В Python 3.14.5 из-за утечек памяти возвращён старый сборщик мусора

14.05.2026 09:35 (MSK)

Опубликован корректирующий выпуск языка программирования Python 3.14.5, в котором помимо исправления ошибок и незначительных уязвимостей, осуществлён возврат на старый сборщик мусора, применявшийся до ветки 3.14.x. В качестве причин внесения нетипичного для промежуточных выпусков значительного изменения называются жалобы пользователей на существенное повышение потребления памяти после перевода рабочих систем на ветку 3.14 и появление утечек памяти.

Помимо отката нового сборщика мусора в ветке 3.14 решено не использовать его в следующем значительном выпуске 3.15, несколько дней назад перешедшем на стадии бета-тестирования. Напомним, что в ветке 3.14 цикличный сборщик мусора был заменён на инкрементальный, в котором сборка мусора долгоживущих объектов выполняется по частям и реже, чем обработка новых поколений объектов, которые обычно освобождаются чаще, что позволило на порядок снизить максимальное время приостановки выполнения приложений с очень большим числом объектов в памяти.



  • 1.1, Ананоним (?), 09:44, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А я то думал отчего у меня процессы разрастаются как раковые опухоли? А они и были раковыми опухолями!
     
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 10:05, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потому, что процессы на питоне?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:12, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Расскажи как у тебя ничего не течет на Раст, потому что там сборщика нет.
     
     
  • 4.14, Жироватт (ok), 10:30, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И правда - не течет. Но только потому, что я им не пользуюсь
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:12, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Для того, чтобы память не текла, нужны как минимум линейные типы, а в ржавчине их нет. Позор ржавчине!
     
     
  • 5.54, Аноним (54), 13:41, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    боровчекер есть
     
  • 2.40, kai3341 (ok), 13:04, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > А я то думал отчего у меня процессы разрастаются как раковые опухоли? А они и были раковыми опухолями!

    не расскажешь, откуда у тебя в дистре 3.14 по дефолту?

     
     
  • 3.43, Ананоним (?), 13:13, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> А я то думал отчего у меня процессы разрастаются как раковые опухоли? А они и были раковыми опухолями!
    > не расскажешь, откуда у тебя в дистре 3.14 по дефолту?

    Проверь репозиторий ArchLinux.

     
     
  • 4.57, kai3341 (ok), 14:01, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Проверь репозиторий ArchLinux.

    А, тут другой разговор. Согласно https://archlinux.org/packages/core/x86_64/python/ пакет был обновлён более часа назад. За это время истинный арчевод мог бы уже дважды обновиться и всё проверить

    А если серьёзно, то на картинке профиль не обычного приложения, а специального бенчмарка, созданного для демонстрации проблемы с новым GC (который быстрее старого). Я не верю, что на реальных приложениях всё было настолько драматично (хотя я точно не знаю. В Debian по дефолту 3.13.5)

     

  • 1.2, manchelsi (ok), 09:46, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Забавно будет, если из за утечек в Python 3.15.0 будет возвращен Python 2.7.18
     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 10:05, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Эх, мечты.
    Но в арче, кстати, на днях прилетел минорный апдейт на 2.7
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:25, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Эх, мечты.

    А что в нём было хорошего, а то я уже не помню...

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:32, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    лютое садомазо с кодировками, например
     
     
  • 5.38, Аноним (12), 12:59, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не, это я помню.
    Я про хорошее спрашивал...
     
  • 4.29, Zulu (?), 12:06, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ничего.
     
  • 2.16, Colorado_House_of_Representatives (?), 10:37, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И где здесь забава? Нет, очевидно, не будет.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:49, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Представляете, каким бы мог быть мир, если бы lua был популярнее python?
     
     
  • 2.11, Аноним (21), 10:21, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем менять один динамически типизированный мусор на другой?
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:28, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сам-то писать на Lua пробовал? Может быть он и простой, для реализации, но писать на нём -- удовольствие ниже среднего.
     
  • 2.37, Bottle (?), 12:58, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну так Луа популярен - правда, в качестве скриптов для видеоигр. Свою нишу он занял.
     

  • 1.9, Аноним (10), 10:11, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Повайбкодили называется.
     
  • 1.19, anonymous (??), 11:10, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Необразованная толпа она такая. Обвиняет джаву в том, что та ест слишком много памяти. Приводят в пример го и питон. Мол у них сборщик мусора меньше жрёт и проще устроен.

