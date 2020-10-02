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Бета-выпуск Ubuntu 20.10

02.10.2020 07:47

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla", который ознаменовал полную заморозку пакетной базы и перешёл к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз запланирован на 22 октября. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu и UbuntuKylin (редакция для Китая).

Основные изменения:

  • Обновлены версии приложений. Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 3.38, а ядро Linux до версии 5.8. Обновлены версии Python, Ruby, Perl и PHP. Предложено новый выпуск офисного пакета LibreOffice 7.0. Обновлены системные компоненты, такие как PulseAudio, BlueZ и NetworkManager.
  • Осуществлён переход на использование по умолчанию пакетного фильтра nftables. Для сохранения обратной совместимости доступен пакет iptables-nft, предоставляющий утилиты с тем же синтаксисом командной строки, как и в iptables, но транслирующий полученные правила в байткод nf_tables.
  • В инсталлятор Ubiquity добавлена возможность включения аутентификации в Active Directory.
  • Из основного состава удалён пакет popcon (popularity-contest), применявшийся для передачи анонимизированной телеметрии о загрузке, установке, обновлении и удалении пакетов. На основе собранных данных формировались отчёты о популярности приложений и используемых архитектурах, которые использовались разработчиками для принятия решений о включении тех или иных программ в базовую поставку. Popcon входил в поставку c 2006 года, но начиная с выпуска Ubuntu 18.04 данный пакет и связанный с ним серверный бэкенд находились в неработоспособном виде.
  • Доступ к утилите /usr/bin/dmesg ограничен только для пользователей, входящих в группу "adm". В качестве причины упоминается наличие в выводе dmesg сведений, которые могут быть использованы атакующими для упрощения создания эксплоитов для повышения привилегий. Например, в dmesg в случае сбоев отображается дамп стека и имеется возможность определения адресов структур в ядре, которые могут способствовать обходу механизма KASLR.
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.19 и набор приложений KDE Applications 20.08.
  • В Ubuntu MATE как и в прошлом выпуске поставляется рабочий стол MATE 1.24.
  • В Lubuntu предложено графическое окружение LXQt 0.15.0.
  • Ubuntu Budgie: В Shuffler, интерфейсе для быстрой навигации по открытым окнам и группировки окон по сетке, добавлена функция "липкие соседи" и реализованы средства для управления из командной строки. В меню добавлена поддержка поиска настроек GNOME и удалены многие отвлекающие внимание пиктограммы. Добавлена тема оформления Mojave с пиктограммами и элементами интерфейса в стиле macOS. Добавлен новый апплет с полноэкранным интерфейсом для навигации по установленным программам, который может использоваться как альтернатива меню приложений. Рабочий стол Budgie обновлён до свежего среза кода из Git.
  • В Ubuntu Studio осуществлён переход на использование KDE Plasma в качестве рабочего стола по умолчанию (ранее предлагался Xfce). Отмечается, что KDE Plasma имеет качественные инструменты для графических художников и фотографов (Gwenview, Krita) и лучшую поддержку планшетов Wacom. Также осуществлён переход на новый инсталлятор Calamares. В Ubuntu Studio Controls возвращена поддержка Firewire (доступны драйверы на базе ALSA и FFADO). В состав включён новый менеджер звуковых сеансов, ответвившийся от Non Session Manager, и утилита mcpdisp. Обновлены версии Ardour 6.2, Blender 2.83.5, KDEnlive 20.08.1, Krita 4.3.0, GIMP 2.10.18, Scribus 1.5.5, Darktable 3.2.1, Inkscape 1.0.1, Carla 2.2, Studio Controls 2.0.8, OBS Studio 25.0.8, MyPaint 2.0.0. Из базовой поставки удалён Rawtherapee в пользу Darktable. В основной состав возвращён Jack Mixer.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 20.10 планируют перейти с iptables на nftables
  3. OpenNews: Выпуск KDE Neon на базе Ubuntu 20.04
  4. OpenNews: Из базовой поставки Ubuntu будет удалён компонент для отправки сведений о пакетах
  5. OpenNews: Rolling Rhino, скрипт для использования rolling-обновлений в Ubuntu
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53820-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 07:56, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –29 +/
    Была бы Убунта на Арче, а не дебильном Дебиане - цены бы ей не было.
     
