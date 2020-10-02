Бета-выпуск Ubuntu 20.10

2.12 , Василий ( ?? ), 08:13, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про что вы бредите?

Много лет обновляю парк Убунту или через do-release-upgrade или дедовский apt upgrade && apt dist-upgrade и НЕТ проблем.

3.19 , Аноним ( 7 ), 08:30, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я говорю про десктоп. Плюс после обновления постоянно что-то перестаёт работать, и даже не знаешь что и где. Ubuntu просто отключает сторонние репозитории с софтом не говоря ничего и не предлагая это как-то решить / запомнить.

4.31 , Супернуб ( ? ), 09:10, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – странная у вас какая-то бубунта.. У мну "крыса" - так я сам автообновления стал отключать и затягиваю всё ручками через терминал (update-upgrade). Вааще никаких проблем ни разу не было. С 18.0 до 18.5 вполне себе "само доросло". Как и с 16 до 18. А по началу (и по умолчанию) всё вполне себе работало "само" и ничего не отваливалось. Включая сторонние репозитарии (правда с софтом уже имеющимся в дистре - просто более новые версии. К примеру GIMP, Libra.. да даже драйверные (intel и nvidia) и груб-конфиг не отваливаются. Ну и только LTS пользую - не люблю быть подопытным кроликом)

5.64 , Аноним ( 62 ), 10:35, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отваливается может у тех, кто использует дефолтный гуишный обновлятор вместо dist-upgrade. Замечено, что часто люди используют дефолт.

2.17 , Денис ( ?? ), 08:25, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я ни разу еще не апгрейдил дистры, так что не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, что это так. Но, если часто апгрейдится, не проще ли юзать роллинг? stable дистры нужны, чтобы поставил и пользуешься 4-5 лет, а там и переустановить не проблема.

3.30 , жека воробьев ( ? ), 09:06, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нормально убунту апгрейдится, делаю это каждые пол года последние 5 лет

2.18 , Денис ( ?? ), 08:27, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > как это делается в Fedora Что и RPMFusion нормально мигрирует или все-таки пляски по отключению нужны? Там поспевают?

3.20 , Аноним ( 20 ), 08:37, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поспевают давно уже

3.22 , Аноним ( 7 ), 08:40, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я на Fedora 32 пересел, пока мажорного апгрейда не делал. Но обычное обновление отлично сделано. 1. Не отвлекает (как в Windows).

2. Никогда не прерывает процесс загрузки / перезагрузки (как в Windows начинает обновляться на 30 минут без предупреждения)

3. При включении компьютера, если есть обновления, появляется опция "Установить обновление"

4. После этого сама перезагружает компьютер и начинает устанавливать обновления (а не как в Ubuntu во время работы в системе, "на живую")

5. Потом же сама выключает компьютер (!) Те не надо ничего ждать. Уходя галочку поставил и свалил в закат пить пиво.

4.24 , Аноним ( 7 ), 08:42, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. при выключении.

4.65 , Анонимленьлогиниться ( ? ), 10:35, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, на живую обновляться никто не запрещает (изменить настройку или сделать "dnf update" руками). Просто автоапдейт в последних версиях настроен на установку при перезагрузке, да (убирает риски что-то сломать во время работы. Но ломается что-то крайне редко, обычно разве что фокс отказывается работать до его перезапуска). Но в целом у вас довольно любопытная точка зрения на все это. А как обновление при выключении совмещается, например, со сборкой модулей nvidia через akmods? При обычной установке ядра оно в фоне запускается (и продолжается после видимого окончания dnf update), собирает новый пакет с модулем под свежеустановленное ядро и ставит его. А если система формально выключается строго после обновления, то как это работает?

5.69 , Аноним ( 7 ), 10:47, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Она при выключении предлагает обновить.

А если соглашаешься, то вместо выключения перезагружает машину и уже тогда, при старте, начинает обновляться. Вот честно, вообще без понятия как оно (но у меня AMD Radeon) это делает и вообще как обновляет. Просто всё работает. И я этому безумно рад.

2.21 , iPony129412 ( ? ), 08:38, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > После того как я увидел как это делается в Fedora Не спасибо, там лютая пионерия во всём.

Причём всё равно всё трахает и бабахает с обновлениями. Поэтому как-то проще накатить Ubuntu LTS начисто раз в два года. Всё равно всё поменяется, всё разломается и надо лезть и разбираться - это в любом дистрибутиве.

3.25 , Аноним ( 62 ), 08:47, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > накатить Ubuntu LTS начисто раз в два года Это какой-то совсем уж хардкор. Разве что у тебя там дефолты и пара прог. Так обычно бывает у тех, у кого основная система другая (Windows, Mac). > Не спасибо, там лютая пионерия во всём

> Причём всё равно всё трахает и бабахает с обновлениями Вот, народ говорит, что все на порядок лучше. И дебиановцы не жалуются.

