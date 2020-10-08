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Выпуск языка программирования Rust 1.47

08.10.2020 22:01

Опубликован релиз 1.47 языка системного программирования Rust, основанного проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Реализована поддержка типажей для массивов произвольного размера. Ранее, из-за невозможности определить generic-функции для всех целых значений, стандартная библиотека предоставляла встроенную поддержку типажей только для массивов, размер которых не превышал 32 элемента (типажи для каждого размера были определены статически). Благодаря созданию функциональности константных дженериков ("const generics") появилась возможность определения generic-функций для любых размеров массива, но они пока не включены в состав стабильных возможностей языка, хотя реализованы в компиляторе и теперь задействованы в стандартной библиотеке для типажей массивов любого размера.

    Например, следующая конструкция в Rust 1.47 приведёт к выводу содержимого массива, хотя раньше привела бы к ошибке: 

    
   fn main() {
       let xs = [0; 34];
   
       println!("{:?}", xs);
   }
  • Обеспечен вывод более коротких трассировок (backtrace), выводимых при внештатных ситуациях. Из трассировки исключены элементы, не представляющие интереса в большинстве ситуаций, но захламляющие вывод и отвлекающие внимание от первичных причин проблемы. Для возвращения полной трассировки можно использовать переменную окружения "RUST_BACKTRACE=full". Например, для кода 
    
   fn main() {
       panic!();
  }
    раньше выводилась трассировка в 23 этапа, а теперь она будет сведена к 3 этапам, позволяющим сразу уловить суть: 
    
   thread 'main' panicked at 'explicit panic', src/main.rs:2:5
stack backtrace:
   0: std::panicking::begin_panic
             at /rustc/d...d75a/library/std/src/panicking.rs:497
   1: playground::main
             at ./src/main.rs:2
   2: core::ops::function::FnOnce::call_once
             at /rustc/d...d75a/library/core/src/ops/function.rs:227
  • Компилятор rustc обновлён до сборки с использованием LLVM 11 (Rust использует LLVM в качестве бэкенда для генерации кода). При этом сохранена возможность сборки со старыми LLVM, вплоть до версии 8, но по умолчанию (в rust-lang/llvm-project) теперь используется LLVM 11. Релиз LLVM 11 ожидается в ближайшие дни.
  • На платформе Windows в компиляторе rustc обеспечена поддержка включения проверок целостности потока выполнения (Control Flow Guard), активируемых при помощи флага "-C control-flow-guard". На других платформах данный флаг пока игнорируется.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы Ident::new_raw, Range::is_empty, RangeInclusive::is_empty, Result::as_deref, Result::as_deref_mut, Vec::leak, pointer::offset_from, f32::TAU и f64::TAU.
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в методах:
    • new для всех целых, отличных от нуля;
    • checked_add, checked_sub, checked_mul,checked_neg, checked_shl, checked_shr, saturating_add, saturating_sub и saturating_mul для всех целых;
    • is_ascii_alphabetic, is_ascii_uppercase, is_ascii_lowercase, is_ascii_alphanumeric, is_ascii_digit, is_ascii_hexdigit, is_ascii_punctuation, is_ascii_graphic, is_ascii_whitespace и is_ascii_control для типов char и u8.
  • Для FreeBSD задействован инструментарий из FreeBSD 11.4 (FreeBSD 10 не поддерживает LLVM 11).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Разработчики Mesa обсуждают возможность добавления кода на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.46
  4. OpenNews: Линус Торвальдс подключился к обсуждению начальной реализации поддержки Rust в ядре Linux
  5. OpenNews: Анонсировано создание независимой от Mozilla организации Rust Foundation
  6. OpenNews: Разработчики Chrome экспериментируют с языком программирования Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53856-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (-), 22:30, 08/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.4, Пингвин Такс (?), 22:45, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Поздравляю Rustаманов с обновлением!
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 00:49, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такое поздравление!, как малышей на горшке! хвалят, что облегчились!
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:50, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть смысл вкктываться в rust вместо/до c++.
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 22:55, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если в планах побатрачить ближайший год на интел - однозначно да, если есть лет 5 опыта на русте. Больше наверное незачем.
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:57, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой?
     
  • 2.23, topin89 (ok), 00:03, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от перспективы и цели.
    На ближайшую перспективу (пара лет) однозначно нет. Вакансий мало.
    На далёкую перспективу никто не знает. Вроде как хороший инструмент в сферах, где нужна высокая безопасность и высокая скорость. Высокая в смысле выше, чем в go. Им постепенно интересуются крупные компании, вроде как часть планирует переходить. Если появятся вакансии в Microsoft, Google или Facebook, то через 2-5 лет с того момента он таки станет мейнстримом, как раз подтянуть IDE разные.
    Из остальных я слышал об экспериментах в Discord (не представляю, что ими двигало, делать реализацию какого-то сервиса на Расте вместо обновления Го до версии с нормальным сборщиком мусора) и Ready At Dawn (игроделы, Order 1886, Lone Echo).
    Но предсказать будущее никто не в состоянии, вспомним взлёт и падение Ruby.
     
  • 2.35, DerRoteBaron (ok), 01:17, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если хотите нормально писать на C++, однозначно нет. После раста от плюсов получать какие-либо эмоции кроме боли сложнее, чем до
     
  • 2.36, Аноним (30), 01:18, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть смысл вкктываться в rust

    Вкакываться?!

