Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151058, построенного на технологиях OpenSolaris

Опубликован релиз дистрибутива OmniOS Community Edition r151058, основанного на наработках проекта Illumos, продолжающего развитие ядра, сетевого стека, файловых систем, драйверов, библиотек и базового набора системных утилит OpenSolaris. OmniOS примечателен предоставлением поддержки гипервизоров bhyve и KVM, виртуального сетевого стека Crossbow, файловой системы ZFS и средств запуска легковесных Linux-контейнеров. Дистрибутив может применяться для построения масштабируемых web-систем, виртуализации и создания систем хранения. Среди изменений в новом выпуске: Предложены новые фреймворки для поддержки интерфейсов GPIO, I2C и SMBus - в ядро добавлены драйверы i2cnex и kgpio, в пространство пользователя библиотеки libi2c.so.1 и libxpio.so.1, а также утилиты i2cadm и gpioadm. На базе новых фреймворков реализованы драйверы для устройств: Intel SMBus (pchsmbus, ismt) LTC4305/6 I2C Mux и GPIO PCA954x I2C-мультиплексоры PCA953x I2C GPIO AT24C I2C EEPROMs DDR4 и DDR5 I2C SPD EEPROM Датчики температуры TS511x DDR5, LM75 I2C и TMP43x I2C.

Добавлен новый стек драйверов для устройств EEPROM.

Добавлена поддержка процессоров AMD Phoenix 2 и Intel Alder Lake-N.

Включена оптимизация обработки IPv6-трафика (fast path), позволяющая повысить пропускную способность за счёт передачи пакетов в обход сервисов DLS (Data Link Services).

В утилиту pcieadm добавлена поддержка декодирования параметров DOE (Data Object Exchange) и специфичных для отдельных производителей возможностей Virtio.

В утилиту nvmeadm добавлена поддержка спецификации NVMe 2.1, а также возможности для выполнения команд и отображения форматов логов, специфичных для определённых производителей, например, применяемых в устройствах Sandisk.

В утилиты cp и mv добавлена опция "-n" для отключения перезаписи существующих файлов. В утилиту ln добавлена опция "-i" для запроса подтверждения перезаписи у пользователя.

Добавлена поддержка создания и проверки цифровых подписей c использованием алгоритма AES-GMAC. В реализацию протокола SMB 3.1.1 добавлена поддержка GMAC.

В smbd улучшена поддержка подключения к SMB Active Directory. Поведение асинхронной обработки ответов SMB2 приближено к серверам Windows.

В команду "zfs change-key" добавлена опция "-o user:prop=value", позволяющая обновлять пользовательские свойства одновременно с изменением ключа шифрования, чтобы избежать их рассинхронизации.

В гипервизор Bhyve добавлена поддержка гибридных устройств virtio, одновременно предоставляющих старый (legacy) и современный интерфейсы (1.0+) virtio. В драйвер виртуальной сетевой карты viona добавлена поддержка множественных очередей virtio-net (multi-queue) и возможность выставления разных размеров очередей на отправку и получение данных. Включено устройство virtio-scsi.

В изолированных окружениях (LX zone) реализована эмуляция /proc/self/coredump_filter.

В scsi_vhci реализована поддержка настройки политик балансировки нагрузки в привязке к отдельным логическим устройствам.

Компоненты пользовательского окружения пересобраны с использованием компилятора GCC 15.

В компоновщике ядра реализована поддержка загрузки модулей ядра большего размера.

Библиотека pcre2 (Perl-compatible Regular Expressions) по умолчанию собрана с JIT.

Обновлены версии программ, среди которых GCC 15.2.0, SQLite 3.51.3, Git 2.53.0, OpenSSL 3.6.2, OpenSSH 10.3.1, Python 3.13.12, Bash 5.3.3.



