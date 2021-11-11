Выпуск пошаговой компьютерной игры Rusted Ruins 0.11

|
|1.2, Аноним (2), 12:25, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
|
Ты забыл упомянуть, что оно на Rust. Более того, эта игра разработана с использованием безопасного языка. А ещё оно на Раст написано.
|
|
|
|2.4, 41 (?), 12:30, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но вот прилагательное Rusted в названии выбрали потому что именно подходило по самому духу игры, а не потому что это вот всё. xD
|
|1.9, n00by (ok), 12:57, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как-то можно увеличить размер окна, без изучения сорцов и компиляции?
|
|
|
|2.34, Аноним (34), 17:03, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
sirDranik, я готов играть в вашу игру и сесть в тюрьму вместо того, чтобы играть в ЭТО
|
|1.28, Аноним (28), 16:14, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ну ок, есть игра. Но поиграть в неё нельзя - в нормальных дистах её не опакетят потому что урод rust не умеет в нормальное опакечивание. Собирать руками левый код - нет, качать левые бинарники - тоже.
|
|
|
|2.33, Аноним (34), 17:00, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну ок, есть игра. Но играть в неё нельзя
Вместо тысячи слов...
|
|1.40, Ordu (ok), 18:27, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> tomato juice(remaining: 10 minutes) x 1 in your inventory were rotten
Эмм... Я не гуру в английском, но мне кажется, что это гуглотранслейт. went stale, будет лучше, мне кажется.
|