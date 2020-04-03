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Обновление Firefox 74.0.1 и 68.6.1 с устранением 0-day уязвимостей

03.04.2020 22:33

Опубликованы корректирующие обновления Firefox 74.0.1 и 68.6.1, в которых исправлены две критические уязвимости, которые могут привести к выполнению кода атакующего при обработке определённым образом оформленного контента. Предупреждается, что в сети уже выявлены факты применения данных уязвимостей для совершения атак. Проблемы вызваны обращением к уже освобождённым областям памяти (use-after-free) при обработке ReadableStream (CVE-2020-6820) и при выполнении деструктора nsDocShell (CVE-2020-6819). Firefox ESR 68.6.1

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox 76 появится режим работы только по HTTPS
  3. OpenNews: Mozilla возвращает поддержку TLS 1.0/1.1 в Firefox
  4. OpenNews: Релиз Firefox 74
  5. OpenNews: В Firefox планируют полностью убрать поддержку FTP
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52672-firefox
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 22:45, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    А учитывая исчезающе малую долю рынка и, соответственно, низкий интерес "хороших хакеров" к лисе, страшно представить себе сколько там ещё незакрытых дыр.
     
     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 23:11, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное на улицу никогда не выходи - страшно представить себе сколько там ещё неизвестных опасностей.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 23:22, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Улица, а отличии от этой rust'аманской поделки, большей частью, неплохо протестирована. Список багов известен. При нормальной системе управления, есть некая дорожная карта с графиком их закрытия. Понёсшим от них ущерб полагается та или иная компенсация. Так что сравнение неуместно.
     
     
  • 4.18, НяшМяш (ok), 23:56, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Улица, а отличии от этой rust'аманской поделки, большей частью, неплохо протестирована. Список багов известен.

    А я всё ждал, когда же rust ввернут. Да и как-то слабоватое тестирование у улицы, учитывая что баг типа "вирусная пандемия" давно известен и уже не раз проявлялся. А сколько ещё всякого UB бывает типа бухого мужика на улице с топором, водителя жигулей под спайсами или падения кирпича на голову. Так что нет, спасибо, rust'аманская поделка по крайней мере не сможет меня убить.

     
     
  • 5.19, Аноним (19), 00:43, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот начнут для мёд.оборудования писать софт на расте и посмотрим.
     
  • 5.20, Аноним (1), 00:44, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А я всё ждал, когда же rust ввернут.

    Ну так Rust это, практически, Гитлер OpenNet'а. Закон Годвина неумолим.
    >Да и как-то слабоватое тестирование у улицы, учитывая что баг типа "вирусная пандемия" давно известен и уже не раз проявлялся.

    А что не так? Процессы, кроме системных, переведены на контейнерную изоляцию, всё что шевелится проверятся на правильный хэш, сигнатура атаки уже есть, идёт разработка заплатки. По моему, реакция среды абсолютно адекватна.
    >А сколько ещё всякого UB бывает типа бухого мужика на улице с топором, водителя жигулей под спайсами или падения кирпича на голову.

    Это вообще не повторяемые баги, а разовые сбои.
    >Так что нет, спасибо, rust'аманская поделка по крайней мере не сможет меня убить.

    Только потому, что её влияние на индустрию ничтожно.


     

  • 1.2, эти ваши интернеты (?), 22:48, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нубский вопрос от "просто пользователя"?

    Если javascript отключен, то уязвимости нет?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:54, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доподлинно известно, что абсолютно все уязвимости можно устранить отключением яваскрипта. Все уязвимости. Вообще все. И даже не только компьютерные. И даже не только уязвимости. И даже не только устранить. И даже не только даже.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 00:46, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все, по-моему ту же плойку успешно через парсер DOM хакали, т.е. обычный html. Да и на той неделе хакали через css -- тоже не js.
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:56, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не факт.
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:19, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну уязвимости бывают и в библиотеках обработки картино, в парсере CSS, в движке рендеринга HTML.
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:32, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если javascript отключен, то уязвимости нет?

    "Проблемы вызваны обращением к уже освобождённым областям памяти (use-after-free)" это низкоуровневая работа с памятью, не поможет.

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:50, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Те же уязвимости устранены в Firefox ESR 68.6.1
     
  • 1.4, Fracta1L (ok), 22:52, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная сишная дырень?
     
  • 1.9, Аноним (-), 23:19, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Срочно переписать на дристре. То бишь на расте.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:23, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На dlang или nim.
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 23:34, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    D придумала не Мурзилла, потэтому NIH.
     
     
  • 4.15, Аноним (11), 23:39, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда авторам dlang нужно срочно свой браузер писать.
     

  • 1.12, Агл (?), 23:25, 03/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Безопасность в браузере определяется не количеством дырей, а  умением разработчиков с ними бороться
    --
    лучше дырявый, но этот, чем хром или что там еще .... Я правда, раньше так про оперу думал, пока она не кончилась
     
     
  • 2.16, Аноним (5), 23:48, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лучше дырявый, но этот, чем хром или что там еще

    «Что дальше?...
    Да хоть ДЫРЫ в БРАУЗЕРЕ!
    Мы на ФАЙРФОКСЕ!»

     
  • 2.17, Аноним (21), 23:52, 03/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там эт, вроде гугл и денег предлагает, но ломать не спешат. Либо зиродей для единственного браузера на свободном рынке можно выгодней продать, либо есть некоторые проблемы с пробитием всех слоёв изоляции.
     
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