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Выпуск игры Shattered Pixel Dungeon 1.0

21.08.2021 21:56

Опубликован выпуск Shattered Pixel Dungeon 1.0, пошаговой компьютерной игры в жанре roguelike, предлагающей пройти динамически генерируемые уровни подземелий, собирая артефакты, тренируя персонажа и поражая монстров. В игре используется пиксельная графика в стиле старых игр. Игра продолжает развитие исходных текстов проекта Pixel Dungeon. Код написан на языке Java и распространяется под лицензией GPLv3. Файлы для запуска подготовлены для Android, iOS и настольных систем.

Выпуск 1.0 отмечен как первый полноценный релиз проекта, который больше не позиционируется как незавершённый. В игре на выбор предлагается четыре вида персонажей (войн, маг, разбойник и женщина-охотник), у каждого из которых имеются сильные и слабые стороны. В свою очередь персонаж в зависимости от опыта может занимать один из 8 подклассов. Дополнительно предлагаются более 100 талантов для усиления игрока и 13 отдельных способностей, предоставляющих особую силу в финальном бое. Доступно более 100 видов оружия и снаряжения. Игроку предлагается пройти 26 подземных этажа с уникальными врагами и схемами уровней. Имеется более 60 типов врагов, 30 ловушек и 5 главных злодеев.



  1. Главная ссылка к новости (https://shatteredpixel.com/blo...)
  2. OpenNews: Tetris-OS - операционная система для игры в тетрис
  3. OpenNews: Представлен фреймворк для разработки 2D-игр NasNas
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Abs
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55664-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, звщгрп (?), 22:04, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С удовольствием играюсь на андройде!
     
     
  • 2.3, тоже Аноним (ok), 22:19, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вау, андройд?! Мы в восхищенйй!
     

  • 1.2, Аноньимъ (ok), 22:14, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Забавная игра.
    Много зависит от удачи, прошёл пару раз.

    Стоит отметить, что игра первоклассная, очень качественная, и при этом опенсорсная и свободная.

    Думаю лучше 98% того что на плеймаркете есть за деньги/рекламу/микротранзакции.

     
  • 1.4, Аноним (4), 22:32, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Слишком много рандома. Зависимость от рандома признак дерьмовой игры. Обычно делают игру с максимально убогим рандомом и добавляют пейт ту вин чтобы было играбельно с конченым рандомом.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 22:55, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя только так, то ты играешь в плохие игры, есть и хорошие. Рандом всегда нужен, а если его нет, то нужна сложность порядочная, чтобы не получился "press X to win": делайте то-то, то-то и то-то и вы в шоколаде!
     
  • 2.11, Аноним (-), 23:12, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не зависит, просто ты не осилил.
     
  • 2.13, flexagoon (ok), 23:15, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зависимость от рандома признак дерьмовой игры

    Зависимость от рандома - признак рогаликов.

     

  • 1.5, Аноним (5), 22:34, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А злые языки брешут, что игоря на линухах нет, брешут с@баки!
     
  • 1.6, Аноним (-), 22:53, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что же ты делаешь со мной, опеннет... Всякое интересное нахожу на андроид: то Tux Paint, то Pixel Dungeon. Злым языкам не трогать: в остальном у меня лапки.
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:59, 21/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > женщина-охотник

    че за инцел переводил слово Huntress, чем вам феменитив "охотница" то не угодил?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:04, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как вам феминитивы "врачиха","плотниха","слесариха","кондукторша"? Иногда феминитивам лучше оставаться в интернете и в головах феминисток, чтобы язык не калечить.
     
     
  • 3.10, Аноним (8), 23:06, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие феминистки, поехавший? слову охотница лет больше чем капитализму, не то что феминизму
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:12, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кондуктриса. Остальные - норм.
     
  • 2.14, Аноним (12), 23:16, 21/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может она неженского гендера, хотя Y-хромосомы нет.
     
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