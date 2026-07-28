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Использование GPU для ускорения обработки сетевых пакетов в ядре Linux

28.07.2026 11:43 (MSK)

Для обсуждения разработчиками ядра Linux опубликован набор патчей c реализацией механизма KNOD, позволяющего использовать GPU AMD для ускорения обработки сетевых пакетов. KNOD взаимодействует с GPU напрямую, без обращения к фреймворкам в пространстве пользователя, таким как AMD ROCm и NVIDIA CUDA, самостоятельно управляет очередями GPU и выполняет JIT-компиляцию BPF-программ обработки пакетов для выполнения на GPU. Пакеты для обработки перенаправляются из памяти сетевого адаптера в GPU с использованием DMA и Device Memory TCP.

Из сетевых возможностей сетевого стека, выполнение которых можно ускорить при помощи GPU, отмечаются обработчики сетевых протоколов, IPsec, туннели, шифрование, netfilter, управление трафиком, OVS (Open vSwitch) и XDP. На данном этапе развития внимание проекта сосредоточено на ускорении подсистемы XDP (eXpress Data Path), которая дополняет eBPF возможностью запускать BPF-программы на уровне сетевого драйвера, с поддержкой прямого доступа к DMA-буферу пакетов и работой на стадии до выделения памяти сетевым стеком.

При выполнении таких операций, как балансировка нагрузки на транспортном уровне (L4 OSI) и IPsec-шифрование через XDP, производительность упирается в число ядер CPU. В контексте KNOD подобные BPF-программы при помощи JIT-компилятора транслируются в машинный код GPU и выполняются на GPU. Применение GPU даёт возможность тысячам потоков параллельно выполнять одну и ту же программу над разными сетевыми пакетами, перенося нагрузку с CPU на GPU и позволяя масштабировать пропускную способность за счёт массового параллелизма GPU (SIMT), а не количества ядер CPU.

Проект может использоваться на системах с видеокартами AMD на базе архитектуры GCN. Выбор GPU AMD объясняется наличием полноценного открытого драйвера AMDGPU, интегрированного в основной состав ядра Linux, в котором документирована функциональность, необходимая для организации вычислений на GPU без лишних прослоек и абстракций. В будущем не исключается реализация поддержки GPU Intel. Поддержка GPU NVIDIA пока затруднена из-за отсутствия полноценного открытого драйвера в основном составе ядра (имеющихся драйвер Nouveau пока непригоден для использования в KNOD).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Опубликована платформа LibreQoS 2.0 для оптимизации трафика
  3. OpenNews: Архитектура набора команд BPF получила статус предложенного стандарта
  4. OpenNews: Lunatik - инструментарий для создания в ядре Linux обработчиков на языке Lua
  5. OpenNews: Nokia представила сетевую операционную систему SR Linux для маршрутизаторов
  6. OpenNews: Компания AMD открыла модуль ядра GIM для виртуализации GPU
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65983-knod
Ключевые слова: knod, gpu, kernel, xdp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (75) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:55, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Когда единственный инструмент молоток...
     
     
  • 2.3, нах. (?), 12:00, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мариванна, это... не молоток, в общем. Для забивания груш тоже сойдет.

    причем из всех перечисленных якобы-нужных и полезных применений к реализации принято самое бесполезное и бестолковое, нужное видимо одному-единственному корпоративному заказчику (из китая, вестимо)

    ниче, ниче, это вам не devfs, и даже не bcachefs, это божок-с-пальцем точно одобрит, китайские доллары выглядят точь-в-точь как американские баксы.

     
     
  • 3.6, kravich (ok), 12:05, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    >Мариванна, это... не молоток, в общем

    ...и густо покраснел

     
  • 3.57, JoePeach (ok), 14:38, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >нужное видимо одному-единственному корпоративному заказчику

    Уже нет. Балканизация Интернета нарастает. Теперь это нужно всем, даже Штатам и Европе.

    > это божок-с-пальцем точно одобрит

    Так у него выбора нет. И вопрос не в деньгах. Просто из АНБ позвонят и скажут: "Нам надо! Метнулся и вмержыл!"

    >Мариванна, это... не молоток, в общем. Для забивания

    Ты даже не представляешь, как они нас задолбят. Ведь теперь ТСПУ получат поистине вселенскую мощь! Ну и новый дефицит видеокарт.

