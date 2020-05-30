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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.18.0

30.05.2020 21:55

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.18, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

  • Реализован режим изоляции "rootfs" для ограничения доступа приложения только к определённой части файловой системы. Для смены видимого для приложения корня ФС применяется вызов pivot_root(), который в отличие от небезопасного системного вызова chroot() не просто смещает корень ФС, а использует изоляцию на уровне пространства имён, аналогичную той, что используется в контейнерах. Более того, помимо непосредственно указанного каталога приложения, Unit также автоматически монтирует в изолированное дерево ФС все специфичные языковые зависимости (работает только для ограниченного числа языков). 
    
   {
       "type": "python 2.7",
       "path": "/",
       "home": "/venv/",
       "module": "wsgi",
       "isolation": {
           "rootfs": "/var/app/sandbox/"
       }
   }
  • Возможность указания в конфигурации нескольких схем вызова обработчиков при помощи новой секции "targets". Указанная возможность позволяет упростить настройку смешанных схем адресации, когда, например, большая часть запросов обрабатывается через index.php независимо от запрошенного URI, а интерфейс администратора напрямую приводят к вызову скриптов. Ранее подобные настройки производились через определения двух приложений, а теперь можно обойтись одним. Например, вместо: 
    
 {
      "wp_index": {
          "type": "php",
          "user": "wp_user",
          "group": "wp_user",
          "root": "/path/to/wordpress/",
          "script": "index.php"
      },

      "wp_direct": {
          "type": "php",
          "user": "wp_user",
          "group": "wp_user",
          "root": "/path/to/wordpress/"
      }
  }
    можно указать 
    
  {
      "wp": {
          "type": "php",
          "user": "wp_user",
          "group": "wp_user",

          "targets": {
              "index": {
                  "root": "/path/to/wordpress/",
                  "script": "index.php"
              },

              "direct": {
                  "root": "/path/to/wordpress/"
              }
          }
      }
  }
  • Добавлена поддержка кодирования символов в форме "%xx" в опциях сопоставления "uri" и "arguments", а также в опции "pass".


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.19.0
  3. OpenNews: Выпуск njs 0.4.0. Rambler отправил ходатайство о прекращении уголовного дела против Nginx
  4. OpenNews: Релиз nginx 1.18.0
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.17.0
  6. OpenNews: Rambler заявил свои права на Nginx. В офисе Nginx проведена выемка документов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53059-nginx
Ключевые слова: nginx, unit
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, zo0M (ok), 22:22, 30/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Это очень круто, успехов и развития проекту!
    p.s. Deno через Unit кто-то уже запускал?
     
     
  • 3, Нонон (?), 22:28, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты лучше спроси, кто-то тут вообще unit запускал?)
     
     
  • 4, zo0M (ok), 22:29, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в чем проблема его запустить?
     

  • 2, Аноним (2), 22:24, 30/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Скоро Рамблер с КГБ и до него доберётся. Вот увидите
     
     
  • 5, Erich Hartmann (?), 22:33, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До него уже другие дельцы добрались.
     
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