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Проект ReactOS достиг возможности запуска игр Half-Life и Unreal Tournament 2004

11.06.2026 21:57 (MSK)

Разработчики открытой операционной системы ReactOS, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows, объявили достижении возможности запуска игры Half-Life. Запуск был осуществлён в ReactOS, установленном на реальном оборудовании - ПК Dell OptiPlex 990 c CPU Intel Core i5-2400, 1 ГБ ОЗУ и видеокартой NVIDIA GeForce 8400 GS. За несколько дней до этого в ReactOS удалось запустить игру Unreal Tournament 2004.



  1. Главная ссылка к новости (https://x.com/reactos/status/2...)
  2. OpenNews: В ReactOS реализованы единый BootCD, графический установщик и экспериментальная поддержка ARM64
  3. OpenNews: В ReactOS обеспечена совместимость с проприетарными видеодрайверами
  4. OpenNews: Loss32 - Windows-подобная система, похожая на ReactOS, но на ядре Linux
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы ReactOS 0.4.15
  6. OpenNews: ReactOS удалось запустить на системе с процессором Эльбрус-8С1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65665-reactos
Ключевые слова: reactos
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:08, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > CPU Intel Core i5-2400, 1 ГБ ОЗУ

    музей чтоли ограбили

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:33, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > удалось запустить игру Unreal Tournament 2004.

    Всяко лучше, чем D3D-3 90-х гг через вулкан пускать.

     
     
  • 3.8, Аноним (1), 22:40, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Unreal Tournament

    Был офигенный, динамичный как квейк, но более красивый/натуральный, более разнообразное оружее, возможность командовать ботами, пушка-бомба, а 2004 унылое все тоже самое, но хуже - картинка мыльная, пушки хоть и теже, но какието невзрачные, локации лабиринты в которых заблудица как нефиг.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 22:45, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но хуже - картинка мыльная

    Хочешь сказать, что в Unreal 1999, картинка четкая,
    А в 2004, мыльная?).

    Может это просто воспоминания, от того что запускал UT2004, на минималках.

     
  • 2.10, Аноним (11), 22:43, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оставайся безумцем. Безумцы прокладывают новые дороги.
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:49, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вполне актуальная ай-кора архитектура. Только РАМы как-то маловато.
     

  • 1.2, Alladin (?), 22:10, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    проект основанный на wine смог запустить hl 1 в 26 году,... что?.

    даже не сказали софтвер, opengl или directx у них завелся

     
     
  • 2.3, Alladin (?), 22:12, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    причем видно что у них менюшка глючит
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:14, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >даже не сказали софтвер, opengl или directx у них завелся

    Сами не поняли

     
  • 2.6, Bottle (?), 22:26, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не беспокойся, РеактОС это следующий Линукс, тоже на десятилетия позади. Китайцы тоже на десятилетия позади из-за того, что копируют, а не создают. Так и сторонники свободы хотят не свободы как таковой, а халявы.
    Подобно тому как Линух копировал мёртвый Юникс, РеактОС копирует мёртвые итерации Окошек. Классический путь опенсорса - оставь все риски на проприетарщиков и пожинай плоды их работ в будущем.
     
  • 2.9, Tron is Whistling (?), 22:42, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Судя по окну - софтвер. Что в общем-то и не удивительно, чтобы там direct3d завёлся - надо ещё лет 20 лопатить.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:06, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ещё есть opengl, на savage4 бегало быстрее, чем на directx. Интересно, можно ли запустить на текущем проекте?
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:25, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судя по окну - софтвер.

    Наоборот же: на скриншоте явно фильтрацию текстур видно.

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:12, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >объявили достижении возможности запуска игры Half-Life

    Молодцы, но тестовое железо у них позволяет что-то пографонистее запускать:
    https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/

    До конца года запустят HL2 ?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:10, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, конфиг явно под вторую халфу пойдёт спокойно. Но это при условие, что драйвера будут адекватные.
     

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