4.28 , iPony129412 ( ? ), 08:52, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Разве что у тебя там дефолты и пара прог Нет. Так всё равно всё за два года кардинально меняется.

И чего хардкорного? Ну пару дней посидеть хватит, чтобы всё настроить.

5.29 , Аноним ( 7 ), 09:03, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну у меня куча настроек в Visual Studio Code, и куча плагинов установленных. Как их синхронизировать? Это большой гемор. Тоже самое для Android Studio. Куча проектов и где-то может быть не синхронизированная с GitHub ветка. Настроенный Android и React Native.

Кастомные шрифты. Виртуальные машины (настроенные), какие-то тестовые окружения. И т.д. и т.п.

Было настроить можно если системой практически не пользуешься.

6.36 , Амоним ( ? ), 09:25, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дом надо на отдельном разделе держать, не на корневом. И сторонний софт ставить либо из репозиториев, либо распаковывать опять таки в отдельный раздел/директорию, хоть в домашнюю. Тогда смена системы на корневом разделе проходит легко. Я вот тоже всегда обновляю дист-апгрейдом. Даже не могу сказать на каком компьютере какая была оригинальная версия. Подозреваю что на одном убунту тянется ещё с момента покупки, то есть с 2012 года. Если где и устанавливалось заново - то с дебиана на убунту, или наоборот (оба использую). Эксперимент по обновлению напрямую между ними тоже проводил, но результата вот не упомню. Скорей всего прошло без проблем, иначе запомнилось бы.

7.47 , Аноним ( 7 ), 09:45, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я отказался от такой практики. Скрипты, репозитории из home могут и используют программы, которые установлены в /usr/bin. Их надо тоже восстанавливать. И в целом всё это быстро заканчивается, когда оказывается что программе нужна другая версия libc, чем та которая в системе. По факту home это часть системы. Она не взаимозаменяема. Это, конечно, лучше чем с нуля. Но разделы - это про другое.

8.54 , Аноним ( 54 ), 10:07, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Странные вы вещи пишете однако Если у вас софт из дистрибутива, то он лежит себ... 4.55 , Аноним ( 57 ), 10:08, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > накатить Ubuntu LTS начисто раз в два года

> Это какой-то совсем уж хардкор. Разве что у тебя там дефолты и пара прог. Так обычно бывает у тех, у кого основная система другая (Windows, Mac). всегда было хорошей практикой брать именно LTS-релиз Убунты как наиболее стабильный и неломающийся.

3.27 , Аноним ( 62 ), 08:50, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – iPony129412, почему бы тебе не поставить какой-нибудь роллинг вместо убунты? Все равно же система для тестов у тебя. Когда я пользовался Win7, в дуалбуте стоял Arch, как у правильных пацанов. Было круто и я даже в нем проекты делал (в Kdenlive). До сих пор лежат и открываются.

Может быть ты просто не умеешь или не хочешь "марать руки".

2.46 , Анончик9999 ( ? ), 09:43, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А Федорочка теперь обновляется в стиле многими за это ненавистной Windows. Чёрный экран, не определённая полоса загрузки и надпись "Ждите...". О*ренительное решение, вот к чему надо стремится другим дистрам!

3.48 , Аноним ( 7 ), 09:49, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Она это делает моментально.

И когда ты об этом попросил, выключая компьютер. Те выключаешь, когда перестал работать, она и обновляется. А как нужно делать? На живой системе? Обновлять Chrome пока я в нём сижу? Очень плохая идея, как программист скажу.

4.66 , Анонимленьлогиниться ( ? ), 10:37, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Файрфокс после его обновления в фоне или перестает открывать вкладки / начинает жутко лагать при попытке это сделать, или выдает вместо вкладки предупреждение "нас мол обновили во время работы, это нехорошо, перезапустите нас пожалуйста, чтобы продолжать пользоваться". А хром как реагирует?

3.68 , Анонимленьлогиниться ( ? ), 10:44, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У вас что, рук нет? А зачем в линукс лезете? Текущее умолчание с оффлайновыми обновлениями позволяет избежать некоторых подводных камней у неискушенной публики. Если вы знаете, что вам нравится что-то другое - ну поправьте настройку dnf-automatic (https://fedoraproject.org/wiki/AutoUpdates#Automatic_Updates) или запускайте руками "dnf update" когда хотите обновиться (или в гуе типа GNOME Software center жмите кнопку).. И не перезагружайтесь.. тоже мне проблема. Никаких принудительных обновлений тут нет. И никакого аналога назойливого виндового обновлялщика - тоже. Хоть вообще никогда не обновляйтесь, если вы такой ССЗБ - отключите dnf-automatic, чтобы система сама даже не знала о появлении обновлений и наслаждайтесь.

