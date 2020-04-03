Обновление Firefox 74.0.1 и 68.6.1 с устранением 0-day уязвимостей

>А я всё ждал, когда же rust ввернут.

Ну так Rust это, практически, Гитлер OpenNet'а. Закон Годвина неумолим.

>Да и как-то слабоватое тестирование у улицы, учитывая что баг типа "вирусная пандемия" давно известен и уже не раз проявлялся.

А что не так? Процессы, кроме системных, переведены на контейнерную изоляцию, всё что шевелится проверятся на правильный хэш, сигнатура атаки уже есть, идёт разработка заплатки. По моему, реакция среды абсолютно адекватна.

>А сколько ещё всякого UB бывает типа бухого мужика на улице с топором, водителя жигулей под спайсами или падения кирпича на голову.

Это вообще не повторяемые баги, а разовые сбои.

>Так что нет, спасибо, rust'аманская поделка по крайней мере не сможет меня убить.

Только потому, что её влияние на индустрию ничтожно.



