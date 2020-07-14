Nokia представила сетевую операционную систему SR Linux для маршрутизаторов

Компания Nokia представила новую сетевую операционную систему Service Router Linux (SR Linux), ориентированную на использование в сетевой инфраструктуре центров обработки данных и облачных окружений. SR Linux рассматривается как ключевой компонент решений Nokia Data Center Fabric и будет устанавливаться на маршрутизаторы линейки Nokia 7250 IXR и 7220 IXR. Решение на базе SR Linux уже проходит тестирование в новом датском датацентре компании Apple.

В отличие от других ОС для сетевого оборудования на базе ядра Linux в SR Linux сохранена возможность доступа к лежащему в основе платформы Linux-окружению, которое не скрыто за специализированными API и интерфейсами. Пользователи имеют доступ к немодифицированному ядру Linux и базовым системным приложениям (bash, cron, Python и т.п.), а специфичные приложения создаются при помощи инструментария NetOps Toolkit, не привязанного к определённым языкам программирования. Приложения на базе NetOps Toolkit, например, реализации протоколов маршрутизации, получают доступ к различным сетевым API, но функционируют как независимые компоненты.

Подобный подход даёт возможность управлять приложениями отдельно от операционной системы, например, можно обновить приложение без внесения системных изменений или обновить операционную систему без пересборки приложений. Помимо штатных приложений, таких как реализации протоколов маршрутизации, допускается запуск произвольных программ от сторонних производителей. Применение немодицифированного ядра Linux существенно упрощает сопровождение патчей с устранением уязвимостей и создание надстроек. Заявлена возможность доступа к Linux-утилитам, патчам и пакетам, а также поддержка запуска в изолированных контейнерах. Поддерживается определение контрольных точек для отката изменений в случае проблем.

Управление может производиться через gNMI (gRPC Network Management Interface), интерфейс командной строки, плагины на Python и API на основе JSON-RPC. Для обращения к функциональности работающих в системе сервисов предлагается использовать gRPC и протокол обмена данными Protocol Buffers. Приложения SR Linux могут обмениваться данными о состоянии, используя архитектуру "publish/subscribe" (pub/sub), в которой также применяется gRPC и Protocol Buffers, а в качестве механизма гарантированной доставки используется IDB (Nokia Impart Database).

Реализации сетевых протоколов, включая Multiprotocol Border Gateway Protocol (MP-BGP), Ethernet VPN (EVPN) и Virtual Extensible LAN (VXLAN), основаны на проверенном стеке протоколов SR OS (Nokia Service Router Operating System), уже применяемом на более чем миллионе маршрутизаторов Nokia. Для абстрагирования от аппаратных компонентов используется подсистема XDP (eXtensible Data Path).

Для автоматизации выполнения операций по созданию, развёртыванию, настройке сетевой инфраструктуры ЦОД, сбору и анализу телеметрии предлагается Nokia Fabric Services Platform (FSP). FSP также предоставляет инструменты программной симуляции сети для упрощения планирования, проектирования, тестирования и отладки сетей в датацентрах. Сетевые компоненты симулируются при помощи контейнерной изоляции на базе платформы Kubernetes, позволяющей запускать отдельные экземпляры SR Linux в своих изолированных окружениях.

По сути FSP позволяет программно сформировать виртуальную копию настоящей сети и использовать в этой симулированной сети то же самое программное обеспечение (SR Linux в контейнерах), что используется на реальных маршрутизаторах и коммутаторах. Более того, в реальной и симулированной сети используется одна и также конфигурация, что позволяет использовать программно симулированную сеть как первое звено для внесения и тестирования изменений. На основе симулированного окружения FSP может сгенерировать всю информацию, необходимую для развёртывания реальной сети.



