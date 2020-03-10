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Доступен Firefox Preview 4.0 для Android

10.03.2020 13:55

Для платформы Android опубликован выпуск экспериментального браузера Firefox Preview 4.0, развиваемого под кодовым именем Fenix в качестве замены редакции Firefox для Android. Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее)

В выпуске Firefox Preview 4.0:

  • Добавлена начальная возможность подключения дополнений на базе API WebExtension. В меню появился пункт "Add-ons Manager", в котором показаны доступные для установки дополнения. В текущем виде в списке совместимых с Firefox Preview дополнений пока присутствует только uBlock Origin.
  • На стартовой странице обеспечен показ избранных сайтов (Top Sites), подборка которых формируется на основе истории посещений. По умолчанию после первого запуска предлагаются Pocket, Wikipedia и YouTube.
  • Добавлен интерфейс для управления учётными записями с поддержкой автозаполнения полей входа и синхронизации сохранённых паролей.
  • В настройки добавлена возможность выбора языка интерфейса.
  • При ошибке защищённого доступа предоставлена кнопка для открытия сайта несмотря на проблемы с сертификатом.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mozilla-mob...)
  2. OpenNews: В мобильный браузер Firefox Preview добавлена поддержка дополнений
  3. OpenNews: Доступны мобильные браузеры Firefox Lite 2.1 и Firefox Preview 3.1.0
  4. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 3.0 для Android
  5. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android
  6. OpenNews: Первый выпуск нового браузера Firefox Preview для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52514-firefoxpreview
Ключевые слова: firefoxpreview, fenix, android, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 14:00, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    uBlock Origin
    Пока хватит.
     
     
  • 2.9, анонимумуму (?), 14:37, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https everywhere бы тоже не помешал
     
  • 2.15, Ольга (??), 15:35, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Violentmonkey (и прочие *monkey) со скриптом Ru ADList JS Fixes тоже нужны, дочищать тот же директ и прочие анти-adblocker.
     
     
  • 3.22, Суп из потрошков (?), 16:41, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И луку мешок.
     
  • 2.16, Лентяй (??), 15:52, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А больше и не надо :3
     
     
  • 3.26, Константавр (ok), 16:47, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно. Нужно нюматрикс, нюблок и квик даял ещё. А, ну и разные контейнеры, под фецбух и под ютуп и под опеннет. Нечего им друг про друга знать слишком много.
     
  • 2.25, ryoken (ok), 16:46, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во, сразу самый нужный адд-он уже есть. Красота! :)
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 14:03, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    По сравнению с прежним мобильным Фаерфоксом сабж реально летает
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:37, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это не правда. Там точно такой же Gecko, только сделанный отдельным модулем. На этот геко сверху намазали модный интерфейс.

    Страницы от рендерит точно так же медленно как и раньше, можете проверить с секундомером.

     
     
  • 3.10, Fracta1L (ok), 15:00, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таблетки принимай вовремя
     
     
  • 4.20, ilyafedin (ok), 16:33, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, но он прав. Это просто модульный геко.
     
     
  • 5.23, Суп из потрошков (?), 16:43, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда инвазивно.
     
  • 3.28, Аноним (28), 16:56, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно такой же Gecko, но с функционалом что не включали ранее, например в старом fennec не было мультипроцессности
     
  • 2.11, Нанобот (ok), 15:05, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    может это потому, что дополнений нет?
     
  • 2.19, iPony129412 (?), 16:30, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот что значит выкидывание старых технологий 👍
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:10, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда же они добавят возможность добавления своего CA-сертификата? :(
    Баг висит уже чуть ли не год.
     
     
  • 2.5, fske (?), 14:19, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если добавить в общее хранилище android, это решает проблему?
     

  • 1.4, мамкин тестер (?), 14:12, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только что поставил,9 андроид.1)Блокивщик рекламы работает отлично,прогнал по нескольким самым зарекламенным сайтам,ок всё.
    2)На счёт быстроты,вроде быстрее,но на моем телефоне и старая особо не тормозит,надо на старом железе тестить.
    В общем вердикт такой- тестить уже можно,попробую переезжать со старой лисы.
     
     
  • 2.24, Суп из потрошков (?), 16:44, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставил полгода назад 10-ый андроид. Никого не прогонял.
     

  • 1.6, йййй (ok), 14:29, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что то я не вижу сохранения паролей и синхронизации. Это у кого нибудь работает?
     
     
  • 2.7, йййй (ok), 14:34, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже этой версии еще нет в play market.
     
     
  • 3.12, llolik (ok), 15:09, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На данный момент в Маркете ещё версия 3.2.1
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:23, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синхронизация вкладок работает
     

  • 1.14, qetuo (?), 15:27, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда на fdroid будет?
     
     
  • 2.17, Лентяй (??), 15:53, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда всю телеметрию вырежут тогда и будет =)
     
     
  • 3.18, iPony129412 (?), 16:29, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    f-droid же не борется с телеметрией, они только с «неправильными» лицензиями то самое
     
  • 3.21, iPony129412 (?), 16:36, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/mozilla-mobile/fenix/issues/162
     
  • 3.27, Суп из потрошков (?), 16:48, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это поэтому там умные лампочки не продают? Про японские унитазы я просто не говорю.
     
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