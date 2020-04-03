Обновление Firefox 74.0.1 и 68.6.1 с устранением 0-day уязвимостей

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|1.1, Аноним (1), 22:45, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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А учитывая исчезающе малую долю рынка и, соответственно, низкий интерес "хороших хакеров" к лисе, страшно представить себе сколько там ещё незакрытых дыр.
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|2.7, НяшМяш (ok), 23:11, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Главное на улицу никогда не выходи - страшно представить себе сколько там ещё неизвестных опасностей.
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|3.10, Аноним (10), 23:22, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Улица, а отличии от этой rust'аманской поделки, большей частью, неплохо протестирована. Список багов известен. При нормальной системе управления, есть некая дорожная карта с графиком их закрытия. Понёсшим от них ущерб полагается та или иная компенсация. Так что сравнение неуместно.
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|4.18, НяшМяш (ok), 23:56, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Улица, а отличии от этой rust'аманской поделки, большей частью, неплохо протестирована. Список багов известен.
А я всё ждал, когда же rust ввернут. Да и как-то слабоватое тестирование у улицы, учитывая что баг типа "вирусная пандемия" давно известен и уже не раз проявлялся. А сколько ещё всякого UB бывает типа бухого мужика на улице с топором, водителя жигулей под спайсами или падения кирпича на голову. Так что нет, спасибо, rust'аманская поделка по крайней мере не сможет меня убить.
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|5.19, Аноним (19), 00:43, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот начнут для мёд.оборудования писать софт на расте и посмотрим.
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|5.20, Аноним (1), 00:44, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А я всё ждал, когда же rust ввернут.
Ну так Rust это, практически, Гитлер OpenNet'а. Закон Годвина неумолим.
>Да и как-то слабоватое тестирование у улицы, учитывая что баг типа "вирусная пандемия" давно известен и уже не раз проявлялся.
А что не так? Процессы, кроме системных, переведены на контейнерную изоляцию, всё что шевелится проверятся на правильный хэш, сигнатура атаки уже есть, идёт разработка заплатки. По моему, реакция среды абсолютно адекватна.
>А сколько ещё всякого UB бывает типа бухого мужика на улице с топором, водителя жигулей под спайсами или падения кирпича на голову.
Это вообще не повторяемые баги, а разовые сбои.
>Так что нет, спасибо, rust'аманская поделка по крайней мере не сможет меня убить.
Только потому, что её влияние на индустрию ничтожно.
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|2.5, Аноним (5), 22:54, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Доподлинно известно, что абсолютно все уязвимости можно устранить отключением яваскрипта. Все уязвимости. Вообще все. И даже не только компьютерные. И даже не только уязвимости. И даже не только устранить. И даже не только даже.
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|3.21, Аноним (21), 00:46, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не все, по-моему ту же плойку успешно через парсер DOM хакали, т.е. обычный html. Да и на той неделе хакали через css -- тоже не js.
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|2.8, Аноним (8), 23:19, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну уязвимости бывают и в библиотеках обработки картино, в парсере CSS, в движке рендеринга HTML.
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|2.13, Аноним (13), 23:32, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если javascript отключен, то уязвимости нет?
"Проблемы вызваны обращением к уже освобождённым областям памяти (use-after-free)" это низкоуровневая работа с памятью, не поможет.
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|1.12, Агл (?), 23:25, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Безопасность в браузере определяется не количеством дырей, а умением разработчиков с ними бороться
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лучше дырявый, но этот, чем хром или что там еще .... Я правда, раньше так про оперу думал, пока она не кончилась
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|2.16, Аноним (5), 23:48, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> лучше дырявый, но этот, чем хром или что там еще
«Что дальше?...
Да хоть ДЫРЫ в БРАУЗЕРЕ!
Мы на ФАЙРФОКСЕ!»
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|2.17, Аноним (21), 23:52, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там эт, вроде гугл и денег предлагает, но ломать не спешат. Либо зиродей для единственного браузера на свободном рынке можно выгодней продать, либо есть некоторые проблемы с пробитием всех слоёв изоляции.
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