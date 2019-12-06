Выпуск игры NetHack 3.6.3

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|2.4, Аноним (4), 15:18, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> Игра-флагман GNU/Linux, не так ли?
Да. Школоте не понять.
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|3.6, ыы (?), 15:30, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Чтоб это понимать надо иметь задержки в развитии...
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|4.11, йййй (ok), 15:44, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Эта игра переживет все ваши фортнайты, кал оф дути и пр. Да и вас заодно.
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|5.12, Аноним (12), 15:49, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ну, как минимум - она уже пережила тысячи коммерческих проектов, давно позабытых разработчиками, и остаётся одной из самых старых игр, которая до сих пор развивается. А по степени проработки игрового мира - пожалуй, уступает только Dwarf Fortress.
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|6.14, ыы (?), 16:07, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сейчас все новое передовое и современное- вращается вокруг мобильника. Вот в Косынку на мобильниках играют много и часто.
А кто играет в нетхак на мобильных?
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|7.19, йййй (ok), 16:21, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Играл на maemo давно, там был отличный порт. Под android надо сказать не очень удобные, которые смотрел.
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|7.25, Аноним (12), 16:52, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я играю. На андроиде порт от gurrhack вполне годный. Плюс можно играть с мелкой bluetooth-клавитуры. Ну, либо SSH-клиент и играть на nethack@alt.org.
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|6.32, Михрютка (ok), 17:51, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>по степени проработки игрового мира - пожалуй, уступает только степени проработки гуя в vi
я поправил, не благодари
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|5.13, ыы (?), 16:02, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы себе льстите... уже следующее поколение не вспомнит про нее иначе как о экзотической фигне эпохи начала персональных компьютеров..
Если бы новость про нее не запостили- про него и не вспомнил бы никто кроме кучки маргиналов.
А вот ту же Косынку- будут помнить вечно :) В новой версии Виндовс косынку тоже улучшат :)
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|7.46, тоже Аноним (ok), 18:50, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не выкинули.
Ее можно было скачать бесплатно, но только после регистрации в магазине.
Это популярнейшее приложение под Винду специально перенесли в Виндо-Стор.
Чтобы в него хоть кто-нибудь заходил.
Хотя бы за Косынкой.
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|6.26, Аноним (12), 16:55, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зря вы так. Я из поколения 90-х, и мне нравится NetHack. Так что это не та игра, в которую играют исключительно ветераны, заставшие рассвет эпохи персональных компьютеров. НетХак любят многие программисты, математики и т.д.
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|6.31, Tifereth (ok), 17:21, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слишком толсто.
Вот и посмотрим лет через 20-30. Ну или одолжите машину времени, сам проверю.
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|5.37, Аноним (37), 18:11, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Эта игра переживет все ваши фортнайты, кал оф дути и пр. Да и вас заодно
Но это не означает, что игра хорошая
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|4.23, Чужие журавли в небе (?), 16:43, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Толи дело такие как ты любители тавер дефенсов, энгри бирдсов и прочих современных помоев. У вас развитие не то что не задерживалось, оно тупо и не начиналось.
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|2.15, пох. (?), 16:11, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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она лет на десять старше этого вашего linux, и почти ровесница самого GNU.
И скорее всего будет жива когда про ваш линух забудут.
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|3.52, Михрютка (ok), 19:59, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> она лет на десять старше этого вашего linux, и почти ровесница самого
> GNU.
> И скорее всего будет жива когда про ваш линух забудут.
так фриков, упарывающихся по всякой маргинальщине всегда хватало. fido тоже еще живое. а смысл?
зашел на нетхаковский форум, сходу наткнулся на волшебноэ:
Forum:Homosexual Foocubi?
I'm a lesbian who isn't interested in incubi.
Some preliminary searches haven't turned up anything I feel I can call a lead. Anyone know of any mods or whathaveyou that would switch the interests of the foocubi?
In the SLASH'EM Extended variant, the first encounter with a foocubus has you decide whether your character is straight or homosexual. However, I don't think any other variant has that feature. --Bluescreenofdeath (talk) 11:20, 5 March 2019 (UTC)
I proposed a patch to add foocubi of varying orientations a while back, but I doubt anyone has implemented it. Aaron Rotenberg (talk) 12:15, 5 March 2019 (UTC)
там дальше какие-то жестокосердые стали объяснять, как этому лесбияну самому написать патч и самому пересобрать нетхак, но он мгновенно потерял интерес.
