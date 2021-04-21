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Tetris-OS - операционная система для игры в тетрис

21.04.2021 09:47

Представлена операционная система Tetris-OS, функциональность которой ограничена игрой в тетрис. Код проекта опубликован под лицензией MIT и может использоваться в качестве прототипа для разработки самодостаточных приложений, которые можно загрузить на оборудовании без дополнительных прослоек. Проект включает в себя загрузчик, звуковой драйвер, совместимый с Sound Blaster 16 (может использоваться в QEMU), набор треков для музыкального сопровождения и вариант игры Тетрис. При разрешении 320x200 пикселей обеспечивается производительность графики на уровне 60 FPS.


Дополнительно можно отметить похожие проекты UEFImarkAndTetris64, Tetris и efi-tetris с реализацией игры Тетрис для прошивок UEFI, а так же умещающуюся загрузочный сектор TetrOS размером 512 байт.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Запуск Emacs и Vim без прослоек поверх ядра Linux
  3. OpenNews: Инициатива по созданию сборок GNOME OS для реального оборудования
  4. OpenNews: Проект Xen представил Unikraft для выполнения приложений поверх гипервизора
  5. OpenNews: Выпуск MirageOS 3.9, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54997-tetris
Ключевые слова: tetris, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним Тот Самый (?), 09:54, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Лучшая ОС
     
     
  • 2.3, Леголас (ok), 10:02, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    NOTE: This has only been tested in an emulator. Real hardware might not like it.

    попробуй сначала завести на своём пекаре её

     
     
  • 3.59, анон (?), 15:47, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если стартонуло ядро, то не вижу проблем. Я так вим запускал, без видюхи, без корня и все работало через ссаш.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:59, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возвращаемся к первобытно-историческим истокам индустрии ИТ...
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:06, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А ты заметил, что современный IT "прогресс" к этому и идёт? Теперь что ни убре-прога - так образ виртуалки... Самый шик - статическая линковка ядра к проге, вот тебе и сама-себе-ось-для-киоска.
     
     
  • 4.53, Michael Shigorin (ok), 14:48, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну эээ... можно же и такое делать более по-человечески: см., например, http://nightly.altlinux.org/sisyphus/just/pid1/ по мотивам https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=40615 ;-)
     
  • 3.35, Аноним (-), 12:21, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так уродские жирные переростки писаные вебмакаками всех задобали.

    Так что если вы умеете писать мелкие компактные и эффективные проги - можете на фоне вебмакак пиариться, показывая без ложной скромности насколько именно вы круче них программите. Велкам. А то когда единственным достоинством программы было "зато прогер не напрягался" - зачем такая программа вообще нужна?

     
     
  • 4.55, Аноним (-), 15:06, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кодер не порвал зад от напряжения, ради того чтобы не включать мозг и изучать актуальные инструменты, то софт не достоин использования анонимусами, все по марксу!
     
  • 4.57, kai3341 (ok), 15:21, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так уродские жирные переростки писаные вебмакаками всех задобали.
    > Так что если вы умеете писать мелкие компактные и эффективные проги - можете на фоне вебмакак пиариться, показывая без ложной скромности насколько именно вы круче них программите. Велкам. А то когда единственным достоинством программы было "зато прогер не напрягался" - зачем такая программа вообще нужна?

    Удобно ругать то, в чём не разбираешься. У тебя круто получается унижать людей. Интересно, кроме самомнения что ты из себя представляешь?

    От себя скажу -- фронтэнд -- это дикий объём работы. Через фронтэндера проходит каждый пиксел. Там огромная гора работы

     
     
  • 5.61, анон (?), 15:55, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >фронтэнд -- это дикий объём работы. Через фронтэндера проходит каждый пиксел. Там огромная гора работы

    Ага, а после самба с веб мордой требует от 4х гигов оперативки, если не больше.
    Или аппка, которая открывает ссыль, сумарно с дексом занимает от 300-400мб.
    Или в 2к21 на гигабите у меня сайты грузятся так-же долго, как и на дээсэле, хотя там текста 1/4 от всей ширины страницы.

     
  • 5.63, Доброжелатель (??), 16:01, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь ты про css? Да, согласен, дизайнерам действительно приходится проделать очень большой объем работы, чтобы страничка выглядела нормально, а не как поделие васяна на коленке.