    Вот только проще - не значит лучше. У джавы долгая история развития сборщиков. Они тоже начинали с простых. Но чем больше требования, тем сложнее сборщик, ну и накладные расходы тоже растут. За каждым новым сборщиком стоит новое и крайне практичное требование. А ещё серьёзная теория computer science почему сборщик должен быть устроен именно так. И несколько лет отладки, чтобы весь этот сложный механизм не лажал.

    И вот наконец-то питонисты сообразили, что текущего примитивного сборщика им мало, нужно больше и эффективнее. И пошли танцевать на граблях, где джава оттанцевала ещё тридцать лет назад. Может осознают что не всё так просто и уважения к чужому труду прибавится.

     
     
  • 2.24, Вася Пупкин (?), 11:21, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Все верно, в жабовый гц вбуханы миллионы денег. Но в те времена и условия были другие. Сейчас на питонах очень активизировался ml-скоуп задач которые приходится оптимизировать под потребление памяти в большинстве случаев. Нет единого универсального правильного гц под все случае. Не исключу, что в питоне его можно будет выбирать на старте
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:01, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > на питонах очень активизировался ml-скоуп задач

    вроде там все на с/c++/cuda? питон там больше как конфиг на стероидах, чтобы связать все это.

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 13:04, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    По факту всё питоне кроме собственно вычислений.
     
  • 4.42, Bottle (?), 13:10, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И тем не менее, любой интероп между языками это накладные расходы; куча "питоновских" библиотек это смесь из Фортрана и C++, которые общаются через C ABI с Python.
    Задачи машинного обучения очень ресурсозатратны, обучение нейросетей займёт полмесяца на кластере из машин. Любой выигрыш в производительности выгоден.
     
  • 2.27, Аноним (21), 12:00, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Обвиняет джаву в том, что та ест слишком много памяти.

    Джава уже научилась возвращать память в систему?

     
     
  • 3.48, Аноним (48), 13:28, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, ZGC сборщик мусора это точно умеет, можно конфигом настраивать периодичность возвращения.
     
  • 3.58, Аноним (58), 14:05, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да. Давно. Правда серверам на которых только 1 процесс с джавой (сервер приложений) это не нужно.
     
  • 2.32, Аноним (39), 12:28, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Spidermonkey оперативно догнал и обогнал v8. Просто потому, что в r&d ему не надо вбухивать. А жава всё так же останавливает мир на подумать, у жс такой проблемы не видно и производительность сравнимая.
     
     
  • 3.55, Аноним (48), 13:57, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У spidermokey тоже есть STW - это раз. Два - jvm уже лет 10 как делает короткие паузы при инкрементальной сборке.
     
  • 2.46, Аноним (12), 13:20, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > осознают что не всё так просто и уважения к чужому труду прибавится

    Обиженого успешного интерпрайз разработчика я вижу...

     
  • 2.51, 12yoexpert (ok), 13:38, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    к этим жалким оправданиям зашло бы ещё "джава - это всего лишь инструмент"

    хоть байткодь, хоть не байткодь - всё равно получишь тормозной жрущий скриптовый язык

     

  • 1.26, Аноним (28), 11:58, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В убунте лтс Python 3.14.4, его будут обновлять?
     
     
  • 2.33, Аноним (39), 12:29, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты знал, на что подписался.
     

  • 1.30, Аноним (30), 12:21, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    incremental то, что вы заявили и generational то, что вы описали - это совер... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.35, Аноним (30), 12:34, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Прочитал оригинал. Если я правильно понял, то старый сборщик - generational stop-the-world с большим количеством поколений, а новый - generational incremental, но количество поколений уменьшили до 2 (старые и новые)
     

  • 1.31, Аноним (-), 12:24, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Питон делает несколько замечательных вещей Во первых он не тормозит И каждый ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.34, Аноним (39), 12:32, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты пытаешься сарказмировать, но городишь чушь.
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:41, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Древний крап можно было перевести на какой-нибудь более подходящий язык.  
     
  • 2.44, Аноним (12), 13:16, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > совместим между версиями
    > с питона 2 на 3

    Аааа... ясно-понятно...

     

  • 1.49, 12yoexpert (ok), 13:31, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    я не совсем понимаю: утечки - это ведь фишка джавы и питона
     
  • 1.52, Ананоним (?), 13:38, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Чего только не напридумывают, чтобы не писать на C/C++ ручное управление памятью :D
     
  • 1.56, Аноним (56), 13:58, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Помнится, в Python 2 тоже были проблемы со сборкой мусора.
     

