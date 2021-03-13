Выпуск Wine 6.4

2.2 , Аноним ( 2 ), 08:10, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +29 + / – Нужно чтобы Wine просто умел запускать вообще любое Windows-приложение, не справивая у анонимов с Opennet, что им нужна, а что - нет.

2.3 , Аноним ( - ), 08:42, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Жопаскрипт читалки пдф тормозят и глючат на огромных пдф

3.12 , Аноним ( 12 ), 14:35, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, я только в хроме артбук с 4к разрешением картинок и смог прочитать (и он не тормозил и очень быстро работал).

2.4 , Ю.Т. ( ? ), 09:13, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, есть.

2.5 , Ilya Indigo ( ok ), 10:19, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Почти в каждой новости про wine, кто-то находится, считающий своим долгом, испорожниться в комменетариях о том, что какое-то ПО, в котором закрыт отчёт (а закрыться он может и со статусами notabug или wontfix), не нужно вообще или есть альтернатива или есть нативное.

И ему каждый раз объясняют, одно и тоже...

Но такие дебилы всё находятся и находятся... Доколе?!

3.8 , Аноним ( 8 ), 11:59, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот когда подобное объяснение будет идти первым абзацем в новости об обновлении Wine, тогда и можно ожидать снижения количества таких непонятливых читателей. Вряд ли они совсем исчезнут, но надеяться стоит.

4.9 , Аноним ( 9 ), 12:26, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если человек знает, что такое wine, то он знает зачем его тестировать на всем подряд. Если человек не знает и ему нет дела до того, что такое wine, то в первых абзацах новости должно быть написано довольно много и это будет бесполезная копипаста, т.к. ссылки на сайт wine присутствуют, да и в википедии страничка есть. > тогда и можно ожидать снижения количества таких непонятливых читателей как будто их интересует ответ

3.11 , Аноним ( 11 ), 13:10, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До тех пор, пока на них будут отвечать.

2.6 , iPony129412 ( ? ), 10:23, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Заполнение форм.

Кажись в Firefox вот прям сейчас встраивали.

Не знаю нормально или нет.

2.7 , llolik ( ok ), 10:58, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > заманчивые свистоперделки Как-минимум формы, которые, кроме Reader, никто нормально не умеет.

