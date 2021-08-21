Выпуск игры Shattered Pixel Dungeon 1.0

Опубликован выпуск Shattered Pixel Dungeon 1.0, пошаговой компьютерной игры в жанре roguelike, предлагающей пройти динамически генерируемые уровни подземелий, собирая артефакты, тренируя персонажа и поражая монстров. В игре используется пиксельная графика в стиле старых игр. Игра продолжает развитие исходных текстов проекта Pixel Dungeon. Код написан на языке Java и распространяется под лицензией GPLv3. Файлы для запуска подготовлены для Android, iOS и настольных систем.

Выпуск 1.0 отмечен как первый полноценный релиз проекта, который больше не позиционируется как незавершённый. В игре на выбор предлагается четыре вида персонажей (войн, маг, разбойник и женщина-охотник), у каждого из которых имеются сильные и слабые стороны. В свою очередь персонаж в зависимости от опыта может занимать один из 8 подклассов. Дополнительно предлагаются более 100 талантов для усиления игрока и 13 отдельных способностей, предоставляющих особую силу в финальном бое. Доступно более 100 видов оружия и снаряжения. Игроку предлагается пройти 26 подземных этажа с уникальными врагами и схемами уровней. Имеется более 60 типов врагов, 30 ловушек и 5 главных злодеев.