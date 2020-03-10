Доступен Firefox Preview 4.0 для Android

Для платформы Android опубликован выпуск экспериментального браузера Firefox Preview 4.0, развиваемого под кодовым именем Fenix в качестве замены редакции Firefox для Android. Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее) В выпуске Firefox Preview 4.0: Добавлена начальная возможность подключения дополнений на базе API WebExtension. В меню появился пункт "Add-ons Manager", в котором показаны доступные для установки дополнения. В текущем виде в списке совместимых с Firefox Preview дополнений пока присутствует только uBlock Origin.

На стартовой странице обеспечен показ избранных сайтов (Top Sites), подборка которых формируется на основе истории посещений. По умолчанию после первого запуска предлагаются Pocket, Wikipedia и YouTube.

Добавлен интерфейс для управления учётными записями с поддержкой автозаполнения полей входа и синхронизации сохранённых паролей.

В настройки добавлена возможность выбора языка интерфейса.

При ошибке защищённого доступа предоставлена кнопка для открытия сайта несмотря на проблемы с сертификатом.



