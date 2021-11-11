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Выпуск пошаговой компьютерной игры Rusted Ruins 0.11

11.11.2021 10:57

Выпущена версия Rusted Ruins 0.11, кросплатформенной компьютерной игры в жанре roguelike. Игра использует пиксель-арт и типичные для жанра Rogue-like механизмы игрового взаимодействия. По сюжету, игрок попадает на неизвестный континент, заполненный руинами прекратившей существование цивилизации, и, собирая артефакты и сражаясь с врагами, по крупицам собирает информацию о тайне потерянной цивилизации. Код распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты сформированы для Linux (DEB) и Windows.

Несмотря на раннюю версию игры, реализованы следующие функции:

  • Хорошая расширяемость благодаря открытому формату ресурсов, что позволяет сообществу добавлять своих персонажей, местоположения и артефакты;
  • Готовый редактор карт;
  • Программируемые диалоги и события;
  • Случайная генерация подземелий;
  • Система крафта и приготовления, позволяющая создавать новые предметы;
  • Реализованы города и добыча полезных ископаемых.

В планах разработчиков - реализация сложной схемы найма неигровых персонажей (NPC), доработка союзников, внедрение городской экономики и животноводства.

В новой версии:

  • Реализована порча продуктов питания спустя определённое время;
  • Добавлено несколько видов контейнеров;
  • Фракции и единичные NPC-союзники;
  • Вьючные животные;
  • Для персонажа добавлены уровни и характеристики.




  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/garkimasera...)
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Автор новости: QwertyReg
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56136-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:25, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Space Station 14 когда допилят?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:30, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может быть ты имел ввиду Colonial Marines?
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:25, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Ты забыл упомянуть, что оно на Rust. Более того, эта игра разработана с использованием безопасного языка. А ещё оно на Раст написано.
     
     
  • 2.4, 41 (?), 12:30, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вот прилагательное Rusted в названии выбрали потому что именно подходило по самому духу игры, а не потому что это вот всё. xD
     
  • 2.5, QwertyReg (ok), 12:39, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Упомянул. Редактор вырезал. Но можно и так догадаться было.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:44, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "это же очевидно" (с) бабы
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:07, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В том числе по нику отправившего новость.
     

  • 1.9, n00by (ok), 12:57, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то можно увеличить размер окна, без изучения сорцов и компиляции?
     
     
  • 2.11, Сян Петро (?), 12:59, 11/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.21, n00by (ok), 14:07, 11/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.12, анон (?), 13:07, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Звук лучше не включать
     
  • 1.14, Аноним (14), 13:11, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Игра использует пиксель-арт

    Хде?

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:25, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиксели есть? Есть. Значит пиксель-арт.
     
  • 2.35, Аноним (22), 17:47, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В левом нижнем углу.
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:41, 11/11/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:59, 11/11/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.20, Аноним (20), 14:03, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    сразу видно эта намного лучше чем fheroes2!
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 17:03, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sirDranik, я готов играть в вашу игру и сесть в тюрьму вместо того, чтобы играть в ЭТО
     

  • 1.23, Admino (ok), 14:35, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот я говорил, что автор новости должен быть над текстом.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:42, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем? По заголовку же понятно.
     

  • 1.25, Аноним (25), 15:31, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Во, а вы говорите что на Линукс игр нет
     
  • 1.27, Аноним (27), 15:51, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Добавил на AUR, кому интересно: https://aur.archlinux.org/packages/rusted-ruins/
     
  • 1.28, Аноним (28), 16:14, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну ок, есть игра. Но поиграть в неё нельзя - в нормальных дистах её не опакетят потому что урод rust не умеет в нормальное опакечивание. Собирать руками левый код - нет, качать левые бинарники - тоже.
     
     
  • 2.33, Аноним (34), 17:00, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну ок, есть игра. Но играть в неё нельзя

    Вместо тысячи слов...

     

  • 1.29, ryoken (ok), 16:25, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>и животноводства.

    !!! :D

     
  • 1.36, Аноним (-), 17:55, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За лицензию ставлю плюс.
     
  • 1.38, Аноним (38), 18:01, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Писать игры на языке для системного программирования должно быть можно.
     
  • 1.39, Аноним (-), 18:12, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    руст, серьезно ? нафига оно надо такое
     
  • 1.40, Ordu (ok), 18:27, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > tomato juice(remaining: 10 minutes) x 1 in your inventory were rotten

    Эмм... Я не гуру в английском, но мне кажется, что это гуглотранслейт. went stale, будет лучше, мне кажется.

     

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