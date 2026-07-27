Выпуск композитного сервера Wayfire 0.11

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|2.22, Аноним (-), 18:40, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Люди пишушие композиторы, пишут их не с нуля. Они используют готовые библиотеки, типа wlroots или libweston. А это я скажу тебе очень годные библиотеки. Только большие команды как KDE и GNOME могут позволить себе писать всё с нуля.
"Васянские композиторы" это лучшее что нам дал Wayland. Я серъёзно, без всякого сарказма. Экосистема Линукса должна быть разнообразной, в этом и заключена её сила.
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|3.47, Аноним (47), 00:02, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во фрагментации на низком уровне нет силы, она приводит лишь к общей нестабильности и распылению ресурсов.
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|1.4, Аноним (4), 17:36, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> нетребовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в стиле 3D-плагинов
ну ну. Вы бы 2д сперва сделали нетребовательное
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|3.7, Аноним (7), 17:47, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Угу, все композиторы подтекают и хавают кучу ресурсов, которую неплохо было бы пускать в дело, а не отдавать целому менеджеру окошек или того хуже - рабочей среде.
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|4.9, aname (ok), 17:51, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Какие все?
2. Issue/PR уже ж написан для этих "всех" композиторов?
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|4.11, Аноним (11), 17:53, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кроме квин, он меньше иксов потребляет. Но это пока не запустишь какой-нибудь хромиум на xwayland (без xwayland ещё больше). Прикол в том, что на иксах ровно тот же конфиг хромиума потребляет 0 видеокарты.
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|Часть нити удалена модератором
|6.19, Аноним (11), 18:33, 27/07/2026 [ответить]
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> Локальные проблемы хромо-ёба лисоводов не волнуют.
У фф тоже в районе 400мб врам и скачет до 1000 как только переключишься на окно браузера, 160мб +120мб врам на иксах если таб с видео открываешь и не меняется.
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|3.33, Аноним (32), 19:20, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сделайте для нехудого микроконтроллера, на Коре и Пеньке, тем более, летать будет.
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|4.37, aname (ok), 20:20, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сделайте для нехудого микроконтроллера, на Коре и Пеньке, тем более, летать будет.
Так оплатите
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|1.10, Аноним (10), 17:51, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вообще показательно, если разработчики вместо программирования удобного и гибкого управления окнами (чем и должен заниматься вм, внезапно), а также предоставления мощного апи для написания плагинов (как в панельке awesomewm например) запиливают, о-боже, крглые углы и вязкие окна с кубами и анимациями, то можно смело идти мимо — ничего путного уже не выйдет. Привет хипстерлянд, такая же помойка.
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|2.13, Аноним (11), 17:58, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну от не на wlroots больше, так что нормально работает. Хотя в целом твоя компетенция вызывает вопросы: кубики и анимации это отличная демонстрация профессионализма разработчиков -- без этого они нормально работать не будут.
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|3.14, Аноним (10), 18:12, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, профессионализм — это когда делают мощный вм, со всеми нужными функциями, как то правила для окон, удобную систему хоткеев, простой конфиг, продуманный апи, интеграцию с приложениями и тд, а уж потом, когда все отлажено и работает как надо, можно и поразвлекаться с эффектами и прочими блюрами. Но нет, быстрей надо всякой хрени впилить, да побольше. Должно быть видно, что мы не какие-то там suckless, ну эти, у нас вон оно как красиво! А в итоге что? Это нельзя, тут пока не (до)делали, зато красива, вон он, куб, глядь.
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|4.16, Аноним (11), 18:18, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О, ну так это ты буквально описываешь все эти поделки с блюрами и кубиками, и даже не все из них профессиональные -- как итог конфиги и возможности, но гигатонны багов. А вот поделками без мощных возможностей пользоваться вообще невозможно, они совсем уж наколенные -- я сам скорее напишу лично под себя не хуже. Кто-то вон личные иксы под себя пишет, а тут намного проще.
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|4.20, Аноним (20), 18:34, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>мощный вм, со всеми нужными функциями, как то правила для окон, удобную систему хоткеев, простой конфиг, продуманный апи, интеграцию с приложениями
Чувак ты описываешь Desktop Environment. А сабж это Window Manager. Смотри не путай, и осторожней с хотелками.
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|5.27, Аноним (10), 18:56, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я ничего не путаю. Времена Window Managers прошли, теперь каждному вяленд композитору нужно заново реализовывать всякую хрень, вроде захвата экрана и настройки средств ввода и прочая, прочая.
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|6.28, Аноним (28), 19:02, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их потому и переименовали в композитные сервера, хотя название так себе.
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|4.48, Аноним (48), 04:01, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мощный вм, со всеми нужными функциями, как то правила для окон, удобную систему хоткеев, простой конфиг, продуманный апи, интеграцию с приложениями и тд
Чтобы три окна (терминал, редактор и браузер) менеджить? Ох, действительно, тут без правил для окон и удобной системы хоткеев никак не обойтись, а без продуманного апи с интеграцией и вовсе работать невозможно.
