozilla, регламентирующее требование по работе с полученными данными. Публичные сведения публикуются только в агрегированном и обезличенном виде, не позволяющем сопоставить сведения с конкретными пользователями.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/data/...)
  2. OpenNews: Mozilla прекратит передачу телеметрии сервису Leanplum в Firefox для Android и iOS
  3. OpenNews: GitHub намерен отслеживать посещения самостоятельно, без привлечения сторонних сервисов
  4. OpenNews: Из базовой поставки Ubuntu будет удалён компонент для отправки сведений о пакетах
  5. OpenNews: В Firefox 72 появится возможность удаления данных телеметрии с серверов Mozilla
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55094-mozilla
Ключевые слова: mozilla, telemetry
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:12, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Все, что однажды было оцифровано, рано или поздно (но скорее рано) будет бесконтрольно доступно в сети, и удалить его будет нельзя никогда.
     
     
  • 2.2, Аноным (ok), 21:13, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Очень много цифрового сдохло
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:19, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Цифра гораздо безопаснее, нежели бумага
     
     
  • 3.24, нах. (?), 22:04, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    агащас - попробуй вон быстро съесть свой ssd, пока товарищмайор выпиливают дверь!
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 22:18, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лайхфак - храните ссд по краям двери.
     
  • 4.28, Псевдоним (??), 22:23, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там только ректальный криптоанализ поможет и то при условии что я помню пароль
     
     
  • 5.29, нах. (?), 22:27, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там только ректальный криптоанализ поможет и то при условии что я помню
    > пароль

    естественно, поможет - ты не то что пароль, а все содержимое до байта вспомнишь и сам запишешь как надо. И распишешься.

    А вовремя съеденная нелегальная листовка все еще позволяет убедительно соврать разок-другой, что ничего кроме речи фюрера национальному собранию ты отродясь на столе не держал.

     
  • 4.44, онанимус (?), 23:59, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шифруешь диск LUKS'ом с длинным рандомным паролем, пароль записываешь на бумажку, при каждом включении системы вводишь пароль с бумажки.
    при стуке тащмайора в дверь бумажку разжёвываешь и проглатываешь;
    если начинаешь запоминать пароль после его многочисленных вводов - меняешь и записываешь новый пароль на новую бумажку.

    терморектальный криптоанализ не поможет, т.к. пароль ты не знаешь и вспомнить не сможешь;
    брутфорс заголовка раздела не поможет, т.к. пароль длинный.

     
  • 2.6, timur.davletshin (ok), 21:21, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мечтайте. Всё цифровое дохнет сразу, как пропадает возможность коммерциализировать информацию. Не говоря уже о том, что хранение информации требует постоянных затрат, нельзя закинуть HDD на полку с надеждой, что через 200 лет его смогут прочитать. С бумажными носителями такой фокус прокатывает. А с глиняными табличками и на 3-4 тыщи лет можно закинуть запросто )))
     
     
  • 3.20, нах. (?), 21:57, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё цифровое дохнет сразу, как пропадает возможность коммерциализировать информацию.

    увы, да. Я вот не понимаю, кому я храню свои запасы. Я и так это помню. А окружающим они явно не нужны.

    > Не говоря уже о том, что хранение информации требует постоянных затрат

    только хранение - разьве что эпизодических. Раз в 20 лет переписать на носитель помоднее.
    Или плюнуть и не переписывать. Я недавно развлекался - диски 96го года еще вполне читаются.
    Ну и чего их копировать - они явно еще лет десять пролежат. А я сам - не факт.

    Вот сделать информацию ДОСТУПНОЙ - и сохранить доступность - это проблема посложнее фауста гете.
    Вон флэш запретили, и все flv видео сразу накрылись медным тазом. То есть я-то посмотрю, но, повторяю, мне не особо и надо, я еще не настолько ослаб памятью.

    Обычному человек - недоступно, ему хер покажут.

    > С бумажными носителями такой фокус прокатывает.

