Доступен Lite Catalog, каталог открытых программ для Windows

10.04.2026 08:34 (MSK)

Опубликован первый выпуск приложения Lite Catalog, реализующего интерфейс для поиска и установки открытых и бесплатных приложений, собранных для платформы Windows. Параллельно проектом поддерживается git-репозиторий с каталогом, в котором в настоящее время представлено 141 приложение. Для некоторых программ доступны архивные версии, совместимые с устаревшими выпусками Windows.

Проект своими силами не формирует и не распространяет сборки, а содержит мета-данные со ссылками на оригинальные установочные файлы, подготовленные основными разработчиками представленных программ. В мета-данных также доступна сопутствующая информация, такая как описание, скриншоты, ссылки на репозитории и сайты. Для проверки подлинности и целостности загружаемых файлов для большинства проектов выполняется дополнительной верификация по SHA1-хэшу, отдельно сохранённому в мета-данных.

Приложения разделены на 7 категорий, при желании выбрать и загрузить программу можно без запуска графической оболочки каталога, найдя необходимую программу в нужном разделе в репозитории на Github и определив файл для загрузки из ini-файла с метаданными. При использовании приложения Lite Catalog возможна авто-установка переносимых сборок приложений - архивы (zip, 7z, rar) автоматически распаковываются по умолчанию в каталог C:\Programs\ с созданием ярлыков на рабочем столе.

Код графического интерфейса написан на языке Pascal и распространяется под ограничительной лицензией, разрешающей использование, распространение и изучение кода. Изменение кода допускается в оригинальном репозитории, но отдельное распространение изменённых версий требует получения разрешения у автора.

  • 1.2, Аноним (2), 08:57, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В дополнительных сведениях было бы полезно указывать дату выпуска этой версии.
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:59, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Какое-то странное поделие на проприетарном Delphi 7 (!!!) вместо Lazarus, почему?
     
     
  • 2.7, IMBird (ok), 09:01, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Думаю потому что лазарус всё ещё монстр, в компактные и быстрые приложения как старый делфи он из коробки не умеет.
    Но старый делфи – это потенциально сборка с дырами, а то и трояном.
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 09:02, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Какой компактный Дельфи? В этом проекте вебвью юзается
     

  • 1.6, Аноним (4), 09:01, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    AppDB через https://github.com/litecatalog/AppsDB/archive/refs/heads/master.zip, какая гениальная и уникальная идея. Ни разу конечно же никого не взламывали на GitHub.
     
  • 1.10, Аноним (4), 09:05, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Считаю подход гениальным, отличная альтернатива Electron - использовать Delphine в качестве обёртки и бекенда, а фронт через вебвью. Delphi 7 именно для такого создавался
     
  • 1.11, Аноним (4), 09:07, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вопрос: написано, что это каталог открытых программ. Почему тогда в каталоге Google Chrome, а не Chromium или Supermium?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:13, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Бесплатные программы тоже включены, новость неправильно написано.
     
     
  • 3.19, Аноним (4), 09:23, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://boosty.to/r57/posts/320d7a04-d308-4793-98e3-319789701b4e

    > Решил создать каталог открытых, бесплатных и действительно полезных

    От самого автора. В новости всё верно со слов автора, а автор, немного на****врал

     
  • 3.37, Bob (??), 10:37, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Новость вообще не нужно было писать, автор тулзы на github п..дит как дышит)
     

  • 1.12, Аноним (13), 09:13, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Новость надо исправлять. В оригинале звучит как открытых, бесплатных и полезных. В каталоге полно закрытых программ, например тот же фубар.
     
     
  • 2.38, Bob (??), 10:38, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Новость надо удалять, автору на гитхабе - снести аккаунт. Пусть скам на гитфлик тащит.
     

  • 1.14, Аноним (4), 09:18, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Посмотрел содержимое базы, всё по традициям предков.

    Из 143 записей у 11 выключена проверка хеша (включая Telegram), при этом нам в ридми затирают про безопасность.

    Проприетарь: Google Chrome, Opera, Vivaldi, Android Studio, Visual Studio Code, Embarcadero RAD Studio, Steam, Cheat Engine, GOG Galaxy и другие.

    Некоторые ссылки на загрузки идут напрямую с сырых ссылок GitHub, без версионирования.

    Несколько записей имеют ссылки с http (!)

    Есть сломанные ini файлы, с ошибками, неправильно сформированные

    Извините, но это очень не очень.

