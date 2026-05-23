Доступен GNOME Commander 2.0, переписанный на Rust и сменивший лицензию на GPLv3

Состоялся релиз двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 2.0, оптимизированного для использования в пользовательском окружении GNOME. GNOME Commander представляет такие возможности как вкладки, доступ к командной строке, закладки, изменяемые цветовые схемы, режим пропуска каталогов при выделении файлов, доступ к внешним данным через SFTP и SAMBA, расширяемые контекстные меню, автоматическое монтирование внешних накопителей, доступ к истории навигации, поддержка плагинов, встроенный просмотрщик текста и изображений, функции поиска, переименования по маске и сравнения каталогов. Код распространяется под лицензией GPLv3. В новой версии: Кодовая база переписана c C++ на Rust.

Осуществлён переход с библиотеки GTK3 на GTK4.

Лицензия на код изменена с GPLv2 на GPLv3.

17 мая сопровождающим проект назначен Владимир Палант (Wladimir Palant), в своё время создавший блокировщик рекламы Adblock Plus.

В приложение встроен эмулятор терминала, отображающий вывод запускаемых команд. В меню View добавлена опция для автоматического скрытия терминала при его неактивности.

Переделана панель быстрого поиска, которая может использоваться и для фильтрации списка показываемых файлов. Поисковый запрос применяется к любым частям имени файла, если явно не заданы маски "*" и "?". Добавлена кнопка для поиска с учётом регистра символов. По умолчанию поиск стартует не с начала списка, а с текущей позиции в нём.

Повышена производительность и расширены возможности диалога поиска. Закрытие диалога не приводит к очистке результатов поиска. В процессе поиска индикатор прогресса показывает путь, в котором осуществляется поиск в данный момент.

Во встроенном просмотрщике унифицирована обработка кодировок файлов, добавлена настройка для смены шрифта, диалог поиска заменён на панель поиска, реализован поиск шестнадцатеричных значений без учёта регистра символов, добавлена команда для выделения всего текста ("Select All"), реализовано контекстное меню для изображений. Бинарный режим просмотра переименован в "Fixed Width" и поддерживает UTF-8.

Для людей, имеющих проблемы со зрением, обеспечена полноценная поддержка работы с использованием экранного ридера, который распознаёт контекст разных функций приложения.

При восстановлении сеанса реализовано восстановление состояния выделенных файлов, порядка сортировки, скрытия и изменения размера столбцов в панелях.



