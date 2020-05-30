Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.18.0

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.18, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска. В новой версии: Реализован режим изоляции "rootfs" для ограничения доступа приложения только к определённой части файловой системы. Для смены видимого для приложения корня ФС применяется вызов pivot_root(), который в отличие от небезопасного системного вызова chroot() не просто смещает корень ФС, а использует изоляцию на уровне пространства имён, аналогичную той, что используется в контейнерах. Более того, помимо непосредственно указанного каталога приложения, Unit также автоматически монтирует в изолированное дерево ФС все специфичные языковые зависимости (работает только для ограниченного числа языков). { "type": "python 2.7", "path": "/", "home": "/venv/", "module": "wsgi", "isolation": { "rootfs": "/var/app/sandbox/" } }

Возможность указания в конфигурации нескольких схем вызова обработчиков при помощи новой секции "targets". Указанная возможность позволяет упростить настройку смешанных схем адресации, когда, например, большая часть запросов обрабатывается через index.php независимо от запрошенного URI, а интерфейс администратора напрямую приводят к вызову скриптов. Ранее подобные настройки производились через определения двух приложений, а теперь можно обойтись одним. Например, вместо: { "wp_index": { "type": "php", "user": "wp_user", "group": "wp_user", "root": "/path/to/wordpress/", "script": "index.php" }, "wp_direct": { "type": "php", "user": "wp_user", "group": "wp_user", "root": "/path/to/wordpress/" } } можно указать { "wp": { "type": "php", "user": "wp_user", "group": "wp_user", "targets": { "index": { "root": "/path/to/wordpress/", "script": "index.php" }, "direct": { "root": "/path/to/wordpress/" } } } }

можно указать Добавлена поддержка кодирования символов в форме "%xx" в опциях сопоставления "uri" и "arguments", а также в опции "pass".



