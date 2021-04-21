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|2.3, Леголас (ok), 10:02, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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NOTE: This has only been tested in an emulator. Real hardware might not like it.
попробуй сначала завести на своём пекаре её
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|3.59, анон (?), 15:47, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если стартонуло ядро, то не вижу проблем. Я так вим запускал, без видюхи, без корня и все работало через ссаш.
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|3.29, Аноним (29), 12:06, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А ты заметил, что современный IT "прогресс" к этому и идёт? Теперь что ни убре-прога - так образ виртуалки... Самый шик - статическая линковка ядра к проге, вот тебе и сама-себе-ось-для-киоска.
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|3.35, Аноним (-), 12:21, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так уродские жирные переростки писаные вебмакаками всех задобали.
Так что если вы умеете писать мелкие компактные и эффективные проги - можете на фоне вебмакак пиариться, показывая без ложной скромности насколько именно вы круче них программите. Велкам. А то когда единственным достоинством программы было "зато прогер не напрягался" - зачем такая программа вообще нужна?
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|4.55, Аноним (-), 15:06, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если кодер не порвал зад от напряжения, ради того чтобы не включать мозг и изучать актуальные инструменты, то софт не достоин использования анонимусами, все по марксу!
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|4.57, kai3341 (ok), 15:21, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так уродские жирные переростки писаные вебмакаками всех задобали.
> Так что если вы умеете писать мелкие компактные и эффективные проги - можете на фоне вебмакак пиариться, показывая без ложной скромности насколько именно вы круче них программите. Велкам. А то когда единственным достоинством программы было "зато прогер не напрягался" - зачем такая программа вообще нужна?
Удобно ругать то, в чём не разбираешься. У тебя круто получается унижать людей. Интересно, кроме самомнения что ты из себя представляешь?
От себя скажу -- фронтэнд -- это дикий объём работы. Через фронтэндера проходит каждый пиксел. Там огромная гора работы
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|5.61, анон (?), 15:55, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>фронтэнд -- это дикий объём работы. Через фронтэндера проходит каждый пиксел. Там огромная гора работы
Ага, а после самба с веб мордой требует от 4х гигов оперативки, если не больше.
Или аппка, которая открывает ссыль, сумарно с дексом занимает от 300-400мб.
Или в 2к21 на гигабите у меня сайты грузятся так-же долго, как и на дээсэле, хотя там текста 1/4 от всей ширины страницы.
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|5.63, Доброжелатель (??), 16:01, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надеюсь ты про css? Да, согласен, дизайнерам действительно приходится проделать очень большой объем работы, чтобы страничка выглядела нормально, а не как поделие васяна на коленке.
Это тебе не по пять фреймворков не приходя в сознание на кнопку навешивать.
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|3.31, Аноним (29), 12:07, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а разве растаманы вообще могут писать такое сложное, как игрушки?! и, желательно, не только писать, но и дописывать.
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|1.17, Аноним (17), 11:07, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Наконец-то честная ОС, стабильное апи и компоненты, которые можно вращать как угодно.
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|2.22, VladSh (?), 11:33, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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+ ОС_для_каждой_проги.
Зато удобно. На этапе загрузки выбираешь нужную ОС и работаешь. Потрясающая безопасность и скорость работы.
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|3.32, n00by (ok), 12:08, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> + ОС_для_каждой_проги.
> Зато удобно. На этапе загрузки выбираешь нужную ОС и работаешь. Потрясающая безопасность
> и скорость работы.
Какая же тут скорость? Если что-то не получается, возможны три варианта:
- спросить совета;
- называть кого-то нубом и он в опровержение предоставит решение;
- думать самому три дня.
Вы предлагаете оставить последний.
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|3.62, Аноним (-), 15:57, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>безопасность
межосный буфер, арбитр одновременных предзагрузок нескольких ос и распараллеливание.. уж лучше одну
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|1.19, Random (??), 11:16, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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SB16 - это точно только в QEMU.
У железного там куча аппаратных версий, которые надо уметь различать, у каждой свои "особенности" и их обязательно надо учитывать.
Помнится, QNX умела работать только с самой безглючной версией, заглядывал в драйвер.
