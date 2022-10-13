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Опубликован код игры A Robot Named Fight

13.10.2022 10:05

Опубликованы исходные тексты игры A Robot Named Fight, развиваемой в жанре roguelike. Игроку предлагается управляя роботом исследовать процедурно генерируемые неповторяющиеся уровни-лабиринты, собирать артефакты и бонусы, выполнять задания для получения доступа к новому содержимому, уничтожать нападающих тварей и в финале сразиться с главным монстром.

Код написан на языке С# с использованием движка Unity и опубликован под собственной несвободной лицензией, запрещающей распространение производных работ в коммерческих целях. Тем не менее, автор игры заявил, что рассматривает возможность перевода кода на GPL или похожую лицензию.



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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57911-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alexey Torgashin (?), 10:21, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрел видео в Стиме . Понравился босс - огромный шар у которого 20 маленьких жующих ртов. Страшный. Не понравился драгой босс - голова высотой с экран на правом крае экрана , это глупо. Игра хорошая , только палитра цветов однообразная.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:29, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    платформер и roguelike как-то не выглядят совместимыми
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:44, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Neon Abyss от создателей червячков вполне неплохо совмещает
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 11:34, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Извини, roguelike по канонам использует вид сверху/снизу.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 11:44, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Roguelike по определению должен иметь механику "умер-начинай сначала". Всё остальное необязательно.
     
  • 2.13, another_one (ok), 13:11, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм... dead cells?
     

  • 1.4, YM2608 (?), 11:00, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь знает, где можно посмотреть исходный код на С контро-подобной игры?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:03, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    держи https://osgameclones.com
    контра там на плюсах
     

  • 1.6, Maxim Filatov (?), 11:37, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Анимация прыжков и дизайн некоторых уровней прямиком из Super Metroid.
    Аж олдскулы свело :)
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:53, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вырвиглазненько.

     
  • 1.10, Аноним (10), 12:03, 13/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    контра на NES всё равно лучше
     

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