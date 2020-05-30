Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.18.0

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Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.18, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.
В новой версии:
- Реализован режим изоляции "rootfs" для ограничения доступа приложения только к определённой части файловой системы. Для смены видимого для приложения корня ФС применяется вызов pivot_root(), который в отличие от небезопасного системного вызова chroot() не просто смещает корень ФС, а использует изоляцию на уровне пространства имён, аналогичную той, что используется в контейнерах. Более того, помимо непосредственно указанного каталога приложения, Unit также автоматически монтирует в изолированное дерево ФС все специфичные языковые зависимости (работает только для ограниченного числа языков).
{
"type": "python 2.7",
"path": "/",
"home": "/venv/",
"module": "wsgi",
"isolation": {
"rootfs": "/var/app/sandbox/"
}
}
- Возможность указания в конфигурации нескольких схем вызова обработчиков при помощи новой секции "targets". Указанная возможность позволяет упростить настройку смешанных схем адресации, когда, например, большая часть запросов обрабатывается через index.php независимо от запрошенного URI, а интерфейс администратора напрямую приводят к вызову скриптов. Ранее подобные настройки производились через определения двух приложений, а теперь можно обойтись одним. Например, вместо:
{
"wp_index": {
"type": "php",
"user": "wp_user",
"group": "wp_user",
"root": "/path/to/wordpress/",
"script": "index.php"
},
"wp_direct": {
"type": "php",
"user": "wp_user",
"group": "wp_user",
"root": "/path/to/wordpress/"
}
}
можно указать
{
"wp": {
"type": "php",
"user": "wp_user",
"group": "wp_user",
"targets": {
"index": {
"root": "/path/to/wordpress/",
"script": "index.php"
},
"direct": {
"root": "/path/to/wordpress/"
}
}
}
}
- Добавлена поддержка кодирования символов в форме "%xx" в опциях сопоставления "uri" и "arguments", а также в опции "pass".