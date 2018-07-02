В Python 3.14.5 из-за утечек памяти возвращён старый сборщик мусора

2.24 , Вася Пупкин ( ? ), 11:21, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все верно, в жабовый гц вбуханы миллионы денег. Но в те времена и условия были другие. Сейчас на питонах очень активизировался ml-скоуп задач которые приходится оптимизировать под потребление памяти в большинстве случаев. Нет единого универсального правильного гц под все случае. Не исключу, что в питоне его можно будет выбирать на старте

3.28 , Аноним ( 28 ), 12:01, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на питонах очень активизировался ml-скоуп задач вроде там все на с/c++/cuda? питон там больше как конфиг на стероидах, чтобы связать все это.

4.39 , Аноним ( 39 ), 13:04, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По факту всё питоне кроме собственно вычислений.

4.42 , Bottle ( ? ), 13:10, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И тем не менее, любой интероп между языками это накладные расходы; куча "питоновских" библиотек это смесь из Фортрана и C++, которые общаются через C ABI с Python.

Задачи машинного обучения очень ресурсозатратны, обучение нейросетей займёт полмесяца на кластере из машин. Любой выигрыш в производительности выгоден.

2.27 , Аноним ( 21 ), 12:00, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Обвиняет джаву в том, что та ест слишком много памяти. Джава уже научилась возвращать память в систему?

3.48 , Аноним ( 48 ), 13:28, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, ZGC сборщик мусора это точно умеет, можно конфигом настраивать периодичность возвращения.

3.58 , Аноним ( 58 ), 14:05, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да. Давно. Правда серверам на которых только 1 процесс с джавой (сервер приложений) это не нужно.

2.32 , Аноним ( 39 ), 12:28, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Spidermonkey оперативно догнал и обогнал v8. Просто потому, что в r&d ему не надо вбухивать. А жава всё так же останавливает мир на подумать, у жс такой проблемы не видно и производительность сравнимая.

3.55 , Аноним ( 48 ), 13:57, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У spidermokey тоже есть STW - это раз. Два - jvm уже лет 10 как делает короткие паузы при инкрементальной сборке.

2.46 , Аноним ( 12 ), 13:20, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > осознают что не всё так просто и уважения к чужому труду прибавится Обиженого успешного интерпрайз разработчика я вижу...

2.51 , 12yoexpert ( ok ), 13:38, 14/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – к этим жалким оправданиям зашло бы ещё "джава - это всего лишь инструмент" хоть байткодь, хоть не байткодь - всё равно получишь тормозной жрущий скриптовый язык

