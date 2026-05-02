Релиз мультимедийной библиотеки LDL 0.1, оптимизированной для маломощных систем

|2.4, Аноним (4), 13:43, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+1. Как первый удачный концепт, вынь95 продержалась практически до вынь11, где uндycятuны пошли курочить стабильную систему.
И что интересно, вынь95 имеет практически ВСЁ, для современной работы - и графон для игр, и окна-GUI, и дрова, и многозадачность. Зачем нам все последущие bloat-системы - непонятно.
|3.6, sig11 (ok), 14:19, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Все так, только программа
start:
cli
m1:
jmp m1
Вешала все намертво. Выход только кнопкой reset
|4.35, Александр (??), 18:00, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С вын3.11 не путаете? У 95й уже было полновесное высеснение, и менегер задач был примерено тем же что у ХП
|4.41, Коммунист (?), 18:36, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Фигню несешь. Это было невозможно даже на Windows 3.x в 386 enhanced mode (большинство людей работало именно в таком).
|3.14, Аноним (14), 14:36, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну все же в 98 explorer довели до идеала, добавили адресную строку, ещё по мелочи, не помню уже точно, но 98 уже тогда достиг вершины граыиче, кого дизайна десктопных ОС. Все остальное это уже вхищирения для того чтобы продавать новые версии.
|5.23, Аноним (23), 15:04, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
MS поняли что Windows 7 вершина и пошли в сторону магазина, дублирования сервисов, наращивание навязчивости.
|2.15, JordanCpp2 (?), 14:37, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Я состою в сообществе old-games.ru
Участники, делают новые переводы, моды для старых игр. Так же разрабатывают игры или софт под старые системы. Я хочу вдохнуть в это новую жизнь. Разрабатывая один раз, иметь поддержку для всех старых и новых систем. Это упрощает портирование. Не нужно специально писать под к примеру под windows 95.
|3.24, Аноним (23), 15:07, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ещё бы аппаратную платформу подтянуть (через китайцев, малый бизнес). В игорной индустрии идейно ничего нового (для тех кто видел старое). Новый техпроцесс, который должен оплатить игрок в современные игры.
|4.42, Аноним (42), 18:37, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ещё бы человеков подтянуть (через нейрослоп, евгенику). В Homo Sapiens Sapiens идейно последние 150-200 тыс. лет ничего нового (для тех, кто видел старое). Новая прошивка, которую должен оплатить индивид современного мира.
|3.43, Аноним (43), 18:39, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Разрабатывая один раз, иметь поддержку для всех старых и новых систем. Это упрощает портирование. Не нужно специально писать под к примеру под windows 95.
SDL 1 уже давно решил эту задачу, и работает как на Win95, так и на любой современной ОСи.
|1.3, Аноним (23), 13:35, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Молодцы. Челендж. За это можно уважать. Отбросили нагромождение фреймворков.
|1.5, Аноним (5), 14:06, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
И накой это? Какая маломощьность, если opengl и вулкан, и ещё кучу промокашек типа sdl, которые сами тормозные и являются промокашка и.
|2.11, JordanCpp2 (?), 14:33, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Промокашки как дополнительный вариант. Сейчас все работает нативно на заявленных системах. К примеру gl 1.2 поддерживается в windows 95. В версии 0.2 будет добавлен новый 2d рендер, который будет работать как с gl, так и в софт режиме, только на цпу.
|1.7, Прохожий (??), 14:20, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Какой-то ненужный велосипед. SDL уже кроссплатформенный и поддерживает MS-DOS в том числе.
|2.10, JordanCpp2 (?), 14:31, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Цель, не только dos 32 битный, но и dos 16 бит. Так же другие старые системы и консоли. Портируя SDL я не смогу делать новый API, я буду зависеть от него. Делая новую библиотеку, у меня нет ограничений. Код сейчас компактный, мне не нужно разбираться в не малом проекте SDL.
|3.45, Аноним (43), 18:43, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Портируя SDL я не смогу делать новый API, я буду зависеть от него.
