Определена дата выпуска CentOS 8.0

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|1.1, kiwinix (?), 13:23, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+23 +/–
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Ну, а вы боялись.. Хотя всем на и 7.7 норм, не спешат переходить на 8..
Звучит как-то правда по 1С-овски.. ну то ладно
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|2.30, Аноним (30), 22:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угy, "... , в это пpaздничнoe yтpo, co втopника на пoнедeльник, шaмaнили peлиз.."
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|2.35, Аноним (42), 08:51, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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>Хотя всем на и 7.7 норм
ЕРЕСЬ! После того как RHEL/CentOS перешли на SystemD ими НИКТО не пользуется!!
МИЛЛИОНЫ пользователей перешли на Devuan(форк Debian без SystemD)!!!
- как мне сказали на Опеннете.
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|4.16, Роман (??), 17:17, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вот видишь без твоих донатов пришлось продаться..... линуксоиды они такие щедрые, зарабатывают бабло на горбу у программеров, а задонатить несчастных 10 баксов так уже кишка тонка. А потом крики про злую корпорацию.
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|5.21, gogo (?), 19:01, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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очень странное противопоставление линуксоидов и программеров
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|7.50, nobody (??), 15:16, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А программеры пользующиеся линуксом и/или разрабатывающие его/под него разве не линуксоиды?
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|5.56, Аноним (56), 21:01, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а задонатить несчастных 10 баксов так уже кишка тонка.
Сначала пусть донаты нормально принимать научатся.
А то одним дай с таких банковских карт, другим с сяких. Ага, ща, побежал по банкам делать вклады. Почему через сотовых операторов нельзя донатить?
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|2.13, Аноним (12), 16:22, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Очень правильно. Лучше уж пользоваться нормальной системой чем зачерствевшими огрызками корпоративщины, брезгливо брошенными нищим, которые мечтают о RHEL, но не могут его себе позволить.
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|3.18, sisadmin (?), 18:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Так убунта же глючная до ужаса, хотя школоте пойдёт. В нормальных компаниях само собой редхат, цент и оракл.
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|5.53, Аноним (53), 19:53, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В каждой конторе, на каждой рабочей станции надо конпелировать LFS как завещал Столман.
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|3.26, 0x0 (?), 20:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>нищим, которые мечтают о RHEL
Было б о чём мечтать. Какой нищим от неё толк? Разве что, в найденном на помойке шлеме VR "Волка с Уолл-стрит" пересмотреть :)
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|3.27, 0x0 (?), 20:36, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fedora ж без этого всего 'элитарного' живет себе как-то ))
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|3.28, IRASoldier_registered (ok), 21:17, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>зачерствевшими огрызками корпоративщины, брезгливо брошенными нищим, которые мечтают о RHEL, но не могут его себе позволить
...и при этом, фактически идентичными этой самой корпоративщине. Так что из твоего комма следует только одно - ты ни фига не знаешь, что такое CentOS и RHEL, а значит - они тебе на самом деле и не нужны, но не потому, что ты весь из себя такой гордый поборник свободы, а потому что ты тупо не знаешь, чем эти дистрибы отличаются от других. Обычная школота (независимо от возраста), которая хочет повыпендриваться тем, что поставила себе модный-свободный Линукс.
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|4.55, 0x0 (?), 20:55, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чаяния предприимчивых людей обычно куда более прагматичны, чем могут казаться)
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|2.9, kerneliq (ok), 14:48, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Частично в курсе)
2019-09-13 Currently, we now have full os/ install trees and full NetInstall and Everything ISOs for all 7 arches (i386, x86_64, ppc64le, ppc64, power9, armhfp, aarch64), in the QA tree. Now that we have all the os/ repos done and verified, we can do the update repos and the extras repos.
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|1.6, Аноним (6), 13:56, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Если не произойдёт непредвиденных событий, релиз выйдет во вторник 24 сентября.
23 сентября: произошло непредвиденное событие - перенос даты выхода CentOS.
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|2.7, Аноним (7), 14:09, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Эх... брат аноним, что же ты..., оно же непредвиденное должно было быть.
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|1.14, Аноним (14), 16:58, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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че то у меня с русской локалью проблемы на RHEL8\8.1- квадратики кажет вместо букоф.
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|2.17, anonymous (??), 17:20, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы как с Луны, поди проблемы только в консоли. Берешь гугл и пишешь проблему про Федору (какая там по аналогии к шапке8 ?) и ВАМ дадут рецепт.
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|1.19, Аноним (19), 18:22, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Кому нужен centos, когда есть oracle linux?? Ждать подачки с барского стола совсем не кузяво. Сегодня хотим выпускать, завтра - подумаем, послезавтра вообщем забьем.
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|2.20, пох. (?), 18:36, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да, надо жрать со стола другого барина, загребая двумя руками - там барин добрый, он даст.
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|3.31, IRASoldier_registered (ok), 23:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Слушай, ты же вроде умный. Вот к чему эта вся риторика? Ну вот с какого стола, какой барин? Ты-то что, выше всего этого и прям вот from scratch пользуешь? :-)
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|4.46, пох. (?), 12:16, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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удается развести ло...бизнес на оплату подписки - пользуюсь rhel'ом
нет денег - сижу на б-жественной десяточке, не отсвечиваю.
Если в требованиях "работает непременно на последней версии центоси" - ну ставлю центось, ту, которая ставится, а не ту, которая может быть, когда-нибудь, когда на горе раком свистнут...
собачку никому на юге дефаултсити не надо выгуливать?
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|3.43, Аноним (41), 11:39, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там тогда думаю уже и Centos не увидишь или увидишь в другом формате
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|1.22, Аноним (22), 19:54, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Не успел opennet написать новость про выпуск 8й версии 24го числа как его отменили. Лол, пора уже давно понять что серьёзные сервера и проекты только на windows server держат
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|1.25, ы (?), 20:18, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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вспоминая CentOS 7, которая страшно паниковала ядром где-то до 7.3 (старую виртуализацию в виде Xen из него выкинули, а новая какое-то время роняла ядро), в принципе ничего страшного, что CentOS 8.0 не спакетирован. к 8.2 что-то спакетировать успеют, тогда и посмотрим.
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|2.44, crypt (ok), 11:40, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> вспоминая CentOS 7, которая страшно паниковала ядром где-то до 7.3 (старую виртуализацию
> в виде Xen из него выкинули, а новая какое-то время роняла
> ядро), в принципе ничего страшного, что CentOS 8.0 не спакетирован. к
> 8.2 что-то спакетировать успеют, тогда и посмотрим.
Вспоминая CentOS 7, который, очевидно, должен был глюкавить из-за объема новинок, в принципе ничего страшного, что я до сих пор не выкатил его в продакшн. К релизу 10.2 что-то наконец доведут до ума в этом безумном systemd мире.
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