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В Firefox 72 появится возможность удаления данных телеметрии с серверов Mozilla

03.01.2020 20:05

В соответствии с требованиями вступившего в силу закона CCPA (California Consumer Privacy Act) компания Mozilla предложит в выпуске Firefox 72, намеченном на 7 января, возможность инициировать удаление с серверов Mozilla данных, полученных в процессе сбора телеметрии и привязанных к конкретному экземпляру браузера.

Закон CCPA предоставляет право знать, какие именно персональные данные собираются и кому эти данные передаются, требует предоставить доступ к этим данным, а также дать возможность изменения, удаления и запрета продажи уже собранных персональных данных. Предоставляемая законом CCPA защита персональных данных распространяется только на жителей Калифорнии, но в Mozilla решили предоставить средства удаления данных телеметрии всем пользователям, независимо от места проживания.

Удаление данных производится в случае отказа от сбора телеметрии в секции "about:preferences#privacy" ("Firefox Data Collection and Use"). При снятии флажка "Allow Firefox to send technical and interaction data to Mozilla", управляющего отправкой телеметрии, Mozilla обязуется в течение 30 дней удалить все данные, собранные за время до отказа передачи телеметрии. Из данных, которые оседают на серверах Mozilla в процессе сбора телеметрии отмечается информация о производительности, безопасности Firefox и общих параметрах, таких как число открытых вкладок и длительность сеанса (сведения об открываемых сайтах и поисковых запросах не передаются). Полные сведения о собираемых данных можно посмотреть на странице "about:telemetry".



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/netpo...)
  2. OpenNews: В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах
  3. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  4. OpenNews: В Firefox добавлено системное дополнение, передающее данные о выключении телеметрии
  5. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала статистику по использованию Firefox
  6. OpenNews: Mozilla включает телеметрию для вкладок в режиме приватного просмотра
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, mozilla, telemetry
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  • 1.1, Аноним (1), 20:20, 03/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Какая щедрость.
     
     
  • 2.7, VINRARUS (ok), 20:30, 03/01/2020 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
     
  • 3.13, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:55, 03/01/2020 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 4.15, VINRARUS (ok), 21:01, 03/01/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:40, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Щедро смазали швабру.
     
     
  • 3.11, гугель (?), 20:54, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хе-хе, а мы в нашу швабру уже гвозди начали вбивать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:22, 03/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Меня больше интересует то, что Mozilla всегда говорила, что они собирают данные в анонимном и обезличенном виде. А теперь вот оказывается, что что-то всё же было привязано к пользователю, иначе  что они удалять собрались?
     
     
  • 2.4, VINRARUS (ok), 20:25, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Номерок это же обезличеный вид?
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:27, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Mozilla всегда говорила

    Пфффф :D

     
  • 2.9, Аноним (9), 20:40, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже совсем другая история (с)
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:44, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они собирают данные в анонимном и обезличенном виде

    так и есть, в новости это не опровергается

     
     
  • 3.12, Аноним (3), 20:55, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если собирают в анонимном виде, то как они в анонимной статистике выделят, что именно связанно с конкретным пользователем? В ping-команде удаления они передают client_id, который вполне себе уникальный идентификатор, привязанный к браузеру.
     
     
  • 4.18, Sega (??), 21:05, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По id браузера нельзя идентифицировать личность человека, таким образом это не является ПД. Анонимность предполагает именно невозможность выделить отдельного конкретного человека.
     
     
  • 5.23, Аноним (3), 21:19, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    id не просто браузера, а конкретного уникального экземпляра браузера. По сути это и есть id человека, пользующегося этим браузером.

    Посмотрите  about:telemetry, так вполне себе уникальные для каждого экземпляра id, clientId и applicationId.


     
  • 2.20, Аноним (20), 21:09, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меню -> Аккаунт.
     
  • 2.22, Дегенератор (ok), 21:15, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой удар по терминаторноглазым гуглохейтерам! Уууууууу.
     
  • 2.25, proninyaroslav (ok), 21:22, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как они могут быть обезличены, если привязаны к аккаунту Firefox Sync?
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:27, 03/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А из бэкапов тоже потрут?
     
  • 1.14, C Новым годом п0ничка (?), 20:58, 03/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А до этого мы жили с телеметрий, какие еще секреты таит firefox, чем глубже в лес, тем всё страшней становится. Надеюсь поничка меня узбагоит?
     
  • 1.16, Адмирал Майкл Роджерс (?), 21:01, 03/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для агентства, которое я имею честь возглавлять, хранение этих данных на серверах Mozilla не является критичным.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:03, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо за службу!
     
  • 2.21, Аноним (21), 21:10, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Байден заляпался, а Трамп пойдёт на второй срок.
     

  • 1.19, C Новым годом п0ничка (?), 21:09, 03/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как обиженный зумер из сбер.банка, он тоже не собирал данные, но они слились почему то/
     
  • 1.24, Annoynymous (ok), 21:21, 03/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Закон CCPA предоставляет право знать, какие именно персональные данные собираются и кому эти данные передаются, требует предоставить доступ к этим данным, а также дать возможность изменения, удаления и запрета продажи уже собранных персональных данных.

    Закон РФ «о персональных данных» предоставляет те же права, однако Mozilla клала болт на этот закон.

     
     
  • 2.26, Alex (??), 21:33, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая что данные хранятся на серверах в РФ, то удаление этих данных не особо полезно для отслеживания сепаратистов лайкающих посты Навального!
     
  • 2.27, Аноним (27), 21:36, 03/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего б им и не класть? У них нет ни офиса, ни даже юрлица в России.
     

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