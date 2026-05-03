The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз классической игры NetHack 5.0.0

03.05.2026 09:53 (MSK)

Представлен релиз консольной пошаговой однопользовательской стратегической игры NetHack 5.0.0, реализованной в жанре Roguelike и предлагающей проходить динамически генерируемые подземные лабиринты, сражаясь с монстрами, находя артефакты и прокачивая свои возможности. Успешному прохождению уровней способствует изучение исходных текстов игры и обсуждение стратегии прохождения с другими игроками. Игра развивается с 1987 года. Прошлый значительный выпуск NetHack 3.6.0 был сформирован в 2015 году. Код написан на языке Си и распространяется под открытой лицензией NetHack.

В новой версии предложено более 3100 исправлений и изменений, проведена значительная чистка кодовой базы, усовершенствована архитектура и переделан сборочный процесс. Код игры доведён до соответствия стандарту C99. Обеспечена поддержка кросс-компиляции для разных платформ и операционных систем. Компиляторы игровых уровней и подземелий, а также движок обработки текстовых файлов с квестами переведены с yacc и lex на язык Lua, встроены и теперь генерируют контент в процессе игры.



  1. Главная ссылка к новости (https://nethack.org/v500/relea...)
  2. OpenNews: Релиз культовой игры NetHack 3.6.0
  3. OpenNews: Выпуск пошаговой компьютерной игры Rusted Ruins 0.11
  4. OpenNews: Опубликован код игры A Robot Named Fight
  5. OpenNews: Выпуск игры Shattered Pixel Dungeon 2.0
  6. OpenNews: Опубликован исходный код игры Rogue Legacy
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65352-nethack
Ключевые слова: nethack, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Dzen Python (ok), 10:17, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ОНО ЖИВОЕ! ЖИВОЕ!
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 10:19, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Могли бы хоть "графику" подтянуть. Больше рисовать псевдеграфикой. В Юникодных шрифтах тоже очень много всякого есть уместного. А так... Кто в 80х в неё играл, тот и будет, а остальным как пофиг так и пофиг.
     
     
  • 2.4, Stanislavvv (ok), 10:21, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для графики есть альтернативные варианты типа того же xnethack. А это — классика для аппаратных терминалов.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:20, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно живое... Несите осиновый кол!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:08, 03/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будем флагшток делать.
     

  • 1.5, Аркагоблин (?), 10:29, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > под открытой лицензией NetHack.

    Казалось бы, кому нужно закрывать код какой-то там консольной игры и превращать в коммерческий продукт, что они создали самопальную копилефт лицензию с ограничительными условиями. Любят бюрократы усложнять себе жизнь, а можно было бы выбрать общепризнанные MIT или BSD

     
  • 1.6, abu (?), 10:30, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошо. И не rust тут тебе, и не wayland.
     
  • 1.7, Анонимище (?), 10:32, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Игра из разновидности "как играть и не спалиться что играешь". Если не вглядываться, то издалека вообще не похоже на игру
     
  • 1.8, RuneRunner (?), 10:48, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    При всем уважении к основателям жанра,смысла в ней сейчас при том что есть DCSS, в том числе тайловый, неть.
     
  • 1.9, Horst Wessel (?), 10:54, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В эпоху стагнации игровой индустрии такие вещи, как бальзам на душу. Недавно решил-таки обновиться с CS1.6 до CS2, но после того, как в системных требованиях увидел "Storage: 85 GB available space", сразу как-то расхотелось это делать. Что там может занимать 85 гигов!? Это же обычный CSS, только с порезанной физикой и мыльными заблюренными текстурами, дабы придать этому старью псевдосовременный вид. Мне тупо жалко отдавать столько дискового пространства под морально устаревшее нечто из 90х, которое изо всех сил пытается косить под нечто новое и свежее.
     

  • 1.10, уп (?), 11:04, 03/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну кто так пишет релиз ноутс: https://github.com/NetHack/NetHack/blob/NetHack-5.0/doc/fixes5-0-0.txt

    Нечитабельно же.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру