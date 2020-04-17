Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.17.0

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Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.17, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.
В новой версии:
- Возможность использования выражений "return" и "location" в блоках "action" для немедленного возвращения произвольного кода возврата или перенаправления на внешний ресурс. Например, для запрета доступа к URI, подпадающих под маску "*/.git/*", или перенаправления на хост с www можно использовать следующие настройки:
{
"match": {
"uri": "*/.git/*"
},
"action": {
"return": 403
}
}
{
"match": {
"host": "example.org",
},
"action": {
"return": 301,
"location": "https://www.example.org"
}
}
- Поддержка дробных значений веса серверов в блоках "upstream". Например, конструкцию с целыми весами, подразумевающую перенаправление на 192.168.0.103 в два раза меньшего числа запросов, чем для остальных:
{
"192.168.0.101:8080": {
"weight": 2
},
"192.168.0.102:8080": {
"weight": 2
},
"192.168.0.103:8080": { },
"192.168.0.104:8080": {
"weight": 2
}
}
теперь можно привести к более простой и логичной форме:
{
"192.168.0.101:8080": { },
"192.168.0.102:8080": { },
"192.168.0.103:8080": {
"weight": 0.5
},
"192.168.0.104:8080": { }
}
- Решены проблемы со сборкой в DragonFly BSD;
- Исправлена ошибка, приводившая к выводу кода 502 "Bad Gateway" при высокой нагрузке;
- Исправлена утечка памяти в router, проявляющаяся начиная с выпуска 1.13.0;
- Устранены несовместимости с некоторыми приложениями Node.js.