Релиз классической игры NetHack 5.0.0

|1.2, A.Stahl (ok), 10:19, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Могли бы хоть "графику" подтянуть. Больше рисовать псевдеграфикой. В Юникодных шрифтах тоже очень много всякого есть уместного. А так... Кто в 80х в неё играл, тот и будет, а остальным как пофиг так и пофиг.
|2.4, Stanislavvv (ok), 10:21, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Для графики есть альтернативные варианты типа того же xnethack. А это — классика для аппаратных терминалов.
|1.5, Аркагоблин (?), 10:29, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> под открытой лицензией NetHack.
Казалось бы, кому нужно закрывать код какой-то там консольной игры и превращать в коммерческий продукт, что они создали самопальную копилефт лицензию с ограничительными условиями. Любят бюрократы усложнять себе жизнь, а можно было бы выбрать общепризнанные MIT или BSD
|1.7, Анонимище (?), 10:32, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Игра из разновидности "как играть и не спалиться что играешь". Если не вглядываться, то издалека вообще не похоже на игру
|1.8, RuneRunner (?), 10:48, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
При всем уважении к основателям жанра,смысла в ней сейчас при том что есть DCSS, в том числе тайловый, неть.
|1.9, Horst Wessel (?), 10:54, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В эпоху стагнации игровой индустрии такие вещи, как бальзам на душу. Недавно решил-таки обновиться с CS1.6 до CS2, но после того, как в системных требованиях увидел "Storage: 85 GB available space", сразу как-то расхотелось это делать. Что там может занимать 85 гигов!? Это же обычный CSS, только с порезанной физикой и мыльными заблюренными текстурами, дабы придать этому старью псевдосовременный вид. Мне тупо жалко отдавать столько дискового пространства под морально устаревшее нечто из 90х, которое изо всех сил пытается косить под нечто новое и свежее.
