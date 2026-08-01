Проект Valhalla будет включён в основную ветку JDK

Лоис Фолтан (Lois Foltan) из компании Oracle подтвердила, что реализация предложения JEP 401 ("Value Classes and Objects") будет интегрирована в основной репозиторий OpenJDK и запланирована для включение в релиз JDK 28, намеченный на март 2027 года, в качестве отключённой по умолчанию экспериментальной функции.

Ключевая идея проекта Valhalla: "код как класс, работает как int". Проектом водится понятие классов значений (Value classes), позволяющих создавать типы, которые:

не имеют идентичности (в отличие от обычных объектов, два экземпляра с одинаковыми полями считаются равными).

не могут быть синхронизированы (synchronized вызывает IdentityException).

могут быть скаляризованы (разложены на поля без выделения памяти) или выровнены в массивах и полях (данные хранятся плотно и последовательно).

Синтаксис подразумевает использование нового ключевого слова "value":

value class Point { final int x; final int y; Point(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; } }

В данном примере "Point[]" теперь может хранить значения напрямую, а не ссылки на объекты.



