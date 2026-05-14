Linux Foundation опубликовал автомобильный дистрибутив AGL UCB 21.0 и платформу SoDeV

Организация Linux Foundation представила двадцать первый выпуск дистрибутива AGL UCB (Automotive Grade Linux Unified Code Base), в рамках которого развивается универсальная платформа для использования в различных автомобильных подсистемах, от приборных панелей до автомобильных информационно-развлекательных систем. Одновременно представлен первый выпуск эталонной платформы AGL SoDeV (Software Defined Vehicle), предназначенной для создания программно определяемых автомобильных систем на базе Automotive Grade Linux.

SoDeV представляет собой комбинированный продукт, сочетающий дистрибутив AGL UCB, LXC (Linux Containers), VirtIO, гипервизор Xen, Zephyr RTOS и другие проекты Linux Foundation. Первый релиз SoDeV может запускаться на платах Renesas Sparrow Hawk, в облачных окружениях или в виртуальных машинах. Проект позволяет автопроизводителям ускорить вывод продукта на рынок, благодаря отделению разработки программного обеспечения от аппаратных систем с абстрагированием оборудования через виртуализацию. В течение 2026 года планируют реализовать более широкую поддержку SoC, применяемых автопроизводителями. Проект развивается при участии компаний Panasonic Automotive Systems, Honda, Toyota, Mazda, AISIN и Renesas.

Дистрибутив AGL UCB основан на наработках проектов Tizen, GENIVI и Yocto. Графическое окружение базируется на Qt, Wayland и наработках проекта Weston IVI Shell. Демонстрационные сборки платформы сформированы для QEMU, плат Renesas H3, Intel Up², Raspberry Pi 4 и Raspberry Pi 5. В разработке дистрибутива участвуют такие компании, как Toyota, Ford, Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi и Subaru.

AGL UCB может использоваться автопроизводителями как каркас для создания конечных решений, после проведения необходимой адаптации для оборудования и кастомизации интерфейса. Платформа позволяет уделить основное внимание разработке приложений и собственных методов организации работы пользователя, не задумываясь о низкоуровневой инфраструктуре и минимизируя затраты на сопровождение. Проект является полностью открытым - все компоненты доступны под свободными лицензиями.

Предоставляется набор рабочих прототипов типовых приложений, написанных с использованием технологий HTML5 и Qt. Например, имеется реализация домашнего экрана, web-браузера, приборной панели, навигационной системы (используется Google Maps), климат-контроля, мультимедийного проигрывателя с поддержкой DLNA, интерфейса для настройки звуковой подсистемы, программы для чтения новостей. Предлагаются компоненты для голосового управления, поиска информации, взаимодействия со смартфоном по Bluetooth и подключения к CAN-сети для доступа к датчикам и передачи данных между узлами автомобиля.

Среди изменений в новой версии AGL UCB: