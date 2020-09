Выпуск nginx 1.19.3 и njs 0.4.4

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.19.3, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: В состав включён модуль ngx_stream_set_module, позволяющий присвоить значение переменной server { listen 12345; set $true 1; }

Добавлена директива proxy_cookie_flags для указания флагов для Cookie в проксируемых соединениях. Например, для добавления к Cookie "one" флага "httponly", а для всех остальных Cookie флагов "nosecure" и "samesite=strict" можно использовать конструкцию: proxy_cookie_flags one httponly; proxy_cookie_flags ~ nosecure samesite=strict;

Похожая директива userid_flags для добавления флагов к Cookie также реализована для модуля ngx_http_userid. Одновременно состоялся выпуск njs 0.4.4, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новой версии: Добавлена поддержка наглядного разделения цифр в числах (например, "1,000").

Реализованы недостающие методы для %TypedArray%.prototype: every(), filter(), find(), findIndex(), forEach(), includes(), indexOf(), lastIndexOf(), map(), reduce(), reduceRight(), reverse(), some().

Реализованы недостающие методы для %TypedArray%: from(), of().

Реализован объект DataView. : >> (new DataView(buf.buffer)).getUint16() : 32974

Реализован объект Buffer. : >> var buf = Buffer.from([0x80,206,177,206,178]) : undefined : >> buf.slice(1).toString() : 'αβ' : >> buf.toString('base64') : 'gM6xzrI='

Поддержка объекта Buffer добавлена в методы "crypto" и "fs", а также обеспечено возвращения экземпляра объекта Buffer в fs.readFile(), Hash.prototype.digest() и Hmac.prototype.digest().

В методе TextDecoder.prototype.decode() добавлена поддержка ArrayBuffer.