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|4.56, Аноним (56), 20:35, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, судить по одному девиантному кадру о всём сообществе игры - это, конечно, много говорит о вашей одарённости.
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|1.2, Аноним (-), 15:04, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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под него еще есть живая гуйня то? vulture забросили, eye of чо то там тоже
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|2.3, Аноним (12), 15:18, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так у него из линуксовых встроенных как минимум есть X11 GUI и Qt4 GUI.
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|1.8, крокодил мимо.. (?), 15:37, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> Как в конце 80-х был шлак так и сейчас...
:facepalm:
ты ещё на dwarf fortress чё-нить вякни..
дважды доползал до финального босса и позорно фейлил, ибо спешил и думал, что самое сложное - позади.. где-то вроде был сейв с визардом, где эта тварь мя жестоко прокляла и раздела догола в итоге.. емнип, vulture таки работает несмотря ни на что..
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|1.27, Аноним (27), 16:55, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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По-моему я так и не осилил. Первый мой рогалик был (u)moria, сабж показался сложноватым. А DF была бы идеальной игрой, если бы не тормозила так. Ещё ни одна игра за всё время даже не приблизилась к DF, даром что рогалик. Но когда менеджмент приходится в соседнем окне наводить, это что-то не то всё же.
Адом я так и не запустил несмотря на графоний, катаклизм быстро надоедает, посоветуйте годных рогаликов?
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|2.28, EvilKhaosKat (ok), 17:03, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Dungeon crawl stone soup и TOME4/Tales of Maj'Eyal , UnReal World, Caves of Qud неплохи
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|1.29, Аноним (29), 17:04, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как раз Лёня подкинул пачку новых уровней, начиная с CVE-2019-14899. Вот бы босса (красную шапочку) кто завалил!
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|2.34, Аноним (34), 18:02, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Красная шапка в немалой степени тащит на себе ядро и прочие компоненты. То, что вам не нравится, куда она его тащит - ну извините, они за разработку платят.
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|1.33, Михрютка (ok), 17:58, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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тут народ интересуется, когда они запилят поддержку юникода, а то ascii на бестиарий и инвенторий в 2019 то году явно маловато.
и да, блин, как из него выходить нормально? ни :wq ни :q! не работают, еда на исходе, пишу при свете последнего факела.
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|2.40, Аноним (12), 18:42, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, в нескольких форках UTF-8 уже запилили. В мейнлайне пока нет, но может к 3.7.0 завезут.
А для выхода: Shift+S, либо #quit.
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|2.42, Аноним (12), 18:44, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, изначально да, но вообще есть X11 и Qt4 интерфейсы с тайлами. Плюс, есть годный curses-интерфейс.
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|1.44, Суп из потрошков (?), 18:46, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Уу, тёмная некромантия минувших эпох. Правильно, что здесь такое любят. Ресурс для альтернативно одарённых же. Меня бог таким умом миловал, мне бы в Ведьмака и Зелду..
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|2.47, Аноним (12), 18:53, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скрин в статье неудачный, от какой-то древней версии. Оно уже давно выглядит намного лучше, и в терминале в том числе (хотя искаропки там есть и GUI с тайлами).
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|2.48, Михрютка (ok), 18:54, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, ок. 100% совместимый гуй и 100% локализация есть?
коллега, вы не можете не только в консоль, но еще и в английский?
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|3.53, Суп из потрошков (?), 20:05, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как упоительно вы меня разоблачили. Не буду даже контраргументировать, хотя вы не правы. Моё знание языка тут совсем не при чём. Достаточно и того, что это не мой родной язык, я не являюсь носителем этого языка. Бат энивэй, надеюсь, ваше ЧСВ округлилось чуть более.
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|1.51, Аноним (51), 19:33, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все, что нужно знать, чтобы понимать возможности линукса, как игровой платформы, изображено на скриншоте.
А на дворе конец 2019, между тем
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