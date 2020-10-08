Выпуск языка программирования Rust 1.47

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|2.30, Аноним (30), 00:49, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такое поздравление!, как малышей на горшке! хвалят, что облегчились!
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|2.8, Аноним (-), 22:55, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если в планах побатрачить ближайший год на интел - однозначно да, если есть лет 5 опыта на русте. Больше наверное незачем.
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|2.23, topin89 (ok), 00:03, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зависит от перспективы и цели.
На ближайшую перспективу (пара лет) однозначно нет. Вакансий мало.
На далёкую перспективу никто не знает. Вроде как хороший инструмент в сферах, где нужна высокая безопасность и высокая скорость. Высокая в смысле выше, чем в go. Им постепенно интересуются крупные компании, вроде как часть планирует переходить. Если появятся вакансии в Microsoft, Google или Facebook, то через 2-5 лет с того момента он таки станет мейнстримом, как раз подтянуть IDE разные.
Из остальных я слышал об экспериментах в Discord (не представляю, что ими двигало, делать реализацию какого-то сервиса на Расте вместо обновления Го до версии с нормальным сборщиком мусора) и Ready At Dawn (игроделы, Order 1886, Lone Echo).
Но предсказать будущее никто не в состоянии, вспомним взлёт и падение Ruby.
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|2.35, DerRoteBaron (ok), 01:17, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если хотите нормально писать на C++, однозначно нет. После раста от плюсов получать какие-либо эмоции кроме боли сложнее, чем до
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|1.6, Маняним (?), 22:50, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> таких как обращение к области памяти после её освобождения
В компайл-тайм раст делает только это. Всё остальное выполняется в рантайм. Кстати, можно отключить эти проверки? Тоже самое делается в С/С++ ассертами десятки лет.
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|2.25, topin89 (ok), 00:11, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О, а можно подробнее про ассерты в C/C++? Я не знал, что они влияют на оптимизацию, думал, просто проверки для отладки.
В Расте, как я понял, это будет через std::intrinsics::assume, пока только в экспериментальной ветке.
EDIT: Как я понял, ассерты могут как минимум убрать проверку границ массивов. https://gist.github.com/kvark/f067ba974446f7c5ce5bd544fe370186#assert-conditio
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|3.28, Аноним (28), 00:43, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что там рассказывать? static_assert - compile time ceck, assert - runtime check.
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|3.29, YAAnonim (?), 00:48, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не к тому анониму обратился. С растом он знаком по новостям из опеннета.
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|2.32, DerRoteBaron (ok), 01:11, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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только в C++ на это надо написать тонну неприятного кода, а с C без кодогенератора не обойтись
и это не даст явного разделения безопасного и опасного кода и не спасет от многих случаев неочевидного UB, которое в стандартах C и C++ прописано как будто специально чтобы отстреливать ноги
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|1.11, anonymous yet another (?), 22:58, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Релиз LLVM 11 ожидается в ближайшие дни.
<snip>
$ llvm-config --version
12.0.0
</snip>
Это не первой свежести. Кажется, автор п...т.
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|3.17, anonymous yet another (?), 23:31, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как только авторы сподвигнутся выпускать хотя бы компилируемую "стабильную" ветку --- так я сразу...
Наличие "нестабильной стабильной" ветки одновременно с х.з. сколькими "стабильными нестабильными" --- это надо сильно в тусовке тусоваться. Так что оцениваем коммиты/код. И берём потенциально работоспособное/пригодное к использованию. Дофиксим, если немного. Мне ехать надо, а не шашечки считать.
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|4.21, Аноним (12), 23:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Стабильная ветка одна - это 10. Тестовая тоже одна - 11. То, что вы показали, это master в которой ведётся разработка. Она вообще не предназначена для кого-либо, кроме тех кто пишет LLVM.
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|3.42, Аноним (42), 01:53, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У llvm нет "стабильной" ветки - если во всех "стабильных" ветках вот уже n лет как баги зарепорчены, а их не фиксят, даже не смотрят, то о какой стабильности может идти речь? На хрен такье стабильное присутствие багов.
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|1.13, лолшто (?), 23:17, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Rust - это состояние, приобретенное технологией под воздействием токсичных комментаторов.
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|2.19, Аноним (9), 23:43, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и ) ещё )) каких [ нибудь [[ замечательных [[[ скобок >>>>>> чтоабы <=-=- было ^ понятно } и }} одобно }<= читать.
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|1.26, Аноним (26), 00:23, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, а в rust специально используется такой синтаксис, чтобы люди привычные к алголообразным языкам рыдали кровью или это случайно так получилось, или от помеси OCaml с Erlang есть какая-то сакральная выгода, которая мне не открылась в попытке набегом понять что написано на rust?..
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|2.33, DerRoteBaron (ok), 01:14, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Специально, чтобы сохранить его понятным людям с опытом в алголообразных языках, выдавив максимум выразительности. Будь у него более приятный, но не похожий на мейнстрим синтаксис, вход в него был бы ещё сложнее
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|1.38, Аноним (39), 01:24, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Откуда столько ненависти? Видимо если его так ненавидят, то хороший язык, раз Сишников каждый раз взрывает!
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|1.41, Аноним (42), 01:50, 09/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается **культовый** пакетный менеджер Cargo.
вот теперь правильно.
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