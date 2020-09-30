Выпуск nginx 1.19.3 и njs 0.4.4

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Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.19.3, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).
Основные изменения:
Одновременно состоялся выпуск njs 0.4.4, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новой версии:
- Добавлена поддержка наглядного разделения цифр в числах (например, "1,000").
- Реализованы недостающие методы для %TypedArray%.prototype: every(), filter(), find(), findIndex(), forEach(), includes(), indexOf(), lastIndexOf(), map(), reduce(), reduceRight(), reverse(), some().
- Реализованы недостающие методы для %TypedArray%: from(), of().
- Реализован объект DataView.
: >> (new DataView(buf.buffer)).getUint16()
: 32974
- Реализован объект Buffer.
: >> var buf = Buffer.from([0x80,206,177,206,178])
: undefined
: >> buf.slice(1).toString()
: 'αβ'
: >> buf.toString('base64')
: 'gM6xzrI='
- Поддержка объекта Buffer добавлена в методы "crypto" и "fs", а также обеспечено возвращения экземпляра объекта Buffer в fs.readFile(), Hash.prototype.digest() и Hmac.prototype.digest().
- В методе TextDecoder.prototype.decode() добавлена поддержка ArrayBuffer.