     
  • 2.2, Анатолий Цыбин (ok), 08:00, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Убунта на Арче называется Манжаро. По-настоящему дистрибутив с низким порогом вхождения.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 08:40, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Дистрибутив с низким порогом социальной ответственности
     
     
  • 4.52, Дима (??), 10:02, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный дистрибутив. Конечно русификация местами хромает и это порой невероятно бесит, когда в пакетном менеджере половина пунктов на русском, а половина на английском, но ничего поделаешь, приходится жрать, что дают.
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 10:09, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Раз бесит и приходится жрать, что дают - значит уже не нормальный.
     
  • 5.60, paulus (ok), 10:26, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >половина пунктов на русском, а половина на английском, но ничего поделаешь

    Если уж бесит, возьми и переведи для всех...

     
  • 3.59, Аноним (59), 10:13, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И выхождения тоже
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:01, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Уже есть Manjaro.
     
     
  • 3.6, Денис (??), 08:02, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Манжаро, говорят, глючит по детски.
    Но кому-то это нравится.
     
     
  • 4.9, Анатолий Цыбин (ok), 08:05, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "Говорят" - интересный аргумент.
    Видимо я не вхожу в зону видимости этих говорящих, не глючит же. И ведь нравится же, что не глючит.
     
     
  • 5.10, Денис (??), 08:10, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и хорошо тогда. Неплохой вариант для дуалбута. Основную систему я бы все равно держал на stable. А так они друг друга страхуют.
     
     
  • 6.11, Денис (??), 08:13, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все-таки в AUR'е есть ВСЁ. Остальные дистры уже не то.
    Ubuntu + Arch (Manjaro) норм вариант.
    Хотя, у всех разные use case's.
    Кто-то вот любит Fedora, потому что от самой Red Hat. Кто-то KDE Neon от создателей KDE. А кто-то openSUSE Tumbleweed, потому что там пакеты иной раз свежее Арча, не говоря уже о Manjaro. И т.д.
     
     
  • 7.14, Денис (??), 08:15, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И еще есть противники systemd, т.е. Void и co. NixOS на musl. Кастомная Gentoo. Выбор большой.
     
  • 6.34, asdzxc (?), 09:20, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для сраховки есть USB.
     
  • 6.41, Аноним (57), 09:32, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего не 3 системы? Не 5? Не 10? Может просто одну стабильную держать?
     
     
  • 7.50, Аноним (50), 09:54, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    чего взъелся? тебе места на чужом диске жалко?
     
     
  • 8.51, Аноним (57), 10:00, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто интересно, к чему зоопарк разводить При том, что используется, фактическ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.62, Аноним (62), 10:33, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может просто одну стабильную держать?

    Стабильная как правило старая.

     
  • 5.33, Нурлан З. (?), 09:17, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А еще говорят, что дерьмо несъедобно.
    Тоже не аргумент? Попробовать самому надо, чтобы точно знать?
     
     
  • 6.42, Юрец (?), 09:33, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блин, не путай тёплое с мягким. Есть вещи очевидные, а есть неочевидные.
     
  • 6.45, Анатолий Цыбин (ok), 09:39, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если у тебя нету нюха и зрения, то пробуй на здоровье.
     
  • 2.5, Денис (??), 08:01, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все любят роллинг.
    Но роллинг бы убунте не помешал как отдельная ветка.
     
     
  • 3.13, iPony129412 (?), 08:14, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А смысл?
    Для тех, кто хочет пионерить есть такой вариант

    https://www.youtube.com/watch?v=Q4k8LqEUxlM

    PS: обычные люди смотрят там стримершу Карину, Ололошу по майнкоафту, а линуксоиды вот такое 😐

     
     
  • 4.15, Денис (??), 08:17, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это как-то стремно на старье сидеть, просто. Но дело вкуса.
    Т.е. на старье сидеть можно, но тогда нужно новье в дуалбут, как у меня.
     
  • 4.40, Аноним (57), 09:31, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > обычные люди смотрят там стримершу Карину, Ололошу по майнкоафту, а линуксоиды вот такое

    поправочка: линуксоиды, которым больше нечем заняться.

    ЗЫ кто такие стримерша Карина и Ололоша?

     
  • 4.43, Аноним (43), 09:35, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > обычные люди смотрят там стримершу Карину, Ололошу по майнкоафту

    Ого, кто-то изобрел машину времени и побывал в далеком прошлом?)

