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Выпуск языка программирования Rust 1.48

19.11.2020 21:45

Опубликован релиз 1.48 языка системного программирования Rust, основанного проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Расширены возможности утилиты rustdoc, применяемой для генерации документации из примечаний в коде или файлов в формате Markdown. Добавлены средства для добавления в документирующие комментарии ссылок на другие элементы, упоминаемые при описании взаимосвязи. Если раньше ссылки на файлы с описанием дополнительных элементов выставлялись вручную, то теперь rustdoc определяет упоминание типа и автоматически генерирует URL. Например, в примере ниже показано как разместить ссылку на структуру Bar, в первом случае с текстом ссылки "Bar", а во втором "crate::foo::Bar": 
    
   pub mod foo {
       /// Some docs for `Foo`
       ///
       /// You may want to use `Foo` with [`Bar`](crate::bar::Bar).
       /// You may want to use `Foo` with [`crate::foo::Bar`].

       pub struct Foo; 
   }

    В rustdoc также добавлена возможность добавления псевдонимов при помощи аннотации #[doc(alias = "<alias>")], которые становятся доступны при поиске через интерфейс rustdoc. Например, указанная возможность позволяет ассоциировать Rust-функции с Си-функциями в пакетах с FFI-обвязками для поиска по именам функций из лежащей в основе Си-библиотеки. В примере ниже к структуре "Foo" привязывается псевдоним "bar", после чего поиск "bar" приведёт к упоминанию "Foo" в результатах поиска. 

    
   #[doc(alias = "bar")]
   struct Foo;
  • В стандартной библиотеке стабилизировано применение константных дженериков ("const generics") "[T; N]: TryFrom<Vec<T>>" для превращения вектора в массив заданной длины. Все массивы любого размера теперь поддерживают "TryFrom<Vec<T>>". 
    
   use std::convert::TryInto;

   let v1: Vec<u32> = vec![1, 2, 3];
   let a1: [u32; 3] = v1.try_into().expect("wrong length");
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы
    • slice::as_ptr_range,
    • slice::as_mut_ptr_range,
    • VecDeque::make_contiguous,
    • future::pending и
    • future::ready.
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в методах:
    • Option::is_some
    • Option::is_none
    • Option::as_ref
    • Result::is_ok
    • Result::is_err
    • Result::as_ref
    • Ordering::reverse
    • Ordering::then
  • В модулях синтаксически разрешено использование ключевого слова unsafe (семантически данное ключевое слово по-прежнему не принимается, но теперь может быть разобрано в процедурных макросах).
  • В компиляторе стабилизирован флаг "-C link-self-contained=<yes|no>, позволяющий управлять связыванием с собственными Си-runtime и библиотеками при использовании платформ windows-gnu, linux-musl и wasi. Для платформ linux-gnu добавлена поддержка флага "-C target-feature=+crt-static".
  • Обеспечен второй уровень поддержки для платформы aarch64-unknown-linux-musl.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Представлен Rust GPU, инструментарий для разработки шейдеров на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.47
  4. OpenNews: Линус Торвальдс подключился к обсуждению начальной реализации поддержки Rust в ядре Linux
  5. OpenNews: Разработчики Mesa обсуждают возможность добавления кода на языке Rust
  6. OpenNews: Разработчики Chrome экспериментируют с языком программирования Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54113-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, slava_kpss (ok), 21:56, 19/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +8 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:00, 19/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +5 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:01, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Системный язык, а такой малопортируемый, аж стыдно. Nim благодаря бекенду C/C++ портируется куда угодно.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:04, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет платформ, кроме юникс лайка и виндовс
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:19, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системный язык, не требующий понимания работы с указателями?
    Ой-вей. Даже в Visual Basic можно напрямую с памятью работать...
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 23:43, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системный язык программирования - это на котором можно написать системные компоненты, библиотеки, приложения.

    Для абсолютного большинства такого софта нет никаких ограничений на управление памятью.

    С какого момента стало считаться, что если нельзя написать ядро - это не системный язык программирования?

    Во-первых, на Nim можно. Во-вторых по всем бенчмаркам он по потреблению памяти и производительности часто обгоняет и Rust, и чистый C. Хотя у него достаточно простой сборщик мусора.

    И для embedded он тоже отлично подходит

     
  • 2.38, Аноним (38), 23:39, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это как не летающий самолет. Никакой это не системный язык. И создан он из ложной гипотезы что уязвимости по работе с памятью в нормальных языках появляются случайно, а не кто-то их специально добавляет.
     
     
  • 3.45, Аноним (15), 23:43, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теория заговора? Есть какая-то организация добавления уязвимости памяти? Интересно и интересно, не расскажете ли?
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:02, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял. В соседней ветке про движок Servo говорили что проект закрыли. Я поверил и бросил учить как бесперспективный :)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:12, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Servo это же браузерный движок, лучше в Интернет заходить перестал.
     
  • 2.16, Аноним (15), 23:05, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как это относится к расту?
     
  • 2.32, Аноним (38), 23:31, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разогнали и тех и других и тех кто делает движок и тех кто делает язык.

