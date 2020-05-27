Выпуск nginx 1.19.0

Представлен первый выпуск новой основной ветки nginx 1.19, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В следующем году на базе основной ветки 1.19.x будет сформирована стабильная ветка 1.20. Основные изменения: Добавлена возможность поверки клиентских сертификатов с привлечением внешних служб на базе протокола OCSP (Online Certificate Status Protocol). Для включения проверки предложена директива ssl_ocsp, для настройки размера кэша - ssl_ocsp_cache, для переопределения URL OCSP-обработчика, указанного в сертификате - ssl_ocsp_responder.

Исправлена возникающая в процессе работы бэкендов gRPC ошибка "upstream sent frame for closed stream", выводимая при отправке кадров в закрытый поток.

Устранена проблема с нефункционирующим OCSP stapling, если не указана директива "resolver".

Решена недоработка, из-за которой в логах не отражались соединения HTTP/2 с некорректной начальной последовательностью (preface).



