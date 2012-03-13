Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151058, построенного на технологиях OpenSolaris

05.05.2026 10:11 (MSK)

Опубликован релиз дистрибутива OmniOS Community Edition r151058, основанного на наработках проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris. OmniOS примечателен предоставлением поддержки гипервизоров bhyve и KVM, виртуального сетевого стека Crossbow, файловой системы ZFS и средств запуска легковесных Linux-контейнеров. Дистрибутив может применяться для построения масштабируемых web-систем, виртуализации и создания систем хранения.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Предложены новые фреймворки для поддержки интерфейсов GPIO, I2C и SMBus - в ядро добавлены драйверы i2cnex и kgpio, в пространство пользователя библиотеки libi2c.so.1 и libxpio.so.1, а также утилиты i2cadm и gpioadm. На базе новых фреймворков реализованы драйверы для устройств:
    • Intel SMBus (pchsmbus, ismt)
    • LTC4305/6 I2C Mux и GPIO
    • PCA954x I2C-мультиплексоры
    • PCA953x I2C GPIO
    • AT24C I2C EEPROMs
    • DDR4 и DDR5 I2C SPD EEPROM
    • Датчики температуры TS511x DDR5, LM75 I2C и TMP43x I2C.
  • Добавлен новый стек драйверов для устройств EEPROM.
  • Добавлена поддержка процессоров AMD Phoenix 2 и Intel Alder Lake-N.
  • Включена оптимизация обработки IPv6-трафика (fast path), позволяющая повысить пропускную способность за счёт передачи пакетов в обход сервисов DLS (Data Link Services).
  • В утилиту pcieadm добавлена поддержка декодирования параметров DOE (Data Object Exchange) и специфичных для отдельных производителей возможностей Virtio.
  • В утилиту nvmeadm добавлена поддержка спецификации NVMe 2.1, а также возможности для выполнения команд и отображения форматов логов, специфичных для определённых производителей, например, применяемых в устройствах Sandisk.
  • В утилиты cp и mv добавлена опция "-n" для отключения перезаписи существующих файлов. В утилиту ln добавлена опция "-i" для запроса подтверждения перезаписи у пользователя.
  • Добавлена поддержка создания и проверки цифровых подписей c использованием алгоритма AES-GMAC. В реализацию протокола SMB 3.1.1 добавлена поддержка GMAC.
  • В smbd улучшена поддержка подключения к SMB Active Directory. Поведение асинхронной обработки ответов SMB2 приближено к серверам Windows.
  • В команду "zfs change-key" добавлена опция "-o user:prop=value", позволяющая обновлять пользовательские свойства одновременно с изменением ключа шифрования, чтобы избежать их рассинхронизации.
  • В гипервизор Bhyve добавлена поддержка гибридных устройств virtio, одновременно предоставляющих старый (legacy) и современный интерфейсы (1.0+) virtio. В драйвер виртуальной сетевой карты viona добавлена поддержка множественных очередей virtio-net (multi-queue) и возможность выставления разных размеров очередей на отправку и получение данных. Включено устройство virtio-scsi.
  • В изолированных окружениях (LX zone) реализована эмуляция /proc/self/coredump_filter.
  • В scsi_vhci реализована поддержка настройки политик балансировки нагрузки в привязке к отдельным логическим устройствам.
  • Компоненты пользовательского окружения пересобраны с использованием компилятора GCC 15.
  • В компоновщике ядра реализована поддержка загрузки модулей ядра большего размера.
  • Библиотека pcre2 (Perl-compatible Regular Expressions) по умолчанию собрана с JIT.
  • Обновлены версии программ, среди которых GCC 15.2.0, SQLite 3.51.3, Git 2.53.0, OpenSSL 3.6.2, OpenSSH 10.3.1, Python 3.13.12, Bash 5.3.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://omnios.org/article/r58...)
Лицензия: CC BY 3.0
Обсуждение (13)
  • 1.1, Аноним (1), 11:50, 05/05/2026  
    Хром с аппаратным ускорением работает? На коре два дуе встанет норм?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:13, 05/05/2026 Скрыто ботом-модератором
  • 2.10, Аноним (10), 14:36, 05/05/2026  
    На коре двух дубов - однозначно взлетит. Но вот проблемка есть - совсем вырезаны остатки звука, войфай(и так не работавший) и видео-подсистема.

    Я уже думал поставить на старый комп, войвай и звук отдать виртуалке с опенврт, например. Вот только видеокарту не пробросишь.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 15:46, 05/05/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.3, жявамэн (ok), 13:24, 05/05/2026  
    будет куда свалить после того как линпукс сгниет
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:38, 05/05/2026  
    после того как "сгинул" центос - появилось 3 новых, боюсь этой гидре рубить голову абсолютно беспллезно, и как следствие не сгинет он никогда
     
     
  • 3.5, жявамэн (ok), 14:04, 05/05/2026  
    с каждым релизом финская поделка все хуже и хуже
    проблема уже не с дистрибутивами
    а в том что мусор это уже не ядро
     
     
  • 4.6, eugener (ok), 14:06, 05/05/2026  
    GNU Hurd подрастает...
     
     
  • 5.7, жявамэн (ok), 14:10, 05/05/2026  
    > GNU Hurd подрастает...

    чем пытаться воскресить неудачную архитектуру лучше бы больше внимания уделялось seL4
    но сомневаюсь что диды осилят

     
     
  • 6.9, Джон Титор (ok), 14:32, 05/05/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 5.13, Мемоним (?), 17:21, 05/05/2026  
    Скорее Redox или Asterinas выстрелят
     
  • 4.12, ырап (?), 16:03, 05/05/2026  
    другого все равно нет
     

  • 1.8, Джон Титор (ok), 14:28, 05/05/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

