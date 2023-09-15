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Уязвимость в GCC, позволяющая обойти защиту от переполнения стека

15.09.2023 14:04

В наборе компиляторов GCC выявлена уязвимость (CVE-2023-4039), позволяющая обойти режим "-fstack-protector", обеспечивающий защиту от атак, направленных на переполнение стека. Уязвимость проявляется только для приложений, собранных для архитектуры AArch64 и использующих динамическое выделение памяти для переменных. Проблема позволяет атакующему эксплуатировать уязвимости, приводящие к переполнению буфера при работе с динамически выделяемыми структурами, несмотря на включение защиты.

Например, защиту можно обойти при выделения памяти при помощи функции alloca() или использовании в коде массивов переменной длины (VLA, Variable-Length Arrays), предоставляющих возможность указания переменной в качестве размера при создании массива ("void foo(int n){ int m[n];"). Уязвимость не затрагивает ядро Linux, так как использование в коде ядра массивов переменной длины было прекращено в выпуске 4.20 (2018 год).

Защита "-fstack-protector" основана на добавлении в стек после указателей и объектов канареечных меток - случайных последовательностей, неизменность которых проверяется. В случае переполнения буфера в процессе эксплуатации уязвимости канареечная метка оказывается перезаписана другими данными, что приводит к срабатыванию последующей проверки неизменности метки и инициированию аварийного завершения приложения. Суть уязвимости в том, что динамически выделяемые локальные переменные размещаются на системах AArch64 в памяти не до, а после канареечной метки и переполнение динамических переменных не приводит к повреждению метки, т.е. переполнение остаётся необнаруженным.

  1. Главная ссылка к новости (https://fosstodon.org/@Azeria@...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 11
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59763-gcc
Ключевые слова: gcc
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 14:14, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    !ожиданно && надо_править // как раз недавно на этот самый аарч64 и собирал... Хотя, в итоге, этой опцией и не пользовался, вроде.
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 14:25, 15/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:55, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним выше написал бред:

    > ею в релизе никто не пользуется. это дебажная фича для тестовых прогонов.

    Напиши заявление на увольнение по собственному желанию, ты не компетентен.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:04, 15/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним прав, как правило в релизе задействован флаг protector-strong и protector-all является отладочным.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:15, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    alloca - зло
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 14:26, 15/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (14), 14:21, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая продуманная архитектура у этого арма.
     
  • 1.11, Анонин (?), 14:37, 15/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахаха! Кто там в предыдущей теме раз пять лез с советами использовать -fstack-protector?
    Получите, распишитесь!
     

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