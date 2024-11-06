Архитектура набора команд BPF получила статус предложенного стандарта

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|1.1, Аноним (1), 15:06, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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ну вот и сбылась мечта бекдощиков, виртуальная машина в контексте ядра.
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|3.24, Аноним (24), 18:35, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну во-первых, пока что широкого применения не замечено, не очень распространено. Во-вторых, можно ограничить загрузку программ только одним рутом.
Дальше, может появиться юзерспейсная проприетарщина, которая тащит с собой байткод и требует, чтобы для работы приложения этот байткод загрузили в ядро. Железки вот уже с собственной виртуальной машиной на подходе. Пока сетевые и NVMe, но потом и видяхи также. Соответственно, появятся и игрульки с приложенным таким байткодом, которые захотят, чтоб это код предварительно вгрузили.
А поскольку байткод аппаратно независим, вот тут-то и расцветут байткодобекдоры, байткодовирусы, байткодочерви от x86_64 до роутеров и Малинок с Апельсинками. Эпоха Linux-вирусов, о которой так долго говорили, наконец наступит! Да что там Linux-вирусов - межсистемных (ага. и FreeBSD c OpenBSD) и аппаратно кроссархитекурных.
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|4.29, Аноним (-), 18:57, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну во-первых, пока что широкого применения не замечено, не очень
> распространено. Во-вторых, можно ограничить загрузку программ только одним рутом.
Угу, пример ХЗ отлично показал, что ты можешь скачать официальную либу из официальной репы и там будет бекдор от анона.
И помог тебе твой рут?
> А поскольку байткод аппаратно независим, вот тут-то и расцветут байткодобекдоры, байткодовирусы, байткодочерви от x86_64 до роутеров и Малинок с Апельсинками.
Эпоха бекдоров в линуксе уже - вон Bvp47 жил в ядре 10 лет.
И это не считая всяких Miraiʼи, Rexobʼы, Xor DDoSʼы и прочую "радость".
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|5.31, Аноним (24), 19:08, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если официальном репозитории вашего нынешнего дистра лежат пакеты с бекдорами от васянов - меняйте дистр.
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|2.4, Аноним (4), 15:18, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нетбсд - это неуловимый Джо. Они могут хоть бэйсик в ядро встрить.
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|1.3, Аноним (4), 15:14, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>более широкому внедрению подобных возможностей до сих пор мешали риски, связанные с нарушением совместимости и необходимостью отслеживания состояния eBPF в ядре
Ждем первый вирус. Интересно, это будет шифровальщик или майнер?
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|2.7, Аноним (7), 15:43, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> шифровальщик или майнер?
прозрачный бекап файлов и/или дампов памяти прямо в Ленгли и Форт-Мид
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|2.9, Жироватт (ok), 15:54, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ЕГГОГ: This eBPF module need kernel version 7.1.1-RC1 or more. You 7.0.1 is too old to run this module
> ЕГГОГ: Этот модуль требует наличие флага компиляции -iSCISIv13.199.1
> Для того чтобы запустить наш вирос, вам нужно: перенести файл wetpussy.ebpf по адресу /local/share/ebpf; выставить права как указано на картинке через утилиту пакет ebpf_chmod (обычный chmod не работает); три раза на промт ввести пароль su; отключить проверку подписи, добавив в гроб параметр ядра FukinSingCHECKPleaseDoNotSetZero=0; поскакать на одной ножке; найти под подушкой красный айфон и тогда, возможно, если процесс не упадет, не найдя пакетов из core, мы вам зашифруем всю систему.
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|2.11, crypt (ok), 16:15, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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я думаю, это будет какой-нибудь проприетарный сетевой драйвер от китайцев или nsa, который будет заодно подгружать свой payload.
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|2.25, товарищ майор (?), 18:41, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А мы вам предложим резидентный BPF-антивирус. Конечно же, от Касперского, а вы что подумали?