     

  • 1.6, Маняним (?), 22:50, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > таких как обращение к области памяти после её освобождения

    В компайл-тайм раст делает только это. Всё остальное выполняется в рантайм. Кстати, можно отключить эти проверки? Тоже самое делается в С/С++ ассертами десятки лет.

     
     
  • 2.7, ranen (?), 22:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    расскажи еще что-нибудь про раст, так интересно.  
     
  • 2.25, topin89 (ok), 00:11, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, а можно подробнее про ассерты в C/C++? Я не знал, что они влияют на оптимизацию, думал, просто проверки для отладки.
    В Расте, как я понял, это будет через std::intrinsics::assume, пока только в экспериментальной ветке.

    EDIT: Как я понял, ассерты могут как минимум убрать проверку границ массивов. https://gist.github.com/kvark/f067ba974446f7c5ce5bd544fe370186#assert-conditio

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 00:43, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что там рассказывать? static_assert - compile time ceck, assert - runtime check.
     
  • 3.29, YAAnonim (?), 00:48, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не к тому анониму обратился. С растом он знаком по новостям из опеннета.
     
  • 2.32, DerRoteBaron (ok), 01:11, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    только в C++ на это надо написать тонну неприятного кода, а с C без кодогенератора не обойтись
    и это не даст явного разделения безопасного и опасного кода и не спасет от многих случаев неочевидного UB, которое в стандартах C и C++ прописано как будто специально чтобы отстреливать ноги
     

  • 1.10, Аноним (9), 22:57, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А инфраструктуру так и не завезли. Выкидывайте.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 01:17, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модули есть, транслятор есть, потоки есть, чего тебе еще надо?
     

  • 1.11, anonymous yet another (?), 22:58, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Релиз LLVM 11 ожидается в ближайшие дни.

    <snip>
    $ llvm-config --version
    12.0.0
    </snip>
    Это не первой свежести. Кажется, автор п...т.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:13, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Научитесь отличать девелоперскую ветку и стабильные выпуски. На https://llvm.org последний релиз 10.0.1.
    Ветка 11 пока на стадии 11.0.0-rc6 https://github.com/llvm/llvm-project/tags
     
     
  • 3.17, anonymous yet another (?), 23:31, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как только авторы сподвигнутся выпускать хотя бы компилируемую "стабильную" ветку --- так я сразу...

    Наличие "нестабильной стабильной" ветки одновременно с х.з. сколькими "стабильными нестабильными" --- это надо сильно в тусовке тусоваться. Так что оцениваем коммиты/код. И берём потенциально работоспособное/пригодное к использованию. Дофиксим, если немного. Мне ехать надо, а не шашечки считать.

     
     
  • 4.21, Аноним (12), 23:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стабильная ветка одна - это 10. Тестовая тоже одна - 11.  То, что вы показали, это master в которой ведётся разработка. Она вообще не предназначена для кого-либо, кроме тех кто пишет LLVM.
     
  • 3.27, плюплюсер (?), 00:31, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле в Rust используется более старая версия 11.0.0-rc2
    https://github.com/rust-lang/rust/pull/73526/

    Странно, что они не смогли подождать ещё несколько дней и выпустить новый Rust с окончательным релизом LLVM 11.0.0 К чему эта гонка?

     
  • 3.42, Аноним (42), 01:53, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У llvm нет "стабильной" ветки - если во всех "стабильных" ветках вот уже n лет как баги зарепорчены, а их не фиксят, даже не смотрят, то о какой стабильности может идти речь? На хрен такье стабильное присутствие багов.
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:32, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ловите этого путешественника во времени!
     

  • 1.13, лолшто (?), 23:17, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Rust - это состояние, приобретенное технологией под воздействием токсичных комментаторов.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 01:25, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ого, как сишников вставляет!
     

  • 1.14, Аноним (30), 23:19, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно! больше!! восклицательных! !знаков! !в синтаксисе!!!
     
     
  • 2.19, Аноним (9), 23:43, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и ) ещё )) каких [ нибудь [[ замечательных [[[ скобок >>>>>> чтоабы <=-=- было ^ понятно } и }} одобно }<= читать.
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:02, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    b!!.length в котлине все равно больше :-P
     

  • 1.26, Аноним (26), 00:23, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, а в rust специально используется такой синтаксис, чтобы люди привычные к алголообразным языкам рыдали кровью или это случайно так получилось, или от помеси OCaml с Erlang есть какая-то сакральная выгода, которая мне не открылась в попытке набегом понять что написано на rust?..
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 00:50, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, есть такой маркетинговый приём.
     
  • 2.33, DerRoteBaron (ok), 01:14, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Специально, чтобы сохранить его понятным людям с опытом в алголообразных языках, выдавив максимум выразительности. Будь у него более приятный, но не похожий на мейнстрим синтаксис, вход в него был бы ещё сложнее
     

  • 1.37, Вкусная водочка (ok), 01:22, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вроде всё хорошо, но синтаксис... Я столько водки не выпью 🐷
     
     
  • 2.40, Аноним (30), 01:30, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они! - выпили!
     

  • 1.38, Аноним (39), 01:24, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откуда столько ненависти? Видимо если его так ненавидят, то хороший язык, раз Сишников каждый раз взрывает!
     
  • 1.41, Аноним (42), 01:50, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается **культовый** пакетный менеджер Cargo.

    вот теперь правильно.

     

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