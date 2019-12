Выпуск игры NetHack 3.6.3

> она лет на десять старше этого вашего linux, и почти ровесница самого

> GNU.

> И скорее всего будет жива когда про ваш линух забудут.

так фриков, упарывающихся по всякой маргинальщине всегда хватало. fido тоже еще живое. а смысл?

зашел на нетхаковский форум, сходу наткнулся на волшебноэ:

Forum:Homosexual Foocubi?

I'm a lesbian who isn't interested in incubi.

Some preliminary searches haven't turned up anything I feel I can call a lead. Anyone know of any mods or whathaveyou that would switch the interests of the foocubi?

In the SLASH'EM Extended variant, the first encounter with a foocubus has you decide whether your character is straight or homosexual. However, I don't think any other variant has that feature. --Bluescreenofdeath (talk) 11:20, 5 March 2019 (UTC)

I proposed a patch to add foocubi of varying orientations a while back, but I doubt anyone has implemented it. Aaron Rotenberg (talk) 12:15, 5 March 2019 (UTC)

там дальше какие-то жестокосердые стали объяснять, как этому лесбияну самому написать патч и самому пересобрать нетхак, но он мгновенно потерял интерес.