Релиз графической библиотеки LDL 0.2, оптимизированной для маломощных систем

Опубликован выруск мультимедийной библиотеки LDL 0.2 (Little DirectMedia Layer), позволяющей создавать графические приложения, способные работать как на современных, так и на устаревших системах (Windows 95+, macOS/OS X/Mac OS X 10.6+, дистрибутивы с ядром Linux 2.0+, FreeBSD 3.0+). Предоставляется простой кроссплатформенный API для управления окнами и обработки событий с устройств ввода. Для отрисовки может использоваться OpenGL 1.0-4.6. Код написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPL 3.0. В новом выпуске: Добавлен универсальный 2D-рендер позволяющий, выводить примитивы и текстуры с прозрачностью и без. Поддерживается работа на видеокартах с поддержкой OpenGL 1.2, 2.0 или 3.0. В реализации используется оптимизация, которая вначале помещает данные в буфер отрисовки, сортирует по слою и текстуре, и затем преобразует в геометрию.

Добавлен экспериментальный 3D-рендер, который поддерживает работу поверх разных версий OpenGL, но предоставляет единый API.

Реализована обвязка для языка С++. В следующей версии планируется уделить внимание улучшению универсального 3D API, добавить поддержку звука, подготовить документацию и предоставить обвязки к другим языкам.



