Проект ReactOS достиг возможности запуска игр Half-Life и Unreal Tournament 2004

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|2.7, Аноним (7), 22:33, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> удалось запустить игру Unreal Tournament 2004.
Всяко лучше, чем D3D-3 90-х гг через вулкан пускать.
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|3.8, Аноним (1), 22:40, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Unreal Tournament
Был офигенный, динамичный как квейк, но более красивый/натуральный, более разнообразное оружее, возможность командовать ботами, пушка-бомба, а 2004 унылое все тоже самое, но хуже - картинка мыльная, пушки хоть и теже, но какието невзрачные, локации лабиринты в которых заблудица как нефиг.
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|4.11, Аноним (11), 22:45, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но хуже - картинка мыльная
Хочешь сказать, что в Unreal 1999, картинка четкая,
А в 2004, мыльная?).
Может это просто воспоминания, от того что запускал UT2004, на минималках.
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|2.12, Аноним (12), 22:49, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вполне актуальная ай-кора архитектура. Только РАМы как-то маловато.
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|1.2, Alladin (?), 22:10, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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проект основанный на wine смог запустить hl 1 в 26 году,... что?.
даже не сказали софтвер, opengl или directx у них завелся
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|2.5, Аноним (5), 22:14, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>даже не сказали софтвер, opengl или directx у них завелся
Сами не поняли
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|2.6, Bottle (?), 22:26, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не беспокойся, РеактОС это следующий Линукс, тоже на десятилетия позади. Китайцы тоже на десятилетия позади из-за того, что копируют, а не создают. Так и сторонники свободы хотят не свободы как таковой, а халявы.
Подобно тому как Линух копировал мёртвый Юникс, РеактОС копирует мёртвые итерации Окошек. Классический путь опенсорса - оставь все риски на проприетарщиков и пожинай плоды их работ в будущем.
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|2.9, Tron is Whistling (?), 22:42, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Судя по окну - софтвер. Что в общем-то и не удивительно, чтобы там direct3d завёлся - надо ещё лет 20 лопатить.
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|3.14, Аноним (14), 23:06, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там ещё есть opengl, на savage4 бегало быстрее, чем на directx. Интересно, можно ли запустить на текущем проекте?
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|3.16, Аноним (16), 23:25, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Судя по окну - софтвер.
Наоборот же: на скриншоте явно фильтрацию текстур видно.
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|2.15, Аноним (15), 23:10, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, конфиг явно под вторую халфу пойдёт спокойно. Но это при условие, что драйвера будут адекватные.
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