     
  • 1.16, Аркагоблин (?), 09:21, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    О лицензии не слова. Вдруг это проприетарь. Конечно можно открыть GitHub и посмотреть, но обычно об этом пишут прямо в тексте новости
     
     
  • 2.24, Аноним (4), 09:32, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://github.com/litecatalog/LiteCatalog/blob/master/LICENSE

    Так это реально не опен сорс, эта лицензия не совместима с OSI. Это source available

     
     
  • 3.28, Аркагоблин (?), 09:41, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Мда уж
     

  • 1.17, Аркагоблин (?), 09:22, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    С другой стороны задумка похожа на F-droid, только для Windows
     
     
  • 2.21, Аноним (4), 09:24, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ничем не похожа, F-Droid уникален и очень хорош тем, что они все приложения собирают на своих серверах, и при сборке у процессов нет доступа к интернету. Тут просто маленькое Дельфи приложение  - обёртка вебвью, которая качает архив с гитхаба в качестве "базы", и просто качает программы с заданных ссылок в .inj
     

  • 1.18, Аноним (4), 09:22, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ахахахахаха!!!

    https://boosty.to/r57/posts/320d7a04-d308-4793-98e3-319789701b4e

    > Решил создать каталог открытых, бесплатных и действительно полезных

    приложений. Пару месяцев работы и вот он, наконец, готов: Lite Catalog.
    Сначала проект казался простеньким, но потом, как обычно, оказалось: чем
    дальше в лес, тем толще партизаны.

    Представьте это делать пару месяцев?

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 09:37, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну что ты так грубо) Может, для автора это первый проект, после Hello World)
     
  • 2.32, Аноним (32), 10:08, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да ладно тебе, это на питоне за час делается, а на паскале же все 2. С какой-нибудь RAD-средой, но пока найдёшь, как сделать примитивные вещи, тоже время потратишь. А так и весь день уйдёт, если учишься. Но учиться паскалю в 2026? Дурная шутка.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 10:32, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    сражения сишников и паскалистов - тема 90-х. в образовании победили вторые.
     

  • 1.22, Аноним (4), 09:27, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Так это же просто очень плохой клон RAPPS из ReactOS, лол?

    https://reactos.org/wiki/RAPPS

     
  • 1.23, Манянист (-), 09:32, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ставлю плюс, потому что это огромная редкость в наши дни, чтобы программа была написана не на богомерзком электрон, от которого уже деваться не знаешь куда (да, "кора дуба", 4 гига, можете хейтить, мне всё равно).
     
     
  • 2.25, Аноним (4), 09:33, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так вы посмотрите хотя бы внутрь, там WebView на основе IE, по сути тоже самое что электрон, просто системный браузер.
     
     
  • 3.34, Аноним (32), 10:11, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А, ну тут главное кнопку "поддержать" побольше нарисовать. И при каждом запуске напоминать, а то пользователи непонятливые.
     

  • 1.27, Аркагоблин (?), 09:40, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Opennet, вы там вообще не проверили ничего? ЭТО ПРОПРИЕТАРЬ ГОЛИМАЯ. Это не FOSS. Посмотрите какая там лицензия

    https://github.com/litecatalog/LiteCatalog/blob/master/LICENSE

    Не GPL/MIT/BSD/WTFPL. Там подобие EULA с запретом на копирование.

    Хотел поставить звезду на GitHub проекту, но передумал

     
     
  • 2.33, Соль земли2 (?), 10:10, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А как же открытость? Хотя впервые вижу EULA с открытыми исходниками.
     
     
  • 3.35, Аноним (32), 10:12, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это называется source-available, к примеру unreal engine попадает в эту категорию.
     
  • 2.40, Bob (??), 10:39, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там надо страйк на снос аккаунта за скам дать.
     

  • 1.39, Аркагоблин (?), 10:38, 10/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Russian:

    Программное обеспечение, разработанные технологии и идеи принадлежат автору и защищены авторским правом.

    Господин автор видимо не в курсе, что авторским правом охраняется только реализация, а идеи не охраняются

     
     
  • 2.41, Bob (??), 10:41, 10/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Он ещё не в курсе, что разное ПО имеет свои правила распространения и за их нарушение можно сносить акк. С такими гопническими завашками и враньём (типа каталог опенсурс прог, ага) - на гитфлик ему.
     

