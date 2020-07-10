Digicert отзывает 50 тысяч TLS-сертификатов с расширенной верификацией

Удостоверяющий центр Digicert намерена 11 июля отозвать около 50 тысяч TLS-сертификатов уровня EV (Extended Validation). Отзыву подлежат сертификаты, выданные через аккредитованные удостоверяющие центры, не фигурирующие в отчётах для аудита. EV-сертификаты подтверждают заявленные параметры идентификации и требуют проведения удостоверяющим центром проверки документов о принадлежности домена и физическое присутствие владельца ресурса.

Правила, регламентирующие деятельность удостоверяющих центров, предписывают обязательное проведение полного аудита в случае выдачи EV-сертификатов. Публикуемые DigiCert отчёты для аудита EV-сертификатов охватывали только основную инфраструктуру и не включали аккредитованные удостоверяющие центры, созданные в период с августа 2013 года по февраль 2018 года (по данным удостоверяющим удостоверяющим центрам публиковались только общие отчёты аудита, а расширенные отчёты по EV-сертификатам были пропущены).

Чтобы устранить выявленное нарушение DigiCert согласился отозвать не упомянутые в отчётах аудита EV-сертификаты, выданные аккредитованными удостоверяющими центрами c использованием промежуточных сертификатов DigiCert Global CA G2, GeoTrust TLS RSA CA G1, Thawte TLS RSA CA G1, Secure Site CA, NCC Group Secure Server CA G2 и TERENA SSL High Assurance CA 3.



