Использование GPU для ускорения обработки сетевых пакетов в ядре Linux

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|2.3, нах. (?), 12:00, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Мариванна, это... не молоток, в общем. Для забивания груш тоже сойдет.
причем из всех перечисленных якобы-нужных и полезных применений к реализации принято самое бесполезное и бестолковое, нужное видимо одному-единственному корпоративному заказчику (из китая, вестимо)
ниче, ниче, это вам не devfs, и даже не bcachefs, это божок-с-пальцем точно одобрит, китайские доллары выглядят точь-в-точь как американские баксы.
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|3.57, JoePeach (ok), 14:38, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>нужное видимо одному-единственному корпоративному заказчику
Уже нет. Балканизация Интернета нарастает. Теперь это нужно всем, даже Штатам и Европе.
> это божок-с-пальцем точно одобрит
Так у него выбора нет. И вопрос не в деньгах. Просто из АНБ позвонят и скажут: "Нам надо! Метнулся и вмержыл!"
>Мариванна, это... не молоток, в общем. Для забивания
Ты даже не представляешь, как они нас задолбят. Ведь теперь ТСПУ получат поистине вселенскую мощь! Ну и новый дефицит видеокарт.
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|2.19, Аноним (19), 12:34, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Теперь вирусы будут сразу по сети рисовать на экране что надо :)
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|1.5, Аноним (5), 12:02, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Как быть с тем, что в видеокартах память сбойная всегда? Прямо так ускорение получается с копированием туда-сюда, или это только для видеокарт без собственной памяти?
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|2.11, Аноним (11), 12:21, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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что значит сбойная? в нормальных видеокартах вообще-то ЕСС память
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|3.20, Аноним (19), 12:35, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ЕСС память
Знаете, почему ECC требуется? Потому что память сбойная.
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|4.26, aname (ok), 13:08, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> ЕСС память
> Знаете, почему ECC требуется? Потому что память сбойная.
Значение "ECC" знаешь?
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|5.44, Анонисссм (?), 14:01, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Значение "ECC" знаешь?
а ты? ECC не гарантия детекта и тем более исправления любой ошибки.
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|5.42, Аноним (19), 14:00, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как правильно, что Вы используете кавычки. Там ещё смайлики можно было понавставить.
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|4.66, Аноним (11), 15:00, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и? Жесткие диски уже лет 20 работают только с коррекцией ошибок. "сбойные", не иначе.
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|4.67, Alladin (?), 15:09, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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интересная у вас логика, вот существует серверная ecc озу память, у пользователей обычная.. значит серверам нужна сбойная память?)
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|5.72, Аноним (19), 15:31, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давайте погадаем, почему у юзеров обычная память да ещё без ЕЦЦ работает, а у серверов какая-то особенная да ещё с ЕЦЦ обязательно...
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|3.54, Аноним (5), 14:27, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да вот стоят они неприлично. Асики в любом случае будут дешевле и эффективнее.
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|1.7, aname (ok), 12:15, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> позволяющего использовать GPU AMD для ускорения обработки сетевых пакетов
Очередная победа AMD
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|2.21, Аноним (19), 12:36, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очередное замедление работы экрана и всех графических программ.
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|3.25, aname (ok), 13:06, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Очередное замедление работы экрана и всех графических программ.
Пруфы будут, или как всегда- опеннетный эксперт?
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|5.48, aname (ok), 14:05, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Естественно, технология zero-cost для GPU.
Ты примеры показывай.
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|6.73, Аноним (19), 15:32, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Примеры - чего? Zero-cost для GPU? Дак это ты должен это показывать.
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|7.76, aname (ok), 16:14, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Примеры - чего? Zero-cost для GPU? Дак это ты должен это показывать.
Это ты кукарекал про замедление, вот ты его и показывай
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|1.10, Аноним (10), 12:20, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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тады-уж и ядро целиком на ЖПУ запускать, чего мелочиться, а ЦПУ можно сдать в ломбард и купить ище одну видяху. Линус ты это, не останавливайся теперь на полпути, мы ждем, если, чё...
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|2.30, Bob (??), 13:29, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тут некоторые cpu + gpu + ram + npu воедино собрали и ssd распаяли. Куда дальше то?)
p.s.: огрызок
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|3.35, Аноним (-), 13:45, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тут некоторые cpu + gpu + ram + npu воедино собрали и ssd распаяли. Куда дальше то?)
