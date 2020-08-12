Выпуск nginx 1.19.2 и njs 0.4.3

2.7 , Аноним ( 7 ), 13:14, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тебе каких возможностей в нём не хватает? По мне, так уже очень много лишнего напихали.

3.8 , little Bobby tables ( ? ), 13:20, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Nginx не адаптировался к нашим текущим лучшим практикам: Наши внутренние и (закрытые) внешние API постепенно переходят от REST к gRPC, что требует всевозможных возможностей перекодирования от прокси;

Буферы протоколов стали де-факто стандартом для определений и конфигураций сервисов;

Все программное обеспечение, независимо от языка, собирается и тестируется с помощью Bazel;

Огромное участие наших инженеров в важных инфраструктурных проектах в сообществе разработчиков ПО с открытым исходным кодом; Поддержка Nginx была достаточно дорогой: Логика генерации конфигураций была слишком гибкой и разделена между YAML, Jinja2 и Python;

Мониторинг представлял собой смесь Lua, разбора логов и системного мониторинга;

Повышенная зависимость от сторонних модулей влияла на стабильность, производительность и стоимость последующих обновлений;

Развертывание Nginx и управление процессами сильно отличались от остальных сервисов. Она во многом зависела от конфигураций других систем: syslog, logrotate и т.д., а не была полностью отделена от базовой операционной системы.

4.10 , Аноним ( 14 ), 13:31, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Nginx — не для API и микросервисов, это отдача статики, фронт-прокси и FCGI/UWSGI прокси для пыха/питона. (Кстати о логах — Nginx вполне неплохо справляется с их упаковкой в JSON с последующим стримингом в logstash → kafka → clickhouse, и никаких logrotate и парсеров с регулярками). А под ваши задачи весьма неплохо попадает Envoy, изначально заточенный под динамическую конфигурацию и имеющий first class gRPC support. А вот статику сервить он не умеет, поэтому как замена апачу не пойдет, да.

4.11 , пох. ( ? ), 13:33, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Nginx не адаптировался к нашим текущим лучшим практикам: это не лучшие, а худшие практики.

> Развертывание Nginx и управление процессами сильно отличались от

> остальных сервисов. беда девляпсов, кого она колышет? > Она во многом зависела от конфигураций других систем: syslog,

> logrotate и т.д., а не была полностью отделена от базовой операционной

> системы. а зачем отделять от операционной системы системное приложение (обычно главное и часто единственное в данной системе)? Чтобы костылить ОТДЕЛЬНО другой сислог, ротейтилку и т д? А, ну да, вы только так и умеете, unix - не умеете, за вами админ должен подтирать. Собственно, остальные претензии ровно из той же оперы. Ну ничего, для вас вон уже соорудили непонятное нечто по имени unit. nginx вам в общем-то и не нужен. 5.13 , Аноним ( 14 ), 13:40, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > беда девляпсов, кого она колышет? Связался с чем-то, кроме апача и pure-ftpd — уже хипстер и девляпс, не забывай подливать смузи и подворачивать штаны. > а зачем отделять от операционной системы системное приложение (обычно главное и часто единственное в данной системе)? Чтобы костылить ОТДЕЛЬНО другой сислог, ротейтилку и т д? Сислог в детстве очень много курил, и поэтому вырос маленьким и больным.

Если есть хотя бы скромные 10к RPS, банальная выборка статистики ошибок за прошедшие сутки грепом превращается в цирк с конями.

6.18 , Аноним ( 18 ), 14:37, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Алло, сислог может писать в постгрес хоть куда. Откройте для себя уже рсислог или я там не знаю, тому же рсислог уже 20 лет. Не нужно пихать всё в одну кучу, модульность имеет определённые недостатки но достоинств у неё куда больше — каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего и является его предназначением.

3.9 , пох. ( ? ), 13:28, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – мне старых не хватает. Нормального /status времен хотя бы apache 1.3, и нормального HA, не требующего ручных костылей и подпорок (потому что в результате nginx летит в помойку и ставится haproxy). Ну, хотя бы, для начала. Все это есть в версии, стоящей 1500зеленых, держитесь за стул - в год (там еще куча ньюансов, так что на деле обойдется в разы дороже). По-моему, вполне очевидно, что кто-то слишком много жрат, и ни один бизнес за такое столько не заплатит (те что платят - платят не за это). HA балансировщики есть и без nginx, и с вполне вменяемым конфигом, а не этим трэшем и п-цом, который "исправить невозможно, поскольку отражает внутреннюю архитектуру" (вранье), и если уж купят, то какой-нибудь citrix. Когда-то это было очевидно и разраб...владельцам торговой марки, и они обещали-обещали что все фичи из коммерческой версии будут с некоторой задержкой переноситься в бесплатную. Разумеется, перенесено за эти годы примерно ничего, а бесплатная давно используется как бесплатный полигон тестирования. 4.12 , Аноним ( 14 ), 13:36, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да там даже такая банальная вещь, как резолвить имя апстрима не один раз при запуске, а периодически, чтобы обновлять список бэкендов без переписывания конфига и костылей на Lua, есть только в платной версии, так что называть бесплатный Nginx решением для балансировки нагрузки — мягко говоря, преувеличение.

