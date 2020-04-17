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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.17.0

17.04.2020 09:54

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.17, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

  • Возможность использования выражений "return" и "location" в блоках "action" для немедленного возвращения произвольного кода возврата или перенаправления на внешний ресурс. Например, для запрета доступа к URI, подпадающих под маску "*/.git/*", или перенаправления на хост с www можно использовать следующие настройки: 
    

  {
      "match": {
          "uri": "*/.git/*"
      },

      "action": {
          "return": 403
      }
  }

  {
      "match": {
          "host": "example.org",
      },

      "action": {
          "return": 301,
          "location": "https://www.example.org"
      }
  }
  • Поддержка дробных значений веса серверов в блоках "upstream". Например, конструкцию с целыми весами, подразумевающую перенаправление на 192.168.0.103 в два раза меньшего числа запросов, чем для остальных: 
    

  {
      "192.168.0.101:8080": {
          "weight": 2
      },
      "192.168.0.102:8080": {
          "weight": 2
      },
      "192.168.0.103:8080": { },
      "192.168.0.104:8080": {
          "weight": 2
      }
  }
    теперь можно привести к более простой и логичной форме: 
    
  {
      "192.168.0.101:8080": { },
      "192.168.0.102:8080": { },
      "192.168.0.103:8080": {
          "weight": 0.5
      },
      "192.168.0.104:8080": { }
  }
  • Решены проблемы со сборкой в DragonFly BSD;
  • Исправлена ошибка, приводившая к выводу кода 502 "Bad Gateway" при высокой нагрузке;
  • Исправлена утечка памяти в router, проявляющаяся начиная с выпуска 1.13.0;
  • Устранены несовместимости с некоторыми приложениями Node.js.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.10
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.16.0
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.9 и njs 0.3.9
  5. OpenNews: Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52753-nginx
Ключевые слова: nginx, unit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:10, 17/04/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Пора уже дотнет и котлин поддержать, а то как не родные
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 10:23, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опаньки
    https://www.nginx.com/blog/tutorial-proxy-net-core-kestrel-nginx-plus/
    с котлином хуже
     
     
  • 3.4, Андрей (??), 11:22, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    простите, а каким образом эта ссылка относится к сабжу?
     
     
  • 4.7, brzm (ok), 13:38, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там тоже есть слово "Nginx" :) Но да, ссылка совершенно мимо.
     

  • 1.3, Кусь (?), 11:19, 17/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    А что такое сервер приложений, если простым языком?
     
     
  • 2.5, Геракл (?), 11:40, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это сервер, который выполняет приложение (непосредственно осуществляет выполнение бинарника/скрипта приложения)
     
     
  • 3.8, Кусь (?), 15:26, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, ну это же просто интерпретатор получается. Или даже операционная система.
     
  • 2.6, theDolphin (ok), 11:45, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сервер приложений - программа, обслуживающая запросы по стандартным протоколам (http/wsgi/fastcgi) и управляющая экземплярами web-приложения, а так же предоставляющая фреймворк для этих приложений.

    Примеры - nginx unit, php-fastcgi, apache httpd+mod_(php|perl|whatever), apache tomcat, uwsgi, catalyst...
    Не являются серверами приложений nginx, lighttpd и прочие чисто http-срвера и балансеры

     
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