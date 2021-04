2.3 , Леголас ( ok ), 10:02, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – NOTE: This has only been tested in an emulator. Real hardware might not like it. попробуй сначала завести на своём пекаре её

3.59 , анон ( ? ), 15:47, 21/04/2021
Если стартонуло ядро, то не вижу проблем. Я так вим запускал, без видюхи, без корня и все работало через ссаш.

2.14 , Аноним ( 14 ), 10:59, 21/04/2021
Возвращаемся к первобытно-историческим истокам индустрии ИТ...

3.29 , Аноним ( 29 ), 12:06, 21/04/2021
А ты заметил, что современный IT "прогресс" к этому и идёт? Теперь что ни убре-прога - так образ виртуалки... Самый шик - статическая линковка ядра к проге, вот тебе и сама-себе-ось-для-киоска.

4.53 , Michael Shigorin ( ok ), 14:48, 21/04/2021
Ну эээ... можно же и такое делать более по-человечески: см., например, http://nightly.altlinux.org/sisyphus/just/pid1/ по мотивам https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=40615 ;-)

3.35 , Аноним ( - ), 12:21, 21/04/2021
Ну так уродские жирные переростки писаные вебмакаками всех задобали. Так что если вы умеете писать мелкие компактные и эффективные проги - можете на фоне вебмакак пиариться, показывая без ложной скромности насколько именно вы круче них программите. Велкам. А то когда единственным достоинством программы было "зато прогер не напрягался" - зачем такая программа вообще нужна?

4.55 , Аноним ( - ), 15:06, 21/04/2021
Если кодер не порвал зад от напряжения, ради того чтобы не включать мозг и изучать актуальные инструменты, то софт не достоин использования анонимусами, все по марксу!

4.57 , kai3341 ( ok ), 15:21, 21/04/2021
> Ну так уродские жирные переростки писаные вебмакаками всех задобали.

> Так что если вы умеете писать мелкие компактные и эффективные проги - можете на фоне вебмакак пиариться, показывая без ложной скромности насколько именно вы круче них программите. Велкам. А то когда единственным достоинством программы было "зато прогер не напрягался" - зачем такая программа вообще нужна?
Удобно ругать то, в чём не разбираешься. У тебя круто получается унижать людей. Интересно, кроме самомнения что ты из себя представляешь? От себя скажу -- фронтэнд -- это дикий объём работы. Через фронтэндера проходит каждый пиксел. Там огромная гора работы

5.61 , анон ( ? ), 15:55, 21/04/2021
>фронтэнд -- это дикий объём работы. Через фронтэндера проходит каждый пиксел. Там огромная гора работы
Ага, а после самба с веб мордой требует от 4х гигов оперативки, если не больше.

Или аппка, которая открывает ссыль, сумарно с дексом занимает от 300-400мб.

Или в 2к21 на гигабите у меня сайты грузятся так-же долго, как и на дээсэле, хотя там текста 1/4 от всей ширины страницы.

5.63 , Доброжелатель ( ?? ), 16:01, 21/04/2021
Надеюсь ты про css? Да, согласен, дизайнерам действительно приходится проделать очень большой объем работы, чтобы страничка выглядела нормально, а не как поделие васяна на коленке. Это тебе не по пять фреймворков не приходя в сознание на кнопку навешивать.