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|1.5, Аноним (5), 15:39, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Новость умалчивает, что продвижением eBPF как стандарта для всех ОС среди прочих является Microsoft.
https://github.com/microsoft/ebpf-for-windows#architectural-overview
Тут нужно вспомнить, что в Windows 2003 была добавлена отдалённо-схожий набор технологий, который позволял определять собственные куски сетевого стека NDIS еще старых версий, кастомные отладчики, а в последствии хуки на антивирусы и прочие фильтры. Он выполнял примерно те же задачи, то есть позволял кастомному коду встроиться в пайплайны в ядре. И эти технологии даже работали, но с ними была тонна проблем.
1. Отсутствие вменяемой документации и стабильного API. То есть если ты не вендор-партнёр, то написать такое не выйдет.
2. Технические ограничения, которые они вводили в развитие сетевого стека NDIS.
3. Абсолютная несовместимость с какими бы то ни было способами разгрузки (offload) для IO на ASIC-ах.
4. Нынешнее состояние minifilter drivers и Virtual File System в целом в Windows весьма плачевное
Вот посмотрите, будет как с Kerberos, который придумали для UNIX, но массово он применяется именно в Windows.
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|2.17, Аноним (1), 17:42, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> среди прочих является Microsoft.
ща Нах попросит вас понюхать кое-что :)
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|2.8, Аноним (8), 15:53, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отключить стандарт? Найти всех, кто за него топит и сделать им предложение, от которого они не смогут отказаться.
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|2.12, Аноним (4), 16:23, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самому компилять ядро с выключенной поддержкой всего не нужного
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|1.13, nuclight (??), 17:04, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ох, это адовое говнище всё-таки пошло в стандарт. В IETF иногда такое пропихивают, хоть стой, хоть падай, то DNSSEC был, теперь eBPF лезет... а получится как с Netlink, RFC есть, а толку.
Ничо-ничо, вот я допроектирую свой BPF64, напишу разгромную статью на Хабр, будет куда удобнее для производителей железа.
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|2.16, Аноним (16), 17:41, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужны динамические правила и трафика там бегает на гигабиты на системе уровня core2. Как-то надо решать.
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|1.15, Аноним (15), 17:41, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неплохо-неплохо.
Опять корпы (судя по нытью анонов в этот раз Мелкомягкие) делают для опенсорса и ядра больше, чем "сообщество какиров одиночек".
Не то чтобы я сильно удивился...
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|2.26, Аноним (24), 18:49, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего в данном случае они больше делают? Больше коричневой субстанции добавляют?
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|1.23, Аноним (23), 18:24, 06/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что за нытье про вирусы?
Если кому-то хватит привилегий запустить пэйлоад BPF, то и .ko он без проблем запустит.
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|2.27, Аноним (27), 18:52, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это значит что для вирей можно делать более удобный и близкий к ядру вход?
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|3.30, Аноним (30), 19:01, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничем он не более удобен, а наоборот. Людей, пишущих на Си на порядки больше, чем знающих BPF на таком уровне. Если у тебя в системе кто-то левый может запустить такие команды, не умеет уже никакого значения, BPF это или нет
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|4.32, Аноним (32), 19:12, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> знающих BPF на таком уровне
На каком, простите, уровне? Книжка про BPF бесплатно в интернете доступна даже из-за забора. Если знаешь английский хоть немного, то не составит труда прочитать. Сам же BPF прост, даже примитивен. Если умеешь не только кодить на Си, но ещё и немного программировать, то разберёшься за пару дней, максимум за неделю.
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|4.33, Аноним (24), 19:15, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Людей, пишущих на Си на порядки больше, чем знающих BPF на таком уровне.
>Программы BPF обычно создаются на подмножестве языка Си, после чего компилируются в байткод, пригодный для выполнения в виртуальной машине.
Так что, уметь достаточно в кодинг на C.
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|2.28, Аноним (24), 18:54, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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.ko ещё нужно собрать из исходников. Для этого сами исходники должны быть, во-первых. Во-вторых, есть хороший сдерживающий фактор - Stable API/ABI is nonsence.
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