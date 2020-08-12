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Выпуск nginx 1.19.2 и njs 0.4.3

12.08.2020 12:18

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.19.2, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Keepalive-соединения теперь начинают закрываться до исчерпания всех доступных соединений, а в логе отражаются соответствующие предупреждения.
  • При использовании chunked-передачи реализована оптимизация чтения тела запроса клиента.
  • Устранена утечка памяти, проявляющаяся при использовании директивы "ssl_ocsp".
  • Исправлена появившаяся в прошлом выпуске проблема с выводов в лог сообщений "zero size buf in output" при возвращении некорректного ответа сервером FastCGI.
  • Устранён крах рабочего процесса, возникающий в случае установки различного размера large_client_header_buffers в разных виртуальных серверах.
  • Решена проблема с некорректным завершением SSL-соединений и выводом в лог предупреждений "SSL_shutdown() failed (SSL: ... bad write retry)".
  • Исправлены ошибки в модулях ngx_http_slice_module и ngx_http_xslt_filter_module.

Одновременно состоялся выпуск njs 0.4.3, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новой версии:

  • Добавлен модуль Query String с функциями для разбора строки с параметрами HTTP-запроса.
  • В функциях fs.mkdir() и fs.rmdir() появилась поддержка рекурсивного создания и удаления каталогов.
  • Добавлен декодировщик UTF-8.
  • Реализована поддержка TextEncoder и TextDecoder для преобразования между кодами символов и их Unicode-представлением. (например: "(new TextDecoder()).decode(new Uint8Array([206,177,206,178]))".


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.19.1 и njs 0.4.2
  3. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
  4. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.18.0
  6. OpenNews: Выпуск nginx 1.19.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53536-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alex (??), 12:34, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро JS вытеснинит perl, bash, lua и python и любой уважающий себя админ будет писать скрипты ток на JS.

    Все остальное от лукавого.

     
     
  • 2.2, 6ipey (?), 12:35, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "любой уважающий" 😂
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:42, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Теперь можно рекурсивно удалить рут. Это ли не верх уважения.
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:43, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Скоро JS вытеснинит perl, bash, lua и python и любой уважающий себя админ будет писать скрипты ток на JS.

    Если скрипт, правящий пару строк в текстовом файлов, жрет меньше двух ядер и гига памяти на протяжении пары часов — это уже не юниксвей, никакого уважения!

     
  • 2.19, Аноним (19), 14:45, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, скорей бы. Лучший язык на сегодняшний день - только добить либы для диплернинга как в питоне и все остальное можно забыть как страшный сон.
     

  • 1.3, Аноним (4), 12:40, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там заграничный суд продвигается? Хорошо что местное дело уже закрыто.
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:48, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок

    интересно, в этой версии рамблер уже устранили?

     
  • 1.6, пох. (?), 13:08, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    развитие новых возможностей. мда.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:14, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе каких возможностей в нём не хватает? По мне, так уже очень много лишнего напихали.
     
     
  • 3.8, little Bobby tables (?), 13:20, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/

    Nginx не адаптировался к нашим текущим лучшим практикам:

        Наши внутренние и (закрытые) внешние API постепенно переходят от REST к gRPC, что требует всевозможных возможностей перекодирования от прокси;
        Буферы протоколов стали де-факто стандартом для определений и конфигураций сервисов;
        Все программное обеспечение, независимо от языка, собирается и тестируется с помощью Bazel;
        Огромное участие наших инженеров в важных инфраструктурных проектах в сообществе разработчиков ПО с открытым исходным кодом;

    Поддержка Nginx была достаточно дорогой:

        Логика генерации конфигураций была слишком гибкой и разделена между YAML, Jinja2 и Python;
        Мониторинг представлял собой смесь Lua, разбора логов и системного мониторинга;
        Повышенная зависимость от сторонних модулей влияла на стабильность, производительность и стоимость последующих обновлений;
        Развертывание Nginx и управление процессами сильно отличались от остальных сервисов. Она во многом зависела от конфигураций других систем: syslog, logrotate и т.д., а не была полностью отделена от базовой операционной системы.

     
     
  • 4.10, Аноним (14), 13:31, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nginx — не для API и микросервисов, это отдача статики, фронт-прокси и FCGI/UWSGI прокси для пыха/питона.

