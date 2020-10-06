Представлен фреймворк для разработки 2D-игр NasNas

1.1 , niger ( ?? ), 23:21, 06/10/2020 [ответить] + / – Ну молодцы, чего.

1.2 , Аноним ( 2 ), 23:31, 06/10/2020 [ответить] –1 + / – Linux, классические окаменелости мамонта, пиксельная графика, впрочем как обычно

1.3 , Аноним ( 3 ), 23:35, 06/10/2020 [ответить] + / – Почему их примерная игра не представлена для Android?

1.4 , Аноним ( 4 ), 23:38, 06/10/2020 [ответить] + / – Как всегда линукс мажет во все стороны и сервер и поиграть, но на выходе мутота. Вместо 100500 дистров могли бы один дистр сервак, другой воркстайшн с игрулями.

2.6 , Онаним ( ? ), 23:47, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На выходе имеем то, что без Linux вот такой вот среднестатистический обыватель даже в Сеть ныне не выйдет.

Потому что на том же wifi-роутере такого среднестатистического обывателя - угадайте что.

И у его провайдера на большинстве инфраструктуры тоже. А в поиграть у инженерных систем всегда получается не очень.



1.5 , Аноним ( 5 ), 23:40, 06/10/2020 [ответить] + / – >NasNas Нужно переименовать в N'aʃM'aʃ

