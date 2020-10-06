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Представлен фреймворк для разработки 2D-игр NasNas

06.10.2020 22:44

Проектом NasNas развивается модульный фреймворк для разработки 2D-игр на языке С++, использующий для отрисовки библиотеку SFML и сфокусированный на играх в стиле пиксельной графики. Код написан на C++17 и распространяется под лицензией Zlib. Поддерживается работа в Linux, Windows и Android. Имеется обвязка для языка Python. В качестве примера приводится игра History Leaks, созданная для конкурса GameBoy JAM.

Во фреймворк входит несколько независимых модулей:

  • Core и Data - базовые модули, включающие основные классы и данные.
  • Reslib - классы для обработки и загрузки игровых ресурсов.
  • ECS - классы BaseEntity и Components, позволяющие подключать такую функциональность, как графика, симуляция физических процессов и обработка ввода.
  • Tilemapping - загрузчик мозаичных карт (Tiled Map) в формате tmx.

Основные возможности:

  • Система сцен и слоёв.
  • Камеры и шейдеры.
  • Автоматическая загрузка ресурсов и система управления ресурсами.
  • Компоненты (анимированные спрайты, фигуры, симуляция физических процессов, ввода, колайдер)
  • Поддержка мозаичных карт в формате tmx.
  • Обработка текста и растровые шрифты.
  • Визуальные переходы.
  • Глобальные настройки приложения.
  • Встроенный в игру отладочный экран.
  • Консольные средства ведения лога.
  • В разработке: меню и интерфейс пользователя.
  • В планах: система частиц, заставки, управление игровыми уровнями и событиями, встроенный интерфейс командной строки для отладки.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53842-nasnas
Ключевые слова: nasnas, game
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, niger (??), 23:21, 06/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ну молодцы, чего.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:31, 06/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Linux, классические окаменелости мамонта, пиксельная графика, впрочем как обычно
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:35, 06/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Почему их примерная игра не представлена для Android?
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:38, 06/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Как всегда линукс мажет во все стороны и сервер и поиграть, но на выходе мутота. Вместо 100500 дистров могли бы один дистр сервак, другой воркстайшн с игрулями.
     
     
  • 2.6, Онаним (?), 23:47, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На выходе имеем то, что без Linux вот такой вот среднестатистический обыватель даже в Сеть ныне не выйдет.
    Потому что на том же wifi-роутере такого среднестатистического обывателя - угадайте что.
    И у его провайдера на большинстве инфраструктуры тоже.

    А в поиграть у инженерных систем всегда получается не очень.

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:40, 06/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    >NasNas

    Нужно переименовать в N'aʃM'aʃ

     
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