    (Кстати о логах — Nginx вполне неплохо справляется с их упаковкой в JSON с последующим стримингом в logstash → kafka → clickhouse, и никаких logrotate и парсеров с регулярками).

    А под ваши задачи весьма неплохо попадает Envoy, изначально заточенный под динамическую конфигурацию и имеющий first class gRPC support. А вот статику сервить он не умеет, поэтому как замена апачу не пойдет, да.

     
  • 4.11, пох. (?), 13:33, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Nginx не адаптировался к нашим текущим лучшим практикам:

    это не лучшие, а худшие практики.
    >     Развертывание Nginx и управление процессами сильно отличались от
    > остальных сервисов.

    беда девляпсов, кого она колышет?

    > Она во многом зависела от конфигураций других систем: syslog,
    > logrotate и т.д., а не была полностью отделена от базовой операционной
    > системы.

    а зачем отделять от операционной системы системное приложение (обычно главное и часто единственное в данной системе)? Чтобы костылить ОТДЕЛЬНО другой сислог, ротейтилку и т д? А, ну да, вы только так и умеете, unix - не умеете, за вами админ должен подтирать.

    Собственно, остальные претензии ровно из той же оперы.

    Ну ничего, для вас вон уже соорудили непонятное нечто по имени unit. nginx вам в общем-то и не нужен.

     
     
  • 5.13, Аноним (14), 13:40, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > беда девляпсов, кого она колышет?

    Связался с чем-то, кроме апача и pure-ftpd — уже хипстер и девляпс, не забывай подливать смузи и подворачивать штаны.

    > а зачем отделять от операционной системы системное приложение (обычно главное и часто единственное в данной системе)? Чтобы костылить ОТДЕЛЬНО другой сислог, ротейтилку и т д?

    Сислог в детстве очень много курил, и поэтому вырос маленьким и больным.
    Если есть хотя бы скромные 10к RPS, банальная выборка статистики ошибок за прошедшие сутки грепом превращается в цирк с конями.

     
     
  • 6.18, Аноним (18), 14:37, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алло, сислог может писать в постгрес хоть куда. Откройте для себя уже рсислог или я там не знаю, тому же рсислог уже 20 лет. Не нужно пихать всё в одну кучу, модульность имеет определённые недостатки но достоинств у неё куда больше — каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего и является его предназначением.
     
  • 3.9, пох. (?), 13:28, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мне старых не хватает. Нормального /status времен хотя бы apache 1.3, и нормального HA, не требующего ручных костылей и подпорок (потому что в результате nginx летит в помойку и ставится haproxy). Ну, хотя бы, для начала.

    Все это есть в версии, стоящей 1500зеленых, держитесь за стул - в год (там еще куча ньюансов, так что на деле обойдется в разы дороже). По-моему, вполне очевидно, что кто-то слишком много жрат, и ни один бизнес за такое столько не заплатит (те что платят - платят не за это). HA балансировщики есть и без nginx, и с вполне вменяемым конфигом, а не этим трэшем и п-цом, который "исправить невозможно, поскольку отражает внутреннюю архитектуру" (вранье), и если уж купят, то какой-нибудь citrix.

    Когда-то это было очевидно и разраб...владельцам торговой марки, и они обещали-обещали что все фичи из коммерческой версии будут с некоторой задержкой переноситься в бесплатную. Разумеется, перенесено за эти годы примерно ничего, а бесплатная давно используется как бесплатный полигон тестирования.

     
     
  • 4.12, Аноним (14), 13:36, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там даже такая банальная вещь, как резолвить имя апстрима не один раз при запуске, а периодически, чтобы обновлять список бэкендов без переписывания конфига и костылей на Lua, есть только в платной версии, так что называть бесплатный Nginx решением для балансировки нагрузки — мягко говоря, преувеличение.
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:48, 12/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавьте пожалуйста статус HTTP/3
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:24, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nginx 1.19.2  с патчами HTTP/3 ещё не вышел https://hg.nginx.org/nginx-quic/tags
     
  • 2.17, Аноним (14), 14:31, 12/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В июне 2020 гугл выпустил новую версию спецификации протокола QUIC, 29.
    Так как формат протокола постоянно меняется, поддержка актуальной версии будет только в продуктах гугла.
     
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