     
  • 3.26, anonymous (??), 08:47, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тык уже есть Ubuntu rhino с ролингом
     
  • 2.35, Залупа (?), 09:21, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хочешь Archbuntu?
     
  • 2.38, Аноним (38), 09:27, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем так плох Debian в качестве основы для Ubuntu?
     
     
  • 3.39, Аноним (57), 09:30, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что не Арч, это же очевидно.
     
     
  • 4.63, Залупа (?), 10:33, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде был дистрибутив Archbuntu
     

  • 1.4, Денис (??), 08:01, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    iPony, обновляйся, не отставай от прогресса.
    Я и то роллинг в дуалбут собираюсь ставить.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 08:23, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фига айпыня луддит.
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:02, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ubuntu окончательно деградировала. Уже много выпусков они только обновляют пакеты.

    Масштаб изменений такой, что с этим и один админ за месяц справится.

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 09:25, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотя бы в анонсах теперь нет такого что "удалили это" "заменили рабочее стабильное на сырое г** потому что стабильное недостаточно быстро развивается".
    А хотя вру, iptables удалили.
     
     
  • 3.44, Анончик9999 (?), 09:37, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это не LTS-выпуск. Причём тут стабильность? Все правильно высше написали, что, кроме обновлений пакетов, по-сути ничего нового. И так годами! Тему новую запилили, иконочки, панельку подлепили... Прям г*вносборочка с нескучными обоями на Debian. Даже в Linux Mint что-то свое разрабатывают.
     
     
  • 4.53, ksjdjfgklsjdklgfj (?), 10:02, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а что нового ты хочешь от дистра, предназначенного для хомякового использования? там всё работает, и работает неплохо, обновляется так, чтобы не сломать что-то лишнее... кому это кажется скучным обычно ставят арч или генту и во все тяжкие :)
     

  • 1.8, Аноним (7), 08:05, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не могут даже прикрутить нормальное обновление пакетов.
    Про обновление на новую версию вообще молчу.

    После того как я увидел как это делается в Fedora - я понял на каком г..не сидел несколько лет.

     
     
  • 2.12, Василий (??), 08:13, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про что вы бредите?
    Много лет обновляю парк Убунту или через do-release-upgrade или дедовский apt upgrade && apt dist-upgrade и НЕТ проблем.
     
     
  • 3.19, Аноним (7), 08:30, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я говорю про десктоп.

    Плюс после обновления постоянно что-то перестаёт работать, и даже не знаешь что и где.

    Ubuntu просто отключает сторонние репозитории с софтом не говоря ничего и не предлагая это как-то решить / запомнить.

     
     
  • 4.31, Супернуб (?), 09:10, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    странная у вас какая-то бубунта..

    У мну "крыса" - так я сам автообновления стал отключать и затягиваю всё ручками через терминал (update-upgrade). Вааще никаких проблем ни разу не было. С 18.0 до 18.5 вполне себе "само доросло". Как и с 16 до 18.

    А по началу (и по умолчанию) всё вполне себе работало "само" и ничего не отваливалось. Включая сторонние репозитарии (правда с софтом уже имеющимся в дистре - просто более новые версии. К примеру GIMP, Libra.. да даже драйверные (intel и nvidia) и груб-конфиг не отваливаются. Ну и только LTS пользую - не люблю быть подопытным кроликом)

     
     
  • 5.64, Аноним (62), 10:35, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отваливается может у тех, кто использует дефолтный гуишный обновлятор вместо dist-upgrade. Замечено, что часто люди используют дефолт.
     
  • 2.17, Денис (??), 08:25, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я ни разу еще не апгрейдил дистры, так что не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, что это так. Но, если часто апгрейдится, не проще ли юзать роллинг? stable дистры нужны, чтобы поставил и пользуешься 4-5 лет, а там и переустановить не проблема.
     
     
  • 3.30, жека воробьев (?), 09:06, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нормально убунту апгрейдится, делаю это каждые пол года последние 5 лет
     
  • 2.18, Денис (??), 08:27, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как это делается в Fedora

    Что и RPMFusion нормально мигрирует или все-таки пляски по отключению нужны? Там поспевают?

