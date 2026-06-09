Релиз графической библиотеки LDL 0.2, оптимизированной для маломощных систем

|
|1.2, Аноним (2), 19:52, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Я жду объяснений по поводу наличия практического применения этого софта.
|
|
|
|2.5, JordanCpp2 (?), 20:09, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Для написания игр и софта. Собственно почему нет? Да библиотека поддерживает в том числе и старое железо и системы. Но это ни как не мешает запускать и разрабатывать под новые системы.
|
|2.8, Аноним (8), 20:12, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То, после чего ты пойдешь на SDL и будешь настолько, доволен, что даже сделаешь небольшой донат на чашечку кофе авторам.
|
|
|
|3.10, JordanCpp2 (?), 20:18, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
SDL это глыба в хорошем смысле этого слова. LDL это очень маленькая библиотека не претендующая на замену или конкуренцию с SDL.
Цель используя LDL писать кроссплатформенный софт и игры, которые без переписывания будут работать на современном и старом железе.
|
|2.15, Айнанейм (?), 20:37, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для создания 3d карт сканирования поверхностей, в модулях, которые в фильме Чужие, чтобы смотреть где ксеноморф.
|
|2.18, warlock (??), 21:19, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это для людей вроде меня, кто понимает, что либо программа работает везде, либо она ненужная хрення.
|
|1.3, Аноним (3), 19:53, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Спасибо нейросетям! По ридми сразу видно, что нейросетью делали. А это лучше, чем если бы писал человек.
|
|
|
|2.4, JordanCpp2 (?), 20:08, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Нейросеть используется для генерации документации, ревью кода, поиска ошибок.
Так же некоторые примеры для библиотеки генерировались ИИ.
Библиотека не написана и не пишется ИИ-шкой. Если посмотрите на контрибуторов это 3 живых человека. Последний pr мой.
|
|
|
|2.7, JordanCpp2 (?), 20:11, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Давно уже не студент. Просто люблю программировать под старое железо. Ну и решил совместить:)
|
|
|
|
|
|4.12, aname (ok), 20:34, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В мире Линукса, таки довольно актуально. Не все ещё с корок давших дуба слезли.
|
|
|
|5.17, JordanCpp2 (?), 20:41, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кора дуба это прям жир, хоть и старье:)
Я под старым железом предполагаю середину 90-ых. Где были десятки мегагерц, первые pentium и т.д
|