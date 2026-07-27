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Выпуск композитного сервера Wayfire 0.11

27.07.2026 16:42 (MSK)

Опубликован релиз композитного сервера Wayfire 0.11, использующего Wayland и позволяющего формировать нетребовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в стиле 3D-плагинов к Compiz (переключение экранов через 3D-куб, пространственная раскладка окон, морфинг при работе с окнами и т.п.). Wayfire поддерживает расширение функциональности через плагины и предоставляет гибкую систему настройки. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией MIT.

Проект построен на базе библиотеки wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Для управления сеансами могут применяться systemd, elogind или seatd. Поддерживается запуск X11-приложений при помощи XWayland. В качестве панели можно использовать wf-shell от разработчиков Wayfire или стороннюю панель LavaLauncher. Проектом также развивается библиотека для работы с файлами конфигурации wf-config и графический конфигуратор wcm.

Указано, что выпуск Wayfire 0.11 скорее всего будет последним перед релизом 1.0, подчёркивающим готовность продукта для широкого использования. Среди изменений в Wayfire 0.11:

  • Улучшена поддержка дробного масштабирования за счёт перехода на использование чисел с плавающей запятой для для расчёта геометрии и хранения логических координат. В большинстве приложений, включая Firefox и Chrome и приложения на GTK4 и Qt, изменение привело к повышению чёткости вывода текста при установке нецелых значений масштабирования вывода.
  • В Xwayland реализована возможность отрисовки окон в физическом пиксельном разрешении монитора для предотвращения размытия содержимого на экранах с высокой плотностью пикселей.
  • Добавлена возможность назначения цветовых профилей (ICC) для мониторов и включения поддержки HDR при отрисовке с использованием графического API Vulkan.
  • Работа эффектов 2D- и 3D-трансформаций окон, а также эффекта "желе" (Wobbly) адаптирована для использования с бэкендом отрисовки на базе API Vulkan.
  • Добавлена утилита wayfire-plugin для установки, обновления, пересборки и удаления плагинов из командой строки.
  • Реализована возможность активации плагинов без перезапуска композитного сервера, если включены плагины ipc и ipc-rules.
  • Добавлена поддержка протоколов Wayland ext_image_capture_source_v1, ext_image_copy_capture_manager_v1, ext_foreign_toplevel_list_v1, ext-data-control-v1, security-context-v1 и linux-drm-syncobj-v1.
  • Интегрирована поддержка глобальных меню KDE AppMenu и GTK global-menu.
  • Добавлен режим, позволяющий временно развернуть на весь экран одно окно, сохранив его место в мозаичной компоновке.
  • Реализованы три режима работы кнопки раскрытия окна: на весь экран - клик левой кнопкой, по вертикали - средней и по горизонтали - правой.
  • Добавлены настройки масштабирования шрифтов, кнопок и отступов, а также изменения силы размытия в зависимости от прозрачности окна.
  • В IPC предоставлена возможность анализа и настройки окон до их появления на экране, а также получения и установки свойств окон в реальном времени. Добавлены события об изменении конфигурации мониторов и создаваемые плагинами события.
  • Оболочка рабочего стола wf-shell (wf-background, wf-panel, wf-dock) портирована на GTK4. Добавлен блокировщик экрана и предложены новые виджеты.


  1. Главная ссылка к новости (https://wayfire.org/2026/07/24...)
  2. OpenNews: Воссоздание пользовательской оболочки Unity с использованием Wayfire и Libadwaita
  3. OpenNews: Выпуск композитных серверов Wayfire 0.10 и wlmaker 0.6, использующих Wayland
  4. OpenNews: Первый тестовый выпуск композитного сервера Xfwl4 от проекта Xfce
  5. OpenNews: Доступен композитный сервер Nourish 1.0.0
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.56
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65986-wayfire
Ключевые слова: wayfire
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Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Грустный (?), 16:53, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    > использующего Wayland

    Зачем? С нуля не осилили написать?

     
     
  • 2.3, моррут (?), 17:29, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вы таки имели в виду wlroots?
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 19:16, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот туда и имел ввиду ;)
     
  • 2.22, Аноним (-), 18:40, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди пишушие композиторы, пишут их не с нуля. Они используют готовые библиотеки, типа wlroots или libweston. А это я скажу тебе очень годные библиотеки. Только большие команды как KDE и GNOME могут позволить себе писать всё с нуля.