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 08:37, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поспевают давно уже
     
  • 3.22, Аноним (7), 08:40, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я на Fedora 32 пересел, пока мажорного апгрейда не делал.

    Но обычное обновление отлично сделано.

    1. Не отвлекает (как в Windows).
    2. Никогда не прерывает процесс загрузки / перезагрузки (как в Windows начинает обновляться на 30 минут без предупреждения)
    3. При включении компьютера, если есть обновления, появляется опция "Установить обновление"
    4. После этого сама перезагружает компьютер и начинает устанавливать обновления (а не как в Ubuntu во время работы в системе, "на живую")
    5. Потом же сама выключает компьютер (!) Те не надо ничего ждать. Уходя галочку поставил и свалил в закат пить пиво.

     
     
  • 4.24, Аноним (7), 08:42, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. при выключении.
     
  • 4.65, Анонимленьлогиниться (?), 10:35, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, на живую обновляться никто не запрещает (изменить настройку или сделать "dnf update" руками). Просто автоапдейт в последних версиях настроен на установку при перезагрузке, да (убирает риски что-то сломать во время работы. Но ломается что-то крайне редко, обычно разве что фокс отказывается работать до его перезапуска).

    Но в целом у вас довольно любопытная точка зрения на все это.

    А как обновление при выключении совмещается, например, со сборкой модулей nvidia через akmods? При обычной установке ядра оно в фоне запускается (и продолжается после видимого окончания dnf update), собирает новый пакет с модулем под свежеустановленное ядро и ставит его. А если система формально выключается строго после обновления, то как это работает?

     
     
  • 5.69, Аноним (7), 10:47, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она при выключении предлагает обновить.
    А если соглашаешься, то вместо выключения перезагружает машину и уже тогда, при старте, начинает обновляться.

    Вот честно, вообще без понятия как оно (но у меня AMD Radeon) это делает и вообще как обновляет.

    Просто всё работает. И я этому безумно рад.

     
  • 2.21, iPony129412 (?), 08:38, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > После того как я увидел как это делается в Fedora

    Не спасибо, там лютая пионерия во всём.
    Причём всё равно всё трахает и бабахает с обновлениями.

    Поэтому как-то проще накатить Ubuntu LTS начисто раз в два года. Всё равно всё поменяется, всё разломается и надо лезть и разбираться - это в любом дистрибутиве.

     
     
  • 3.25, Аноним (62), 08:47, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > накатить Ubuntu LTS начисто раз в два года

    Это какой-то совсем уж хардкор. Разве что у тебя там дефолты и пара прог. Так обычно бывает у тех, у кого основная система другая (Windows, Mac).

    > Не спасибо, там лютая пионерия во всём
    > Причём всё равно всё трахает и бабахает с обновлениями

    Вот, народ говорит, что все на порядок лучше. И дебиановцы не жалуются.

     
     
  • 4.28, iPony129412 (?), 08:52, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разве что у тебя там дефолты и пара прог

    Нет. Так всё равно всё за два года кардинально меняется.
    И чего хардкорного? Ну пару дней посидеть хватит, чтобы всё настроить.

     
     
  • 5.29, Аноним (7), 09:03, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у меня куча настроек в Visual Studio Code, и куча плагинов установленных. Как их синхронизировать? Это большой гемор. Тоже самое для Android Studio.

    Куча проектов и где-то может быть не синхронизированная с GitHub ветка.

    Настроенный Android и React Native.
    Кастомные шрифты. Виртуальные машины (настроенные), какие-то тестовые окружения.

    И т.д. и т.п.
    Было настроить можно если системой практически не пользуешься.

     
     
  • 6.36, Амоним (?), 09:25, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дом надо на отдельном разделе держать, не на корневом. И сторонний софт ставить либо из репозиториев, либо распаковывать опять таки в отдельный раздел/директорию, хоть в домашнюю. Тогда смена системы на корневом разделе проходит легко.

    Я вот тоже всегда обновляю дист-апгрейдом. Даже не могу сказать на каком компьютере какая была оригинальная версия.  Подозреваю что на одном убунту тянется ещё с момента покупки, то есть с 2012 года. Если где и устанавливалось заново - то с дебиана на убунту, или наоборот (оба использую). Эксперимент по обновлению напрямую между ними тоже проводил, но результата вот не упомню. Скорей всего прошло без проблем, иначе запомнилось бы.

