Определена дата выпуска CentOS 8.0

2.13 , Аноним ( 12 ), 16:22, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Очень правильно. Лучше уж пользоваться нормальной системой чем зачерствевшими огрызками корпоративщины, брезгливо брошенными нищим, которые мечтают о RHEL, но не могут его себе позволить.

3.18 , sisadmin ( ? ), 18:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Так убунта же глючная до ужаса, хотя школоте пойдёт. В нормальных компаниях само собой редхат, цент и оракл.

4.34 , btrfs ( ? ), 04:28, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сюсе

5.53 , Аноним ( 53 ), 19:53, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В каждой конторе, на каждой рабочей станции надо конпелировать LFS как завещал Столман.

3.26 , 0x0 ( ? ), 20:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >нищим, которые мечтают о RHEL Было б о чём мечтать. Какой нищим от неё толк? Разве что, в найденном на помойке шлеме VR "Волка с Уолл-стрит" пересмотреть :)

3.27 , 0x0 ( ? ), 20:36, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Fedora ж без этого всего 'элитарного' живет себе как-то ))

3.28 , IRASoldier_registered ( ok ), 21:17, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >зачерствевшими огрызками корпоративщины, брезгливо брошенными нищим, которые мечтают о RHEL, но не могут его себе позволить ...и при этом, фактически идентичными этой самой корпоративщине. Так что из твоего комма следует только одно - ты ни фига не знаешь, что такое CentOS и RHEL, а значит - они тебе на самом деле и не нужны, но не потому, что ты весь из себя такой гордый поборник свободы, а потому что ты тупо не знаешь, чем эти дистрибы отличаются от других. Обычная школота (независимо от возраста), которая хочет повыпендриваться тем, что поставила себе модный-свободный Линукс.

4.55 , 0x0 ( ? ), 20:55, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чаяния предприимчивых людей обычно куда более прагматичны, чем могут казаться)

