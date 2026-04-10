Доступен Lite Catalog, каталог открытых программ для Windows

Опубликован первый выпуск приложения Lite Catalog, реализующего интерфейс для поиска и установки открытых и бесплатных приложений, собранных для платформы Windows. Параллельно проектом поддерживается git-репозиторий с каталогом, в котором в настоящее время представлено 141 приложение. Для некоторых программ доступны архивные версии, совместимые с устаревшими выпусками Windows.

Проект своими силами не формирует и не распространяет сборки, а содержит мета-данные со ссылками на оригинальные установочные файлы, подготовленные основными разработчиками представленных программ. В мета-данных также доступна сопутствующая информация, такая как описание, скриншоты, ссылки на репозитории и сайты. Для проверки подлинности и целостности загружаемых файлов для большинства проектов выполняется дополнительной верификация по SHA1-хэшу, отдельно сохранённому в мета-данных.

Приложения разделены на 7 категорий, при желании выбрать и загрузить программу можно без запуска графической оболочки каталога, найдя необходимую программу в нужном разделе в репозитории на Github и определив файл для загрузки из ini-файла с метаданными. При использовании приложения Lite Catalog возможна авто-установка переносимых сборок приложений - архивы (zip, 7z, rar) автоматически распаковываются по умолчанию в каталог C:\Programs\ с созданием ярлыков на рабочем столе.

Код графического интерфейса написан на языке Pascal и распространяется под ограничительной лицензией, разрешающей использование, распространение и изучение кода. Изменение кода допускается в оригинальном репозитории, но отдельное распространение изменённых версий требует получения разрешения у автора.



