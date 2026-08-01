Проект Valhalla будет включён в основную ветку JDK

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|2.14, Аноним (14), 23:25, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только а зачем, если на уровне компилятора можно было отлавливать все что можно оптимизировать и обрабатывать под капотом? А для валидаций в java и без этого много инструментов.
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|3.16, Аноним (16), 23:33, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и плевать, что прямо в новости написано "В данном примере "Point[]" теперь может хранить значения напрямую, а не ссылки на объекты. "
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|4.24, Аноним (6), 01:30, 02/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поинт из двух тестов да, а из трёх - нет. Атомарность при изменении объекта в джаве ломать не будут.
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|3.18, penetrator (?), 23:41, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В данном примере "Point[]" теперь может хранить значения напрямую, а не ссылки на объекты.
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|3.10, Аноним (10), 22:33, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а те к бэсика с паскалем, получается что тое у бэсика с паскалем
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|2.20, Brian (?), 23:52, 01/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только как обычно в Java этим без слоя гов/del ломбока пользоваться невозможно будет, за нормальным апи придется опять в котлен идти
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|1.15, Аноним (15), 23:27, 01/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну вот и нормальная реализация потихоньку выходит на сцену. не корявая наколенка типа сишарп стракт. всётаки джава оперирует баблом всего мира
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|1.17, zionist (ok), 23:41, 01/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь вместо раздувания по heap памяти получим раздувание по CPU и по стеку. Когда миллионы жабодевелоперов с непривычки начнут передавать value слассы куда угодно, то есть станут приумнажать копирование данных.
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|1.21, Аноним (21), 00:03, 02/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Тот самый момент, когда ребята, которые хвалились какие у них классные интерпретируемые/VM-языки, начинают заново изобретать велосипед, т.е. простые типы из компилируемых языков. Ибо так тупо оптимальнее.
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|1.22, Аноним (22), 00:43, 02/08/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В оракле только пока ещё видимо не поняли что ничегл кроме раста не нужно. Всё, что сейчач написано на жаве может быть написано на расте и работать сильно лучше.
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