    "Васянские композиторы" это лучшее что нам дал Wayland. Я серъёзно, без всякого сарказма. Экосистема Линукса должна быть разнообразной, в этом и заключена её сила.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 18:45, 27/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.47, Аноним (47), 00:02, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во фрагментации на низком уровне нет силы, она приводит лишь к общей нестабильности и распылению ресурсов.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:12, 27/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 17:36, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > нетребовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в стиле 3D-плагинов

    ну ну. Вы бы 2д сперва сделали нетребовательное

     
     
  • 2.5, aname (ok), 17:42, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для корыдуба, или пенька номерного?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 17:47, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Угу, все композиторы подтекают и хавают кучу ресурсов, которую неплохо было бы пускать в дело, а не отдавать целому менеджеру окошек или того хуже - рабочей среде.
     
     
  • 4.9, aname (ok), 17:51, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1. Какие все?
    2. Issue/PR уже ж написан для этих "всех" композиторов?
     
  • 4.11, Аноним (11), 17:53, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме квин, он меньше иксов потребляет. Но это пока не запустишь какой-нибудь хромиум на xwayland (без xwayland ещё больше). Прикол в том, что на иксах ровно тот же конфиг хромиума потребляет 0 видеокарты.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.19, Аноним (11), 18:33, 27/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Локальные проблемы хромо-ёба лисоводов не волнуют.

    У фф тоже в районе 400мб врам и скачет до 1000 как только переключишься на окно браузера, 160мб +120мб врам на иксах если таб с видео открываешь и не меняется.

     
  • 3.33, Аноним (32), 19:20, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделайте для нехудого микроконтроллера, на Коре и Пеньке, тем более, летать будет.
     
     
  • 4.37, aname (ok), 20:20, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сделайте для нехудого микроконтроллера, на Коре и Пеньке, тем более, летать будет.

    Так оплатите

     
  • 2.18, DrSheppard (ok), 18:31, 27/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, slondat (?), 17:49, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    wayfire + dms или noctalia заводится. С косяками правда.
     
  • 1.10, Аноним (10), 17:51, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вообще показательно, если разработчики вместо программирования удобного и гибкого управления окнами (чем и должен заниматься вм, внезапно), а также предоставления мощного апи для написания плагинов (как в панельке awesomewm например) запиливают, о-боже, крглые углы и вязкие окна с кубами и анимациями, то можно смело идти мимо — ничего путного уже не выйдет. Привет хипстерлянд, такая же помойка.
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 17:58, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну от не на wlroots больше, так что нормально работает. Хотя в целом твоя компетенция вызывает вопросы: кубики и анимации это отличная демонстрация профессионализма разработчиков -- без этого они нормально работать не будут.
     
     
  • 3.14, Аноним (10), 18:12, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, профессионализм — это когда делают мощный вм, со всеми нужными функциями, как то правила для окон, удобную систему хоткеев, простой конфиг, продуманный апи, интеграцию с приложениями и тд, а уж потом, когда все отлажено и работает как надо, можно и поразвлекаться с эффектами и прочими блюрами. Но нет, быстрей надо всякой хрени впилить, да побольше. Должно быть видно, что мы не какие-то там suckless, ну эти, у нас вон оно как красиво! А в итоге что? Это нельзя, тут пока не (до)делали, зато красива, вон он, куб, глядь.
     
     
  • 4.16, Аноним (11), 18:18, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, ну так это ты буквально описываешь все эти поделки с блюрами и кубиками, и даже не все из них профессиональные -- как итог конфиги и возможности, но гигатонны багов. А вот поделками без мощных возможностей пользоваться вообще невозможно, они совсем уж наколенные -- я сам скорее напишу лично под себя не хуже. Кто-то вон личные иксы под себя пишет, а тут намного проще.
     
  • 4.20, Аноним (20), 18:34, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мощный вм, со всеми нужными функциями, как то правила для окон, удобную систему хоткеев, простой конфиг, продуманный апи, интеграцию с приложениями

    Чувак ты описываешь Desktop Environment. А сабж это Window Manager. Смотри не путай, и осторожней с хотелками.

     
     
  • 5.27, Аноним (10), 18:56, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я ничего не путаю. Времена Window Managers прошли, теперь каждному вяленд композитору нужно заново реализовывать всякую хрень, вроде захвата экрана и настройки средств ввода и прочая, прочая.
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 19:02, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их потому и переименовали в композитные сервера, хотя название так себе.
     
  • 4.48, Аноним (48), 04:01, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мощный вм, со всеми нужными функциями, как то правила для окон, удобную систему хоткеев, простой конфиг, продуманный апи, интеграцию с приложениями и тд

    Чтобы три окна (терминал, редактор и браузер) менеджить? Ох, действительно, тут без правил для окон и удобной системы хоткеев никак не обойтись, а без продуманного апи с интеграцией и вовсе работать невозможно.

