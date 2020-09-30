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Выпуск nginx 1.19.3 и njs 0.4.4

30.09.2020 14:10

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.19.3, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • В состав включён модуль ngx_stream_set_module, позволяющий присвоить значение переменной 
    
    server {
        listen 12345;
        set    $true 1;
    }
  • Добавлена директива proxy_cookie_flags для указания флагов для Cookie в проксируемых соединениях. Например, для добавления к Cookie "one" флага "httponly", а для всех остальных Cookie флагов "nosecure" и "samesite=strict" можно использовать конструкцию: 
    
    proxy_cookie_flags one httponly;
    proxy_cookie_flags ~ nosecure samesite=strict;
  • Похожая директива userid_flags для добавления флагов к Cookie также реализована для модуля ngx_http_userid.

Одновременно состоялся выпуск njs 0.4.4, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новой версии:

  • Добавлена поддержка наглядного разделения цифр в числах (например, "1,000").
  • Реализованы недостающие методы для %TypedArray%.prototype: every(), filter(), find(), findIndex(), forEach(), includes(), indexOf(), lastIndexOf(), map(), reduce(), reduceRight(), reverse(), some().
  • Реализованы недостающие методы для %TypedArray%: from(), of().
  • Реализован объект DataView. 
    
   : >> (new DataView(buf.buffer)).getUint16()
   : 32974
  • Реализован объект Buffer. 
    
   : >> var buf = Buffer.from([0x80,206,177,206,178])
   : undefined
   : >> buf.slice(1).toString()
   : 'αβ'
   : >> buf.toString('base64')
   : 'gM6xzrI='
  • Поддержка объекта Buffer добавлена в методы "crypto" и "fs", а также обеспечено возвращения экземпляра объекта Buffer в fs.readFile(), Hash.prototype.digest() и Hmac.prototype.digest().
  • В методе TextDecoder.prototype.decode() добавлена поддержка ArrayBuffer.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.19.2 и njs 0.4.3
  3. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
  4. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.18.0
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.18.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53809-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:23, 30/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Чем njs лучше duktape?
     
     
  • 2, kmeaw (?), 14:31, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что учитывает необходимость как можно меньше останавливать event loop nginx для обеспечения отзывчивости и умеет очень быстро подниматься/останавливаться (точнее избегать этого путём очистки окружения и пулинга), чтобы это можно было делать на каждый запрос без существенных задержек и потребления памяти.
     
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