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|3.47, Аноним (-), 13:41, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Посоветуй пожалуйста как сегодня и под чем можно запустить QNX
На QEMU. Я так кишки какого-то древнего станка прям ща перед носом кручу. Пациент успешно нае...ся и даже согласился коммуницировать со мной, в чем смысл этой некромансии и был.
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|1.20, Аноним (25), 11:30, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это более для микроконтроллерных платок зашло бы, если портировать. Там, как раз, экранчики 320x240 попадаются.
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|1.38, Kusb (?), 12:24, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В начале компьютерных игр так делали, чтобы оптимизировать игру отказавшись от ОС. А сегодня если так сделать? Взять игру, которая потребляет много ресурсов и сделать из неё не очень многозадачную ОС, запихнуть туда драйверы видео, opengl.
Если постараться, такое будет производительнее?
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|1.41, Аноним (41), 13:09, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-то 20 лет назад была написана такая замечательная статья:
http://citforum.ck.ua/programming/digest/realhello.shtml
«Изучение нового языка программирования начинается, как правило, с написания простенькой программы, выводящей на экран краткое приветствие типа "Hello World!".
[...]
Показательно, но совершенно не интересно. Программа, конечно работает, но ведь для ее функционирования требуется ЦЕЛАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА!
А что если написать такой "Hello World", для которого ничего не надо...»
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|2.44, Random (??), 13:22, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Из бут-сектора дёрнуть int21h?
Или не имея ещё стека, симулируя его на ROM играми с SP, проинитить чипсет, развернуть себя из ROM в ShadowRAM и работать с регистрами CRT и видеобуфером?
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|3.48, Аноним (-), 13:47, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сейчас у процов кэши как SRAM катят на первое время вроде. Да и DRAM init нынче модно чуть ли не PSP firmware делать...
А "регистры CRT" - это кто? Если вы хотите все сами, нынче надо в скан шин уметь и найдя там видяху (молитесь чтобы pci bridge инитить не надо было) - сможете с ней поработать. Но если вы и там на vbios забить захотите, этот пепелац надо в нативный режим переключать эвон какого драйвера и пачку фирмварей требует...
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|4.49, Random (??), 14:16, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как сейчас модно - уже не в курсе. BIOS'ы не дизасмил лет 15.
Когда смотрел - было модно вызывать подпрограммы, занося в SP адрес ROM, где лежал нужный "адрес возврата".
А найти из-под DOS на шине SM-Bus контроллер и перешить через него SPD на DIMM'ах когда-то умел на множестве южных мостов.
Было когда-то понятие "CRT-контроллер". И мониторы на CRT )
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|3.58, Аноним (58), 15:43, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как ты из бута int 21h дернешь без загруженного и запущенного msdos? Именно она обрабатывала все прерывания начиная с 0x20.
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|1.43, Аноним (43), 13:19, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проект недолго просуществует. The Tetris Company, LLC известна своей упоротостью по поводу трейдмарка и геймдизайна. Засекайте время.
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|1.50, rvs2016 (ok), 14:31, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Раньше ваяли программы для ОС.
Теперь наоборот - пишут ОС для программ.
Раньше загружалась ОС, а внутри неё запускали программы.
А теперь - как?
Сперва загружается программа, а потом внутри неё запускается ОС? :-)
Команду запуска ОС заталкивают в autoexec.bat этой программы? :-)
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|1.51, rvs2016 (ok), 14:34, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А гибернация в этой ОС поддерживается ли? :-)
А при поднимании крышки ноутбука фигурки возобновляют ли падение в стакане этого тетриса? :-)
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|1.52, rvs2016 (ok), 14:38, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чит-коды к этой ОС (возможность их применения) идут отдельным сервис-паком? :-)
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|1.56, Аноним (56), 15:16, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну если есть ОС только для браузера, то почему бы и не быть ОС для игры в тетрис
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|1.64, Qwerty (??), 16:14, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какое замечательное торможение двигателем в коде:
// TODO: maybe not necessary
// ~3 microseconds?
for (size_t i = 0; i < 1000000; i++);
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