Доступен Firefox Preview 4.0 для Android

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|2.15, Ольга (??), 15:35, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Violentmonkey (и прочие *monkey) со скриптом Ru ADList JS Fixes тоже нужны, дочищать тот же директ и прочие анти-adblocker.
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|3.26, Константавр (ok), 16:47, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно. Нужно нюматрикс, нюблок и квик даял ещё. А, ну и разные контейнеры, под фецбух и под ютуп и под опеннет. Нечего им друг про друга знать слишком много.
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|2.8, Аноним (8), 14:37, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это не правда. Там точно такой же Gecko, только сделанный отдельным модулем. На этот геко сверху намазали модный интерфейс.
Страницы от рендерит точно так же медленно как и раньше, можете проверить с секундомером.
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|3.28, Аноним (28), 16:56, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно такой же Gecko, но с функционалом что не включали ранее, например в старом fennec не было мультипроцессности
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|1.3, Аноним (3), 14:10, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда же они добавят возможность добавления своего CA-сертификата? :(
Баг висит уже чуть ли не год.
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|2.5, fske (?), 14:19, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если добавить в общее хранилище android, это решает проблему?
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|1.4, мамкин тестер (?), 14:12, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только что поставил,9 андроид.1)Блокивщик рекламы работает отлично,прогнал по нескольким самым зарекламенным сайтам,ок всё.
2)На счёт быстроты,вроде быстрее,но на моем телефоне и старая особо не тормозит,надо на старом железе тестить.
В общем вердикт такой- тестить уже можно,попробую переезжать со старой лисы.
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|1.6, йййй (ok), 14:29, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что то я не вижу сохранения паролей и синхронизации. Это у кого нибудь работает?
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|3.18, iPony129412 (?), 16:29, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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f-droid же не борется с телеметрией, они только с «неправильными» лицензиями то самое
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