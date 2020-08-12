Выпуск nginx 1.19.2 и njs 0.4.3

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|1.1, Alex (??), 12:34, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скоро JS вытеснинит perl, bash, lua и python и любой уважающий себя админ будет писать скрипты ток на JS.
Все остальное от лукавого.
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|3.4, Аноним (4), 12:42, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Теперь можно рекурсивно удалить рут. Это ли не верх уважения.
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|2.14, Аноним (14), 13:43, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Скоро JS вытеснинит perl, bash, lua и python и любой уважающий себя админ будет писать скрипты ток на JS.
Если скрипт, правящий пару строк в текстовом файлов, жрет меньше двух ядер и гига памяти на протяжении пары часов — это уже не юниксвей, никакого уважения!
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|2.19, Аноним (19), 14:45, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле, скорей бы. Лучший язык на сегодняшний день - только добить либы для диплернинга как в питоне и все остальное можно забыть как страшный сон.
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|1.3, Аноним (4), 12:40, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как там заграничный суд продвигается? Хорошо что местное дело уже закрыто.
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|1.5, Аноним (5), 12:48, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок
интересно, в этой версии рамблер уже устранили?
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|2.7, Аноним (7), 13:14, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А тебе каких возможностей в нём не хватает? По мне, так уже очень много лишнего напихали.
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|3.8, little Bobby tables (?), 13:20, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Nginx не адаптировался к нашим текущим лучшим практикам:
Наши внутренние и (закрытые) внешние API постепенно переходят от REST к gRPC, что требует всевозможных возможностей перекодирования от прокси;
Буферы протоколов стали де-факто стандартом для определений и конфигураций сервисов;
Все программное обеспечение, независимо от языка, собирается и тестируется с помощью Bazel;
Огромное участие наших инженеров в важных инфраструктурных проектах в сообществе разработчиков ПО с открытым исходным кодом;
Поддержка Nginx была достаточно дорогой:
Логика генерации конфигураций была слишком гибкой и разделена между YAML, Jinja2 и Python;
Мониторинг представлял собой смесь Lua, разбора логов и системного мониторинга;
Повышенная зависимость от сторонних модулей влияла на стабильность, производительность и стоимость последующих обновлений;
Развертывание Nginx и управление процессами сильно отличались от остальных сервисов. Она во многом зависела от конфигураций других систем: syslog, logrotate и т.д., а не была полностью отделена от базовой операционной системы.
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|4.10, Аноним (14), 13:31, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Nginx — не для API и микросервисов, это отдача статики, фронт-прокси и FCGI/UWSGI прокси для пыха/питона.
(Кстати о логах — Nginx вполне неплохо справляется с их упаковкой в JSON с последующим стримингом в logstash → kafka → clickhouse, и никаких logrotate и парсеров с регулярками).
А под ваши задачи весьма неплохо попадает Envoy, изначально заточенный под динамическую конфигурацию и имеющий first class gRPC support. А вот статику сервить он не умеет, поэтому как замена апачу не пойдет, да.
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|4.11, пох. (?), 13:33, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Nginx не адаптировался к нашим текущим лучшим практикам:
это не лучшие, а худшие практики.
> Развертывание Nginx и управление процессами сильно отличались от
> остальных сервисов.
беда девляпсов, кого она колышет?
> Она во многом зависела от конфигураций других систем: syslog,
> logrotate и т.д., а не была полностью отделена от базовой операционной
> системы.
а зачем отделять от операционной системы системное приложение (обычно главное и часто единственное в данной системе)? Чтобы костылить ОТДЕЛЬНО другой сислог, ротейтилку и т д? А, ну да, вы только так и умеете, unix - не умеете, за вами админ должен подтирать.
Собственно, остальные претензии ровно из той же оперы.
Ну ничего, для вас вон уже соорудили непонятное нечто по имени unit. nginx вам в общем-то и не нужен.
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|5.13, Аноним (14), 13:40, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> беда девляпсов, кого она колышет?
Связался с чем-то, кроме апача и pure-ftpd — уже хипстер и девляпс, не забывай подливать смузи и подворачивать штаны.
> а зачем отделять от операционной системы системное приложение (обычно главное и часто единственное в данной системе)? Чтобы костылить ОТДЕЛЬНО другой сислог, ротейтилку и т д?
Сислог в детстве очень много курил, и поэтому вырос маленьким и больным.
Если есть хотя бы скромные 10к RPS, банальная выборка статистики ошибок за прошедшие сутки грепом превращается в цирк с конями.
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|6.18, Аноним (18), 14:37, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Алло, сислог может писать в постгрес хоть куда. Откройте для себя уже рсислог или я там не знаю, тому же рсислог уже 20 лет. Не нужно пихать всё в одну кучу, модульность имеет определённые недостатки но достоинств у неё куда больше — каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего и является его предназначением.
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|3.9, пох. (?), 13:28, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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мне старых не хватает. Нормального /status времен хотя бы apache 1.3, и нормального HA, не требующего ручных костылей и подпорок (потому что в результате nginx летит в помойку и ставится haproxy). Ну, хотя бы, для начала.
Все это есть в версии, стоящей 1500зеленых, держитесь за стул - в год (там еще куча ньюансов, так что на деле обойдется в разы дороже). По-моему, вполне очевидно, что кто-то слишком много жрат, и ни один бизнес за такое столько не заплатит (те что платят - платят не за это). HA балансировщики есть и без nginx, и с вполне вменяемым конфигом, а не этим трэшем и п-цом, который "исправить невозможно, поскольку отражает внутреннюю архитектуру" (вранье), и если уж купят, то какой-нибудь citrix.
Когда-то это было очевидно и разраб...владельцам торговой марки, и они обещали-обещали что все фичи из коммерческой версии будут с некоторой задержкой переноситься в бесплатную. Разумеется, перенесено за эти годы примерно ничего, а бесплатная давно используется как бесплатный полигон тестирования.
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|4.12, Аноним (14), 13:36, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да там даже такая банальная вещь, как резолвить имя апстрима не один раз при запуске, а периодически, чтобы обновлять список бэкендов без переписывания конфига и костылей на Lua, есть только в платной версии, так что называть бесплатный Nginx решением для балансировки нагрузки — мягко говоря, преувеличение.
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|2.17, Аноним (14), 14:31, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В июне 2020 гугл выпустил новую версию спецификации протокола QUIC, 29.
Так как формат протокола постоянно меняется, поддержка актуальной версии будет только в продуктах гугла.
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