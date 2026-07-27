Выпуск композитного сервера Wayfire 0.11

2.24 , Zenitur ( ok ), 18:46, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Рутьюб не открываю принципиально - посмотрел на ютюбе на сайте проекта. Выглядит здорово, прям самый настоящий Compiz для Wayland. Даже Skydome, который я использовал в 2007 году.

3.26 , Аноним ( 28 ), 18:51, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У нас в стране официально не головке не гладят за ссылки не на отечественное. В Белоруссии можно такое делать и это будет нормально. Да, мне тоже Wayfire пока больше всех нравится и не факт что это изменится. Только с OBS студией бывают какие-то заморочки на моем дистре, а так можно было бы уже перейти полностью на Wayfire.

2.29 , Аноним ( 10 ), 19:03, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – O tempora, o mores! Автор предлагает час времени смотреть на картинки в открытом браузере на весь экран, с разглагольствованием о чем? О том, что можно ужать на два листа А4 и три скриншота. Сестра, неси галоперидол!

3.34 , Аноним ( 28 ), 19:23, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ужать что? Вас таких критиканов песни о любви сочинять бы заставить и спросить каким образом люди могут создать уникальный контент, если они все будут одинаково что-то пытаться ужать, а не развернуто объяснить. Содержание там по большей части в объяснениях. Никто не заставляет смотреть ролик, а аудиохостинги передают музыку и на худой конец аудио книги. Угадайте сколько там времени уходит на описание. А самое главное найдет ли человек эти данные самостоятельно, потратив хоть в 100 раз больше времени - большой вопрос. Вот к примеру про андервольт LGA1700. Покажите мне того кто сделал лучше и почему нельзя объяснять что именно у людей пошло не так как можно. Критиковать то легко. https://rutube.ru/video/260ba74f43ced776f527315231094d5d/

4.35 , Аноним ( 10 ), 19:44, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Ужать что? Э, бэ, мэ — вот это. В общем, воду что ты там льешь. Попробуй писать, потом читать написанное, править, убирать ненужное, потом снова вычитывать (семь раз отмерь) и внезапно час видео про, вау виндовс менеджер, помещяется в четыре абзаца и две картинки. Я не пнимаю, о чем можно час трепаться на такую тему? А еще мне сложно представить себе человека, который будет это смотреть-слушать. Хотя... я как-то на бывшей работе видел чувака, который в обеденный перерыв смотрел обзор на лапшу быстрого приготовления :)

5.36 , Аноним ( 28 ), 20:07, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Кажется у вас профдеформация Данное видео сделано для новичков 4 абзаца и две ... 6.40 , Аноним ( 10 ), 21:22, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Вот именно что для новичков, с них хватило бы общего представления пара гифок,... 5.38 , Аноним ( 28 ), 20:53, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Кстати на вквидео сегодня три человека было время просмотра 1 час 22 минуты Эт... 6.44 , Аноним ( 10 ), 21:42, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да елки палки, видео — это про котиков и прочих человеков-пауков. Ну ладно, кран-буксу заменить или плитку положить, ремонт станка в конце концов. Про игры вот кто-то смотрит... Но не про сборку же ПК и обсуждение памяти, аааа, да ты таблицу блин составь со сравнением компонентов, а внизу распишись, мол мое мнение такое: тру-ля-ля. Зачем кому-то смотреть и слушать такое видео, аааааа, что с вами не так лююдиии?

7.45 , Аноним ( 28 ), 21:59, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Потому что очень много нюансов, плюс маркетинг и до кучи наши суровые торгашески... 8.46 , Аноним ( 10 ), 22:13, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну вот видишь, не так уж сложно 8212 разверни мысль, напиши статью, приложи т... 9.51 , Аноним ( 28 ), 06:28, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Без конструктивной критики мне неинтересны нападки Я уже насмотрелся неспособны... 2.43 , Аноним ( 43 ), 21:35, 27/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Не, Wayfire, неплохая штука, пробовал ее на Xfce Но тайлинг чистый, для меня со...