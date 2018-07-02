В Python 3.14.5 из-за утечек памяти возвращён старый сборщик мусора

|1.1, Ананоним (?), 09:44, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А я то думал отчего у меня процессы разрастаются как раковые опухоли? А они и были раковыми опухолями!
|3.10, Аноним (10), 10:12, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Расскажи как у тебя ничего не течет на Раст, потому что там сборщика нет.
|4.21, Аноним (21), 11:12, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Для того, чтобы память не текла, нужны как минимум линейные типы, а в ржавчине их нет. Позор ржавчине!
|2.40, kai3341 (ok), 13:04, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А я то думал отчего у меня процессы разрастаются как раковые опухоли? А они и были раковыми опухолями!
не расскажешь, откуда у тебя в дистре 3.14 по дефолту?
|3.43, Ананоним (?), 13:13, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> А я то думал отчего у меня процессы разрастаются как раковые опухоли? А они и были раковыми опухолями!
> не расскажешь, откуда у тебя в дистре 3.14 по дефолту?
Проверь репозиторий ArchLinux.
|4.57, kai3341 (ok), 14:01, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Проверь репозиторий ArchLinux.
А, тут другой разговор. Согласно https://archlinux.org/packages/core/x86_64/python/ пакет был обновлён более часа назад. За это время истинный арчевод мог бы уже дважды обновиться и всё проверить
А если серьёзно, то на картинке профиль не обычного приложения, а специального бенчмарка, созданного для демонстрации проблемы с новым GC (который быстрее старого). Я не верю, что на реальных приложениях всё было настолько драматично (хотя я точно не знаю. В Debian по дефолту 3.13.5)
|1.2, manchelsi (ok), 09:46, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Забавно будет, если из за утечек в Python 3.15.0 будет возвращен Python 2.7.18
|2.6, Жироватт (ok), 10:05, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Эх, мечты.
Но в арче, кстати, на днях прилетел минорный апдейт на 2.7
|1.4, Аноним (4), 09:49, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Представляете, каким бы мог быть мир, если бы lua был популярнее python?
|2.11, Аноним (21), 10:21, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зачем менять один динамически типизированный мусор на другой?
|2.13, Аноним (13), 10:28, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сам-то писать на Lua пробовал? Может быть он и простой, для реализации, но писать на нём -- удовольствие ниже среднего.
|2.37, Bottle (?), 12:58, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну так Луа популярен - правда, в качестве скриптов для видеоигр. Свою нишу он занял.
|1.19, anonymous (??), 11:10, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Необразованная толпа она такая. Обвиняет джаву в том, что та ест слишком много памяти. Приводят в пример го и питон. Мол у них сборщик мусора меньше жрёт и проще устроен.
Вот только проще - не значит лучше. У джавы долгая история развития сборщиков. Они тоже начинали с простых. Но чем больше требования, тем сложнее сборщик, ну и накладные расходы тоже растут. За каждым новым сборщиком стоит новое и крайне практичное требование. А ещё серьёзная теория computer science почему сборщик должен быть устроен именно так. И несколько лет отладки, чтобы весь этот сложный механизм не лажал.
И вот наконец-то питонисты сообразили, что текущего примитивного сборщика им мало, нужно больше и эффективнее. И пошли танцевать на граблях, где джава оттанцевала ещё тридцать лет назад. Может осознают что не всё так просто и уважения к чужому труду прибавится.
|2.24, Вася Пупкин (?), 11:21, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Все верно, в жабовый гц вбуханы миллионы денег. Но в те времена и условия были другие. Сейчас на питонах очень активизировался ml-скоуп задач которые приходится оптимизировать под потребление памяти в большинстве случаев. Нет единого универсального правильного гц под все случае. Не исключу, что в питоне его можно будет выбирать на старте
|3.28, Аноним (28), 12:01, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> на питонах очень активизировался ml-скоуп задач
вроде там все на с/c++/cuda? питон там больше как конфиг на стероидах, чтобы связать все это.
|4.42, Bottle (?), 13:10, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И тем не менее, любой интероп между языками это накладные расходы; куча "питоновских" библиотек это смесь из Фортрана и C++, которые общаются через C ABI с Python.
Задачи машинного обучения очень ресурсозатратны, обучение нейросетей займёт полмесяца на кластере из машин. Любой выигрыш в производительности выгоден.
|2.27, Аноним (21), 12:00, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Обвиняет джаву в том, что та ест слишком много памяти.
Джава уже научилась возвращать память в систему?
|3.48, Аноним (48), 13:28, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, ZGC сборщик мусора это точно умеет, можно конфигом настраивать периодичность возвращения.
|3.58, Аноним (58), 14:05, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да. Давно. Правда серверам на которых только 1 процесс с джавой (сервер приложений) это не нужно.
|2.32, Аноним (39), 12:28, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Spidermonkey оперативно догнал и обогнал v8. Просто потому, что в r&d ему не надо вбухивать. А жава всё так же останавливает мир на подумать, у жс такой проблемы не видно и производительность сравнимая.
|
|3.55, Аноним (48), 13:57, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У spidermokey тоже есть STW - это раз. Два - jvm уже лет 10 как делает короткие паузы при инкрементальной сборке.
|2.46, Аноним (12), 13:20, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> осознают что не всё так просто и уважения к чужому труду прибавится
Обиженого успешного интерпрайз разработчика я вижу...
|2.51, 12yoexpert (ok), 13:38, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
к этим жалким оправданиям зашло бы ещё "джава - это всего лишь инструмент"
хоть байткодь, хоть не байткодь - всё равно получишь тормозной жрущий скриптовый язык
|2.35, Аноним (30), 12:34, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Прочитал оригинал. Если я правильно понял, то старый сборщик - generational stop-the-world с большим количеством поколений, а новый - generational incremental, но количество поколений уменьшили до 2 (старые и новые)
|1.31, Аноним (-), 12:24, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|2.36, Аноним (36), 12:41, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Древний крап можно было перевести на какой-нибудь более подходящий язык.
|2.44, Аноним (12), 13:16, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> совместим между версиями
> с питона 2 на 3
Аааа... ясно-понятно...
|1.52, Ананоним (?), 13:38, 14/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Чего только не напридумывают, чтобы не писать на C/C++ ручное управление памятью :D
