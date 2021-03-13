Выпуск Wine 6.4

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|1.1, КО (?), 08:03, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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"Acrobat Reader XI"
Сейчас все браузеры pdf читают, или там есть какие-то заманчивые свистоперделки?
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|2.2, Аноним (2), 08:10, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+29 +/–
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Нужно чтобы Wine просто умел запускать вообще любое Windows-приложение, не справивая у анонимов с Opennet, что им нужна, а что - нет.
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|3.12, Аноним (12), 14:35, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, я только в хроме артбук с 4к разрешением картинок и смог прочитать (и он не тормозил и очень быстро работал).
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|2.5, Ilya Indigo (ok), 10:19, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Почти в каждой новости про wine, кто-то находится, считающий своим долгом, испорожниться в комменетариях о том, что какое-то ПО, в котором закрыт отчёт (а закрыться он может и со статусами notabug или wontfix), не нужно вообще или есть альтернатива или есть нативное.
И ему каждый раз объясняют, одно и тоже...
Но такие дебилы всё находятся и находятся...
Доколе?!
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|3.8, Аноним (8), 11:59, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот когда подобное объяснение будет идти первым абзацем в новости об обновлении Wine, тогда и можно ожидать снижения количества таких непонятливых читателей. Вряд ли они совсем исчезнут, но надеяться стоит.
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|4.9, Аноним (9), 12:26, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если человек знает, что такое wine, то он знает зачем его тестировать на всем подряд. Если человек не знает и ему нет дела до того, что такое wine, то в первых абзацах новости должно быть написано довольно много и это будет бесполезная копипаста, т.к. ссылки на сайт wine присутствуют, да и в википедии страничка есть.
> тогда и можно ожидать снижения количества таких непонятливых читателей
как будто их интересует ответ
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|2.6, iPony129412 (?), 10:23, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заполнение форм.
Кажись в Firefox вот прям сейчас встраивали.
Не знаю нормально или нет.
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|2.7, llolik (ok), 10:58, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> заманчивые свистоперделки
Как-минимум формы, которые, кроме Reader, никто нормально не умеет.
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|2.13, Zenitur (ok), 14:42, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не знаю, пользуюсь Linux-версией, и как-то не вижу разницы с Evince.
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