     
  • 3.49, 7zip (?), 05:28, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Демонстрация профессионализма разработчиков - это нормально спроектированный оконный сервер, нормально спроэктированный gui тулкит, нормлаьно спроектированная модель пакетов

    А крутящийся кубик это экзампл из доков вулкана или опенгла

     

  • 1.21, Аноним (28), 18:39, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пока это лучший вариант по скорости. Немного глючил с изменением настроек, отменяя масштабирование, если менять настройки на ходу, но в целом один из двух наиболее интересных композитных серверов, да еще и с разгоном монитора - это просто блеск. Даже видео сделал про Wayfire.

    https://rutube.ru/video/af5667fc4565be6ac6fe570ca5029fd4/

     
     
  • 2.24, Zenitur (ok), 18:46, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рутьюб не открываю принципиально - посмотрел на ютюбе на сайте проекта. Выглядит здорово, прям самый настоящий Compiz для Wayland. Даже Skydome, который я использовал в 2007 году.
     
     
  • 3.26, Аноним (28), 18:51, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас в стране официально не головке не гладят за ссылки не на отечественное. В Белоруссии можно такое делать и это будет нормально. Да, мне тоже Wayfire пока больше всех нравится и не факт что это изменится. Только с OBS студией бывают какие-то заморочки на моем дистре, а так можно было бы уже перейти полностью на Wayfire.
     
  • 2.29, Аноним (10), 19:03, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    O tempora, o mores! Автор предлагает час времени смотреть на картинки в открытом браузере на весь экран, с разглагольствованием о чем? О том, что можно ужать на два листа А4 и три скриншота. Сестра, неси галоперидол!
     
     
  • 3.34, Аноним (28), 19:23, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ужать что? Вас таких критиканов песни о любви сочинять бы заставить и спросить каким образом люди могут создать уникальный контент, если они все будут одинаково что-то пытаться ужать, а не развернуто объяснить. Содержание там по большей части в объяснениях. Никто не заставляет смотреть ролик, а аудиохостинги передают музыку и на худой конец аудио книги. Угадайте сколько там времени уходит на описание. А самое главное найдет ли человек эти данные самостоятельно, потратив хоть в 100 раз больше времени - большой вопрос. Вот к примеру про андервольт LGA1700. Покажите мне того кто сделал лучше и почему нельзя объяснять что именно у людей пошло не так как можно. Критиковать то легко.

    https://rutube.ru/video/260ba74f43ced776f527315231094d5d/

     
     
  • 4.35, Аноним (10), 19:44, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ужать что?

    Э, бэ, мэ — вот это. В общем, воду что ты там льешь. Попробуй писать, потом читать написанное, править, убирать ненужное, потом снова вычитывать (семь раз отмерь) и внезапно час видео про, вау виндовс менеджер, помещяется в четыре абзаца и две картинки. Я не пнимаю, о чем можно час трепаться на такую тему? А еще мне сложно представить себе человека, который будет это смотреть-слушать. Хотя... я как-то на бывшей работе видел чувака, который в обеденный перерыв смотрел обзор на лапшу быстрого приготовления :)

     
     
  • 5.36, Аноним (28), 20:07, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кажется у вас профдеформация Данное видео сделано для новичков 4 абзаца и две ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.40, Аноним (10), 21:22, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно что для новичков, с них хватило бы общего представления пара гифок,... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.38, Аноним (28), 20:53, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати на вквидео сегодня три человека было время просмотра 1 час 22 минуты Эт... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.44, Аноним (10), 21:42, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да елки палки, видео — это про котиков и прочих человеков-пауков. Ну ладно, кран-буксу заменить или плитку положить, ремонт станка в конце концов. Про игры вот кто-то смотрит... Но не про сборку же ПК и обсуждение памяти, аааа, да ты таблицу блин составь со сравнением компонентов, а внизу распишись, мол мое мнение такое: тру-ля-ля. Зачем кому-то смотреть и слушать такое видео, аааааа, что с вами не так лююдиии?
     
     
  • 7.45, Аноним (28), 21:59, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что очень много нюансов, плюс маркетинг и до кучи наши суровые торгашески... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.46, Аноним (10), 22:13, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот видишь, не так уж сложно 8212 разверни мысль, напиши статью, приложи т... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.51, Аноним (28), 06:28, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без конструктивной критики мне неинтересны нападки Я уже насмотрелся неспособны... текст свёрнут, показать
     
  • 2.43, Аноним (43), 21:35, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, Wayfire, неплохая штука, пробовал ее на Xfce Но тайлинг чистый, для меня со... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.41, Аноним (41), 21:22, 27/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Улучшена поддержка дробного масштабирования за счёт перехода на использование чисел с плавающей запятой

    Удивительно, что до сих пор по истечению 18 лет разработки не сделали это преподобное дробное масштабирование. Каждый свою подпорку пилит.

     
     
  • 2.50, 7zip (?), 05:31, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего удивительного нет, половина ключевых разрабов в линкус-сообществе зпшку в майкрософте получают за ликвидацию конкуренции
     

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