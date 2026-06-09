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Релиз графической библиотеки LDL 0.2, оптимизированной для маломощных систем

09.06.2026 18:28 (MSK)

Опубликован выруск мультимедийной библиотеки LDL 0.2 (Little DirectMedia Layer), позволяющей создавать графические приложения, способные работать как на современных, так и на устаревших системах (Windows 95+, macOS/OS X/Mac OS X 10.6+, дистрибутивы с ядром Linux 2.0+, FreeBSD 3.0+). Предоставляется простой кроссплатформенный API для управления окнами и обработки событий с устройств ввода. Для отрисовки может использоваться OpenGL 1.0-4.6. Код написан на языке Си и поставляется под лицензией LGPL 3.0.

В новом выпуске:

  • Добавлен универсальный 2D-рендер позволяющий, выводить примитивы и текстуры с прозрачностью и без. Поддерживается работа на видеокартах с поддержкой OpenGL 1.2, 2.0 или 3.0. В реализации используется оптимизация, которая вначале помещает данные в буфер отрисовки, сортирует по слою и текстуре, и затем преобразует в геометрию.
  • Добавлен экспериментальный 3D-рендер, который поддерживает работу поверх разных версий OpenGL, но предоставляет единый API.
  • Реализована обвязка для языка С++.

В следующей версии планируется уделить внимание улучшению универсального 3D API, добавить поддержку звука, подготовить документацию и предоставить обвязки к другим языкам.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/JordanCpp/L...)
  2. OpenNews: Релиз мультимедийной библиотеки LDL 0.1, оптимизированной для маломощных систем
  3. OpenNews: Проект SDL3Lite развивает версию библиотеки SDL3 с поддержкой старых систем
  4. OpenNews: Опубликована мультимедийная библиотека LDL, оптимизированная для маломощных систем
  5. OpenNews: Доступен порт GTK+ 1.3 для Windows 11
  6. OpenNews: Релиз мультимедийной библиотеки SDL 3
Автор новости: JordanCpp2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65653-ldl
Ключевые слова: ldl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 19:52, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я жду объяснений по поводу наличия практического применения этого софта.
     
     
  • 2.5, JordanCpp2 (?), 20:09, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для написания игр и софта. Собственно почему нет? Да библиотека поддерживает в том числе и старое железо и системы. Но это ни как не мешает запускать и разрабатывать под новые системы.
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:12, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, после чего ты пойдешь на SDL и будешь настолько, доволен, что даже сделаешь небольшой донат на чашечку кофе авторам.
     
     
  • 3.10, JordanCpp2 (?), 20:18, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SDL это глыба в хорошем смысле этого слова. LDL это очень маленькая библиотека не претендующая на замену или конкуренцию с SDL.

    Цель используя LDL писать кроссплатформенный софт и игры, которые без переписывания будут работать на современном и старом железе.

     
  • 2.15, Айнанейм (?), 20:37, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для создания 3d карт сканирования поверхностей, в модулях, которые в фильме Чужие, чтобы смотреть где ксеноморф.
     
  • 2.18, warlock (??), 21:19, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для людей вроде меня, кто понимает, что либо программа работает везде, либо она ненужная хрення.
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:53, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо нейросетям! По ридми сразу видно, что нейросетью делали. А это лучше, чем если бы писал человек.
     
     
  • 2.4, JordanCpp2 (?), 20:08, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нейросеть используется для генерации документации, ревью кода, поиска ошибок.

    Так же некоторые примеры для библиотеки генерировались ИИ.

    Библиотека не написана и не пишется ИИ-шкой. Если посмотрите на контрибуторов это 3 живых человека. Последний pr мой.

     
     
  • 3.13, 12yoexpert (ok), 20:34, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это неуважение к пользвателям, если не сказать больше: плевок в лицо
     
     
  • 4.14, JordanCpp2 (?), 20:37, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И в чем же плевок в пользователей заключается?
     

  • 1.6, Ананоним (?), 20:10, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сидел студент и скучал?
     
     
  • 2.7, JordanCpp2 (?), 20:11, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже не студент. Просто люблю программировать под старое железо. Ну и решил совместить:)
     
     
  • 3.9, Анонимище (?), 20:17, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А из-за чего такой интерес к программированию именно под старое железо?
     
     
  • 4.11, JordanCpp2 (?), 20:24, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нравится, оптимизировать, изучать историю ИТ. Заниматься ИТ археологией.

    Это мой профиль на Хабре со статьями
    https://habr.com/ru/users/JordanCpp/articles/

    К примеру последняя статья это скрещивание windows 95 и С++ 23 с модулями.

     
     
  • 5.16, animechaos (ok), 20:37, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больной ублйудок. Благослови тебя Страуструп
     
  • 4.12, aname (ok), 20:34, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мире Линукса, таки довольно актуально. Не все ещё с корок давших дуба слезли.
     
     
  • 5.17, JordanCpp2 (?), 20:41, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кора дуба это прям жир, хоть и старье:)

    Я под старым железом предполагаю середину 90-ых. Где были десятки мегагерц, первые pentium и т.д

     

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