В Firefox 72 появится возможность удаления данных телеметрии с серверов Mozilla

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|1.3, Аноним (3), 20:22, 03/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня больше интересует то, что Mozilla всегда говорила, что они собирают данные в анонимном и обезличенном виде. А теперь вот оказывается, что что-то всё же было привязано к пользователю, иначе что они удалять собрались?
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|2.10, Аноним (10), 20:44, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> они собирают данные в анонимном и обезличенном виде
так и есть, в новости это не опровергается
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|3.12, Аноним (3), 20:55, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если собирают в анонимном виде, то как они в анонимной статистике выделят, что именно связанно с конкретным пользователем? В ping-команде удаления они передают client_id, который вполне себе уникальный идентификатор, привязанный к браузеру.
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|4.18, Sega (??), 21:05, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По id браузера нельзя идентифицировать личность человека, таким образом это не является ПД. Анонимность предполагает именно невозможность выделить отдельного конкретного человека.
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|5.23, Аноним (3), 21:19, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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id не просто браузера, а конкретного уникального экземпляра браузера. По сути это и есть id человека, пользующегося этим браузером.
Посмотрите about:telemetry, так вполне себе уникальные для каждого экземпляра id, clientId и applicationId.
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|1.14, C Новым годом п0ничка (?), 20:58, 03/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А до этого мы жили с телеметрий, какие еще секреты таит firefox, чем глубже в лес, тем всё страшней становится. Надеюсь поничка меня узбагоит?
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|1.24, Annoynymous (ok), 21:21, 03/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Закон CCPA предоставляет право знать, какие именно персональные данные собираются и кому эти данные передаются, требует предоставить доступ к этим данным, а также дать возможность изменения, удаления и запрета продажи уже собранных персональных данных.
Закон РФ «о персональных данных» предоставляет те же права, однако Mozilla клала болт на этот закон.
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|2.26, Alex (??), 21:33, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Учитывая что данные хранятся на серверах в РФ, то удаление этих данных не особо полезно для отслеживания сепаратистов лайкающих посты Навального!
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|2.27, Аноним (27), 21:36, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего б им и не класть? У них нет ни офиса, ни даже юрлица в России.
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