    Это тебе не по пять фреймворков не приходя в сознание на кнопку навешивать.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:57, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Пф... https://youtu.be/2S_HQq9I_mI
     
  • 1.4, Леголас (ok), 10:03, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    https://github.com/jdah/tetris-os#windows
    улыбнуло
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:05, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось запустить эмулятор этой ос в браузере на js.
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 11:02, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, непременно и в первую очередь необходимо на Rust!
     
     
  • 3.31, Аноним (29), 12:07, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разве растаманы вообще могут писать такое сложное, как игрушки?! и, желательно, не только писать, но и дописывать.
     
     
  • 4.36, TormoZilla (?), 12:22, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если браузер на Rust!?
     
     
  • 5.46, Анонимс (?), 13:33, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык за 10 лет не напрогался. Измельчали хипстеры.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:10, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ну все, венде точно капец теперь.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 11:00, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не, для капеца нужно еще сделать Пасьянс-ОС и Сапер-ОС...
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 10:11, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ОС для игры в Тетрис это же Gentoo
     
     
  • 2.8, acroobat (ok), 10:24, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LFS же. Он сам, как тетрис.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:24, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на уровне Hard+
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:36, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И надо на Rust переписать.
     
  • 2.37, Аноним (-), 12:22, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком жирный и прожорливый тетрисок получился.
     

  • 1.10, village_coder (ok), 10:26, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде не 1 апреля же...
     
  • 1.11, n00by (ok), 10:38, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    TetrOS - написанная в 2004м для конкурса "ОС в 512 байт" игра.

    https://board.flatassembler.net/topic.php?t=21254

     
  • 1.12, mos87 (ok), 10:41, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    БугурТетрисОС
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:55, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, парень изобрёл https://ru.wikipedia.org/wiki/PC_booter
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:07, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Наконец-то честная ОС, стабильное апи и компоненты, которые можно вращать как угодно.
     
  • 1.18, Любитель Монеточки (?), 11:07, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначало ШахматыОС, сейчас ТетрисОС. Забавно
     
     
  • 2.22, VladSh (?), 11:33, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    + ОС_для_каждой_проги.
    Зато удобно. На этапе загрузки выбираешь нужную ОС и работаешь. Потрясающая безопасность и скорость работы.
     
     
  • 3.32, n00by (ok), 12:08, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > + ОС_для_каждой_проги.
    > Зато удобно. На этапе загрузки выбираешь нужную ОС и работаешь. Потрясающая безопасность
    > и скорость работы.

    Какая же тут скорость? Если что-то не получается, возможны три варианта:
    - спросить совета;
    - называть кого-то нубом и он в опровержение предоставит решение;
    - думать самому три дня.

    Вы предлагаете оставить последний.

     
  • 3.62, Аноним (-), 15:57, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >безопасность

    межосный буфер, арбитр одновременных предзагрузок нескольких ос и распараллеливание.. уж лучше одну

     

  • 1.19, Random (??), 11:16, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    SB16 - это точно только в QEMU.
    У железного там куча аппаратных версий, которые надо уметь различать, у каждой свои "особенности" и их обязательно надо учитывать.
    Помнится, QNX умела работать только с самой безглючной версией, заглядывал в драйвер.
     
     
  • 2.39, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 12:42, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посоветуй пожалуйста как сегодня и под чем можно запустить QNX. То что получалось лет 10 назад - сегодня вообще никак.
     
     
  • 3.45, Random (??), 13:25, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Больше 20-и лет её не касался.
     
  • 3.47, Аноним (-), 13:41, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Посоветуй пожалуйста как сегодня и под чем можно запустить QNX

    На QEMU. Я так кишки какого-то древнего станка прям ща перед носом кручу. Пациент успешно нае...ся и даже согласился коммуницировать со мной, в чем смысл этой некромансии и был.

     

  • 1.20, Аноним (25), 11:30, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это более для микроконтроллерных платок зашло бы, если портировать. Там, как раз, экранчики 320x240 попадаются.
     
  • 1.21, grayich (ok), 11:30, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучшеб тетрисарену вернули
     
  • 1.24, sergeyb (ok), 11:36, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще можно отметить игру hangman, встроенную в отладчик ядра OpenBSD
    https://twitter.com/openbsdnow/status/1336744178617880586
     
  • 1.26, Аноним (26), 11:37, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FreeSync поддерживается?
     
     
  • 2.65, Аноним (25), 16:34, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А OpenGL?
     

  • 1.27, trolleybus (?), 11:48, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Двадцатьпервоапрельская шутка
     
  • 1.28, VEG (ok), 12:02, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ерунда. Автор FASM уже давным-давно впихнул Tetris OS в 512 байт. Вот это я понимаю!
    https://board.flatassembler.net/topic.php?t=21254
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:12, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    помню был клиент аськи под винду, поместившимся в 12кб.
     