     
  • 3.63, Аноним (63), 14:48, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >заказчику (из китая, вестимо)

    Там свой путь огораживания:
    https://servernews.ru/1145614

     
  • 2.19, Аноним (19), 12:34, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Теперь вирусы будут сразу по сети рисовать на экране что надо :)
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:02, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Как быть с тем, что в видеокартах память сбойная всегда? Прямо так ускорение получается с копированием туда-сюда, или это только для видеокарт без собственной памяти?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:21, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    что значит сбойная? в нормальных видеокартах вообще-то ЕСС память
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 12:35, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ЕСС память

    Знаете, почему ECC требуется? Потому что память сбойная.

     
     
  • 4.26, aname (ok), 13:08, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> ЕСС память
    > Знаете, почему ECC требуется? Потому что память сбойная.

    Значение "ECC" знаешь?

     
     
  • 5.44, Анонисссм (?), 14:01, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Значение "ECC" знаешь?

    а ты? ECC не гарантия детекта и тем более исправления любой ошибки.

     
  • 4.29, Аноним1234 (?), 13:13, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и потому что там ecc есть она не "сбойная" в итоге.
     
     
  • 5.42, Аноним (19), 14:00, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как правильно, что Вы используете кавычки. Там ещё смайлики можно было понавставить.
     
  • 4.66, Аноним (11), 15:00, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и? Жесткие диски уже лет 20 работают только с коррекцией ошибок. "сбойные", не иначе.
     
  • 4.67, Alladin (?), 15:09, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересная у вас логика, вот существует серверная ecc озу память, у пользователей обычная.. значит серверам нужна сбойная память?)
     
     
  • 5.72, Аноним (19), 15:31, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте погадаем, почему у юзеров обычная память да ещё без ЕЦЦ работает, а у серверов какая-то особенная да ещё с ЕЦЦ обязательно...
     
  • 2.45, Аноним (63), 14:01, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть PRO видеокарты с ECC-памятью:
    - https://www.techpowerup.com/img/DxrRV5UDmiOGPmTo.jpg
    - https://www.techpowerup.com/img/saj8I2z3Efs9F8eN.jpg
     
     
  • 3.54, Аноним (5), 14:27, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вот стоят они неприлично. Асики в любом случае будут дешевле и эффективнее.
     

  • 1.7, aname (ok), 12:15, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > позволяющего использовать GPU AMD для ускорения обработки сетевых пакетов

    Очередная победа AMD

     
     
  • 2.21, Аноним (19), 12:36, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очередное замедление работы экрана и всех графических программ.
     
     
  • 3.25, aname (ok), 13:06, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Очередное замедление работы экрана и всех графических программ.

    Пруфы будут, или как всегда- опеннетный эксперт?

     
     
  • 4.46, Аноним (19), 14:01, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Естественно, технология zero-cost для GPU.
     
     
  • 5.48, aname (ok), 14:05, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Естественно, технология zero-cost для GPU.

    Ты примеры показывай.

     
     
  • 6.73, Аноним (19), 15:32, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Примеры - чего? Zero-cost для GPU? Дак это ты должен это показывать.
     
     
  • 7.76, aname (ok), 16:14, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Примеры - чего? Zero-cost для GPU? Дак это ты должен это показывать.

    Это ты кукарекал про замедление, вот ты его и показывай

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:20, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    тады-уж и ядро целиком на ЖПУ запускать, чего мелочиться, а ЦПУ можно сдать в ломбард и купить ище одну видяху. Линус ты это, не останавливайся теперь на полпути, мы ждем, если, чё...
     
     
  • 2.13, aname (ok), 12:22, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если оно сможет, почему нет?
     
  • 2.30, Bob (??), 13:29, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут некоторые cpu + gpu + ram + npu воедино собрали и ssd распаяли. Куда дальше то?)
    p.s.: огрызок
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 13:45, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тут некоторые cpu + gpu + ram + npu воедино собрали и ssd распаяли. Куда дальше то?)

    мне хотелось бы пару (десятков) гигов HBM прям на проц
    но цена будет огого

    > p.s.: огрызок

    при этом отлично работает


     
  • 3.36, Аноним (36), 13:49, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё процессор кубитов добавить. Затопив это всё в жидком азоте.
     
  • 3.39, эксперт по всему (?), 13:53, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в итоге получилось прекрасно за счет это. можно не сильно порезанный qwen гонять на ноуте с 36Гб RAM

    ну а в целом, если вы припаяете сетевые порты к gpu, то получите что-то типа NPU (но где N это neural, а network). такие NPU и сейчас есть, но они все под NDA

     
  • 2.62, Аноним (62), 14:44, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тады-уж и ядро целиком на ЖПУ запускать,

    Так было уже. НАписали эмулфтор на пикселном шейдере и запустили порт линукс ядра для risc-v внутри VRChat.

