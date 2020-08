Выпуск nginx 1.19.2 и njs 0.4.3

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.19.2, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: Keepalive-соединения теперь начинают закрываться до исчерпания всех доступных соединений, а в логе отражаются соответствующие предупреждения.

При использовании chunked-передачи реализована оптимизация чтения тела запроса клиента.

Устранена утечка памяти, проявляющаяся при использовании директивы "ssl_ocsp".

Исправлена появившаяся в прошлом выпуске проблема с выводов в лог сообщений "zero size buf in output" при возвращении некорректного ответа сервером FastCGI.

Устранён крах рабочего процесса, возникающий в случае установки различного размера large_client_header_buffers в разных виртуальных серверах.

Решена проблема с некорректным завершением SSL-соединений и выводом в лог предупреждений "SSL_shutdown() failed (SSL: ... bad write retry)".

Исправлены ошибки в модулях ngx_http_slice_module и ngx_http_xslt_filter_module. Одновременно состоялся выпуск njs 0.4.3, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новой версии: Добавлен модуль Query String с функциями для разбора строки с параметрами HTTP-запроса.

В функциях fs.mkdir() и fs.rmdir() появилась поддержка рекурсивного создания и удаления каталогов.

Добавлен декодировщик UTF-8.

Реализована поддержка TextEncoder и TextDecoder для преобразования между кодами символов и их Unicode-представлением. (например: "(new TextDecoder()).decode(new Uint8Array([206,177,206,178]))".