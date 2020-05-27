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Выпуск nginx 1.19.0

27.05.2020 08:46

Представлен первый выпуск новой основной ветки nginx 1.19, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В следующем году на базе основной ветки 1.19.x будет сформирована стабильная ветка 1.20.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность поверки клиентских сертификатов с привлечением внешних служб на базе протокола OCSP (Online Certificate Status Protocol). Для включения проверки предложена директива ssl_ocsp, для настройки размера кэша - ssl_ocsp_cache, для переопределения URL OCSP-обработчика, указанного в сертификате - ssl_ocsp_responder.
  • Исправлена возникающая в процессе работы бэкендов gRPC ошибка "upstream sent frame for closed stream", выводимая при отправке кадров в закрытый поток.
  • Устранена проблема с нефункционирующим OCSP stapling, если не указана директива "resolver".
  • Решена недоработка, из-за которой в логах не отражались соединения HTTP/2 с некорректной начальной последовательностью (preface).


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Релиз nginx 1.18.0
  3. OpenNews: Выпуск njs 0.4.0. Rambler отправил ходатайство о прекращении уголовного дела против Nginx
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.17.0
  5. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
  6. OpenNews: Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53032-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, Anonimous (?), 09:14, 27/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Да вот же только 1.18 вроде вышла и на тебе.
     
     
  • 2.6, flkghdfgklh (?), 10:07, 27/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно потому, что в апреле(а «стабильная» новая всегда выходит в конце апреля) вышла 1.18.0 сейчас вышла 1.19.0. У nginx разделение есть ветка с четным вторым, это условный стэйбл и с нечетным это mainline, новая четная выходит в апреле, в мае от нее отходит новая нечетная в которой будет идти разработка будущей новой четной(1.20).
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:53, 27/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    А когда планируется поддержка HTTP/3? Вроде еще в 1.17 хотели добавить?
     

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