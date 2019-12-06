Выпуск игры NetHack 3.6.3

Спустя 6 месяцев разработки, команда разработчиков NetHack подготовила релиз легендарной roguelike-игры NetHack 3.6.3. Этот релиз содержит преимущественно исправления ошибок (более 190), а также более 22 улучшений игры, в том числе предложенных сообществом. В частности, по сравнению с предыдущим выпуском, существенно улучшена работа curses-интерфейса на всех платформах. Также улучшена работа в MS-DOS (в особенности на виртуальных машинах).

Выпуск версии 3.6.3 является заключительным ветке 3.6 и открывает начало разработки ветки 3.7. Следующим крупным релизом ожидается 3.7.0, в котором планируется внедрение новых возможностей, а также чистка кодовой базы от кода для поддержки ряда устаревших платформ.