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Опубликован Vortex 3.0, открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V

09.06.2026 16:40 (MSK)

Доступен выпуск проекта Vortex 3.0, развивающего открытый GPGPU на базе архитектуры набора команд RISC-V, рассчитанный на выполнение параллельных вычислений с использованием API OpenCL и модели выполнения SIMT (Single Instruction, Multiple Threads). Проект также может быть использован при проведении исследований в области 3D-графики и при разработке новых архитектур GPU. Схемы, описания аппаратных блоков на языке Verilog, симулятор, драйверы и сопутствующая проектная документация распространяются под лицензией Apache 2.0.

Основу GPGPU составляет типовой ISA RISC-V, расширенный дополнительными инструкциями для поддержки функций GPU и управления потоками. Изменения в архитектуре набора команд RISC-V сведены к минимуму и по возможности используются уже имеющиеся векторные инструкции. Среди дополнительных инструкций: "tex" для ускорения обработки текстур; vx_rast для управления растеризацией, vx_rop для обработки фрагментов, глубины и прозрачности; vx_imadd для выполнения операции "умножить и сложить"; vx_wspawn, vx_split, vx_join, vx_tmc и vx_bar для активации групп потоков (wavefront), параллельно выполняемых SIMD Engine.

Развиваемый GPGPU поддерживает 32- и 64-разрядные архитектуры набора команд RISC-V RV32IMF и RV64IMAFD, и может включать опциональную разделяемую память, кэши уровней L1, L2 и L3, а также настраиваемое число ядер, блоков задач (warps) и потоков. В свою очередь для каждого ядра предусмотрена возможность включения настраиваемого числа ALU, FPU, LSU и SFU. Для создания прототипов могут использоваться FPGA Xilinx и Altera, а для симуляции работы чипа применяться Verilator (Verilog-симулятор), RTLSIM (симуляция RTL) и SimX (программная симуляция).

Для разработки приложений предлагается инструментарий, включающий адаптированные для работы с Vortex варианты PoCL (компилятор и runtime OpenCL), LLVM/Clang, GCC и Binutils. Проектом поддерживается спецификация OpenCL 1.2 и через трансляцию в OpenCL реализована поддержка промежуточного представления шейдеров SPIR-V.

Среди изменений в Vortex 3.0:

  • Добавлен аппаратный графический стек, включающий блоки для растеризации, наложения текстур и слияния вывода (OM - Output Merger). Для Mesa на базе реализованного графического стека и программного растеризатора lavapipe подготовлен Vulkan-драйвер vortexpipe.
  • Расширены возможности тензорного ядра, предназначенного для ускорения выполнения моделей машинного обучения, в котором реализована поддержка структурной разрежённости (structured sparsity) для сжатия весовых матриц.
  • Реализована операция WGMMA (warpgroup-level matrix multiplication) для умножения матриц в асинхронном режиме.
  • Добавлен движок DXA (Data Transfer Acceleration) для ускорения передачи данных из глобальной в локальную память.
  • Реализована новая архитектура на базе процессора команд (CP, Command Processor) и аппаратного планировщика вычислительных ядер (KMU - Kernel Management Unit), позволяющая вынести на сторону чипа операции диспетчеризации вычислительных потоков.
  • Предложена новая runtime-библиотека, работающая в неблокирующем режиме и предоставляющая абстракции, транслируемые в аппаратные асинхронно выполняемые команды. Поддерживаются очереди, события, модули и синхронизация на базе асинхронных барьеров с семантикой arrive/wait/event.
  • Добавлена поддержка укороченных инструкций RISC-V (RVC).
  • Реализована аппаратная поддержка атомарных операций (Hardware Atomics).
  • Полностью переработан FPU и предложены новые блоки умножителей (Wallace-tree, Folded-radix) и сумматоров (Kogge-Stone).
  • Добавлен стек виртуальной памяти на базе блока управления памятью (MMU) с поддержкой 32-битной архитектуры виртуальной адресации SV32.
  • Поддержка RISC-V расширения Zicond c реализацией условных операций.
  • Интегрировано управление тактовой частотой (clock gating).
  • Реализована поддержка языка HIP (Heterogeneous Interface for Portability) через фреймворк chipStar, транслирующий HIP в SPIR-V.
  • Обеспечена полноценная интеграция с симулятором GEM5 и добавлена поддержка симулятора SimX на архитектуре TLM (Transaction-Level Modeling).
  • Добавлена поддержка инструментариев Synopsys и Yosys для синтеза логики для производства чипов, а также поддержка использования библиотек стандартных элементов ASAP7 (7nm), SAED14 (14nm) и NanGate (15nm).
  • Эталонный инструментарий обновлён до LLVM 20 и POCL 7.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vortexgpgpu...)
  2. OpenNews: Компания AMD открыла модуль ядра GIM для виртуализации GPU
  3. OpenNews: NVIDIA опубликовала движок PhysX 5.6.0 и открыла код Flow GPU
  4. OpenNews: Проект VeriGPU развивает открытый GPU на языке Verilog
  5. OpenNews: Представлен RV64X, открытый GPU на базе технологий RISC-V
  6. OpenNews: Открытый GPU Nyuzi задействован для научных исследований
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65652-vortex
Ключевые слова: vortex, gpu, riscv
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 17:04, 09/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2, Аноним (2), 17:09, 09/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Проектом поддерживается спецификация OpenCL 1.2

    Маловато будет...
    https://en.wikipedia.org/wiki/OpenCL#Version_support

     

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