мне хотелось бы пару (десятков) гигов HBM прям на проц
но цена будет огого
> p.s.: огрызок
при этом отлично работает
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|3.36, Аноним (36), 13:49, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё процессор кубитов добавить. Затопив это всё в жидком азоте.
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|3.39, эксперт по всему (?), 13:53, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в итоге получилось прекрасно за счет это. можно не сильно порезанный qwen гонять на ноуте с 36Гб RAM
ну а в целом, если вы припаяете сетевые порты к gpu, то получите что-то типа NPU (но где N это neural, а network). такие NPU и сейчас есть, но они все под NDA
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|2.62, Аноним (62), 14:44, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тады-уж и ядро целиком на ЖПУ запускать,
Так было уже. НАписали эмулфтор на пикселном шейдере и запустили порт линукс ядра для risc-v внутри VRChat.
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|1.18, localhostadmin (ok), 12:30, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это конечно здорово, но я не совсем понимаю зачем. Сейчас мощности и так упираются в пропускную способность канала. Использовать эту технологию на большинстве серверов это как экскаватором играть в песочнице
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|2.24, BeLord (ok), 13:04, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для "изучения" каждого пакета, как вариант, чтобы CPU не отвлекались на сетевые нагрузки, монитиоринг в чем-то будет проще.
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|2.27, aname (ok), 13:09, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это конечно здорово, но я не совсем понимаю зачем. Сейчас мощности и
> так упираются в пропускную способность канала. Использовать эту технологию на большинстве
> серверов это как экскаватором играть в песочнице
Так а кто заставляет- то? Не надо- не включай, в чём проблема- то?
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|2.33, Аноним1234 (?), 13:36, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Найдите мне хоть один l4 vpn который может, хоть при каком канале 10+ Гбит. Таких нет, может появятся с этой штукой.
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|2.68, Alladin (?), 15:12, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сейчас мощности не упираются в пропускную канала, продолжать даже смешно
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|1.23, Аноним (23), 12:56, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ждем ускорение ввода текста на удаленном терминале с использованием GPU.
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|1.34, test (??), 13:41, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Поддержка GPU NVIDIA пока затруднена из-за отсутствия полноценного открытого драйвера в основном составе ядра
В смысле? Давно уже есть открытый драйвер в ядре от nvidia.
Правда либы в прострастве пользователя закрытые, но судя по сабжу тут это не нужно.
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|1.37, Аноним (37), 13:49, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
В бытность одной из причин, по которой серьёзное телеком оборудование было на са... большой текст свёрнут, показать
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|1.40, Аноним (40), 13:57, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это очень опасная область для 0-day, причем современные LLM-ки её плохо понимают, потому что у них такого кода нет в обучающих датасетах.Коммерческий или академический, узкоспециализированный код.
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|2.43, Аноним (40), 14:01, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вынесу GPU подсистему и еще одну физическую железку в сеть. Что может пойти не так ? ¯\_(ツ)_/¯
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|2.49, Аноним (40), 14:05, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильно ли я понял, что помимо проприетарных блобов внутри CPU и сетевой карты, теперь мои пакеты будет еще и проприетарный блоб видеокарты обрабатывать ? Firmware
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|3.89, Аноним (89), 20:13, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> помимо проприетарных блобов внутри CPU и сетевой карты, теперь мои пакеты будет еще и проприетарный блоб видеокарты обрабатывать
Ну, они думают, что раз ты затерпел блобы внутри цпу и сетевухи, то и против фирмвари в видеокарте будет выступать только на форумах.
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|1.41, Аноним (41), 13:58, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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а что производители сетевых карточек акселераторы всяких ipsec не додумались изобрести? Хотя по идее крипто-операции должны исполняться на криптографическом сопроцессоре. А тут сунули какой-то гпу как компьют (дата) юнит, а цпу как менеджмент юнит. Все как в современных аля коробочных файерволах, только там за место гпу, всякие фпга и асики.
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|2.70, Аноним (62), 15:25, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> только там за место гпу, всякие фпга и асики
фпга запрограммированные под конкретную задачу справляются порой не хуже (а иногда и лучше) чем гпу, их только программировать долго и муторно.
