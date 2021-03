Выпуск Wine 6.4

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 6.4. С момента выпуска версии 6.3 было закрыто 38 отчётов об ошибках и внесено 396 изменений. Наиболее важные изменения: Добавлена поддержка протокола DTLS.

В DirectWrite реализована поддержка манипуляции с наборами шрифтов (FontSet), определения фильтров для наборов шрифтов и вызовов GetFontFaceReference(), GetFontSet() и GetSystemFontSet(), позволяющих получить информацию о локально установленных шрифтах и системных шрифтах, в том числе доступных в поставке Windows 10, но в текущий момент не установленных.

Добавлен диалог для редактирования элементов в списках контроля доступа.

Расширено число элементов интерфейса, для которых поддерживается изменение стиля через темы оформления.

Для PowerPoint, OpenOffice.org и подобных приложений добавлена поддержка нескольких независимых экранов.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: RTG Bills 2.x, Civilization IV Beyond the Sword, Turbocad 8.0, Acrobat Reader XI, Canon MP Navigator EX 4.x/5.x, WIBUKEY, Denuvo Anti-Cheat, Soldiers of Anarchy, NVIDIA PhysX System Software 9.12.1031, Futubull 10.x, Melodics V2, Topaz Video Enhance AI 1.x, The Elder Scrolls V, Entropia Universe, Horizon Zero Dawn, Serious Sam 4, The Witcher 3: Wild Hunt, Neverwinter, Final Fantasy XI Online, Filmotech 3.91, Acrobat 8.x, FrameMaker 8.