В Firefox 72 появится возможность удаления данных телеметрии с серверов Mozilla

В соответствии с требованиями вступившего в силу закона CCPA (California Consumer Privacy Act) компания Mozilla предложит в выпуске Firefox 72, намеченном на 7 января, возможность инициировать удаление с серверов Mozilla данных, полученных в процессе сбора телеметрии и привязанных к конкретному экземпляру браузера. Закон CCPA предоставляет право знать, какие именно персональные данные собираются и кому эти данные передаются, требует предоставить доступ к этим данным, а также дать возможность изменения, удаления и запрета продажи уже собранных персональных данных. Предоставляемая законом CCPA защита персональных данных распространяется только на жителей Калифорнии, но в Mozilla решили предоставить средства удаления данных телеметрии всем пользователям, независимо от места проживания. Удаление данных производится в случае отказа от сбора телеметрии в секции "about:preferences#privacy" ("Firefox Data Collection and Use"). При снятии флажка "Allow Firefox to send technical and interaction data to Mozilla", управляющего отправкой телеметрии, Mozilla обязуется в течение 30 дней удалить все данные, собранные за время до отказа передачи телеметрии. Из данных, которые оседают на серверах Mozilla в процессе сбора телеметрии отмечается информация о производительности, безопасности Firefox и общих параметрах, таких как число открытых вкладок и длительность сеанса (сведения об открываемых сайтах и поисковых запросах не передаются). Полные сведения о собираемых данных можно посмотреть на странице "about:telemetry".