Релиз платформы сборки дистрибутивов T2 SDE 26.6

Опубликован релиз мета-дистрибутива T2 SDE 26.6, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляется 10 готовых загрузочных iso-образов с графическим окружением на базе KDE, собранных для архитектур arm64, ia64, ppc64, ppc64le, riscv64, riscv64 rva23, i686 и x86-64. Платформа сосредоточена на создании сборок на базе ядра Linux, но отдельно развиваются прототипы, позволяющие собирать пакеты для различных ОС, включая macOS, Haiku и BSD-системы. В планах поддержка создания окружений на основе других ядер, например, на базе L4, Fuchsia и RedoxOS, и формирование сборок на базе Android (AOSP). Для сборки доступно более 7000 пакетов. В T2 обеспечивается поддержка 20 аппаратных архитектур, применяемых как в современных встраиваемых системах, так и на устаревшем оборудовании. Например, обеспечена поддержка игровых приставок Nintendo Wii U и Sony PS3, рабочих станций SGI, Sun и HP. Для большинства архитектур возможна загрузка в окружениях с 128 МБ ОЗУ. Поддерживаются такие архитектуры, как Alpha, Arc, ARM64, HPPA64, IA64, Loongarch64, M68k, Microblaze, MIPS64, Nios2, OpenRISC, PowerPC 64, RISC-V 64, s390x, SPARC 64, SuperH, i486, i686, i786, x86-64 и x32. Среди изменений в новой версии: Предоставлены полные сборки со средой рабочего стола KDE Plasma, собранные компилятором Clang с использованием Си-библиотеки musl.

Добавлены сборки с KDE Plasma для архитектур RISC, Alpha, IA-64, SPARC и HPPA.

В сборках с KDE в менеджере приложений Discover включена поддержка пакетов в формате Flatpak.

Реализована поддержка воспроизводимой пересборки окружений с KDE Plasma на базу Wayland и glibc или musl.

Добавлена возможность установки KDE в режиме автоматического входа, не требующего у пользователя ввода пароля.

Обновлены версии почти 4000 пакетов, например, в поставку вошли ядро Linux 7.0, GCC 16.1, LLVM/Clang 22.1, Mesa 26.1, Glibc 2.43, Musl 1.2.5, uClibC 1.0.56.

Расширена поддержка архитектур ARM64, RISC-V, IA-64, SPARC64, HPPA64.

В состав включены дополнительные прошивки для чипов Wi-Fi и Bluetooth.

Для систем ARM64 добавлен OpenGL-драйвер Panfrost для GPU ARM Mali.

Добавлен драйвер для использования GPU PowerVR на системах RISCV64.

Перенесены патчи для поддержки Apple T2 Mac.