А вы уверены, что вам вот действительно нужен новый API, а тот, который есть в SDL 1.* (и был десятилетиями протестирован в бою в куче проектов на куче платформ) ну никак не подойдет?
Сори, но это NIH с изначально предрешенным концом.
|2.22, Аноним (22), 15:03, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Увы и ах, в SDL3 повыкидывали поддержку старых платформ, а какая-либо экзотика поддерживается в отдельных форках, ну и как бы периодически API ломается даже в минорных релизах, как в этих ваших Qt и gtk.
|3.31, JordanCpp2 (?), 15:57, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
SDL3 очень крутая библиотека. Но жаль, что с каждой новой версией урезаются старые системы. Конечно понять можно, это библиотека используется на острие технологий.
|3.39, Аноним (43), 18:33, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Увы и ах, в SDL3 повыкидывали поддержку старых платформ
SDL 1.* для старых платформ никуда не делся. И даже с современными системами работает.
|1.8, Анонимище (?), 14:24, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Годно, актуально. Надо уже готовиться к технологическому откату после очередного большого передела мира
|2.13, JordanCpp2 (?), 14:34, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Цель же не в этом. А а том, что мне нравится старое железо. Оптимизировать под него. Имея малое, добиться большего. Но конечно библиотека поддерживает и современное.
|3.28, Анонимище (?), 15:43, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Цель же не в этом. А а том, что мне нравится старое
> железо. Оптимизировать под него. Имея малое, добиться большего. Но конечно библиотека
> поддерживает и современное.
Я понимаю что мотивация другая. Но именно такие проекты, может быть, окажутся очень кстати если произойдет технологический откат. Чтобы избежать сценария:"Ой, а мы теперь не может производить компьютеры которые потянут Electron, а прогать для более скромного железа мы уже разучились"
|4.32, JordanCpp2 (?), 16:13, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я понимаю, о чем вы. Спасибо за ваш комментарий. Помнить и не забыть как программировать в ограничениях ОЗУ и ЦПУ.
В будущем я планирую портировать библиотеку на микроконтроллеры с дисплеем. И библиотеку легче подготовить к этому.
|4.34, tonys (??), 17:03, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Скорее произойдет технологический накат. Для работы клиента как интерфейса к моделям искусственного интеллекта нужны ли современные вычислительные мощности?
|5.36, Анонимище (?), 18:00, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Высокие технологии вещь хрупкая, а сейчас похоже идет дело к большому переделу, то есть новой мировой или что в этому духе. Вот завтра умножат на ноль Тайвань, что прикажете делать?
|1.17, Аноним (14), 14:40, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну если действительно сделать возможным использовать как ПК старые консоли: PlayStation 1, Xbox 1, старые макбуки использующие RISC, просто одноядерные старые ноутбуки x86, вот это будет реальный толк.
Хотя я видел Linux под Sega, меня уже не удивишь ничем.
|2.19, JordanCpp2 (?), 14:44, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В том числе и в этом моя цель. Архитектура не важна. Главное, дать один API. С89 позаолчет даже нативно используя компиляторы си того времени, портировать библиотеку.
|2.20, Аноним (20), 14:45, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Люди эти вещи как раритеты хранят. Если на ходу и с дисками родными - это сказка коллекционера. И их сейчас уже относительно немного. И ты думаешь, они возьмутся портить эти свои раритетные сокровища какой-то вшивой васянской прошивкой непонятно ради какого профита?
|3.30, JordanCpp2 (?), 15:45, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В том числе и хранят. И ставят старые ос, в том числе и freedos. Используют и для игр. Вот для них эта библиотека. Библиотека для разработчиков. Кто хочет нативн разрабатывать софт под старое железо и иметь возможность собрать под новые ос.
|2.21, JordanCpp2 (?), 14:46, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Кор2дуо это конечно жир:)
Моя цель поддерживать начиная процы с десяток mhz. Как пример msdos 16 бит на процессоре 4.77 mhz
И с возможностью нативно собирать библиотеку LDL, так и разрабатывать с помощью нее.
|1.25, Аноним (25), 15:09, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Есть же SDL. Зачем? Или это чисто учебный проект автора "на поковыряться"? Тогда ничего плохого не вижу, но и в новостях об этом смысла тоже нет - таких проектов каждый день сотни появляются и пропадают.
|2.27, JordanCpp2 (?), 15:43, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чем это не новость?
