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Релиз платформы сборки дистрибутивов T2 SDE 26.6

06.06.2026 13:04 (MSK)

Опубликован релиз мета-дистрибутива T2 SDE 26.6, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляется 10 готовых загрузочных iso-образов с графическим окружением на базе KDE, собранных для архитектур arm64, ia64, ppc64, ppc64le, riscv64, riscv64 rva23, i686 и x86-64.

Платформа сосредоточена на создании сборок на базе ядра Linux, но отдельно развиваются прототипы, позволяющие собирать пакеты для различных ОС, включая macOS, Haiku и BSD-системы. В планах поддержка создания окружений на основе других ядер, например, на базе L4, Fuchsia и RedoxOS, и формирование сборок на базе Android (AOSP). Для сборки доступно более 7000 пакетов.

В T2 обеспечивается поддержка 20 аппаратных архитектур, применяемых как в современных встраиваемых системах, так и на устаревшем оборудовании. Например, обеспечена поддержка игровых приставок Nintendo Wii U и Sony PS3, рабочих станций SGI, Sun и HP. Для большинства архитектур возможна загрузка в окружениях с 128 МБ ОЗУ. Поддерживаются такие архитектуры, как Alpha, Arc, ARM64, HPPA64, IA64, Loongarch64, M68k, Microblaze, MIPS64, Nios2, OpenRISC, PowerPC 64, RISC-V 64, s390x, SPARC 64, SuperH, i486, i686, i786, x86-64 и x32.

Среди изменений в новой версии:

  • Предоставлены полные сборки со средой рабочего стола KDE Plasma, собранные компилятором Clang с использованием Си-библиотеки musl.
  • Добавлены сборки с KDE Plasma для архитектур RISC, Alpha, IA-64, SPARC и HPPA.
  • В сборках с KDE в менеджере приложений Discover включена поддержка пакетов в формате Flatpak.
  • Реализована поддержка воспроизводимой пересборки окружений с KDE Plasma на базу Wayland и glibc или musl.
  • Добавлена возможность установки KDE в режиме автоматического входа, не требующего у пользователя ввода пароля.
  • Обновлены версии почти 4000 пакетов, например, в поставку вошли ядро Linux 7.0, GCC 16.1, LLVM/Clang 22.1, Mesa 26.1, Glibc 2.43, Musl 1.2.5, uClibC 1.0.56.
  • Расширена поддержка архитектур ARM64, RISC-V, IA-64, SPARC64, HPPA64.
  • В состав включены дополнительные прошивки для чипов Wi-Fi и Bluetooth.
  • Для систем ARM64 добавлен OpenGL-драйвер Panfrost для GPU ARM Mali.
  • Добавлен драйвер для использования GPU PowerVR на системах RISCV64.
  • Перенесены патчи для поддержки Apple T2 Mac.


  1. Главная ссылка к новости (https://t2linux.com/#news-2026...)
  2. OpenNews: Релиз платформы сборки дистрибутивов T2 SDE 26.3
  3. OpenNews: В T2 Linux восстановили поддержку архитектуры ускорения XAA в X.Org Server
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65627-t2linux
Ключевые слова: t2linux
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 12yoexpert (ok), 13:23, 06/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    чем отличается от oe?
     
     
  • 2.5, q (ok), 15:05, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, oe (или œ) это диграф, а T2 SDE это платформа сборки дистрибутивов.
     
     
  • 3.6, 12yoexpert (ok), 16:31, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > диграф

    вам ведь запретили ругаться на натовско-англо-саксонском

    тебя посадят, а ты не нарушай закон

     
  • 2.7, Аноним (7), 17:58, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    T2 SDE, Развивает сборку не только Linux, Но и для macOS, Haiku, BSD, Fuchsia, RedoxOS.
    OE, это только Linux.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:41, 06/06/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    >построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux

    Зачем это надо, например на слабом компе, если там компилится будет по 2-3 часа.
    Тоесть прощще говоря, там нет обычного Apt, но там есть скрипты автосборки,
    Если это предназначено для слабых пк, особенно t2-26.6-x86-64-musl-clang-desktop-musl-clang-nocona.iso, то в чем целесообразность ставить на слабый пк, если там компилится будет по 2-3 часа.

     
     
  • 2.3, 12yoexpert (ok), 13:58, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_compiler
     
     
  • 3.4, Аноним (7), 14:39, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я понимаю что это крос-компилер,
    Допустим чтобы скомпилить Ос, для роутера на мощном пк.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 20:24, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и они компиляют. И ты можешь.
     
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