     

  • 1.18, localhostadmin (ok), 12:30, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это конечно здорово, но я не совсем понимаю зачем. Сейчас мощности и так упираются в пропускную способность канала. Использовать эту технологию на большинстве серверов это как экскаватором играть в песочнице
     
     
  • 2.24, BeLord (ok), 13:04, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для "изучения" каждого пакета, как вариант, чтобы CPU не отвлекались на сетевые нагрузки, монитиоринг в чем-то будет проще.
     
  • 2.27, aname (ok), 13:09, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это конечно здорово, но я не совсем понимаю зачем. Сейчас мощности и
    > так упираются в пропускную способность канала. Использовать эту технологию на большинстве
    > серверов это как экскаватором играть в песочнице

    Так а кто заставляет- то? Не надо- не включай, в чём проблема- то?

     
  • 2.33, Аноним1234 (?), 13:36, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Найдите мне хоть один l4 vpn который может, хоть при каком канале 10+ Гбит. Таких нет, может появятся с этой штукой.
     
  • 2.68, Alladin (?), 15:12, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас мощности не упираются в пропускную канала, продолжать даже смешно
     

  • 1.22, Аноним (22), 12:37, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где-то я это уже видел... GPUDirect RDMA
    https://lore.kernel.org/netdev/6376CA34-BC6F-45DE-9FFD-7E32664C7569@fb.co
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53485
    https://lwn.net/Articles/827213/
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:56, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем ускорение ввода текста на удаленном терминале с использованием GPU.
     

  • 1.34, test (??), 13:41, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка GPU NVIDIA пока затруднена из-за отсутствия полноценного открытого драйвера в основном составе ядра

    В смысле? Давно уже есть открытый драйвер в ядре от nvidia.

    Правда либы в прострастве пользователя закрытые, но судя по сабжу тут это не нужно.

     
  • 1.37, Аноним (37), 13:49, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В бытность одной из причин, по которой серьёзное телеком оборудование было на са... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 14:39, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто Карманова прочитал.
     

  • 1.40, Аноним (40), 13:57, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это очень опасная область для 0-day, причем современные LLM-ки её плохо понимают, потому что у них такого кода нет в обучающих датасетах.Коммерческий или академический, узкоспециализированный код.
     
     
  • 2.43, Аноним (40), 14:01, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вынесу GPU подсистему и еще одну физическую железку в сеть. Что может пойти не так ? ¯\_(ツ)_/¯
     
  • 2.49, Аноним (40), 14:05, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно ли я понял, что помимо проприетарных блобов внутри CPU и сетевой карты, теперь мои пакеты будет еще и проприетарный блоб видеокарты обрабатывать ? Firmware
     
     
  • 3.89, Аноним (89), 20:13, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > помимо проприетарных блобов внутри CPU и сетевой карты, теперь мои пакеты будет еще и проприетарный блоб видеокарты обрабатывать

    Ну, они думают, что раз ты затерпел блобы внутри цпу и сетевухи, то и против фирмвари в видеокарте будет выступать только на форумах.

     

  • 1.41, Аноним (41), 13:58, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а что производители сетевых карточек акселераторы всяких ipsec не додумались изобрести? Хотя по идее крипто-операции должны исполняться на криптографическом сопроцессоре. А тут сунули какой-то гпу как компьют (дата) юнит, а цпу как менеджмент юнит. Все как в современных аля коробочных файерволах, только там за место гпу, всякие фпга и асики.
     
     
  • 2.70, Аноним (62), 15:25, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только там за место гпу, всякие фпга и асики

    фпга запрограммированные под конкретную задачу справляются порой не хуже (а иногда и лучше) чем гпу, их только программировать долго и муторно.
    А асики под конкретную задачу вообще уделывают гпу, но их перепрограммировать нельзя под другую.

     
  • 2.74, devl547 (ok), 16:08, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >производители сетевых карточек акселераторы всяких ipsec не додумались изобрести?

    Додумались. Тот же Intel QuickAssist.

     

  • 1.50, Аноним (50), 14:17, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >для ускорения обработки сетевых пакетов в ядре Linux

    А что, железного ускорения уже не хватает? Для сетевых пакетов-то, ну.

     

  • 1.52, Аноним (52), 14:20, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё равно слабо представляю себе такую ультра-сетевую железку на терабайты трафика с видяхой.