    да нет, такая же точно херня. Либо плесень, либо грибок, либо просто листы рассыпаются в пыль. Да, _профессионалы_ могут такое прочесть. Ну так они и твой диск mfm формата прочтут - в крайнем случае сняв данные тотальным сканом поверхности, медленно но верно.

    Только опять же им вряд ли надо, а обычному человеку не уберечь. Ну то есть 200 лет - уже за гранью надежного хранения и для бумаги.
    Глиняные таблички или гравировка по вольфрамовой пластине - это да, на века. Таблички, правда, еще правильно запечь надо. А то тоже крошатся и стираются.

    Но так ничего сложнее слова %$@ не передашь, а его и на заборе будут аккуратно подновлять за тобой, если человечество вообще просуществует те 200 лет.

     
  • 3.22, Лекс (?), 21:58, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно все сразу дохнет. Расскажи это на ютубе про ролики двадцатилетней давности. Которые сейчас можно посмотреть. И особых больших просмотров они не хватают. А значит монетизация на них никакая. Думаю для крупных корпораций эти HDD как для тебя листок бумаги. Заполнил и сложил в архив.
     
     
  • 4.25, нах. (?), 22:08, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Расскажи это на ютубе про ролики двадцатилетней давности. Которые сейчас можно посмотреть.

    какие-то можно. В основном ненужные никому.
    А какие-то нельзя, потому что "this content has been deleted".
    И чем дальше в лес - тем чаще по старым ссылкам открывается это.

    > А значит монетизация на них никакая.

    на них расходы никакие - удалить и то дороже выйдет (чтоб не зацепить при этом ненароком приносящий копеечку точно такой же на вид контент).

    А как только окажется что их дороже сохранить (просто при миграции на новую версию хранилки, ну, например) - так сразу же "has been deleted". Тем более по новым правилам гугль разрешил себе удалять не приносящий ему денег контент.

     
  • 4.31, Псевдоним (??), 22:28, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С таким же успехом можно деньги за холодильником хранить. Вдруг за 20 лет никто там пыль не протрет.
     
  • 4.36, Total Anonimus (?), 22:57, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щас . Труба уже предупредила , что ролики , которые не смотрят - будут удаляться . Даже у них сервера забиты . А может не хотят хранить то - на чём не заработаешь (рекламу то тоже не смотрят) .
     
  • 2.10, Dzen Python (ok), 21:25, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мы - цифропоиск.
    Давай к нам. Мы ищем редкие ролики, редкие фильмы, редкие книги - вообщем все то, что может представлять хоть какую-то культурную ценность и быть отражением эпохи. Так вот, мой юный друг, тебе нужно найти старый штатовский сериал для детей "Бухта Кэндл". Да, из бордовских крипипаст. Её прототип хоть и не снискал такой славы, но все же был выложен в интернет. Твоя задача - найти его.
    Если твой пост верен, то найти его будет хоть и сложно, но можно. Вперед, друг, на поиски новых данных.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 23:27, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За вами выехали
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:35, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно само удалится. Некому хостить и присматривать, и всё, приплыли. Очень много информации окончательно исчезнет когда archive.org прикроют (но и сейчас там лишь малая толика). Другое дело, что данные всегда у кого-то останутся, если они представляют какой-то интерес. И будут бесконтрольно использованы/проданы неограниченное число раз. Просто в интернете их не будет.
     
  • 2.42, Грамотный человек (?), 23:48, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсюда вывод, нам не надо ничего оцифровать, нам нужны аналоговые сервизы
     

  • 1.3, VINRARUS (ok), 21:18, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Насадки для зонда шоле?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:54, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа того, для тех кто-привык и полюбил зонд.
     

