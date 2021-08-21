Выпуск игры Shattered Pixel Dungeon 1.0

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|1.2, Аноньимъ (ok), 22:14, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Забавная игра.
Много зависит от удачи, прошёл пару раз.
Стоит отметить, что игра первоклассная, очень качественная, и при этом опенсорсная и свободная.
Думаю лучше 98% того что на плеймаркете есть за деньги/рекламу/микротранзакции.
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|1.4, Аноним (4), 22:32, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Слишком много рандома. Зависимость от рандома признак дерьмовой игры. Обычно делают игру с максимально убогим рандомом и добавляют пейт ту вин чтобы было играбельно с конченым рандомом.
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|2.7, Аноним (-), 22:55, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у тебя только так, то ты играешь в плохие игры, есть и хорошие. Рандом всегда нужен, а если его нет, то нужна сложность порядочная, чтобы не получился "press X to win": делайте то-то, то-то и то-то и вы в шоколаде!
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|2.13, flexagoon (ok), 23:15, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зависимость от рандома признак дерьмовой игры
Зависимость от рандома - признак рогаликов.
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|1.6, Аноним (-), 22:53, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что же ты делаешь со мной, опеннет... Всякое интересное нахожу на андроид: то Tux Paint, то Pixel Dungeon. Злым языкам не трогать: в остальном у меня лапки.
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|1.8, Аноним (8), 22:59, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> женщина-охотник
че за инцел переводил слово Huntress, чем вам феменитив "охотница" то не угодил?
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|2.9, Аноним (9), 23:04, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как вам феминитивы "врачиха","плотниха","слесариха","кондукторша"? Иногда феминитивам лучше оставаться в интернете и в головах феминисток, чтобы язык не калечить.
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|3.10, Аноним (8), 23:06, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какие феминистки, поехавший? слову охотница лет больше чем капитализму, не то что феминизму
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