  • 1.38, Kusb (?), 12:24, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В начале компьютерных игр так делали, чтобы оптимизировать игру отказавшись от ОС. А сегодня если так сделать? Взять игру, которая потребляет много ресурсов и сделать из неё не очень многозадачную ОС, запихнуть туда драйверы видео, opengl.
    Если постараться, такое будет производительнее?
     
  • 1.40, Дегенератор (ok), 13:06, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои на нескучные меняются?
     
  • 1.41, Аноним (41), 13:09, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то 20 лет назад была написана такая замечательная статья:

    http://citforum.ck.ua/programming/digest/realhello.shtml

    «Изучение нового языка программирования начинается, как правило, с написания простенькой программы, выводящей на экран краткое приветствие типа "Hello World!".
    [...]
    Показательно, но совершенно не интересно. Программа, конечно работает, но ведь для ее функционирования требуется ЦЕЛАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА!

    А что если написать такой "Hello World", для которого ничего не надо...»

     
     
  • 2.42, Аноним (13), 13:11, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, ничего не надо, всего-то код из биоса.
     
  • 2.44, Random (??), 13:22, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из бут-сектора дёрнуть int21h?
    Или не имея ещё стека, симулируя его на ROM играми с SP, проинитить чипсет, развернуть себя из ROM в ShadowRAM и работать с регистрами CRT и видеобуфером?
     
     
  • 3.48, Аноним (-), 13:47, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас у процов кэши как SRAM катят на первое время вроде. Да и DRAM init нынче модно чуть ли не PSP firmware делать...

    А "регистры CRT" - это кто? Если вы хотите все сами, нынче надо в скан шин уметь и найдя там видяху (молитесь чтобы pci bridge инитить не надо было) - сможете с ней поработать. Но если вы и там на vbios забить захотите, этот пепелац надо в нативный режим переключать эвон какого драйвера и пачку фирмварей требует...

     
     
  • 4.49, Random (??), 14:16, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как сейчас модно - уже не в курсе. BIOS'ы не дизасмил лет 15.
    Когда смотрел - было модно вызывать подпрограммы, занося в SP адрес ROM, где лежал нужный "адрес возврата".
    А найти из-под DOS на шине SM-Bus контроллер и перешить через него SPD на DIMM'ах когда-то умел на множестве южных мостов.
    Было когда-то понятие "CRT-контроллер". И мониторы на CRT )

     
  • 3.58, Аноним (58), 15:43, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как ты из бута int 21h дернешь без загруженного и запущенного msdos? Именно она обрабатывала все прерывания начиная с 0x20.
     
     
  • 4.66, Random (??), 16:36, 21/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже верно, вылетело из головы.
    Знач, int10h
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:19, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проект недолго просуществует. The Tetris Company, LLC известна своей упоротостью по поводу трейдмарка и геймдизайна. Засекайте время.
     
  • 1.50, rvs2016 (ok), 14:31, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше ваяли программы для ОС.
    Теперь наоборот - пишут ОС для программ.

    Раньше загружалась ОС, а внутри неё запускали программы.

    А теперь - как?
    Сперва загружается программа, а потом внутри неё запускается ОС? :-)
    Команду запуска ОС заталкивают в autoexec.bat этой программы? :-)

     
  • 1.51, rvs2016 (ok), 14:34, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А гибернация в этой ОС поддерживается ли? :-)
    А при поднимании крышки ноутбука фигурки возобновляют ли падение в стакане этого тетриса? :-)
     
  • 1.52, rvs2016 (ok), 14:38, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чит-коды к этой ОС (возможность их применения) идут отдельным сервис-паком? :-)
     
  • 1.54, nevlezay80 (??), 15:05, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И где взять для этого компилятор?
     
  • 1.56, Аноним (56), 15:16, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну если есть ОС только для браузера, то почему бы и не быть ОС для игры в тетрис
     
  • 1.60, Аноним (60), 15:49, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть поддержка PCI-звуковых карт?
     
  • 1.64, Qwerty (??), 16:14, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое замечательное торможение двигателем в коде:
    // TODO: maybe not necessary
        // ~3 microseconds?
        for (size_t i = 0; i < 1000000; i++);
     
  • 1.67, Аноним (67), 16:37, 21/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora отдыхают это прорыв
     

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