Доступен Lite Catalog, каталог открытых программ для Windows

|1.2, Аноним (2), 08:57, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В дополнительных сведениях было бы полезно указывать дату выпуска этой версии.
|1.4, Аноним (4), 08:59, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Какое-то странное поделие на проприетарном Delphi 7 (!!!) вместо Lazarus, почему?
|2.7, IMBird (ok), 09:01, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Думаю потому что лазарус всё ещё монстр, в компактные и быстрые приложения как старый делфи он из коробки не умеет.
Но старый делфи – это потенциально сборка с дырами, а то и трояном.
|1.10, Аноним (4), 09:05, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Считаю подход гениальным, отличная альтернатива Electron - использовать Delphine в качестве обёртки и бекенда, а фронт через вебвью. Delphi 7 именно для такого создавался
|1.11, Аноним (4), 09:07, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вопрос: написано, что это каталог открытых программ. Почему тогда в каталоге Google Chrome, а не Chromium или Supermium?
|2.13, Аноним (13), 09:13, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Бесплатные программы тоже включены, новость неправильно написано.
|3.37, Bob (??), 10:37, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Новость вообще не нужно было писать, автор тулзы на github п..дит как дышит)
|1.12, Аноним (13), 09:13, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Новость надо исправлять. В оригинале звучит как открытых, бесплатных и полезных. В каталоге полно закрытых программ, например тот же фубар.
|2.38, Bob (??), 10:38, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Новость надо удалять, автору на гитхабе - снести аккаунт. Пусть скам на гитфлик тащит.
|1.14, Аноним (4), 09:18, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Посмотрел содержимое базы, всё по традициям предков.
Из 143 записей у 11 выключена проверка хеша (включая Telegram), при этом нам в ридми затирают про безопасность.
Проприетарь: Google Chrome, Opera, Vivaldi, Android Studio, Visual Studio Code, Embarcadero RAD Studio, Steam, Cheat Engine, GOG Galaxy и другие.
Некоторые ссылки на загрузки идут напрямую с сырых ссылок GitHub, без версионирования.
Несколько записей имеют ссылки с http (!)
Есть сломанные ini файлы, с ошибками, неправильно сформированные
Извините, но это очень не очень.
|1.16, Аркагоблин (?), 09:21, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
О лицензии не слова. Вдруг это проприетарь. Конечно можно открыть GitHub и посмотреть, но обычно об этом пишут прямо в тексте новости
|2.21, Аноним (4), 09:24, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ничем не похожа, F-Droid уникален и очень хорош тем, что они все приложения собирают на своих серверах, и при сборке у процессов нет доступа к интернету. Тут просто маленькое Дельфи приложение - обёртка вебвью, которая качает архив с гитхаба в качестве "базы", и просто качает программы с заданных ссылок в .inj
|1.18, Аноним (4), 09:22, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ахахахахаха!!!
https://boosty.to/r57/posts/320d7a04-d308-4793-98e3-319789701b4e
> Решил создать каталог открытых, бесплатных и действительно полезных
приложений. Пару месяцев работы и вот он, наконец, готов: Lite Catalog.
Сначала проект казался простеньким, но потом, как обычно, оказалось: чем
дальше в лес, тем толще партизаны.
Представьте это делать пару месяцев?
|2.26, Аноним (26), 09:37, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну что ты так грубо) Может, для автора это первый проект, после Hello World)
|2.32, Аноним (32), 10:08, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да ладно тебе, это на питоне за час делается, а на паскале же все 2. С какой-нибудь RAD-средой, но пока найдёшь, как сделать примитивные вещи, тоже время потратишь. А так и весь день уйдёт, если учишься. Но учиться паскалю в 2026? Дурная шутка.
|3.36, Аноним (36), 10:32, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
сражения сишников и паскалистов - тема 90-х. в образовании победили вторые.
|1.23, Манянист (-), 09:32, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ставлю плюс, потому что это огромная редкость в наши дни, чтобы программа была написана не на богомерзком электрон, от которого уже деваться не знаешь куда (да, "кора дуба", 4 гига, можете хейтить, мне всё равно).
|2.25, Аноним (4), 09:33, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так вы посмотрите хотя бы внутрь, там WebView на основе IE, по сути тоже самое что электрон, просто системный браузер.
|3.34, Аноним (32), 10:11, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А, ну тут главное кнопку "поддержать" побольше нарисовать. И при каждом запуске напоминать, а то пользователи непонятливые.
|3.35, Аноним (32), 10:12, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это называется source-available, к примеру unreal engine попадает в эту категорию.
|1.39, Аркагоблин (?), 10:38, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Russian:
Программное обеспечение, разработанные технологии и идеи принадлежат автору и защищены авторским правом.
Господин автор видимо не в курсе, что авторским правом охраняется только реализация, а идеи не охраняются
|2.41, Bob (??), 10:41, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Он ещё не в курсе, что разное ПО имеет свои правила распространения и за их нарушение можно сносить акк. С такими гопническими завашками и враньём (типа каталог опенсурс прог, ага) - на гитфлик ему.