    А так, как бы обработку сетевого трафика логичнее переваливать на сетевой адаптер, а не на графический. Помнится в далёком прошлом были популярны TCP Offload настройки

     
     
  • 2.55, Аноним (41), 14:28, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в эру всяких технологий виртуализации - отрубали к х3рам собачим
     
  • 2.59, Аноним (5), 14:39, 28/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.84, нах. (?), 18:45, 28/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.53, BorichL (ok), 14:22, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора переименовать GPU в CPU, CPU в контроллер ввода-вывода.
     
     
  • 2.56, Аноним (41), 14:29, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да было время IO-card :)
     

  • 1.61, Аноним (61), 14:41, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему параллелизм, а не параллелелизм? Хочу параллелелизм в параллелограмме
     
  • 1.65, Аноним (65), 14:56, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дак вкрячьте в видюху сразу сетевой разъём, зачем эти нелепые телодвижения. И usb на вырост, антенну опять же.
     
  • 1.71, ятупойтролль (ok), 15:26, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    конечно же связка сетевуха-цпу-память-цпу-видеокарта-цпу-память-сетевуха работает быстрее, чем сетевуха-память-цпу-память-сетевуха.
     
     
  • 2.86, Мемоним (?), 19:04, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пакеты для обработки перенаправляются из памяти сетевого адаптера в GPU с использованием DMA и Device Memory TCP.
     

  • 1.75, anonymous (??), 16:13, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нахрена GPU? Вроде бы на приличных сетевых картах есть собственные хардварные ускорители. И стоят они дешевле чем приличные GPU с ECC памятью. Какая-то хрень странная.
     
     
  • 2.78, Аноним (-), 17:17, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я понял, моё видение Шифрование - параллелизм десятки тысяч запросов сможет... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.79, Аноним (-), 17:30, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "В спецификациях NVIDIA ядра называют CUDA Cores, а AMD использует термин Stream Processors (Потоковые процессоры). Важный нюанс: почему ядра AMD и NVIDIA нельзя сравнивать «в лоб» Из таблицы видно, что флагман AMD (6 144 ядра) имеет меньше шейдеров, чем карта среднего класса от NVIDIA. Это связано с разницей в архитектуре: Ядра NVIDIA считают каждый математический блок (ALU) отдельно. AMD в архитектуре RDNA3 использует «двойные» вычислительные блоки (Dual Issue), которые при определенных условиях могут выполнять в два раза больше инструкций за такт. Поэтому при меньшем числе «на бумаге» они конкурируют с более крупными чипами соперника"
     
     
  • 4.80, Аноним (63), 18:05, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Важный нюанс: почему ядра AMD и NVIDIA нельзя сравнивать «в лоб»

    Ну можно, по производительности в одной и той же задаче.
    А вообще сами же CUDA-ядра отличаются по архитектуре в зависимости от поколения:
    https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA#Version_features_and_specifications

     
     
  • 5.82, Аноним (-), 18:23, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Укого задачи именно скорость и деньги не проблема будут максимально производительные видеокарты если им продадут.

    "Про 384 шейдера и скорость. Да, 384 шейдера (например, уровень встроенной графики или старых бюджетных карт вроде GT 1030) — это немного по современным меркам. O «десятках тысяч запросов за пару миллисекунд» здесь речи не идет. Однако такая карта все равно может выполнять шифрование (например, AES-CTR) в 3–5 раз быстрее, чем 2-ядерный или 4-ядерный CPU, за счет того, что процессоры обрабатывают данные в 4–8 потоков, а ваша видеокарта — в 384 потока одновременно"

     
     
  • 6.85, Аноним (85), 18:51, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнение 171 в 3 8211 5 раз быстрее 187 справедливо для процессоров БЕЗ а... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.81, Аноним (-), 18:19, 28/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.77, Аноним (77), 16:49, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >масштабировать .... за счёт массового параллелизма GPU, а не количества ядер CPU.

    Сдается мне, что 16 GPU стоят значительно дороже 16-ти ядерного CPU

     
  • 1.83, zionist (ok), 18:42, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жду появления возможности ускорять графику на контроллераз сетевых интерфейсов. Вангую батлы сколько FPS добавляют ускорители IPv4 vs IPv6.
     
  • 1.87, Аноним (28), 19:14, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что теперь, ставить AMDGPU в cisco?
     
     
  • 2.88, Аноним (88), 20:05, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В cisco вставлять amdgpu - на любителя, но кому-то может и понравиться. Думаю, японцам зайдёт.
     

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