  • 1.5, Аноним (4), 21:20, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здорово! Мозилла снова начинает постоянно радовать
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:23, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телеметрия не может не радовать.
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 21:28, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть разные телеметрии.
    Есть злостные и неотключаемые, а есть добровольные, которые позитивно повлияют на итоговый продукт.
    Телеметрия сама по себе не является чем-то плохим, это нужный инструмент, важен стиль его использования.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 21:37, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Например, установка браузера - это и есть твое добровольное согласие быть оттелеметрированым.
     
  • 3.27, q (??), 22:23, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fucking hell
     
  • 2.34, penetrator (?), 22:47, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это типа сарказм?

    Хрен они клали на пользователей, в багзилле постоянный батхерт по поводу дегенерации браузера, то то выпилили, то это... и не собираются менять. Я уже писал в 89ой появился просто убищный UI. Куча народа возмущается и им похрен.

    А в самом браузере сбор фидбека сделан так:

    Please check back soon
    We've paused submissions to this form so that we can improve how we collect feedback.

    Looking for support for Firefox or another product from Mozilla?
    Just head to Support.Mozilla.org

    Если и нужна им телеметрия, то точно не для улучшения FF.

     

  • 1.7, Гентушник (ok), 21:21, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на серверах хранятся в защищённых системах, доступ к которым ограничен

    Херня это всё. Лучше при сборе данных сразу предупреждать пользователя что эти данные будут доступны публично.

     
     
  • 2.9, Аноним (8), 21:24, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чё, типа все сикурно! Ты чё, не веришь что-ли?
     
  • 2.16, мурзила (?), 21:47, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего ета публично? Как бы мы их тогда продавать могли?!

     

  • 1.12, Аноним (12), 21:33, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на серверах хранятся в защищённых системах, доступ к которым ограничен

    Да-да, как у фейсбука... за что сахарного мальчика уже раз в квартал вызывают на ковёр в конгресс.

     
  • 1.15, нах. (?), 21:46, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    qwerty, ты ж где?
    Как оно там... "мозила не следит за пользователем, она "исследует его предпочтения"! (почти c)

     
     
  • 2.18, Dzen Python (ok), 21:51, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно, побуду немного qwertyимитатором.
    Но ведь мозила не следит за пользователем, она "исследует его предпочтения"!
     

  • 1.21, Аноним (21), 21:58, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и возможность детально отслеживать какие данные передаются для анализа, кто получит к ним доступ и как долго информация будет храниться.

    Верю верю. Конечно.

     
  • 1.23, Аноним (21), 21:59, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А так то я и так могу сказать что пользователи предпочитают.

    1) Нормальный интерфейс пользователя а не это вырвиглазное гамбургерство.

     
  • 1.32, Аноним (32), 22:36, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне тоже нравится ралли. Не знал, что представители СПО любят гонки по пересечёнке.
     
  • 1.33, Кот Анонима (?), 22:44, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем исследовать предпочтения пользователей, если нет пользователей?
     
  • 1.35, пох. (?), 22:51, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Предпочтения ненормального человека: пони, blm и Arch.

    Предпочтения нормального человека: бабы, пиво и Debian!

     
     
  • 2.39, Аноним (12), 23:34, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian уже явно не в той категории...
     
     
  • 3.43, 6ap (?), 23:51, 07/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто в той? Уж очень категория по душе.
     

  • 1.37, Ilya Indigo (ok), 23:18, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А есть расширение, которое будет предлагать использовать случайные, глубоко запрятанные фичи, например компактный режим значков?
     
  • 1.40, Аноним (40), 23:43, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это не насадки на зонд... это этичная смазка.
     
  • 1.41, Аноним (40), 23:45, 07/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пора удалять мазилку
     
  • 1.45, Аноним (45), 00:00, 08/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так у них есть жеж система исследований предпочтений пользователей. Баг-трекер называется. Где пользователь пишет - верните взад возможность отключить увеличе ние адресной строки, или вернуть компактный режим, а там тебе отвечают что иди ты, пользователь лесом.

    Подозреваю что и эта система выслушает пожелания пользователя и мы вам перезвоним. А тем времее данные всплывут после очередного факапа

     

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