Выпуск языка программирования Rust 1.48

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|1.3, Аноним (3), 22:01, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Системный язык, а такой малопортируемый, аж стыдно. Nim благодаря бекенду C/C++ портируется куда угодно.
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|2.29, Аноним (29), 23:19, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Системный язык, не требующий понимания работы с указателями?
Ой-вей. Даже в Visual Basic можно напрямую с памятью работать...
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|3.44, Аноним (44), 23:43, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Системный язык программирования - это на котором можно написать системные компоненты, библиотеки, приложения.
Для абсолютного большинства такого софта нет никаких ограничений на управление памятью.
С какого момента стало считаться, что если нельзя написать ядро - это не системный язык программирования?
Во-первых, на Nim можно. Во-вторых по всем бенчмаркам он по потреблению памяти и производительности часто обгоняет и Rust, и чистый C. Хотя у него достаточно простой сборщик мусора.
И для embedded он тоже отлично подходит
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|2.38, Аноним (38), 23:39, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как не летающий самолет. Никакой это не системный язык. И создан он из ложной гипотезы что уязвимости по работе с памятью в нормальных языках появляются случайно, а не кто-то их специально добавляет.
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|3.45, Аноним (15), 23:43, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теория заговора? Есть какая-то организация добавления уязвимости памяти? Интересно и интересно, не расскажете ли?
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|1.4, Аноним (4), 22:02, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понял. В соседней ветке про движок Servo говорили что проект закрыли. Я поверил и бросил учить как бесперспективный :)
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|2.5, Аноним (5), 22:12, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Servo это же браузерный движок, лучше в Интернет заходить перестал.
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|2.32, Аноним (38), 23:31, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разогнали и тех и других и тех кто делает движок и тех кто делает язык.
Любители смузи узнали что кроме памятебезопасоности есть еще куча проблем с безопасностью которые они покрыть не в состоянии. А так как на получившемся велосипеде еще и невозможно писать программы его закрыли.
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|1.6, Аноним (15), 22:24, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Начал писать учебный проект на раст. Посмотрим, что выйдет, хочу реально познать, что чего стоит. Пока написал генерацию перестановок, вроде жить можно
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|2.14, Аноним (15), 23:04, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сразу минусы, что интересно, то есть на опеннете писать на языке и самому разбираться в вопросе не поощряется?
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|3.26, jOKer (ok), 23:15, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поощряется. Но не в комментариях к новостям, а на форуме.
Тут, если что, обсуждается сам сабж, а вовсе не учебные проекты на нем.
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|4.28, Аноним (15), 23:19, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну просто по обсуждениям иногда складывается впечатление, что половина хейтеров сам язык в глаза не видела.
Я ещё могу понять похвальбу без опыта работы с языком, идеи-то в нем интересные заложены. Но дикий хейт в духе "гарантии безопасности не нужны, пиши на Си", ну он странноват
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|5.35, анонимуслинус (?), 23:34, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как язык вне системного применения будет наверно шикос. системное.... ну тут как раз все предлагаемые преимущества куда то пропадают. улучшат то может быть.
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|6.41, Аноним (38), 23:40, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его единственный шанс что кто-то напишет над ним нормальных фреймворк как рельсы для руби, которым можно будет хоть как-то нормально пользоваться.
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|2.33, Аноним (38), 23:32, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поверь ничего больше ты и не сможешь написать. Даже просто судя по тому что такие простые вещи как генерация перестановок для тебя достижение на этом языке.
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|4.43, Аноним (38), 23:42, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Даже просто судя по тому что такие простые вещи как генерация перестановок для тебя достижение на этом языке.
Потому что ты даже больше одного предложения в комментариях прочитать не можешь
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|5.48, Аноним (15), 23:44, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не аргумент, знаете ли. Сейчас достижение это, а потом будет больше. Пока я не вижу фундаментальных препятствий
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|1.8, Аноним (8), 22:30, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так раст жыф или мёртв? Что будет с ним через пару лет? Ваши прогнозы.
Стоит ли его изучать сейчас при наличии С++, vala, nim?
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|2.10, ogmy (ok), 22:56, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоит конечно количество вакансий растет.
Язык по синтаксису так себе.
Но на перспективу точно надо учить.
Сам поклонник Nim но на него не найти работу.
Честно и на Rust сложновато сейчас.
Поэтому в данный момент работаю Go разработчиком.))
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|3.23, Ivan_83 (ok), 23:14, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На перспективу нужно изучать квантовые вычисления, у раста перспективы весьма мутные.
Если смотрите вакансии - С, С++ - их сильно больше. Раст где то на уровне вижалбейсика.
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|2.19, Ivan_83 (ok), 23:11, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависит от того для чего.
Если вы хотите стать переводчиком с человечьего на компьютерный и иногда обратно - то да, учить все языки без разбору, авось пригодятся. )
Если вы хотите решать реальные проблемы то нужно изучать технологии: базовые протоколы, крипту, сети, С, и основные либы для работы с изображениями, видео, математикой, криптой и тп.
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|2.37, Аноним (38), 23:35, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет не нужно. Если только для развлечения или знать как не надо делать языки.
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|2.39, Ordu (ok), 23:39, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Стоит ли его изучать сейчас при наличии С++, vala, nim?
Конечно. Опыт раста будет тебе очень полезен и в C, и в C++, если сам раст не потребуется.
Можно спорить, стоит ли изучать хаскелл или лисп, и насколько это сделает тебя более сильным программистом в других языках. Но то что раст тебя сделает сильнее - это без вопросов.
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