Релиз классической игры NetHack 5.0.0

Представлен релиз консольной пошаговой однопользовательской стратегической игры NetHack 5.0.0, реализованной в жанре Roguelike и предлагающей проходить динамически генерируемые подземные лабиринты, сражаясь с монстрами, находя артефакты и прокачивая свои возможности. Успешному прохождению уровней способствует изучение исходных текстов игры и обсуждение стратегии прохождения с другими игроками. Игра развивается с 1987 года. Прошлый значительный выпуск NetHack 3.6.0 был сформирован в 2015 году. Код написан на языке Си и распространяется под открытой лицензией NetHack.

В новой версии предложено более 3100 исправлений и изменений, проведена значительная чистка кодовой базы, усовершенствована архитектура и переделан сборочный процесс. Код игры доведён до соответствия стандарту C99. Обеспечена поддержка кросс-компиляции для разных платформ и операционных систем. Компиляторы игровых уровней и подземелий, а также движок обработки текстовых файлов с квестами переведены с yacc и lex на язык Lua, встроены и теперь генерируют контент в процессе игры.