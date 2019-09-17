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Определена дата выпуска CentOS 8.0

17.09.2019 13:17

Разработчики проекта CentOS назначили дату выпуска новой ветки CentOS 8.0, основанной на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 8. Если не произойдёт непредвиденных событий, релиз выйдет во вторник 24 сентября. В ближайшие дни также будет опубликован выпуск CentOS 7.7, который уже полностью готов и сборки начали распространяться по зеркалам.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.twitter.com/CentOS...)
  2. OpenNews: Выпуск CentOS 8.0 снова откладывается
  3. OpenNews: Подготовка CentOS 8 отстаёт от графика
  4. OpenNews: Разработка Scientific Linux 8 свёрнута в пользу CentOS
  5. OpenNews: CentOS возобновляет поддержку репозитория Fasttrack
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: centos
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  • 1.1, kiwinix (?), 13:23, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Ну, а вы боялись.. Хотя всем на и 7.7 норм, не спешат переходить на 8..

    Звучит как-то правда по 1С-овски.. ну то ладно

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:17, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы хотели сказать, все и на Oracle linux 8 норм.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 11:30, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе и ослица норм.
     
  • 2.30, Аноним (30), 22:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угy, "... , в это пpaздничнoe yтpo, co втopника на пoнедeльник, шaмaнили peлиз.."
     
  • 2.35, Аноним (42), 08:51, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    >Хотя всем на и 7.7 норм

    ЕРЕСЬ! После того как RHEL/CentOS перешли на SystemD ими НИКТО не пользуется!!
    МИЛЛИОНЫ пользователей перешли на Devuan(форк Debian без SystemD)!!!

    - как мне сказали на Опеннете.


     
     
  • 3.49, zfs (??), 13:49, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закусывать надо :)
     
     
  • 4.51, Канифоль Патрика (?), 19:14, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно. Мне тоже так сказали.
     
  • 3.54, Аноним (54), 20:24, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ими НИКТО не пользуется

    в вашей деревне?

     
     
  • 4.57, Канифоль Патрика (?), 21:13, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как мне сказали на Опеннете

    Вы же даже читать не умеете.

     
  • 2.41, Аноним (41), 11:28, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходить на то что не выпустили?
     
     
  • 3.52, Канифоль Патрика (?), 19:15, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто привычка праздновать ещё не состоявшиеся победы.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:28, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    К декабрю увидит свет.
     
     
  • 2.4, Роман (??), 13:50, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так проданать, сразу быстрее пойдет
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Школа ... Айбиэм заберет твои денежки и задержит центось еще дольше. Раз уж ты так молод следи за руками в январе 2014 года ред хат стала спонсировать центос https://www.redhat.com/en/about/press-releases/red-hat-and-centos-join-forces В итоге товарный знак центос перешел к Ред Хат  и был создан новый правящий совет, а уже в 2019 хомячки сидят на древней версии.

    А ты продолжай донатить в поле дураков.

     
     
  • 4.16, Роман (??), 17:17, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вот видишь без твоих донатов пришлось продаться..... линуксоиды они такие щедрые, зарабатывают бабло на горбу у программеров, а задонатить несчастных 10 баксов так уже кишка тонка. А потом крики про злую корпорацию.
     
     
  • 5.21, gogo (?), 19:01, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    очень странное противопоставление линуксоидов и программеров
     
     
  • 6.32, Роман (??), 23:18, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А код разве админы пишут?
     
     
  • 7.50, nobody (??), 15:16, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А программеры пользующиеся линуксом и/или разрабатывающие его/под него разве не линуксоиды?
     
  • 5.45, Аноним (45), 11:57, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же just for fun ?
     
  • 5.56, Аноним (56), 21:01, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а задонатить несчастных 10 баксов так уже кишка тонка.

    Сначала пусть донаты нормально принимать научатся.
    А то одним дай с таких банковских карт, другим с сяких. Ага, ща, побежал по банкам делать вклады. Почему через сотовых операторов нельзя донатить?

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:43, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подожду лучше Ubuntu 20.04 LTS
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 16:22, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Очень правильно. Лучше уж пользоваться нормальной системой чем зачерствевшими огрызками корпоративщины, брезгливо брошенными нищим, которые мечтают о RHEL, но не могут его себе позволить.
     
     
  • 3.18, sisadmin (?), 18:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Так убунта же глючная до ужаса, хотя школоте пойдёт. В нормальных компаниях само собой редхат, цент и оракл.
     
     
  • 4.34, btrfs (?), 04:28, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сюсе
     
     
  • 5.53, Аноним (53), 19:53, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каждой конторе, на каждой рабочей станции надо конпелировать LFS как завещал Столман.
     
  • 3.26, 0x0 (?), 20:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нищим, которые мечтают о RHEL

    Было б о чём мечтать. Какой нищим от неё толк? Разве что, в найденном на помойке шлеме VR "Волка с Уолл-стрит" пересмотреть  :)

     
  • 3.27, 0x0 (?), 20:36, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora ж без этого всего 'элитарного' живет себе как-то ))
     
  • 3.28, IRASoldier_registered (ok), 21:17, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >зачерствевшими огрызками корпоративщины, брезгливо брошенными нищим, которые мечтают о RHEL, но не могут его себе позволить

    ...и при этом, фактически идентичными этой самой корпоративщине. Так что из твоего комма следует только одно - ты ни фига не знаешь, что такое CentOS и RHEL, а значит - они тебе на самом деле и не нужны, но не потому, что ты весь из себя такой гордый поборник свободы, а потому что ты тупо не знаешь, чем эти дистрибы отличаются от других. Обычная школота (независимо от возраста), которая хочет повыпендриваться тем, что поставила себе модный-свободный Линукс.

