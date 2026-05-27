Уязвимости в Samba, допускающие удалённое выполнение кода в редких конфигурациях

27.05.2026 21:19 (MSK)

Представлены корректирующие релизы пакета Samba 4.24.3, 4.23.8 и 4.22.10, предоставляющего открытую реализацию протоколов SMB и Active Directory. В новых версиях устранено 6 уязвимостей, из которых две позволяют удалённому неаутентифицированному атакующему выполнить свой код на сервере:

  • CVE-2026-4408 - уязвимость в реализации сервера SAMR (Security Account Manager) поверх DCE/RPC, применяемого для управления учётными данными и БД c пользователями и группами. Проблема затрагивает файловые серверы и классические контроллеры доменов (не Active Directory), запускающие процесс samba-dcerpcd как системный сервис (по умолчанию не запускается) и использующие скрипт проверки пароля, заданный в smb.conf через настройку "check password script" с использованием символа подстановки "%u" в команде запуска (конфигурации без подстановки "%u" проблеме не подвержены).

    Уязвимость вызвана тем, что RPC-сервисы SamValidatePasswordChange и SamValidatePasswordReset передают логин и пароль в скрипт, заданный через настройку "check password script", без экранирования спецсимволов при подстановке имени пользователя через "%u". Уязвимость позволяет выполнить произвольные shell-команды на сервере при указании специально оформленного имени пользователя. В качестве обходного пути защиты предлагается передавать в скрипт имя пользователя не через подстановку "%u", а через переменную окружения SAMBA_CPS_ACCOUNT_NAME.

  • CVE-2026-4480 - уязвимость в сервере вывода на печать, использующем настройку "print command" с символом подстановки "%J". Проблема вызвана тем, что заданное пользователем описание работы вывода печать передаётся через подстановку "%J" без должного экранирования спецсимволов, что позволяет удалённо выполнить свой код при отправке задания на печать, в том числе в доступном по умолчанию гостевом режиме. В качестве обходного пути защиты можно удалить подстановку "%J" из настройки "print command" в smb.conf.

Также в новых выпусках устранено ещё несколько уязвимостей, дающих возможность обойти проверку прав доступа к xattr-атрибуту "reparse point", вторично перезаписать файл при использовании vfs-модуля WORM (Write-Once, Read Many), установить сертификат через HTTP без верификации и вызвать аварийно завершение сервера AD DC WINS через отправку специально оформленного UDP-пакета.

Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:36, 27/05/2026 [ответить]  
    Случайность
     
  • 2, Аноним (2), 22:01, 27/05/2026 [ответить]  
    > передают логин и пароль в скрипт ... без экранирования спецсимволов

    Дак надо было на расте писать, там безопасно.

     
  • 3, Аноним (3), 22:05, 27/05/2026 [ответить]  
    Хватает же у кого-то ума использовать это вместо SFTP.
     
