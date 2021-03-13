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Выпуск Wine 6.4

13.03.2021 07:55

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 6.4. С момента выпуска версии 6.3 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 396 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена поддержка протокола DTLS.
  • В DirectWrite реализована поддержка манипуляции с наборами шрифтов (FontSet), определения фильтров для наборов шрифтов и вызовов GetFontFaceReference(), GetFontSet() и GetSystemFontSet(), позволяющих получить информацию о локально установленных шрифтах и системных шрифтах, в том числе доступных в поставке Windows 10, но в текущий момент не установленных.
  • Добавлен диалог для редактирования элементов в списках контроля доступа.
  • Расширено число элементов интерфейса, для которых поддерживается изменение стиля через темы оформления.
  • Для PowerPoint, OpenOffice.org и подобных приложений добавлена поддержка нескольких независимых экранов.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: RTG Bills 2.x, Civilization IV Beyond the Sword, Turbocad 8.0, Acrobat Reader XI, Canon MP Navigator EX 4.x/5.x, WIBUKEY, Denuvo Anti-Cheat, Soldiers of Anarchy, NVIDIA PhysX System Software 9.12.1031, Futubull 10.x, Melodics V2, Topaz Video Enhance AI 1.x, The Elder Scrolls V, Entropia Universe, Horizon Zero Dawn, Serious Sam 4, The Witcher 3: Wild Hunt, Neverwinter, Final Fantasy XI Online, Filmotech 3.91, Acrobat 8.x, FrameMaker 8.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.3 и Wine staging 6.3
  3. OpenNews: Обновление драйвера Wayland для Wine
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 6.0
  5. OpenNews: Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 1.8, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54749-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 08:03, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    "Acrobat Reader XI"
    Сейчас все браузеры pdf читают, или там есть какие-то заманчивые свистоперделки?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:10, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +29 +/
    Нужно чтобы Wine просто умел запускать вообще любое Windows-приложение, не справивая у анонимов с Opennet, что им нужна, а что - нет.
     
  • 2.3, Аноним (-), 08:42, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Жопаскрипт читалки пдф тормозят и глючат на огромных пдф
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:35, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, я только в хроме артбук с 4к разрешением картинок и смог прочитать (и он не тормозил и очень быстро работал).
     
  • 2.4, Ю.Т. (?), 09:13, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, есть.
     
  • 2.5, Ilya Indigo (ok), 10:19, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почти в каждой новости про wine, кто-то находится, считающий своим долгом, испорожниться в комменетариях о том, что какое-то ПО, в котором закрыт отчёт (а закрыться он может и со статусами notabug или wontfix), не нужно вообще или есть альтернатива или есть нативное.
    И ему каждый раз объясняют, одно и тоже...
    Но такие дебилы всё находятся и находятся...

    Доколе?!

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:59, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот когда подобное объяснение будет идти первым абзацем в новости об обновлении Wine, тогда и можно ожидать снижения количества таких непонятливых читателей. Вряд ли они совсем исчезнут, но надеяться стоит.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 12:26, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если человек знает, что такое wine, то он знает зачем его тестировать на всем подряд. Если человек не знает и ему нет дела до того, что такое wine, то в первых абзацах новости должно быть написано довольно много и это будет бесполезная копипаста, т.к. ссылки на сайт wine присутствуют, да и в википедии страничка есть.

    > тогда и можно ожидать снижения количества таких непонятливых читателей

    как будто их интересует ответ

     
  • 3.11, Аноним (11), 13:10, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До тех пор, пока на них будут отвечать.


     
  • 2.6, iPony129412 (?), 10:23, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заполнение форм.
    Кажись в Firefox вот прям сейчас встраивали.
    Не знаю нормально или нет.
     
  • 2.7, llolik (ok), 10:58, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > заманчивые свистоперделки

    Как-минимум формы, которые, кроме Reader, никто нормально не умеет.

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:42, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Acrobat лучше результат при печати.
    Wine 6.4 почти x64 :)
     
     
  • 2.13, Zenitur (ok), 14:42, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не знаю, пользуюсь Linux-версией, и как-то не вижу разницы с Evince.
     
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