     
     
  • 4.55, 0x0 (?), 20:55, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чаяния предприимчивых людей обычно куда более прагматичны, чем могут казаться)
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:54, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В ближайшие дни также будет опубликован выпуск CentOS 7.7, который уже полностью готов и сборки начали распространяться по зеркалам.

    А в самой centos народ не в курсе про ЭТО.

    https://wiki.centos.org/About/Building_7

     
     
  • 2.9, kerneliq (ok), 14:48, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Частично в курсе)
    2019-09-13 Currently, we now have full os/ install trees and full NetInstall and Everything ISOs for all 7 arches (i386, x86_64, ppc64le, ppc64, power9, armhfp, aarch64), in the QA tree. Now that we have all the os/ repos done and verified, we can do the update repos and the extras repos.
     
  • 2.40, Hello (?), 11:27, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.centos.org/About/Building_8
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:56, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Если не произойдёт непредвиденных событий, релиз выйдет во вторник 24 сентября.

    23 сентября: произошло непредвиденное событие - перенос даты выхода CentOS.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:09, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эх... брат аноним, что же ты..., оно же непредвиденное должно было быть.
     
  • 2.8, жека воробьев (?), 14:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    планы нужны чтобы их нарушать
     

  • 1.10, Аноним (11), 15:07, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выйдет во время свиста горного рака в полнолуние во время грозы.
     
  • 1.14, Аноним (14), 16:58, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    че то у меня с русской локалью проблемы на RHEL8\8.1- квадратики кажет вместо букоф.
     
     
  • 2.15, жека воробьев (?), 17:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну у тебя же есть подписка на поддержку
     
  • 2.17, anonymous (??), 17:20, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы как с Луны, поди проблемы только в консоли. Берешь гугл и пишешь проблему про Федору (какая там по аналогии к шапке8 ?) и ВАМ дадут рецепт.
     

  • 1.19, Аноним (19), 18:22, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кому нужен centos, когда есть oracle linux?? Ждать подачки с барского стола совсем не кузяво. Сегодня хотим выпускать, завтра - подумаем, послезавтра вообщем забьем.
     
     
  • 2.20, пох. (?), 18:36, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, надо жрать со стола другого барина, загребая двумя руками - там барин добрый, он даст.

     
     
  • 3.31, IRASoldier_registered (ok), 23:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Слушай, ты же вроде умный. Вот к чему эта вся риторика? Ну вот с какого стола, какой барин? Ты-то что, выше всего этого и прям вот from scratch пользуешь? :-)
     
     
  • 4.46, пох. (?), 12:16, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    удается развести ло...бизнес на оплату подписки - пользуюсь rhel'ом

    нет денег - сижу на б-жественной десяточке, не отсвечиваю.

    Если в требованиях "работает непременно на последней версии центоси" - ну ставлю центось, ту, которая ставится, а не ту, которая может быть, когда-нибудь, когда на горе раком свистнут...

    собачку никому на юге дефаултсити не надо выгуливать?

     
     
  • 5.47, IRASoldier_registered (ok), 12:21, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >собачку никому на юге дефаултсити не надо выгуливать?

    Не, у меня в друзьях исторически только кошатники.

     
  • 2.29, Catwoolfii (ok), 22:01, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А если оракле ограничит доступ к репозиторию, то что тогда делать?
     
     
  • 3.43, Аноним (41), 11:39, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там тогда думаю уже и Centos не увидишь или увидишь в другом формате
     
  • 2.36, Аноним (36), 09:04, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    будто оракл подачки берет не там же где центос
     
     
  • 3.37, Аноним (36), 09:05, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оба дистра с редхета собраны
     

  • 1.22, Аноним (22), 19:54, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Не успел opennet написать новость про выпуск 8й версии 24го числа как его отменили. Лол, пора уже давно понять что серьёзные сервера и проекты только на windows server держат
     
     
  • 2.23, Анонзо (?), 20:03, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, посмеялся.
     
  • 2.24, Анонзо (?), 20:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>на windows server держат

    на windows server ложат

     
  • 2.33, Pi314 (?), 03:24, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ссылка? Ааааааа
     
     
  • 3.38, хотел спросить (?), 09:54, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это жирный троль
     

  • 1.25, ы (?), 20:18, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    вспоминая CentOS 7, которая страшно паниковала ядром где-то до 7.3 (старую виртуализацию в виде Xen из него выкинули, а новая какое-то время роняла ядро), в принципе ничего страшного, что CentOS 8.0 не спакетирован. к 8.2 что-то спакетировать успеют, тогда и посмотрим.
     
     
  • 2.44, crypt (ok), 11:40, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > вспоминая CentOS 7, которая страшно паниковала ядром где-то до 7.3 (старую виртуализацию
    > в виде Xen из него выкинули, а новая какое-то время роняла
    > ядро), в принципе ничего страшного, что CentOS 8.0 не спакетирован. к
    > 8.2 что-то спакетировать успеют, тогда и посмотрим.

    Вспоминая CentOS 7, который, очевидно, должен был глюкавить из-за объема новинок, в принципе ничего страшного, что я до сих пор не выкатил его в продакшн. К релизу 10.2 что-то наконец доведут до ума в этом безумном systemd мире.

     

  • 1.39, Аноним (39), 10:20, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    РедХат уже бету 8,1 тестирует =)
     
  • 1.48, Аноним (48), 13:04, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них 8-ка готова, они просто её не стали выкидывать до 7.7.
     
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