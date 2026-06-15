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В GCC утверждено добавление бэкенда для WebAssembly

15.06.2026 23:29 (MSK)

Комитет, управляющий разработкой набора компиляторов GCC (GCC Steering Committee), утвердил включение в кодовую базу GCC бэкенда для WebAssembly. Решение касается общего одобрения поставки WebAssembly-бэкенда в составе GCC, вопросы утверждения реализации и принятия переданного кода будет отдельно решать команда, отвечающая за рецензирование.

Бэкенд позволит использовать GCC для компиляции исходного кода на языках C/C++ в промежуточный код WebAssembly. Компиляцию в WebAssembly можно использовать для интеграции с JavaScript-проектами, запуска в web-браузере, использования в Node.js или создания обособленных многоплатформенных приложений, запускаемых при помощи WASM runtime.

Предложенная для включения в GCC реализация использует в качестве внешних зависимостей инструментарий wabt, реализацию libc для WebAssembly (wasi-libc) и компоновщик wasm-ld. Не вся запланированная функциональность реализована, например, отсутствует поддержка отладочной информации, ссылочных типов, таблиц, исключений, структуризации и операций setjump/longjump.

  1. Главная ссылка к новости (https://gcc.gnu.org/pipermail/...)
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  4. OpenNews: GCC-бэкенд достиг возможности полной раскрутки компилятора rustc
  5. OpenNews: Уязвимость в GCC, позволяющая обойти защиту от переполнения стека
  6. OpenNews: Фронтэнд для языка Rust доведён до готовности к интеграции в GCC 13
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65695-gcc
Ключевые слова: gcc, webassembly
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:35, 15/06/2026 [ответить]  
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    Ну нет, не верю, даже сюда этот рак пролез
     
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