Поддержка Windows, linux, Freebsd. Умеет кроссплатворменно создавать окно и управлять событиями. Инициализация OpenGL.
Много примеров. Библиотека развивается.
Нацелена на обширный список старых и новых систем. Не думаю, что каждый день выходит такая библиотека.
Моя цель не создать SDL версия 2. Я хочу с самого начала заложить единый api для всех систем.
|3.40, Аноним (43), 18:36, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Поддержка Windows, linux, Freebsd. Умеет кроссплатворменно создавать окно и управлять событиями. Инициализация OpenGL.
Это все уже есть в SDL 1.х, который никто не отбирал.
> Я хочу с самого начала заложить единый api для всех систем.
Внезапно, в SDL 1 и это есть.
|1.26, Аноним (26), 15:14, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Какой Direct-то поддерживается? Хоть 8.1 есть поддержка?
Про 9с я уж не говорю.
|1.33, Аноним (33), 16:21, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Выпуск примечателен переходом с использования языка C++98 на язык ANSI C (C89)
Ну чтож, тогда остаёмся на Qt, несмотря на, иногда, её избыточность.
|1.37, Аноним (37), 18:18, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Годнейшая годнота. Автору спасибо. Тоже люблю вайбы старой техники и старых ОС.
Каталог .vscode наверное стоит дропнуть из репы, ему там не место (добавить его в .git/info/exclude, а не в .gitignore).
Не знаю что за CMakeSettings.json, но выглядит подозрительно виндово-only. Возможно тоже не нужен. Такие кроссплатформенные библиотеки не должны содержать IDE-зависимые вещи, так как у каждого своя любимая идешка, не совать же ещё туда условный каталог .idea, верно? Или .sublime-workspace.
Если убрать всё это, то тогда станет по-настоящему труъ-олдфажно.
Ну может ещё имена файлов и каталогов перенести в нижний регистр, но это не обязательно.
|2.38, Аноним (37), 18:33, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ещё COPYING -> COPYRIGHT.txt, ну и наверно для LICENSE тоже хорошо бы добавить .txt.
.gitignore и .gitattributes почистить от мусора, не относящегося к проекту.
|1.44, Коммунист (?), 18:39, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Такие проекты вызывают исключительное уважение. Потому что делаются они явно не ради набивки кармана, а за идею и для души.
|
|2.47, Аноним (43), 18:47, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Такие проекты вызывают исключительное уважение. Потому что делаются они явно не ради набивки кармана, а за идею и для души.
С каких это пор зарабатывание денег стало презренным делом?
"За идею и для души" - это пока жрать не захочешь. А потом сори - идешь работать.
|3.48, Аноним (48), 19:10, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Правильно, поэтому надо встраивать в свои программы шпионские модули, а информацию продавать. Или, как вариант, всяких скамеров рекламировать. Других способов как-то в упор не наблюдается. Зато почётное дело.
|1.49, Аноним (48), 19:14, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Библиотека под GPLv3, поэтому смысла в ней мало. Рекомендую сделать хотя бы LGPLv3, пока патчей не прислали.
|1.50, Аноним (50), 19:17, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Удачи проекту! Наконец хоть что-то в оптимизацию!) А то уже скоро калькулятор без rtx6090 не откроешь!)
|1.51, Мемоним (?), 19:49, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> бэкендов для работы поверх библиотек SDL 1.2, SDL 2.x, SDL 3.x, SFML и GLFW
Боюсь после этого она уже не будет Little DirectMedia Layer