     
     
  • 7.47, Аноним (7), 09:45, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я отказался от такой практики.

    Скрипты, репозитории из home могут и используют программы, которые установлены в /usr/bin. Их надо тоже восстанавливать.

    И в целом всё это быстро заканчивается, когда оказывается что программе нужна другая версия libc, чем та которая в системе.

    По факту home это часть системы. Она не взаимозаменяема.

    Это, конечно, лучше чем с нуля. Но разделы - это про другое.

     
     
  • 8.54, Аноним (54), 10:07, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Странные вы вещи пишете однако Если у вас софт из дистрибутива, то он лежит себ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.55, Аноним (57), 10:08, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > накатить Ubuntu LTS начисто раз в два года
    > Это какой-то совсем уж хардкор. Разве что у тебя там дефолты и пара прог. Так обычно бывает у тех, у кого основная система другая (Windows, Mac).

    всегда было хорошей практикой брать именно LTS-релиз Убунты как наиболее стабильный и неломающийся.

     
  • 3.27, Аноним (62), 08:50, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iPony129412, почему бы тебе не поставить какой-нибудь роллинг вместо убунты? Все равно же система для тестов у тебя. Когда я пользовался Win7, в дуалбуте стоял Arch, как у правильных пацанов. Было круто и я даже в нем проекты делал (в Kdenlive). До сих пор лежат и открываются.
    Может быть ты просто не умеешь или не хочешь "марать руки".
     
  • 2.46, Анончик9999 (?), 09:43, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А Федорочка теперь обновляется в стиле многими за это ненавистной Windows. Чёрный экран, не определённая полоса загрузки и надпись "Ждите...". О*ренительное решение, вот к чему надо стремится другим дистрам!
     
     
  • 3.48, Аноним (7), 09:49, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Она это делает моментально.
    И когда ты об этом попросил, выключая компьютер.

    Те выключаешь, когда перестал работать, она и обновляется.

    А как нужно делать? На живой системе? Обновлять Chrome пока я в нём сижу?

    Очень плохая идея, как программист скажу.

     
     
  • 4.66, Анонимленьлогиниться (?), 10:37, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файрфокс после его обновления в фоне или перестает открывать вкладки / начинает жутко лагать при попытке это сделать, или выдает вместо вкладки предупреждение "нас мол обновили во время работы, это нехорошо, перезапустите нас пожалуйста, чтобы продолжать пользоваться".

    А хром как реагирует?

     
  • 3.68, Анонимленьлогиниться (?), 10:44, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас что, рук нет? А зачем в линукс лезете? Текущее умолчание с оффлайновыми обновлениями позволяет избежать некоторых подводных камней у неискушенной публики. Если вы знаете, что вам нравится что-то другое - ну поправьте настройку dnf-automatic (https://fedoraproject.org/wiki/AutoUpdates#Automatic_Updates) или запускайте руками "dnf update" когда хотите обновиться (или в гуе типа GNOME Software center жмите кнопку).. И не перезагружайтесь.. тоже мне проблема.

    Никаких принудительных обновлений тут нет. И никакого аналога назойливого виндового обновлялщика - тоже. Хоть вообще никогда не обновляйтесь, если вы такой ССЗБ - отключите dnf-automatic, чтобы система сама даже не знала о появлении обновлений и наслаждайтесь.

     

  • 1.32, Аноним (32), 09:17, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В Ubuntu Studio осуществлён переход на использование KDE Plasma в качестве рабочего стола по умолчанию

    А вот это правильно и похвально. Вот бы ещё основная убунта закопала гном и перешла на нормальное DE с буквой K в префиксе, цены бы ей не было

     
     
  • 2.56, ksjdjfgklsjdklgfj (?), 10:08, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кубунта вообще не вариант?
     

  • 1.49, Аноним (49), 09:51, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю смысла во всех этих тестированиях перед релизом если выйдет с кучей ошибок как и в дебиане
     
     
  • 2.58, Аноним (57), 10:11, 02/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с кучей ошибок как и в дебиане

    например? Debian 10.6, ни одной ошибки.

     

  • 1.61, Иваня (?), 10:31, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знал про Ubuntu Studio, выглядит красиво.
     
  • 1.67, Аноним (67), 10:40, 02/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даром жи ненада, разве что альтернативно одаренным..
     
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