    Любители смузи узнали что кроме памятебезопасоности есть еще куча проблем с безопасностью которые они покрыть не в состоянии. А так как на получившемся велосипеде еще и невозможно писать программы его закрыли.

     

  • 1.6, Аноним (15), 22:24, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начал писать учебный проект на раст. Посмотрим, что выйдет, хочу реально познать, что чего стоит. Пока написал генерацию перестановок, вроде жить можно
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:26, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а в планах чё? как жизнь вообще?
     
  • 2.14, Аноним (15), 23:04, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу минусы, что интересно, то есть на опеннете писать на языке и самому разбираться в вопросе не поощряется?
     
     
  • 3.26, jOKer (ok), 23:15, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поощряется. Но не в комментариях к новостям, а на форуме.
    Тут, если что, обсуждается сам сабж, а вовсе не учебные проекты на нем.
     
     
  • 4.28, Аноним (15), 23:19, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну просто по обсуждениям иногда складывается впечатление, что половина хейтеров сам язык в глаза не видела.

    Я ещё могу понять похвальбу без опыта работы с языком, идеи-то в нем интересные заложены. Но дикий хейт в духе "гарантии безопасности не нужны, пиши на Си", ну он странноват

     
     
  • 5.35, анонимуслинус (?), 23:34, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как язык вне системного применения будет наверно шикос. системное.... ну тут как раз все предлагаемые преимущества куда то пропадают. улучшат то может быть.
     
     
  • 6.41, Аноним (38), 23:40, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его единственный шанс что кто-то напишет над ним нормальных фреймворк как рельсы для руби, которым можно будет хоть как-то нормально пользоваться.
     
  • 2.33, Аноним (38), 23:32, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поверь ничего больше ты и не сможешь написать. Даже просто судя по тому что такие простые вещи как генерация перестановок для тебя достижение на этом языке.
     
     
  • 3.40, Аноним (15), 23:40, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему же это не смогу?
     
     
  • 4.43, Аноним (38), 23:42, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Даже просто судя по тому что такие простые вещи как генерация перестановок для тебя достижение на этом языке.

    Потому что ты даже больше одного предложения в комментариях прочитать не можешь

     
     
  • 5.48, Аноним (15), 23:44, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не аргумент, знаете ли. Сейчас достижение это, а потом будет больше. Пока я не вижу фундаментальных препятствий
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:30, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так раст жыф или мёртв? Что будет с ним через пару лет? Ваши прогнозы.
    Стоит ли его изучать сейчас при наличии С++, vala, nim?
     
     
  • 2.10, ogmy (ok), 22:56, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит конечно количество вакансий растет.
    Язык по синтаксису так себе.
    Но на перспективу точно надо учить.

    Сам поклонник Nim но на него не найти работу.
    Честно и на Rust сложновато сейчас.

    Поэтому в данный момент работаю Go разработчиком.))

     
     
  • 3.23, Ivan_83 (ok), 23:14, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На перспективу нужно изучать квантовые вычисления, у раста перспективы весьма мутные.
    Если смотрите вакансии - С, С++ - их сильно больше. Раст где то на уровне вижалбейсика.
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:57, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
     
  • 3.21, Аноним (8), 23:13, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за подробный и развёрнутый ответ.
     
  • 2.19, Ivan_83 (ok), 23:11, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зависит от того для чего.

    Если вы хотите стать переводчиком с человечьего на компьютерный и иногда обратно - то да, учить все языки без разбору, авось пригодятся. )

    Если вы хотите решать реальные проблемы то нужно изучать технологии: базовые протоколы, крипту, сети, С, и основные либы для работы с изображениями, видео, математикой, криптой и тп.

     
  • 2.37, Аноним (38), 23:35, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не нужно. Если только для развлечения или знать как не надо делать языки.
     
  • 2.39, Ordu (ok), 23:39, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стоит ли его изучать сейчас при наличии С++, vala, nim?

    Конечно. Опыт раста будет тебе очень полезен и в C, и в C++, если сам раст не потребуется.

    Можно спорить, стоит ли изучать хаскелл или лисп, и насколько это сделает тебя более сильным программистом в других языках. Но то что раст тебя сделает сильнее - это без вопросов.

     
     
  • 3.42, Аноним (15), 23:42, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы плюсанул лисп и хаскелл, на самом деле
     
     
  • 4.46, Аноним (38), 23:44, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсанул если бы знал что это такое.
     
     
  • 5.49, Аноним (15), 23:46, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ad hominem аргументы вечно в моде.
     
  • 2.47, Андрей (??), 23:44, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust более популярен чем Nim и Vala вместе взятые.
     

  • 1.12, псевдонимус (?), 23:01, 19/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.13, Аноним (15), 23:03, 19/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 23:07, 19/11/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.30, Аноним (15), 23:21, 19/11/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.34, Аноним (17), 23:33, 19/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:08, 19/11/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.20, Аноним (20), 23:11, 19/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.24, Ivan_83 (ok), 23:15, 19/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.25, Анан (?), 23:15, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшый язык, по сравнению с си
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 23:35, 19/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все верно, брат! На этом языке прогает только илита!
     

  • 1.31, Аноним (38), 23:29, 19/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закрытый язык обновился.
     

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