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|3.49, 7zip (?), 05:28, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Демонстрация профессионализма разработчиков - это нормально спроектированный оконный сервер, нормально спроэктированный gui тулкит, нормлаьно спроектированная модель пакетов
А крутящийся кубик это экзампл из доков вулкана или опенгла
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|2.24, Zenitur (ok), 18:46, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Рутьюб не открываю принципиально - посмотрел на ютюбе на сайте проекта. Выглядит здорово, прям самый настоящий Compiz для Wayland. Даже Skydome, который я использовал в 2007 году.
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|3.26, Аноним (28), 18:51, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У нас в стране официально не головке не гладят за ссылки не на отечественное. В Белоруссии можно такое делать и это будет нормально. Да, мне тоже Wayfire пока больше всех нравится и не факт что это изменится. Только с OBS студией бывают какие-то заморочки на моем дистре, а так можно было бы уже перейти полностью на Wayfire.
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|2.29, Аноним (10), 19:03, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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O tempora, o mores! Автор предлагает час времени смотреть на картинки в открытом браузере на весь экран, с разглагольствованием о чем? О том, что можно ужать на два листа А4 и три скриншота. Сестра, неси галоперидол!
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|3.34, Аноним (28), 19:23, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ужать что? Вас таких критиканов песни о любви сочинять бы заставить и спросить каким образом люди могут создать уникальный контент, если они все будут одинаково что-то пытаться ужать, а не развернуто объяснить. Содержание там по большей части в объяснениях. Никто не заставляет смотреть ролик, а аудиохостинги передают музыку и на худой конец аудио книги. Угадайте сколько там времени уходит на описание. А самое главное найдет ли человек эти данные самостоятельно, потратив хоть в 100 раз больше времени - большой вопрос. Вот к примеру про андервольт LGA1700. Покажите мне того кто сделал лучше и почему нельзя объяснять что именно у людей пошло не так как можно. Критиковать то легко.
https://rutube.ru/video/260ba74f43ced776f527315231094d5d/
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|4.35, Аноним (10), 19:44, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Ужать что?
Э, бэ, мэ — вот это. В общем, воду что ты там льешь. Попробуй писать, потом читать написанное, править, убирать ненужное, потом снова вычитывать (семь раз отмерь) и внезапно час видео про, вау виндовс менеджер, помещяется в четыре абзаца и две картинки. Я не пнимаю, о чем можно час трепаться на такую тему? А еще мне сложно представить себе человека, который будет это смотреть-слушать. Хотя... я как-то на бывшей работе видел чувака, который в обеденный перерыв смотрел обзор на лапшу быстрого приготовления :)
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|5.36, Аноним (28), 20:07, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Кажется у вас профдеформация Данное видео сделано для новичков 4 абзаца и две ... большой текст свёрнут, показать
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|6.40, Аноним (10), 21:22, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот именно что для новичков, с них хватило бы общего представления пара гифок,... большой текст свёрнут, показать
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|5.38, Аноним (28), 20:53, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати на вквидео сегодня три человека было время просмотра 1 час 22 минуты Эт... большой текст свёрнут, показать
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|6.44, Аноним (10), 21:42, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да елки палки, видео — это про котиков и прочих человеков-пауков. Ну ладно, кран-буксу заменить или плитку положить, ремонт станка в конце концов. Про игры вот кто-то смотрит... Но не про сборку же ПК и обсуждение памяти, аааа, да ты таблицу блин составь со сравнением компонентов, а внизу распишись, мол мое мнение такое: тру-ля-ля. Зачем кому-то смотреть и слушать такое видео, аааааа, что с вами не так лююдиии?
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|7.45, Аноним (28), 21:59, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что очень много нюансов, плюс маркетинг и до кучи наши суровые торгашески... большой текст свёрнут, показать
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|8.46, Аноним (10), 22:13, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот видишь, не так уж сложно 8212 разверни мысль, напиши статью, приложи т... текст свёрнут, показать
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|9.51, Аноним (28), 06:28, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без конструктивной критики мне неинтересны нападки Я уже насмотрелся неспособны... текст свёрнут, показать
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|2.43, Аноним (43), 21:35, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, Wayfire, неплохая штука, пробовал ее на Xfce Но тайлинг чистый, для меня со... большой текст свёрнут, показать
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|1.41, Аноним (41), 21:22, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Улучшена поддержка дробного масштабирования за счёт перехода на использование чисел с плавающей запятой
Удивительно, что до сих пор по истечению 18 лет разработки не сделали это преподобное дробное масштабирование. Каждый свою подпорку пилит.
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|2.50, 7zip (?), 05:31, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего удивительного нет, половина ключевых разрабов в линкус-сообществе зпшку в майкрософте получают за ликвидацию конкуренции
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