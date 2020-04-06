Доступен Firefox Preview 4.2 для Android

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|2.2, Мацылла (?), 20:54, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ээээ!! Ты чё, совсем? Какие аддоны? Може ты это, ещё и рекламу блокировать собрался?
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|3.3, llolik (ok), 20:58, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> рекламу блокировать собрался?
ublock origin - работает с прошлого релиза.
Сам переключился, как сделали поддержку. Браузер вроде бы, по первым ощущениям, неплох.
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|4.8, Аноним (8), 23:18, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ublock origin
Зачем резалка рекламы, реализованная на JavaScript, когда есть резалка рекламы, реализованная на C++?
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|5.9, llolik (ok), 23:27, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем резалка рекламы, реализованная на JavaScript, когда есть резалка рекламы, реализованная на C++?
Во-первых, uBlock хорошо работающее проверенное решение, которое всем устраивает.
Во-вторых, можно кодить на JS достаточно быстрый код, как и кодить на С++ громоздкое тормозное УГ. Язык о продукте говорит примерно ничего.
Во-третьих, конкретно на Андроиде это имеет какое-то принципиальное решающее значение?
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|6.12, Аноним (8), 00:25, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> можно кодить на JS достаточно быстрый код, как и кодить на С++ громоздкое тормозное УГ
Речь не о том, что "можно" или "не можно". Речь не о теоретическо-гипотетическом "C++ быстрее JS". Речь о конкретных УЖЕ имеющихся реализациях, одна из которых оформлена в виде браузерного расширения на JavaScript, а другая -- как патч к самому браузеру на C++. Так что твои избитые абстрактно-философские рассуждения о сферических языках и продуктах идут мимо кассы.
> конкретно на Андроиде это имеет какое-то принципиальное решающее значение?
Именно на мобильных устройствах с их ограниченными ресурсами и имеет смысл предпочитать более легковесные решения более тяжеловесным.
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|7.13, llolik (ok), 00:59, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> другая -- как патч к самому браузеру на C++.
Для ясности, уже бы написал, который из имеется ввиду.
> более легковесные решения более тяжеловесным.
Угу. Главное верить, что скорость и качество работы определяется исключительно "весом".
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|1.5, Аноним Негодующий (?), 21:21, 06/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В адресной строке прекращён показ протокола (https://, http://) и поддомена "www.". Статус безопасного соединения отображается через пиктограмму. Для просмотра полного URL необходимо кликнуть на адресной строке и войти в режим редактирования URL.
> Добавлена анимация перехода между разными страницами настроек.
Всё, что надо знать про Мурзиллу. Лаврова на них нет.
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|2.6, Аноним (6), 21:29, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда нажимаешь на пиктограмму замочка, показывают полный url
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|2.10, Аноним (10), 23:44, 06/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Типичный опеннет: "ыа, UI/UX не важен"
Важен.
И если скрытие лишних кусков адреса на пк ещё спорно (я -- за), то на мобилках просто must have.
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|1.11, Аноним (11), 00:18, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ставил его, типа быстрый же. Не заметил никаких изменений производительности по сравнению с обычным. Что тот открывает страницу за секунду, что этот. Снёс, интерфейс сырой ведь очень.
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|2.15, Аноним (15), 01:40, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Preview быстрее обычного в некоторых случаях раз в 5.
Батарею ест гораздо меньше.
Запускается быстрее.
// b.
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|2.16, Аноним (10), 01:55, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Телефон старый?
У меня со снапом 845 разница заметна
Но в целом и старый хорошо работает
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