Релиз мультимедийной библиотеки LDL 0.1, оптимизированной для маломощных систем

2.4 , Аноним ( 4 ), 13:43, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – +1. Как первый удачный концепт, вынь95 продержалась практически до вынь11, где uндycятuны пошли курочить стабильную систему.

И что интересно, вынь95 имеет практически ВСЁ, для современной работы - и графон для игр, и окна-GUI, и дрова, и многозадачность. Зачем нам все последущие bloat-системы - непонятно.

3.6 , sig11 ( ok ), 14:19, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Все так, только программа start:

cli

m1:

jmp m1

Вешала все намертво. Выход только кнопкой reset

4.35 , Александр ( ?? ), 18:00, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С вын3.11 не путаете? У 95й уже было полновесное высеснение, и менегер задач был примерено тем же что у ХП

4.41 , Коммунист ( ? ), 18:36, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Фигню несешь. Это было невозможно даже на Windows 3.x в 386 enhanced mode (большинство людей работало именно в таком).

3.14 , Аноним ( 14 ), 14:36, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну все же в 98 explorer довели до идеала, добавили адресную строку, ещё по мелочи, не помню уже точно, но 98 уже тогда достиг вершины граыиче, кого дизайна десктопных ОС. Все остальное это уже вхищирения для того чтобы продавать новые версии.

4.16 , JordanCpp2 ( ? ), 14:38, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – До сих пор все вспоминают Windows XP и 7.

Простая, понятная, быстрая.

5.23 , Аноним ( 23 ), 15:04, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – MS поняли что Windows 7 вершина и пошли в сторону магазина, дублирования сервисов, наращивание навязчивости.

2.15 , JordanCpp2 ( ? ), 14:37, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Я состою в сообществе old-games.ru

Участники, делают новые переводы, моды для старых игр. Так же разрабатывают игры или софт под старые системы. Я хочу вдохнуть в это новую жизнь. Разрабатывая один раз, иметь поддержку для всех старых и новых систем. Это упрощает портирование. Не нужно специально писать под к примеру под windows 95.

3.24 , Аноним ( 23 ), 15:07, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё бы аппаратную платформу подтянуть (через китайцев, малый бизнес). В игорной индустрии идейно ничего нового (для тех кто видел старое). Новый техпроцесс, который должен оплатить игрок в современные игры.

4.42 , Аноним ( 42 ), 18:37, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё бы человеков подтянуть (через нейрослоп, евгенику). В Homo Sapiens Sapiens идейно последние 150-200 тыс. лет ничего нового (для тех, кто видел старое). Новая прошивка, которую должен оплатить индивид современного мира.

3.43 , Аноним ( 43 ), 18:39, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Разрабатывая один раз, иметь поддержку для всех старых и новых систем. Это упрощает портирование. Не нужно специально писать под к примеру под windows 95. SDL 1 уже давно решил эту задачу, и работает как на Win95, так и на любой современной ОСи.

