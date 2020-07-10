The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Digicert отзывает 50 тысяч TLS-сертификатов с расширенной верификацией

10.07.2020 18:41

Удостоверяющий центр Digicert намерена 11 июля отозвать около 50 тысяч TLS-сертификатов уровня EV (Extended Validation). Отзыву подлежат сертификаты, выданные через аккредитованные удостоверяющие центры, не фигурирующие в отчётах для аудита. EV-сертификаты подтверждают заявленные параметры идентификации и требуют проведения удостоверяющим центром проверки документов о принадлежности домена и физическое присутствие владельца ресурса.

Правила, регламентирующие деятельность удостоверяющих центров, предписывают обязательное проведение полного аудита в случае выдачи EV-сертификатов. Публикуемые DigiCert отчёты для аудита EV-сертификатов охватывали только основную инфраструктуру и не включали аккредитованные удостоверяющие центры, созданные в период с августа 2013 года по февраль 2018 года (по данным удостоверяющим удостоверяющим центрам публиковались только общие отчёты аудита, а расширенные отчёты по EV-сертификатам были пропущены).

Чтобы устранить выявленное нарушение DigiCert согласился отозвать не упомянутые в отчётах аудита EV-сертификаты, выданные аккредитованными удостоверяющими центрами c использованием промежуточных сертификатов DigiCert Global CA G2, GeoTrust TLS RSA CA G1, Thawte TLS RSA CA G1, Secure Site CA, NCC Group Secure Server CA G2 и TERENA SSL High Assurance CA 3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Массовый отзыв сертификатов Let's Encrypt
  3. OpenNews: Устаревание корневого сертификата AddTrust привело к сбоям в системах с OpenSSL и GnuTLS
  4. OpenNews: Разработчики Mozilla отложили прекращение доверия к сертификатам Symantec
  5. OpenNews: Ожидается отзыв всех остальных сертификатов Trustico из-за полной компрометации сервера
  6. OpenNews: 23 тысячи SSL-сертификатов будут отозваны из-за инцидента в Trustico
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53334-digicert
Ключевые слова: digicert, cert, tls
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 18:47, 10/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Диверсия?
     
  • 2, Аноним (2), 19:04, 10/07/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    Есть только два типа центров сертификации:
    Let’s Encrypt и ненужный мусор,который скоро отомрёт.
     
     
  • 3, Повидло19 (?), 19:26, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И собственные сертификаты для ограниченного круга лиц и служб.
     
  • 4, Аноним (4), 19:37, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть два типа людей: те, которые делят всё на два типа, и те, которые такой глупостью не занимаются.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру