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Выпуск игры NetHack 3.6.3

06.12.2019 09:40

Спустя 6 месяцев разработки, команда разработчиков NetHack подготовила релиз легендарной roguelike-игры NetHack 3.6.3. Этот релиз содержит преимущественно исправления ошибок (более 190), а также более 22 улучшений игры, в том числе предложенных сообществом. В частности, по сравнению с предыдущим выпуском, существенно улучшена работа curses-интерфейса на всех платформах. Также улучшена работа в MS-DOS (в особенности на виртуальных машинах).

Выпуск версии 3.6.3 является заключительным ветке 3.6 и открывает начало разработки ветки 3.7. Следующим крупным релизом ожидается 3.7.0, в котором планируется внедрение новых возможностей, а также чистка кодовой базы от кода для поддержки ряда устаревших платформ.



  1. Главная ссылка к новости (https://nethack.org/common/ind...)
  2. OpenNews: Выпуск игры NetHack 3.6.1
  3. OpenNews: Релиз культовой игры NetHack 3.6.0
Автор новости: UltraBloxX
Тип: Программы
Ключевые слова: nethack, game
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  • 1.1, Аноним (1), 15:01, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Игра-флагман GNU/Linux, не так ли?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:18, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > Игра-флагман GNU/Linux, не так ли?

    Да. Школоте не понять.

     
     
  • 3.6, ыы (?), 15:30, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Чтоб это понимать надо иметь задержки в развитии...
     
     
  • 4.11, йййй (ok), 15:44, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Эта игра переживет все ваши фортнайты, кал оф дути и пр. Да и вас заодно.
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 15:49, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ну, как минимум - она уже пережила тысячи коммерческих проектов, давно позабытых разработчиками, и остаётся одной из самых старых игр, которая до сих пор развивается. А по степени проработки игрового мира - пожалуй, уступает только Dwarf Fortress.
     
     
  • 6.14, ыы (?), 16:07, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас все новое передовое и современное- вращается вокруг мобильника. Вот в Косынку на мобильниках играют много и часто.

    А кто играет  в нетхак на мобильных?

     
     
  • 7.18, Григорий Федорович Конин (?), 16:19, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В нетхак можно было ещё на palmOs играть
     
  • 7.19, йййй (ok), 16:21, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играл на maemo давно, там был отличный порт. Под android надо сказать не очень удобные, которые смотрел.
     
  • 7.25, Аноним (12), 16:52, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я играю. На андроиде порт от gurrhack вполне годный. Плюс можно играть с мелкой bluetooth-клавитуры. Ну, либо SSH-клиент и играть на nethack@alt.org.
     
  • 7.49, Урри (?), 19:26, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я. Давным-давно портирована и отлично работает.
     
  • 6.32, Михрютка (ok), 17:51, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>по степени проработки игрового мира - пожалуй, уступает только степени проработки гуя в vi

    я поправил, не благодари

     
  • 5.13, ыы (?), 16:02, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы себе льстите... уже следующее поколение не вспомнит про нее иначе как о экзотической фигне эпохи начала персональных компьютеров..

    Если бы новость про нее не запостили- про него и не вспомнил бы никто кроме кучки маргиналов.

    А вот ту же Косынку- будут помнить вечно :) В новой версии Виндовс косынку тоже улучшат :)

     
     
  • 6.20, Аноним (20), 16:31, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не её ли выкинули из W10?
     
     
  • 7.46, тоже Аноним (ok), 18:50, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не выкинули.
    Ее можно было скачать бесплатно, но только после регистрации в магазине.
    Это популярнейшее приложение под Винду специально перенесли в Виндо-Стор.
    Чтобы в него хоть кто-нибудь заходил.
    Хотя бы за Косынкой.
     
  • 6.22, Чужие журавли в небе (?), 16:40, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты себе льстишь вякая за целые поколения. Никакие поколения тебе права голоса не давали.
     
  • 6.26, Аноним (12), 16:55, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря вы так. Я из поколения 90-х, и мне нравится NetHack. Так что это не та игра, в которую играют исключительно ветераны, заставшие рассвет эпохи персональных компьютеров. НетХак любят многие программисты, математики и т.д.
     
  • 6.31, Tifereth (ok), 17:21, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком толсто.

    Вот и посмотрим лет через 20-30. Ну или одолжите машину времени, сам проверю.

     
  • 5.37, Аноним (37), 18:11, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Эта игра переживет все ваши фортнайты, кал оф дути и пр. Да и вас заодно

    Но это не означает, что игра хорошая

     
  • 4.23, Чужие журавли в небе (?), 16:43, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Толи дело такие как ты любители тавер дефенсов, энгри бирдсов и прочих современных помоев. У вас развитие не то что не задерживалось, оно тупо и не начиналось.
     
     
  • 5.36, Аноним (37), 18:09, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорты говна
     
  • 2.15, пох. (?), 16:11, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    она лет на десять старше этого вашего linux, и почти ровесница самого GNU.

    И скорее всего будет жива когда про ваш линух забудут.

     
     
  • 3.52, Михрютка (ok), 19:59, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > она лет на десять старше этого вашего linux, и почти ровесница самого
    > GNU.
    > И скорее всего будет жива когда про ваш линух забудут.

    так фриков, упарывающихся по всякой маргинальщине всегда хватало. fido тоже еще живое. а смысл?

    зашел на нетхаковский форум, сходу наткнулся на волшебноэ:

    Forum:Homosexual Foocubi?

    I'm a lesbian who isn't interested in incubi.

    Some preliminary searches haven't turned up anything I feel I can call a lead. Anyone know of any mods or whathaveyou that would switch the interests of the foocubi?

        In the SLASH'EM Extended variant, the first encounter with a foocubus has you decide whether your character is straight or homosexual. However, I don't think any other variant has that feature. --Bluescreenofdeath (talk) 11:20, 5 March 2019 (UTC)

        I proposed a patch to add foocubi of varying orientations a while back, but I doubt anyone has implemented it. Aaron Rotenberg (talk) 12:15, 5 March 2019 (UTC)

    там дальше какие-то жестокосердые стали объяснять, как этому лесбияну самому написать патч и самому пересобрать нетхак, но он мгновенно потерял интерес.

     
     
  • 4.56, Аноним (56), 20:35, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, судить по одному девиантному кадру о всём сообществе игры - это, конечно, много говорит о вашей одарённости.
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:13, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эта игра старше, чем линукс
     
  • 2.17, Уася (?), 16:16, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игра-флагман для возможностей под Линукс. Заждались....
     

  • 1.2, Аноним (-), 15:04, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    под него еще есть живая гуйня то? vulture забросили, eye of чо то там тоже
     
     
  • 2.3, Аноним (12), 15:18, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так у него из линуксовых встроенных как минимум есть X11 GUI и Qt4 GUI.
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 18:43, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >qt4

    ничоси

     

  • 1.5, ыы (?), 15:27, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Как в конце 80-х был шлак так и сейчас...
     
     
  • 2.7, Аноним (12), 15:32, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы просто его не умеете готовить
     

  • 1.8, крокодил мимо.. (?), 15:37, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> Как в конце 80-х был шлак так и сейчас...

    :facepalm:
    ты ещё на dwarf fortress чё-нить вякни..

    дважды доползал до финального босса и позорно фейлил, ибо спешил и думал, что самое сложное - позади.. где-то вроде был сейв с визардом, где эта тварь мя жестоко прокляла и раздела догола в итоге.. емнип, vulture таки работает несмотря ни на что..

     
     
  • 2.9, ыы (?), 15:39, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Извините, Это либо слишком умно, либо слишком глупо, я просто этого не понимаю.

    К том уже https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119176.html#6

     
     
  • 3.10, Аноним (12), 15:41, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вас вроде никто и не заставляет. =)
     
     
  • 4.21, Чужие журавли в небе (?), 16:39, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правило"Не нравится не жри" слишком сложное для нынешних "интеллектуалов".
     

  • 1.24, РетроАноним (?), 16:49, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Графон так себе.
     
