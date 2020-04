Доступен Firefox Preview 4.2 для Android

2.2 , Мацылла ( ? ), 20:54, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ээээ!! Ты чё, совсем? Какие аддоны? Може ты это, ещё и рекламу блокировать собрался?

3.3 , llolik ( ok ), 20:58, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – > рекламу блокировать собрался? ublock origin - работает с прошлого релиза.

Сам переключился, как сделали поддержку. Браузер вроде бы, по первым ощущениям, неплох.

4.8 , Аноним ( 8 ), 23:18, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > ublock origin Зачем резалка рекламы, реализованная на JavaScript, когда есть резалка рекламы, реализованная на C++?

5.9 , llolik ( ok ), 23:27, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем резалка рекламы, реализованная на JavaScript, когда есть резалка рекламы, реализованная на C++? Во-первых, uBlock хорошо работающее проверенное решение, которое всем устраивает.

Во-вторых, можно кодить на JS достаточно быстрый код, как и кодить на С++ громоздкое тормозное УГ. Язык о продукте говорит примерно ничего.

Во-третьих, конкретно на Андроиде это имеет какое-то принципиальное решающее значение?

6.12 , Аноним ( 8 ), 00:25, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > можно кодить на JS достаточно быстрый код, как и кодить на С++ громоздкое тормозное УГ Речь не о том, что "можно" или "не можно". Речь не о теоретическо-гипотетическом "C++ быстрее JS". Речь о конкретных УЖЕ имеющихся реализациях, одна из которых оформлена в виде браузерного расширения на JavaScript, а другая -- как патч к самому браузеру на C++. Так что твои избитые абстрактно-философские рассуждения о сферических языках и продуктах идут мимо кассы. > конкретно на Андроиде это имеет какое-то принципиальное решающее значение? Именно на мобильных устройствах с их ограниченными ресурсами и имеет смысл предпочитать более легковесные решения более тяжеловесным.

7.13 , llolik ( ok ), 00:59, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > другая -- как патч к самому браузеру на C++. Для ясности, уже бы написал, который из имеется ввиду.

> более легковесные решения более тяжеловесным. Угу. Главное верить, что скорость и качество работы определяется исключительно "весом".

3.4 , paulus ( ok ), 21:06, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На 9 хрюше можно и без аддонов рекламу резать.