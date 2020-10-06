Представлен фреймворк для разработки 2D-игр NasNas

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Проектом NasNas развивается модульный фреймворк для разработки 2D-игр на языке С++, использующий для отрисовки библиотеку SFML и сфокусированный на играх в стиле пиксельной графики. Код написан на C++17 и распространяется под лицензией Zlib. Поддерживается работа в Linux, Windows и Android. Имеется обвязка для языка Python. В качестве примера приводится игра History Leaks, созданная для конкурса GameBoy JAM.
Во фреймворк входит несколько независимых модулей:
- Core и Data - базовые модули, включающие основные классы и данные.
- Reslib - классы для обработки и загрузки игровых ресурсов.
- ECS - классы BaseEntity и Components, позволяющие подключать такую функциональность, как графика, симуляция физических процессов и обработка ввода.
- Tilemapping - загрузчик мозаичных карт (Tiled Map) в формате tmx.
Основные возможности:
- Система сцен и слоёв.
- Камеры и шейдеры.
- Автоматическая загрузка ресурсов и система управления ресурсами.
- Компоненты (анимированные спрайты, фигуры, симуляция физических процессов, ввода, колайдер)
- Поддержка мозаичных карт в формате tmx.
- Обработка текста и растровые шрифты.
- Визуальные переходы.
- Глобальные настройки приложения.
- Встроенный в игру отладочный экран.
- Консольные средства ведения лога.
- В разработке: меню и интерфейс пользователя.
- В планах: система частиц, заставки, управление игровыми уровнями
и событиями, встроенный интерфейс командной строки для отладки.