  • 1.27, Аноним (27), 16:55, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По-моему я так и не осилил. Первый мой рогалик был (u)moria, сабж показался сложноватым. А DF была бы идеальной игрой, если бы не тормозила так. Ещё ни одна игра за всё время даже не приблизилась к DF, даром что рогалик. Но когда менеджмент приходится в соседнем окне наводить, это что-то не то всё же.

    Адом я так и не запустил несмотря на графоний, катаклизм быстро надоедает, посоветуйте годных рогаликов?

     
     
  • 2.28, EvilKhaosKat (ok), 17:03, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Dungeon crawl stone soup и TOME4/Tales of Maj'Eyal , UnReal World, Caves of Qud неплохи
     
  • 2.30, Tifereth (ok), 17:19, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ragnarok/Valhalla вполне себе игра того же типа.
     

  • 1.29, Аноним (29), 17:04, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как раз Лёня подкинул пачку новых уровней, начиная с CVE-2019-14899. Вот бы босса (красную шапочку) кто завалил!
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 18:02, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красная шапка в немалой степени тащит на себе ядро и прочие компоненты. То, что вам не нравится, куда она его тащит - ну извините, они за разработку платят.
     

  • 1.33, Михрютка (ok), 17:58, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    тут народ интересуется, когда они запилят поддержку юникода, а то ascii на бестиарий и инвенторий в 2019 то году явно маловато.

    и да, блин, как из него выходить нормально? ни :wq ни :q! не работают, еда на исходе, пишу при свете последнего факела.

     
     
  • 2.35, Аноним (34), 18:03, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может не надо... А то emoji можно будет использовать
     
     
  • 3.38, Михрютка (ok), 18:12, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    thats_most_evilest_thing_i_can_imagine.gif
     
  • 2.40, Аноним (12), 18:42, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, в нескольких форках UTF-8 уже запилили. В мейнлайне пока нет, но может к 3.7.0 завезут.

    А для выхода: Shift+S, либо #quit.

     

  • 1.39, Нонон (?), 18:41, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Она что, терминальная?
     
     
  • 2.42, Аноним (12), 18:44, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, изначально да, но вообще есть X11 и Qt4 интерфейсы с тайлами. Плюс, есть годный curses-интерфейс.
     

  • 1.43, saahriktu (ok), 18:45, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура!
     
  • 1.44, Суп из потрошков (?), 18:46, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Уу, тёмная некромантия минувших эпох. Правильно, что здесь такое любят. Ресурс для альтернативно одарённых же. Меня бог таким умом миловал, мне бы в Ведьмака и Зелду..
     
     
  • 2.47, Аноним (12), 18:53, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрин в статье неудачный, от какой-то древней версии. Оно уже давно выглядит намного лучше, и в терминале в том числе (хотя искаропки там есть и GUI с тайлами).
     

  • 1.45, Суп из потрошков (?), 18:48, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, ок. 100% совместимый гуй и 100% локализация есть?
     
     
  • 2.48, Михрютка (ok), 18:54, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, ок. 100% совместимый гуй и 100% локализация есть?

    коллега, вы не можете не только в консоль, но еще и в английский?

     
     
  • 3.53, Суп из потрошков (?), 20:05, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как упоительно вы меня разоблачили. Не буду даже контраргументировать, хотя вы не правы. Моё знание языка тут совсем не при чём. Достаточно и того, что это не мой родной язык, я не являюсь носителем этого языка. Бат энивэй, надеюсь, ваше ЧСВ округлилось чуть более.
     
  • 2.50, Урри (?), 19:30, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для не умеющих в английский есть великолепно переведенный ангбанд: https://github.com/Nebula-Mechanica/angband-russian
     

  • 1.51, Аноним (51), 19:33, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все, что нужно знать, чтобы понимать возможности линукса, как игровой платформы, изображено на скриншоте.
    А на дворе конец 2019, между тем
     
     
  • 2.55, saahriktu (ok), 20:12, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всем нужно больше.
     

  • 1.54, йож (?), 20:06, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > как игровой платформы,

    фпесту хомячка

     
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