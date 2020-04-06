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Доступен Firefox Preview 4.2 для Android

06.04.2020 20:35

Для платформы Android опубликован выпуск экспериментального браузера Firefox Preview 4.2, развиваемого под кодовым именем Fenix в качестве замены редакции Firefox для Android. Следом уже вышло обновление 4.2.1 с устранением уязвимостей. Новый выпуск опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее). На завтра запланирован релиз Firefox 75.

Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.

Основные изменения:

  • В адресной строке прекращён показ протокола (https://, http://) и поддомена "www.". Статус безопасного соединения отображается через пиктограмму. Для просмотра полного URL необходимо кликнуть на адресной строке и войти в режим редактирования URL.
  • Добавлена опция для разрешения автоматического воспроизведения звука или видео только при подсоединении к сети через Wi-Fi. Блокировку звука и видео теперь можно выбирать по-отдельности.
  • При просмотре истории и закладок реализована возможность использования функции отправки ссылки ("share") сразу для нескольких страниц.
  • Добавлена анимация перехода между разными страницами настроек.
  • Компоненты браузера обновлены до библиотеки Android Components 37.0.0 и движка GeckoView 75 (срез репозитория от 2020-03-22).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Доступен Firefox Preview 4.0 для Android
  3. OpenNews: В мобильный браузер Firefox Preview добавлена поддержка дополнений
  4. OpenNews: Доступны мобильные браузеры Firefox Lite 2.1 и Firefox Preview 3.1.0
  5. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 3.0 для Android
  6. OpenNews: В Firefox 76 появится режим работы только по HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52682-fenix
Ключевые слова: fenix, firefox, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:47, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда же будет полноценная поддержка аддонов?
     
     
  • 2.2, Мацылла (?), 20:54, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ээээ!! Ты чё, совсем? Какие аддоны? Може ты это, ещё и рекламу блокировать собрался?
     
     
  • 3.3, llolik (ok), 20:58, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > рекламу блокировать собрался?

    ublock origin - работает с прошлого релиза.
    Сам переключился, как сделали поддержку. Браузер вроде бы, по первым ощущениям, неплох.

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:18, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ublock origin

    Зачем резалка рекламы, реализованная на JavaScript, когда есть резалка рекламы, реализованная на C++?

     
     
  • 5.9, llolik (ok), 23:27, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем резалка рекламы, реализованная на JavaScript, когда есть резалка рекламы, реализованная на C++?

    Во-первых, uBlock хорошо работающее проверенное решение, которое всем устраивает.
    Во-вторых, можно кодить на JS достаточно быстрый код, как и кодить на С++ громоздкое тормозное УГ. Язык о продукте говорит примерно ничего.
    Во-третьих, конкретно на Андроиде это имеет какое-то принципиальное решающее значение?

     
     
  • 6.12, Аноним (8), 00:25, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > можно кодить на JS достаточно быстрый код, как и кодить на С++ громоздкое тормозное УГ

    Речь не о том, что "можно" или "не можно". Речь не о теоретическо-гипотетическом "C++ быстрее JS". Речь о конкретных УЖЕ имеющихся реализациях, одна из которых оформлена в виде браузерного расширения на JavaScript, а другая -- как патч к самому браузеру на C++. Так что твои избитые абстрактно-философские рассуждения о сферических языках и продуктах идут мимо кассы.

    > конкретно на Андроиде это имеет какое-то принципиальное решающее значение?

    Именно на мобильных устройствах с их ограниченными ресурсами и имеет смысл предпочитать более легковесные решения более тяжеловесным.

     
     
  • 7.13, llolik (ok), 00:59, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > другая -- как патч к самому браузеру на C++.

    Для ясности, уже бы написал, который из имеется ввиду.
    > более легковесные решения более тяжеловесным.

    Угу. Главное верить, что скорость и качество работы определяется исключительно "весом".

     
  • 3.4, paulus (ok), 21:06, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На 9 хрюше можно и без аддонов рекламу резать.
     

  • 1.5, Аноним Негодующий (?), 21:21, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В адресной строке прекращён показ протокола (https://, http://) и поддомена "www.". Статус безопасного соединения отображается через пиктограмму. Для просмотра полного URL необходимо кликнуть на адресной строке и войти в режим редактирования URL.
    > Добавлена анимация перехода между разными страницами настроек.

    Всё, что надо знать про Мурзиллу. Лаврова на них нет.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:29, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда нажимаешь на пиктограмму замочка, показывают полный url
     
     
  • 3.7, lukman (?), 23:04, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в хроме.
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:44, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типичный опеннет: "ыа, UI/UX не важен"
    Важен.

    И если скрытие лишних кусков адреса на пк ещё спорно (я -- за), то на мобилках просто must have.

     

  • 1.11, Аноним (11), 00:18, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ставил его, типа быстрый же. Не заметил никаких изменений производительности по сравнению с обычным. Что тот открывает страницу за секунду, что этот. Снёс, интерфейс сырой ведь очень.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:40, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Preview быстрее обычного в некоторых случаях раз в 5.

    Батарею ест гораздо меньше.

    Запускается быстрее.

    // b.

     
  • 2.16, Аноним (10), 01:55, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телефон старый?
    У меня со снапом 845 разница заметна
    Но в целом и старый хорошо работает
     

  • 1.14, Аноним (15), 01:39, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Снова нет about:config? Закопайте.

    // b.

     
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