А асики под конкретную задачу вообще уделывают гпу, но их перепрограммировать нельзя под другую.
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|2.74, devl547 (ok), 16:08, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>производители сетевых карточек акселераторы всяких ipsec не додумались изобрести?
Додумались. Тот же Intel QuickAssist.
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|1.50, Аноним (50), 14:17, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>для ускорения обработки сетевых пакетов в ядре Linux
А что, железного ускорения уже не хватает? Для сетевых пакетов-то, ну.
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|1.52, Аноним (52), 14:20, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё равно слабо представляю себе такую ультра-сетевую железку на терабайты трафика с видяхой.
А так, как бы обработку сетевого трафика логичнее переваливать на сетевой адаптер, а не на графический. Помнится в далёком прошлом были популярны TCP Offload настройки
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|2.55, Аноним (41), 14:28, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в эру всяких технологий виртуализации - отрубали к х3рам собачим
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|1.61, Аноним (61), 14:41, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А почему параллелизм, а не параллелелизм? Хочу параллелелизм в параллелограмме
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|1.65, Аноним (65), 14:56, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Дак вкрячьте в видюху сразу сетевой разъём, зачем эти нелепые телодвижения. И usb на вырост, антенну опять же.
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|1.71, ятупойтролль (ok), 15:26, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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конечно же связка сетевуха-цпу-память-цпу-видеокарта-цпу-память-сетевуха работает быстрее, чем сетевуха-память-цпу-память-сетевуха.
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|2.86, Мемоним (?), 19:04, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пакеты для обработки перенаправляются из памяти сетевого адаптера в GPU с использованием DMA и Device Memory TCP.
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|1.75, anonymous (??), 16:13, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нахрена GPU? Вроде бы на приличных сетевых картах есть собственные хардварные ускорители. И стоят они дешевле чем приличные GPU с ECC памятью. Какая-то хрень странная.
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|2.78, Аноним (-), 17:17, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я понял, моё видение Шифрование - параллелизм десятки тысяч запросов сможет... большой текст свёрнут, показать
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|3.79, Аноним (-), 17:30, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"В спецификациях NVIDIA ядра называют CUDA Cores, а AMD использует термин Stream Processors (Потоковые процессоры). Важный нюанс: почему ядра AMD и NVIDIA нельзя сравнивать «в лоб» Из таблицы видно, что флагман AMD (6 144 ядра) имеет меньше шейдеров, чем карта среднего класса от NVIDIA. Это связано с разницей в архитектуре: Ядра NVIDIA считают каждый математический блок (ALU) отдельно. AMD в архитектуре RDNA3 использует «двойные» вычислительные блоки (Dual Issue), которые при определенных условиях могут выполнять в два раза больше инструкций за такт. Поэтому при меньшем числе «на бумаге» они конкурируют с более крупными чипами соперника"
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|5.82, Аноним (-), 18:23, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Укого задачи именно скорость и деньги не проблема будут максимально производительные видеокарты если им продадут.
"Про 384 шейдера и скорость. Да, 384 шейдера (например, уровень встроенной графики или старых бюджетных карт вроде GT 1030) — это немного по современным меркам. O «десятках тысяч запросов за пару миллисекунд» здесь речи не идет. Однако такая карта все равно может выполнять шифрование (например, AES-CTR) в 3–5 раз быстрее, чем 2-ядерный или 4-ядерный CPU, за счет того, что процессоры обрабатывают данные в 4–8 потоков, а ваша видеокарта — в 384 потока одновременно"
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|6.85, Аноним (85), 18:51, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Сравнение 171 в 3 8211 5 раз быстрее 187 справедливо для процессоров БЕЗ а... большой текст свёрнут, показать
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|1.77, Аноним (77), 16:49, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>масштабировать .... за счёт массового параллелизма GPU, а не количества ядер CPU.
Сдается мне, что 16 GPU стоят значительно дороже 16-ти ядерного CPU
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|1.83, zionist (ok), 18:42, 28/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Жду появления возможности ускорять графику на контроллераз сетевых интерфейсов. Вангую батлы сколько FPS добавляют ускорители IPv4 vs IPv6.
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|2.88, Аноним (88), 20:05, 28/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В cisco вставлять amdgpu - на любителя, но кому-то может и понравиться. Думаю, японцам зайдёт.
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