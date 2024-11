Архитектура набора команд BPF получила статус предложенного стандарта

2.7 , Аноним ( 7 ), 15:43, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > шифровальщик или майнер? прозрачный бекап файлов и/или дампов памяти прямо в Ленгли и Форт-Мид

2.9 , Жироватт ( ok ), 15:54, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > ЕГГОГ: This eBPF module need kernel version 7.1.1-RC1 or more. You 7.0.1 is too old to run this module

> ЕГГОГ: Этот модуль требует наличие флага компиляции -iSCISIv13.199.1

> Для того чтобы запустить наш вирос, вам нужно: перенести файл wetpussy.ebpf по адресу /local/share/ebpf; выставить права как указано на картинке через утилиту пакет ebpf_chmod (обычный chmod не работает); три раза на промт ввести пароль su; отключить проверку подписи, добавив в гроб параметр ядра FukinSingCHECKPleaseDoNotSetZero=0; поскакать на одной ножке; найти под подушкой красный айфон и тогда, возможно, если процесс не упадет, не найдя пакетов из core, мы вам зашифруем всю систему. 2.11 , crypt ( ok ), 16:15, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – я думаю, это будет какой-нибудь проприетарный сетевой драйвер от китайцев или nsa, который будет заодно подгружать свой payload.

2.25 , товарищ майор ( ? ), 18:41, 06/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А мы вам предложим резидентный BPF-антивирус. Конечно же, от Касперского, а вы что подумали?