Выпуск пошаговой компьютерной игры Rusted Ruins 0.11

Выпущена версия Rusted Ruins 0.11, кросплатформенной компьютерной игры в жанре roguelike. Игра использует пиксель-арт и типичные для жанра Rogue-like механизмы игрового взаимодействия. По сюжету, игрок попадает на неизвестный континент, заполненный руинами прекратившей существование цивилизации, и, собирая артефакты и сражаясь с врагами, по крупицам собирает информацию о тайне потерянной цивилизации. Код распространяется под лицензией GPLv3. Готовые пакеты сформированы для Linux (DEB) и Windows. Несмотря на раннюю версию игры, реализованы следующие функции: Хорошая расширяемость благодаря открытому формату ресурсов, что позволяет сообществу добавлять своих персонажей, местоположения и артефакты;

Готовый редактор карт;

Программируемые диалоги и события;

Случайная генерация подземелий;

Система крафта и приготовления, позволяющая создавать новые предметы;

Реализованы города и добыча полезных ископаемых. В планах разработчиков - реализация сложной схемы найма неигровых персонажей (NPC), доработка союзников, внедрение городской экономики и животноводства. В новой версии: Реализована порча продуктов питания спустя определённое время;

Добавлено несколько видов контейнеров;

Фракции и единичные NPC-союзники;

Вьючные животные;

Для персонажа добавлены уровни и характеристики.







