Релиз платформы сборки дистрибутивов T2 SDE 26.3

Опубликован релиз мета-дистрибутива T2 SDE 26.3, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux. Проектом предоставляется 10 готовых загрузочных iso-образов с графическим окружением на базе KDE, собранных для архитектур arm64, ia64, ppc64, ppc64le, riscv64, riscv64 rva23, i686 и x86-64. Платформа сосредоточена на создании сборок на базе ядра Linux, но отдельно развиваются прототипы, позволяющие собирать пакеты для различных ОС, включая macOS, Haiku и BSD-системы. В планах поддержка создания окружений на основе других ядер, например, на базе L4, Fuchsia и RedoxOS, и формирование сборок на базе Android (AOSP). Для сборки доступно более 7000 пакетов. В T2 обеспечивается поддержка 20 аппаратных архитектур, применяемых как в современных встраиваемых системах, так и на устаревшем оборудовании. Например, обеспечена поддержка игровых приставок Nintendo Wii U и Sony PS3, рабочих станций SGI, Sun и HP. Для большинства архитектур возможна загрузка в окружениях с 128 МБ ОЗУ. Поддерживаются такие архитектуры, как Alpha, Arc, ARM64, HPPA64, IA64, Loongarch64, M68k, Microblaze, MIPS64, Nios2, OpenRISC, PowerPC 64, RISC-V 64, s390x, SPARC 64, SuperH, i486, i686, i786, x86-64 и x32. Среди изменений в новой версии: Сформированы полностью воспроизводимые сборки со средой рабочего стола KDE Plasma, использующие Wayland. Обеспечена поддержка кросс-компиляции для большей части компонентов Qt6 и KDE. Сборки с KDE доступны не только для архитектур x86-64 и ARM64, но для систем i686, IA-64, PowerPC64+le, UltraSPARC64 и RISCV64+RVA23. Опционально имеется поддержка установки и других пользовательских окружений, включая GNOME и Cosmic.

Добавлены пакеты с изменённым вариантом X-сервера, в котором восстановлена поддержка архитектуры 2D-ускорения XAA (XFree86 Acceleration Architecture). Поддержка XAA даёт возможность вернуть возможность использования 2D-ускорения системам с очень старыми видеокартами (ATi Mach-64, ATi Rage-128, SiS, Trident, Cirrus, Matrox Millennium/G450, Permedia2, Tseng ET6000 и Sun Creator/Elite 3D), для которых приходилось использовать программную отрисовку, так как DDX-драйверы для этих видеокарт не поддерживают актуальные архитектуры ускорения.

Обновлено более 7300 пакетов, среди прочего обновлены GCC 15.2, LLVM/Clang 22.1, ядро Linux 6.19.5, Mesa 26.0.1, Glibc 2.43, Musl 1.2.5 и uClibC 1.0.56.

По умолчанию задействован системный менеджер systemd.

Добавлена возможность загрузки в live-режиме для тестирования работы и графической установки.

Реализована поддержка распараллеливания сборки пакетов.



